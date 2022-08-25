Окупанти у Севастополі запустили чат-бот для доносів на мешканців, які підтримують Україну

Окупаційна "влада" Севастополя запустила чат-бот для доносів на тих, хто підтримує Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Крим.Реалії.

"Запустили в роботу чат-бот для ваших повідомлень про ймовірну небезпеку, підозрілих осіб, про все, що так чи інакше зараз впливає на нашу безпеку", – заявив російський "голова" Севастополя Михайло Развожаєв.

Развожаєв закликав доносити на тих, хто викладає у мережах місця роботи російської ППО з координатами та тих, хто підтримує українську владу. "Інформація оперативно буде доступна для всіх силових відомств", - додав він.

Напередодні проросійські телеграм-канали Севастополя повідомили про "пошук" власника безкоштовного вай-фаю під назвою "Slava Ukrayini".

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