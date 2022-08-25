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Новини Санкції проти Росії
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Попри санкції із Росії до США щомісяця завозять товарів на $1млрд, - ЗМІ

санкції

Через шість місяців після початку війни РФ проти України російські товари продовжують надходити у США.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні інформаційного агентства АР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За цей період у порти Сполучених Штатів із рф прибуло понад 3 600 партій деревини, металів, гуми, радіоактивних матеріалів та інших товарів. Це значно менше, ніж за той самий період 2021 року, коли надійшло близько 6 000 вантажів, але й нині потік товарів із рф до США оцінюється у більш як 1 млрд доларів на місяць.

Зазначається, що заборона на імпорт певних товарів могла б завдати більше шкоди США, ніж росії.

Також читайте: Деякі держави ЄС запросили в Анкари інформацію про відносини з Кремлем на тлі зростання обсягів торгівлі між Туреччиною та РФ, - Financial Times

Контейнери з російськими крупами, взуттям для важкої атлетики, обладнанням для майнінгу криптовалют, навіть подушками прибувають у порти США майже щодня.

Аналіз імпортованих з рф товарів показує, що деякі з них ввозяться явно легально, наприклад понад 100 партій добрив, які були ввезені після вторгнення. Заборонені нині нафта й газ російського походження також продовжували надходити в порти США ще тривалий час після оголошення санкцій, оскільки компанії завершували укладені контракти.

У деяких випадках походження продукції, що відвантажується з російських портів, важко визначити. Американські енергетичні компанії продовжують імпортувати через них нафту з Казахстану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламенти 7 країн ЄС закликали до нових візових санкцій проти РФ

росія залишається ключовим експортером металів, таких як алюміній, сталь і титан. Припинення торгівлі може різко підняти ціни для американців.

AP зафіксувало понад 900 поставок металів, починаючи з лютого, загальною вагою 264 млн тонн.

Зокрема, виробник літаків Boeing підписав у 2021 році федеральний контракт на суму до 23,8 млрд доларів. У червні компанія імпортувала 20 тонн алюмінію з Каменськ-Уральського металургійного заводу.

Минулого тижня в порт Філадельфії прибуло близько мільйона барелів російської сирої нафти, призначеної для нафтопереробного заводу Monroe Energy компанії Delta Airlines. Крім того, у порт Техас-Сіті прибув танкер із приблизно 75 тис. барелів російського мазуту, що прямує на нафтопереробні заводи компанії Valero.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Випуск автомобілів в РФ впав майже втричі

Крім Valero, поставки нафтопродуктів з рф продовжували ExxonMobil та інші компанії.

Цього року до США доставлено майже 4 000 тонн російських боєприпасів, які були розподілені по магазинах зброї.

AP також відстежило поставки радіоактивного гексафториду урану на мільйони доларів від російського державного АТ "Тенекс".

У нью-йоркському Брукліні американське представництво московської кондитерської фабрики "Червоний Жовтень" продовжує завозити з росії ласощі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Європі вперше продали на аукціоні супер’яхту підсанкційного російського олігарха

Автор: 

санкції (11768) США (22512) торгівля (1258)


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Топ коментарі
+9
Юрко Бутусів сьогодні правильно сказав у прямому етері:

Ніхто нічого серйозно поки що не робить.

З самого початку війни існують певні неформальні домовленості між рашою і США, які ніхто не озвучує (і вони й не озвучуватимуться, аж поки у раші не "закоротить усі котушки" і вона застосує зброю масового знищення або почне війну на тотальне знищення всіх українських міст).
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25.08.2022 22:23
+7
Спартц не отвлекать - она коррупцией в Украине занята.
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25.08.2022 22:13
+7
До чого тут Спартц, як що вона агента кремля дЄрмака пикою в його ж лайно тикає.
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25.08.2022 22:16
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Дебілом ти себе не важаєш любитель членів, а читати не навчився.
Читай мій пост уважно і не коси під дебіла.
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25.08.2022 22:20 Відповісти
США тобі нічого не винні. Дякуй за те, що є.
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25.08.2022 22:20 Відповісти
Та як би відстоюють демократію у всьому свті - чув про це ?
Поміркуй якось на дозвілі що це таке.
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25.08.2022 22:22 Відповісти
чув про поразки США, котрі відстоювали демократію у Кореї, В'єтнамі та Афганістані?

