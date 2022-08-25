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Окупанти у Севастополі запустили чат-бот для доносів на мешканців, які підтримують Україну
Окупаційна "влада" Севастополя запустила чат-бот для доносів на тих, хто підтримує Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Крим.Реалії.
"Запустили в роботу чат-бот для ваших повідомлень про ймовірну небезпеку, підозрілих осіб, про все, що так чи інакше зараз впливає на нашу безпеку", – заявив російський "голова" Севастополя Михайло Развожаєв.
Развожаєв закликав доносити на тих, хто викладає у мережах місця роботи російської ППО з координатами та тих, хто підтримує українську владу. "Інформація оперативно буде доступна для всіх силових відомств", - додав він.
Напередодні проросійські телеграм-канали Севастополя повідомили про "пошук" власника безкоштовного вай-фаю під назвою "Slava Ukrayini".
Топ коментарі
+21 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.08.2022 22:30
+12 Alex Alex #500309
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+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар25.08.2022 22:26
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це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України..
і тим самим давши зелене світло на експансію газпрому, тобто руSSкому міру....
Я ж слідкував за її судовими процесами проти незаконнопривласнених рейдерским шляхом свердловин і впевнений що вона їх повертала до "укргазвидобування" а не розпродавала як яник чи порошенко. До того ж зниження ренти на надра та продаж природніх резервуарів не вона вела...
Ви чекаєте на чергові "свіжі обличчя" чи є фаворит?
фаворитів в політиці не можу назвати...майже ВСІ на фронті...по справах їх будете впізнавати і бачити...а не так як вілкули та труханови...в останню мить "перефарбувалися"..
Ви праві..., про політичне життя України потрібно завжди думати...щоб НЕ вийшло щоб 73% виборців України проголосували "просто-так або просто па-пріколу"....
думай-ТЕ!
Але також маю надію на відновлення держави за допомогою військових. Але технології не стоять на місці і це буде нелегкою боротьбою.
До речі, розумієте хто такий "попередник Зе" (не хочу навіть писати, акк банять за його прізвище не в улесливій формі)?
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Українці вже почали тролити ріелторів з Криму (ФОТО)
Дохлых маленьких рашистов он с собою приносил.
Они сами выбрали это
"лучше стучать, чем перестукиваться",
последняя мода - создание так называемых "горячих линий".
Почнуть зводити рахунки одне з одним всі: сусіди, родичі та колеги по рускаму міру. Влада буде їх чавити, почнуть зростати невдоволення , а тут ще ми будемо періодично бавовну організовувати. Камні с нєба будуть іпашити, готуйтесь.
Я впевнена, що у Севастополі нема проукраїнських, це ж саме ватне місто у Криму. З нього ж анексія півострова і почалась, щоб він провалився.