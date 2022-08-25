Попри санкції із Росії до США щомісяця завозять товарів на $1млрд, - ЗМІ
Через шість місяців після початку війни РФ проти України російські товари продовжують надходити у США.
Про це йдеться в журналістському розслідуванні інформаційного агентства АР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За цей період у порти Сполучених Штатів із рф прибуло понад 3 600 партій деревини, металів, гуми, радіоактивних матеріалів та інших товарів. Це значно менше, ніж за той самий період 2021 року, коли надійшло близько 6 000 вантажів, але й нині потік товарів із рф до США оцінюється у більш як 1 млрд доларів на місяць.
Зазначається, що заборона на імпорт певних товарів могла б завдати більше шкоди США, ніж росії.
Контейнери з російськими крупами, взуттям для важкої атлетики, обладнанням для майнінгу криптовалют, навіть подушками прибувають у порти США майже щодня.
Аналіз імпортованих з рф товарів показує, що деякі з них ввозяться явно легально, наприклад понад 100 партій добрив, які були ввезені після вторгнення. Заборонені нині нафта й газ російського походження також продовжували надходити в порти США ще тривалий час після оголошення санкцій, оскільки компанії завершували укладені контракти.
У деяких випадках походження продукції, що відвантажується з російських портів, важко визначити. Американські енергетичні компанії продовжують імпортувати через них нафту з Казахстану.
росія залишається ключовим експортером металів, таких як алюміній, сталь і титан. Припинення торгівлі може різко підняти ціни для американців.
AP зафіксувало понад 900 поставок металів, починаючи з лютого, загальною вагою 264 млн тонн.
Зокрема, виробник літаків Boeing підписав у 2021 році федеральний контракт на суму до 23,8 млрд доларів. У червні компанія імпортувала 20 тонн алюмінію з Каменськ-Уральського металургійного заводу.
Минулого тижня в порт Філадельфії прибуло близько мільйона барелів російської сирої нафти, призначеної для нафтопереробного заводу Monroe Energy компанії Delta Airlines. Крім того, у порт Техас-Сіті прибув танкер із приблизно 75 тис. барелів російського мазуту, що прямує на нафтопереробні заводи компанії Valero.
Крім Valero, поставки нафтопродуктів з рф продовжували ExxonMobil та інші компанії.
Цього року до США доставлено майже 4 000 тонн російських боєприпасів, які були розподілені по магазинах зброї.
AP також відстежило поставки радіоактивного гексафториду урану на мільйони доларів від російського державного АТ "Тенекс".
У нью-йоркському Брукліні американське представництво московської кондитерської фабрики "Червоний Жовтень" продовжує завозити з росії ласощі.
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Читай мій пост уважно і не коси під дебіла.
Поміркуй якось на дозвілі що це таке.
Поміркуй якось на дозвілі що це таке.
Корея ще підходе під цей опис.
при самих жорстких санкцій Заходу і США і поставках зброї Україні кацапи ще не один місяць будуть воювати в Україні, бо по перше зайняли позиції, по друге мають багато заручників у
вигляді мирного населення, по третє багатьма зразками ******** зброї ЗСУ нажаль не має
кваліфікації користуватися.
На літаку типу F 15, F 16 треба мінімум рік вчитись літати, на Абрамсі не менше декільков місяців,
а то і півроку, по друге масово їх не надають ЗСУ. Проблем у Генштабу багато, піхота бере на себе весь удар кацапів, а це багато втрат, тому таке тупцювання на місті поки. Коли вивчені військові спеціалісти з Заходу повернуться, тоді і хід війни пришвидшеться, а не раніше.
Є єдиний фінансовий центр цього світу який диктує економічний темп цьому світу.
В якому місті він знаходиться ... Відповідь потрібна ?
Як що якись питання до Німеччини, то зрозуміло через німців була профінансована
добре запланована акція комуністів Леніна, Троцького.
В курсі де був Троцький навесні 1917 і чому Конституція Мексики написана Троцьким?
Публіка на Заході мало ща знала про Голодомори в Україні які організувала Кацапія.