Поміркуй якось на дозвілі що це таке.
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25.08.2022 22:26 Відповісти
Друге і третє це не відстоювання демократії, почитай як мога більше інформацію про це.
Корея ще підходе під цей опис.
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25.08.2022 22:29 Відповісти
Ти дуже наївний, якщо вважаєш, що США прям бачать і мріють усюди в світі демакратичні цінності і свободи. В них є свої інтереси і доволі часто дуже цинічні. Так свівпало, що зараз їхні інтереси перетинаються із нашими інтересами, тому вони і допомогають. Але допомогають рівно стільки, скільки бажать за потрібне. Інакше ця війна б вже давно закінчилась. А у ВСУ давно б на озбоєнні були б абрамси на запускались ATACAMS та їн ніштяки.
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25.08.2022 22:35 Відповісти
По перше ЗСУ а не всу, по друге - США офіційно це країна яка не займає позицію Подвійних Стандартів, підніми інформацію. Про різке закінчення війни тут ти мрійник хоч куди , навіть
при самих жорстких санкцій Заходу і США і поставках зброї Україні кацапи ще не один місяць будуть воювати в Україні, бо по перше зайняли позиції, по друге мають багато заручників у
вигляді мирного населення, по третє багатьма зразками ******** зброї ЗСУ нажаль не має
кваліфікації користуватися.
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25.08.2022 22:41 Відповісти
По-перше, по-перше, а не по перше. По-друге, дуже багато по-першого і по-другого. По-третє, десятки тисяч військовослужбовців ЗСУ вже вчаться за кордоном і набувають або вже набули кваліфікацій. Навчити їздити на ********* танку - це не так багато часу потрібно, це не на F-16 літати. Теж саме і про запуск ракет ATACAMS, тимпаче самі установки вже є
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25.08.2022 23:21 Відповісти
Добре хоч ЗСУ пишеш правильно.
На літаку типу F 15, F 16 треба мінімум рік вчитись літати, на Абрамсі не менше декільков місяців,
а то і півроку, по друге масово їх не надають ЗСУ. Проблем у Генштабу багато, піхота бере на себе весь удар кацапів, а це багато втрат, тому таке тупцювання на місті поки. Коли вивчені військові спеціалісти з Заходу повернуться, тоді і хід війни пришвидшеться, а не раніше.
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25.08.2022 23:29 Відповісти
Погано, що по-перше, або в данному випадку по-друге ти правильно писати так і не почав
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25.08.2022 23:34 Відповісти
Бачу то і вся відповідь.
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25.08.2022 23:39 Відповісти
Непереконливо ... Демократія проти тоталітаризму в функціїї маніакального м'яса. Тему нерозкрито! Заклики до поміркованості без заявлення дискусійного базису
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25.08.2022 23:25 Відповісти
А третій у світі ядерний арсенал не рахується ? Нічого не винні ?
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26.08.2022 04:43 Відповісти
ти б ще всесвітній потом згадав, ні, не рахується, мемораднуми не мають ніяких юридичних забов'язань
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27.08.2022 23:37 Відповісти
Так,хто,ж профінансував більше? Німеччина,Британія чи Уолл-Стріт? Прошу пана до халяви
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25.08.2022 22:51 Відповісти
Без обід як то кажуть - тупе запитання.
Є єдиний фінансовий центр цього світу який диктує економічний темп цьому світу.
В якому місті він знаходиться ... Відповідь потрібна ?

