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Новини Окуповані території
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Окупанти у Севастополі запустили чат-бот для доносів на мешканців, які підтримують Україну

севастополь,шторм

Окупаційна "влада" Севастополя запустила чат-бот для доносів на тих, хто підтримує Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Крим.Реалії.

"Запустили в роботу чат-бот для ваших повідомлень про ймовірну небезпеку, підозрілих осіб, про все, що так чи інакше зараз впливає на нашу безпеку", – заявив російський "голова" Севастополя Михайло Развожаєв.

Развожаєв закликав доносити на тих, хто викладає у мережах місця роботи російської ППО з координатами та тих, хто підтримує українську владу. "Інформація оперативно буде доступна для всіх силових відомств", - додав він.

Напередодні проросійські телеграм-канали Севастополя повідомили про "пошук" власника безкоштовного вай-фаю під назвою "Slava Ukrayini".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності. ФОТОрепортаж

Автор: 

донос (36) Крим (14127) Севастополь (553)


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Топ коментарі
+21

///
Українці вже почали тролити ріелторів з Криму (ФОТО)




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25.08.2022 22:30
+12
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України..
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25.08.2022 22:20
+8
А чого ще очікувати від нащадків стукачів вєртухаєв...
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25.08.2022 22:26
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в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України..
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25.08.2022 22:20 Відповісти
Та ні. Це "зброя" якщо їх не дубасити халявами по пиці. Щойно починаєш киздити стають "зайчиками" - білими і пухнастими.
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25.08.2022 22:31 Відповісти
та що ж тепер їх вічно ..ти? у нас справ повно, вип..ти їх до рашки і все з концем, разом з їх упц мп, яка тихо гадить і кожен раз ніби ні при чому.
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25.08.2022 22:34 Відповісти
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25.08.2022 22:40 Відповісти
А як інакше? Вони тут майже 300 років почували себе "вєлікоросами", тобто "старшими" і вчили нас "как родіну любіть" так щоб їм тут було "*******". Тепер наша черга. Для них найкраще повернутись в рідні ***** або натуралізуватись - вивчити мову і змінити прізвище. І ми маємо допомогти їм визначитись, як казав Митець, "піздюлями фігурними".
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25.08.2022 22:44 Відповісти
краще випердолити їх раз і назавжди, натуралізувалися вже всі за 31 рік хто хотіли, а ці тільки генетику свою псути цим гівном.
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25.08.2022 22:48 Відповісти
Читаючи ваш пост очікував в ньому побачити і ЮВТ... але "ніт", як до неї ставитесь? Дякую.
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25.08.2022 22:40 Відповісти
до Баби Юлі ставлюся дуже Негативно....: свого часу Вона знищила майже всю газовидобовну галузь України...зробивши її "нерентабельною"...

і тим самим давши зелене світло на експансію газпрому, тобто руSSкому міру....
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26.08.2022 10:22 Відповісти
Дякую за позицію.
Я ж слідкував за її судовими процесами проти незаконнопривласнених рейдерским шляхом свердловин і впевнений що вона їх повертала до "укргазвидобування" а не розпродавала як яник чи порошенко. До того ж зниження ренти на надра та продаж природніх резервуарів не вона вела...
Ви чекаєте на чергові "свіжі обличчя" чи є фаворит?
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26.08.2022 11:30 Відповісти
на "любих друзів" і "новиє ліца"...я НЕ чекаю...
фаворитів в політиці не можу назвати...майже ВСІ на фронті...по справах їх будете впізнавати і бачити...а не так як вілкули та труханови...в останню мить "перефарбувалися"..

Ви праві..., про політичне життя України потрібно завжди думати...щоб НЕ вийшло щоб 73% виборців України проголосували "просто-так або просто па-пріколу"....

думай-ТЕ!
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26.08.2022 14:53 Відповісти
Я не вірю в виборчі перегони... мав справу з адмінресурсом та криміналом... Те саме що і в орді: скільки треба скільки і напишуть.
Але також маю надію на відновлення держави за допомогою військових. Але технології не стоять на місці і це буде нелегкою боротьбою.
До речі, розумієте хто такий "попередник Зе" (не хочу навіть писати, акк банять за його прізвище не в улесливій формі)?
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26.08.2022 16:27 Відповісти
Теперка побіда в кишені - га, росіянчеги?
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25.08.2022 22:22 Відповісти
за таке нада бить
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25.08.2022 22:24 Відповісти
А чого ще очікувати від нащадків стукачів вєртухаєв...
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25.08.2022 22:26 Відповісти
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25.08.2022 22:28 Відповісти
Маловато буде (
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25.08.2022 22:38 Відповісти

///
Українці вже почали тролити ріелторів з Криму (ФОТО)