Ми говоримо чому США (фінансові круги)не обрубають всі фінансові звязки з паРашею - тому що у свій час багато туди вклали грошей і мають там гарний гешефт. Багато підприємств у США, Австралії, Німеччини є за Уралом, можливо більщість деревини у Ікей і інших компаній Заходу це деревина з тайги, яка там же на місці і переробляється (дешева електрика + дешева робоча сила).
Кортше цю тематику треба підіймати серед суспільсттва США і Заходу, щоб був розголос, бо вони по суті мимоволі фінансують армію паРащі.
Немає ніякої зради, є недороботки у Конгресі і з суспільною думкою у США.
САНКЦІЇ ПОВИННІ БУТИ САНКЦІЯМИ.
Ніхто нічого серйозно поки що не робить.
З самого початку війни існують певні неформальні домовленості між рашою і США, які ніхто не озвучує (і вони й не озвучуватимуться, аж поки у раші не "закоротить усі котушки" і вона застосує зброю масового знищення або почне війну на тотальне знищення всіх українських міст).
переглянути всі домовленості з кремлем по застосуванню зброї. Може так статися
що декілька ядерних ударів по паРащі приведуть ії до тями дуже швидко. Кацапи
це розуміють, тому не нариваються.
Як що кацапи почнуть так бикувати то Точуи У полетять на Бєлгород і інщі міста паРаши,
вони це розуміють.
паРаши. Про удари по Криму чув і ціни на нерухомість після цього?
бо слабого царя на Порєбрікє одєвают на віла.
Но потом все равно нового ставят
А это военный объект а не город
паляниця ?
Може тільки тим хто фінансує ЗСУ.
" Подрыв плотины ГЭС". Для Киева хватило бы 250кг(10 ящиков)
и 1 ГАЗ-53. Плотина земляная а уничтожено.........
Но и без ЯО можно конкретно нагадить
Электростанции, плотины, мосты и т.п.
Несмотря на договоренности терпение не бесконечное
Потому не рискуют давать
(Была бы такая возможность)
Х-ло ничего не начал бы
"У нью-йоркському Брукліні американське представництво московської кондитерської фабрики "Червоний Жовтень" продовжує завозити з росії ласощі."
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Корпорацию с российскими собственниками по производству круп и бобовых в Украине Dubaev Product входят бренды по производству круп и бобовых Trapeza, Attual, Круп'яний двір
Все компании оформлены на граждан российской федерации.
Директором «Аттуаль» указан Константин Паянов, а собственник - россиянин Казбек Халидов. Он же руководит «Трапезой», где учредителем числится родственник из РФ Булат Халидов.
Последнюю фирму «Крупный Двор» возглавляет украинец Владимир Губачев, а владеет россиянин Алавди Халидов.
https://crime-ua.com/node/30047
В разгар войны бизнесмен из Украины Александр Богуслаев покупает дорогую недвижимость во Франции.
Его отец https://crime-ua.com/taxonomy/term/1678 Вячеслав Богуслаев сохраняет влияние на запорожский завод "https://crime-ua.com/taxonomy/term/6861 Мотор Сич " и имеет бизнес в России.
Партнер Богуслаева-старшего и топ-менеджер "Мотор-Сичи" Петр Кононенко спонсирует патриарха РПЦ Кирилла.
Связанные с Богуслаевым и Кононенко фирмы регулярно зарабатывают на контрактах с Росгвардией и ФСБ, пишет https://ru.espreso.tv/katarskie-dary-podmoskovnye-losi-i-vertolety-dlya-fsb-kak-vo-vremya-voyny-zhivet-semeystvo-boguslaevykh-i-ko Еспресо .
https://crime-ua.com/node/3002
Это у Шарикова была краснопузая концепция...взять забрать взорвать расстрелять и все остальное поделить между быдлом .. остальных посадить в ГУЛАГ сралина...
Мне лично больше понравились комменты под новость о том, что Индия покупает у русских бриллианты - там я узнал и кто такие индусы и куда им идти.