Як що якись питання до Німеччини, то зрозуміло через німців була профінансована
добре запланована акція комуністів Леніна, Троцького.
В курсі де був Троцький навесні 1917 і чому Конституція Мексики написана Троцьким?
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25.08.2022 22:57 Відповісти
Ви,ж так апеляційно заявили одну позицію. Стосовно розрахунково-касового цетру нема,чого дискутувати
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25.08.2022 23:01 Відповісти
Безапеляційно
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25.08.2022 23:02 Відповісти
Позиція була заявлена проста - у 1917 році комуністами при фінсувані фінансових кіл Заходу була створена країна рабів які за медяки добували сотні видів корисних копален, все це йшло на Захід. Тому Захід так допомагал розбудовувати країну рад - залізниці, промислові підприємства, переробні підприємства, шляхи транспортування, електростанції, електрофікація і багато іншого. Тому так мало реакцій було на Голодомор в Україні, бо тема замовчулася і на самому Заході.
Публіка на Заході мало ща знала про Голодомори в Україні які організувала Кацапія.
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25.08.2022 23:09 Відповісти
Тоді,вже починайте з романових й пеньки,німців,що писали сфальшовану історію,й запаралельте процес освоєння Північної америки з безлюддям простору,що окупували москалі. Чого розглядати різані нитки
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25.08.2022 23:21 Відповісти
Кудись ви в густі кущі полізли.
Ми говоримо чому США (фінансові круги)не обрубають всі фінансові звязки з паРашею - тому що у свій час багато туди вклали грошей і мають там гарний гешефт. Багато підприємств у США, Австралії, Німеччини є за Уралом, можливо більщість деревини у Ікей і інших компаній Заходу це деревина з тайги, яка там же на місці і переробляється (дешева електрика + дешева робоча сила).

Кортше цю тематику треба підіймати серед суспільсттва США і Заходу, щоб був розголос, бо вони по суті мимоволі фінансують армію паРащі.
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25.08.2022 23:36 Відповісти
Саме так.
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26.08.2022 09:40 Відповісти
В республіці Комі, а також на півночі Західного Сибіру американці та європейці побудували цілі міста для своїх співробітників. 60% родовищ нафти та газу розробляється американцями. Від пошуків до повного вводу в експлуатацію. Невже хтось вірить, що капіталісти відмовляться від своїх грошей?
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25.08.2022 22:19 Відповісти
А,чом запаралелювати інтереси промисловості з необхідністю знищення росососії? Здається,це трохи різні речі. А,стосовно спекуляцій в потребі сировини в країнах на смітниках ресурсів на десятки років
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25.08.2022 23:08 Відповісти
максимум, що можна зробити відносно США, це накласти під себе
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25.08.2022 22:21 Відповісти
накладывай.желательно с зелеными мухами.
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25.08.2022 22:33 Відповісти
Це схоже на боротьбу штатів з бутлегерством. І в штатах невсе,так просто. Потрібні процеси,й підтримування їх
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25.08.2022 23:10 Відповісти
Вторая мировая война. Германские субмарины, топившие суда под звездно-полосатым флагом, почти всю войну выходили в море на топливе из американской нефти, добытой компанией Standard Oil.
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25.08.2022 22:20 Відповісти
Чули таке,досі нагнітати.
Немає ніякої зради, є недороботки у Конгресі і з суспільною думкою у США.
САНКЦІЇ ПОВИННІ БУТИ САНКЦІЯМИ.
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25.08.2022 22:24 Відповісти
Після нападу на сересере місяць йшли потяги з пшеницею в німеччину,далі?
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25.08.2022 23:12 Відповісти
Юрко Бутусів сьогодні правильно сказав у прямому етері:

Ніхто нічого серйозно поки що не робить.

З самого початку війни існують певні неформальні домовленості між рашою і США, які ніхто не озвучує (і вони й не озвучуватимуться, аж поки у раші не "закоротить усі котушки" і вона застосує зброю масового знищення або почне війну на тотальне знищення всіх українських міст).
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25.08.2022 22:23 Відповісти
ты после какого стакана?
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25.08.2022 22:34 Відповісти
Як що паРаша почне так знищувати Україну і Українців, то США будуть вимушені
переглянути всі домовленості з кремлем по застосуванню зброї. Може так статися
що декілька ядерних ударів по паРащі приведуть ії до тями дуже швидко. Кацапи
це розуміють, тому не нариваються.
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25.08.2022 22:44 Відповісти
Рамкі завжди є і рамкі є у всього, це і діти у більшості розуміють.
Як що кацапи почнуть так бикувати то Точуи У полетять на Бєлгород і інщі міста паРаши,
вони це розуміють.
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25.08.2022 22:52 Відповісти
Наївний ти як що немає розуміння що удари по містам паРащі це гарний капітал ЗСУ і мінус владі
паРаши. Про удари по Криму чув і ціни на нерухомість після цього?
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25.08.2022 22:59 Відповісти
То був пост щоб сказати тобі що верхвка Кацапії не полюблює тєрять ліцо,
бо слабого царя на Порєбрікє одєвают на віла.
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25.08.2022 23:12 Відповісти
Бывает что и скидывают царя

