Попри санкції із Росії до США щомісяця завозять товарів на $1млрд, - ЗМІ

Через шість місяців після початку війни РФ проти України російські товари продовжують надходити у США.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні інформаційного агентства АР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За цей період у порти Сполучених Штатів із рф прибуло понад 3 600 партій деревини, металів, гуми, радіоактивних матеріалів та інших товарів. Це значно менше, ніж за той самий період 2021 року, коли надійшло близько 6 000 вантажів, але й нині потік товарів із рф до США оцінюється у більш як 1 млрд доларів на місяць.

Зазначається, що заборона на імпорт певних товарів могла б завдати більше шкоди США, ніж росії.

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Контейнери з російськими крупами, взуттям для важкої атлетики, обладнанням для майнінгу криптовалют, навіть подушками прибувають у порти США майже щодня.

Аналіз імпортованих з рф товарів показує, що деякі з них ввозяться явно легально, наприклад понад 100 партій добрив, які були ввезені після вторгнення. Заборонені нині нафта й газ російського походження також продовжували надходити в порти США ще тривалий час після оголошення санкцій, оскільки компанії завершували укладені контракти.

У деяких випадках походження продукції, що відвантажується з російських портів, важко визначити. Американські енергетичні компанії продовжують імпортувати через них нафту з Казахстану.

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росія залишається ключовим експортером металів, таких як алюміній, сталь і титан. Припинення торгівлі може різко підняти ціни для американців.

AP зафіксувало понад 900 поставок металів, починаючи з лютого, загальною вагою 264 млн тонн.

Зокрема, виробник літаків Boeing підписав у 2021 році федеральний контракт на суму до 23,8 млрд доларів. У червні компанія імпортувала 20 тонн алюмінію з Каменськ-Уральського металургійного заводу.

Минулого тижня в порт Філадельфії прибуло близько мільйона барелів російської сирої нафти, призначеної для нафтопереробного заводу Monroe Energy компанії Delta Airlines. Крім того, у порт Техас-Сіті прибув танкер із приблизно 75 тис. барелів російського мазуту, що прямує на нафтопереробні заводи компанії Valero.

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Крім Valero, поставки нафтопродуктів з рф продовжували ExxonMobil та інші компанії.

Цього року до США доставлено майже 4 000 тонн російських боєприпасів, які були розподілені по магазинах зброї.

AP також відстежило поставки радіоактивного гексафториду урану на мільйони доларів від російського державного АТ "Тенекс".

У нью-йоркському Брукліні американське представництво московської кондитерської фабрики "Червоний Жовтень" продовжує завозити з росії ласощі.

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