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25.08.2022 22:30 Відповісти
Ну так давайте адресу. Будем сообщать, про агентів СБУ аксьонова і розвожаєва
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25.08.2022 22:30 Відповісти
Будуть. Пакуй манатки і с вєщамі на вьіход
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25.08.2022 22:31 Відповісти
Valter Valter, твой шанс
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25.08.2022 22:35 Відповісти
Треба на вату доноси писати. Нехай один одного ******.
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25.08.2022 22:35 Відповісти
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25.08.2022 22:35 Відповісти
Відповідати щирим українським кукішем! Спровокувати кацапів здавати кацапню ! Бути креативними!
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25.08.2022 22:36 Відповісти
У кацапів взагалі генетична схильність до "подмьотних пісєм". Всю їх історію вони когось катують, четвертують, спалюють по доносам "анонімних патріотів". Це змішана орда павліків морозових - стукачів, наклепників та брехунів. Протягом 20 століття кацапи так вирішували "жіліщний вопрос" - написав донос і отримав "жілплощадь врага народа".
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25.08.2022 22:37 Відповісти
НКВД нікуди не поділось, ні там ні тут...
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25.08.2022 22:38 Відповісти
Ачкує гєбня, що скоро прийдеться виїжджати із теплих квартир аби повернутися у свої срані халупи сибіру
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25.08.2022 22:39 Відповісти
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25.08.2022 22:41 Відповісти
К нам сегодня приходил медвепутоZоофил,
Дохлых маленьких рашистов он с собою приносил.
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26.08.2022 01:23 Відповісти
Покайся, иванич, тебе скидка вийдєт (с)
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25.08.2022 22:42 Відповісти
Булгакова мабуть тошнит.
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25.08.2022 22:44 Відповісти
Хоть платний бот чи так дурничка, а гроші вкрали як завжди. Зараз почнеться зять на тещу, свекруха на невістку
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25.08.2022 22:43 Відповісти
Хто перший написав на сусіда - той правий
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25.08.2022 22:45 Відповісти
Да пусть там перекусают друг друга.
Они сами выбрали это
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25.08.2022 23:06 Відповісти
В стране, где долго вбивалась мысль, что

"лучше стучать, чем перестукиваться",

последняя мода - создание так называемых "горячих линий".
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25.08.2022 23:25 Відповісти
Заспамить бы этого бота всяким говном - пусть друг друга бегают по таким доносам перепроверяют
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25.08.2022 23:30 Відповісти
Житель Севастополя родил бессмертную фразу: "Похоже, товарищи, мы таки успели запрыгнуть в отходящий Титаник".
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25.08.2022 23:37 Відповісти
Нашим кібервійськам бажаю успіх Треба заповнити той чат-бот доносами на зрадників, В Миротворці вже готові списки, трошки фантазії і ...
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26.08.2022 00:19 Відповісти
Зараз почнуться такі репресії, що сралін та берія у трунах будуть як вентилятори крутитися.
Почнуть зводити рахунки одне з одним всі: сусіди, родичі та колеги по рускаму міру. Влада буде їх чавити, почнуть зростати невдоволення , а тут ще ми будемо періодично бавовну організовувати. Камні с нєба будуть іпашити, готуйтесь.

Я впевнена, що у Севастополі нема проукраїнських, це ж саме ватне місто у Криму. З нього ж анексія півострова і почалась, щоб він провалився.
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26.08.2022 00:28 Відповісти
Настав час в Криму Павликів Морозових
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26.08.2022 00:47 Відповісти
Никогда не понимал, в чем проблема с такими ресурсами для доносов. Достаточно группе людей зарегистрироваться там и постепенно наполнять ресурс доносами на самую упоротую вату. Все любители Сталина должны лично пройти Воронки, Соловки и расстрелы.
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26.08.2022 01:20 Відповісти
на рахунок Павлика Морозова. Батько був сільським головою. Пив бояру і киздив матір. Куркулям поселенцям продавав довідки про перековку і виїзд. Павлик заложив ментам, що бьє матір а пьє за гроші від куркулів. батька загребли і кокнули. Дід убив онука і викинув у лісі. Менти потім кокнули і матір і діда. Ось і весь сказ. Душа лаптеногих дело онкое. В 1954 році була створена комісія по перевірці НКВД. Остаточний документ гласив, що було підготовлені справи на 6 млн. несогласних і ждали свого часу.Механізм був простий: донос, справа-формуляр і в картотеку для накопичування інфи. Зараз окупанти схаменулись, що такий пласт роботи упущенний нада наверстивать. Слово і дело, опричники вже є.
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26.08.2022 01:36 Відповісти
кацапы всегда были таким-это генетически выведеный мусор
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26.08.2022 01:48 Відповісти
Виновен наш офис!!!Писала им князь Владимир наш Киевский крестился в Крыму.там Русь была тыщу лет назад Мы руськие.Сучий офис разберись наконец.Путан про великороссию пзел,чего не скажете ,что.это от Роси,.река.под Киевом суки офисные...
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26.08.2022 08:11 Відповісти
 
 