Но потом все равно нового ставят
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26.08.2022 00:14 Відповісти
После одного удара по Сакам в Крыму паника случилась

А это военный объект а не город
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25.08.2022 23:07 Відповісти
Чому у мене сумніви в твоїй проукраїнські позиції, може тому що ти зареєструвався 8 серпня ?
паляниця ?
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25.08.2022 23:14 Відповісти
Немає довіри руцкім.
Може тільки тим хто фінансує ЗСУ.
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25.08.2022 23:41 Відповісти
Ті хто фінансує ЗСУ хай живуть і надалі фінансують ЗСУ.
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26.08.2022 12:28 Відповісти
Курсовой проэкт 4го курса военно-инженерного училища--
" Подрыв плотины ГЭС". Для Киева хватило бы 250кг(10 ящиков)
и 1 ГАЗ-53. Плотина земляная а уничтожено.........
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25.08.2022 23:09 Відповісти
А тихо и мирно уничтожать можно, так ?
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26.08.2022 08:57 Відповісти
Всё достаточно банально, они сцут выдворения деток с запада. А договорняков нет.
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25.08.2022 22:47 Відповісти
Деткам не нужон геленджик с говнецом в бухте от местных аборигенов. Это унижение.
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25.08.2022 22:53 Відповісти
Дворец зашкварен, поэтому только бухта в Геленджике.
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25.08.2022 23:06 Відповісти
При словах "все", ""никто" , "никакой" считаю собеседника олигофрэном.
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25.08.2022 23:34 Відповісти
Не нужно писать на языке, которого вы не знаете.
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25.08.2022 23:38 Відповісти
Щоб почати війну на тотальне знищення міст,якраз і потрібно використовувати ядерну зброю.Всю іншу вона вже задіяла і використовує.
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25.08.2022 22:38 Відповісти
Тотальное уничтожение не нужно

Но и без ЯО можно конкретно нагадить

Электростанции, плотины, мосты и т.п.
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25.08.2022 23:14 Відповісти
Людина сказала,за тотальне знищення саме міст.
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25.08.2022 23:16 Відповісти
Маріуполь з Волновахою за допомогою ЯЗ знищили?
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26.08.2022 00:50 Відповісти
Маріуполь взяли в облогу і всім підряд нищили.Дніпро чи Запоріжжя так знищити вони не можуть.
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26.08.2022 00:58 Відповісти
Чому зразу ядерну? Велика кількість різних ракет з потужною вибухівкою по обласних центрах. Поки що москалі чомусь цього не роблять (саме у великих масштабах) -- Юрко у відео пояснив, чому.
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25.08.2022 23:47 Відповісти
Так вони стріляють ракетами.Крім того ракет потрібно десятки,якщо не сотні тисяч,в них їх стільки немає.Та й всі одразу літаки в повітря підняти,за раз не можливо.Так само,як і всі одразу комплекси іскандер задіяти,не можливо.Збільшити носіїв крилатих ракет калібр,також не можливо.
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26.08.2022 00:05 Відповісти
Всі несуб'єктні. Всі намагаються торгувати несвоїм. Нам доводиться бути суб'єктними,бо суб'єктність оточення залежить від нас! Всі в стані картинки діючою особою є Україна. Цікаво,правда,ж? І печально
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25.08.2022 23:17 Відповісти
Тому і ракет ATACMS не дають.Бізнеси і якісь домовленості існують.
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25.08.2022 22:36 Відповісти
Потому что они полетят по рашке

Несмотря на договоренности терпение не бесконечное

Потому не рискуют давать
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25.08.2022 23:20 Відповісти
Вони мали ще летіти в травні.
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25.08.2022 23:39 Відповісти
Лучше бы они полетели еще в феврале

(Была бы такая возможность)
Х-ло ничего не начал бы
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26.08.2022 00:00 Відповісти
Перестаньте дивитися на США,краще подивитися на Україну, тут ще до тої пори є підприємства,які співпрацюють з рашкою,час від часу викривають такі...
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25.08.2022 22:37 Відповісти
Никто в здравом уме и не ожидал что торговля мгновенно закончится. Это не рубильник, нельзя просто взять и за секунду все выключить. Процесс очень инертен. Но тенденции таковы что взаимодействия с рашкой уже комильфо в цивилизованном мире. Фундамент заложен. Процесс идёт. А вы думаете зря лавров с пицей на голове по Африке бегает? Это не от хорошей жизни, ищут рынки сбыта, ищут новые контакты, потому что понимают что деловые контакты с цивилизованным миром это уже мечты. Переломный момент наступит, когда западные страны устанут спонсировать Украину за свой и счёт и скажут: твою ж мать, есть куча арестованных кацапских денег, пора из них выделять Украине. Это будет последний гвоздь в гроб отношений кацапии и Запада.
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25.08.2022 22:53 Відповісти
"Комильфо" (фр.) - хороший тон, правильное поведение. Надо бьіло написать "уже не комильфо".
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26.08.2022 02:40 Відповісти
У нас якщо зайти в будь який супермаркет то можна нарахувати мінімум 10-20 позицій чисто російських товарів. От наприклад є така продукція Deonica - косметика і приладдя для гоління. Як була по всих маркетах так і є. Деякі маркети мають нахабність на ціннику писати США коли на товарі "сдєлано в росии" і штрихкод 460*. І люди втупу купляють не цікавлячись що це і звідки приїхало. А ви щось від США хочете.
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25.08.2022 23:33 Відповісти
продали товару на мільярд і з якою маржою? скільки з того мільярда чистий прибуток?
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25.08.2022 23:35 Відповісти
і останній "цвях" у дно барижної торгівлі з рашкою:

"У нью-йоркському Брукліні американське представництво московської кондитерської фабрики "Червоний Жовтень" продовжує завозити з росії ласощі."

.
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26.08.2022 00:20 Відповісти
Гражданин страны-агрессора Халидов выстроил в Одессе налоговую «схему» на 1,1 млрд грн

Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір

Все компании оформлены на граждан российской федерации.

Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.

Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
https://crime-ua.com/node/30047
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26.08.2022 00:33 Відповісти
Александр Богуслаев в разгар войны стал владельцем огромного имения, лесов, полей и виноградников.

В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.

Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на запорожский завод "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 Мотор Сич " и имеет бизнес в России.

Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.

Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ, пишет https://ru.espreso.tv/katarskie-dary-podmoskovnye-losi-i-vertolety-dlya-fsb-kak-vo-vremya-voyny-zhivet-semeystvo-boguslaevykh-i-ko Еспресо .

https://crime-ua.com/node/3002
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26.08.2022 00:49 Відповісти
США виділили 40 млрд... могли б вже цю "новину" не постити
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26.08.2022 02:28 Відповісти
ок.. послаблення економіки США Україні не потрібно..
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26.08.2022 06:58 Відповісти
Частный бизнес не является Госкорпорацией...
Это у Шарикова была краснопузая концепция...взять забрать взорвать расстрелять и все остальное поделить между быдлом .. остальных посадить в ГУЛАГ сралина...
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26.08.2022 07:01 Відповісти
От некоторых товаров в статье могли легко отказаться. Никто не ожидал что например Boeing откажется от российского алюминия, они же не идиоты. Но шоколадки и оружие.. такое ощущение что ни в чем себе не хотят отказывать.
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26.08.2022 08:19 Відповісти
Скучные комменты.
Мне лично больше понравились комменты под новость о том, что Индия покупает у русских бриллианты - там я узнал и кто такие индусы и куда им идти.
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26.08.2022 08:53 Відповісти
"Нічого особистого, тільки бізнес".
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26.08.2022 09:44 Відповісти
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