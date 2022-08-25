УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10245 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна Агресія Росії проти України Війна
2 532 29

Російська політика у сфері енергетики має руйнівний характер для самої Росії, - Зеленський

зеленський

Російська антиєвропейська енергетична політика має руйнівний характер для самої Росії,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що "через російський газовий шантаж ціни на газ у Європі цієї доби перевищили рівень вже $3300 за тисячу кубометрів".

"І ця російська антиєвропейська політика має дійсно руйнівний характер, але у стратегічній перспективі – для самої Росії. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газові трубопроводи потрібні Росії для того, щоб постачати в Європу проблеми, - Зеленський

Звичайно, сказав він, наразі ситуація "дуже небезпечна, дуже гостра". "Але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики дуже відповідально і роблять усе, щоб адаптуватися для захисту", - заявив президент.

За його словами, "якщо хтось там у Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому, чи Україну, чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок".

"Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, російських енергоносіїв і щоб не поступатися шантажу енергетичних терористів із "Газпрому", - заявив також Зеленський.

Україна, за його словами, "тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях – у питаннях енергетики. Уряд України, наші державні компанії роблять усе, щоб ми були готові пройти цей зимовий сезон, а він дійсно буде найскладнішим у нашій історії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Канади 450 млн допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону, - Шмигаль

Автор: 

газ (10407) Зеленський Володимир (23689) енергетика (2578)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Ти диви, який вумний. Ще й кацапів навчить жити. Нас вже навчив дорогами.
показати весь коментар
25.08.2022 22:40
+8
Генератор випадкових слів.
показати весь коментар
25.08.2022 22:41
+6
показати весь коментар
25.08.2022 22:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти диви, який вумний. Ще й кацапів навчить жити. Нас вже навчив дорогами.
показати весь коментар
25.08.2022 22:40 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 23:07 Відповісти
Генератор випадкових слів.
показати весь коментар
25.08.2022 22:41 Відповісти
Хто ж ще про бідних кацапів подумає як не наш през.
показати весь коментар
25.08.2022 22:42 Відповісти
... он як за своїх жидобільшовичків переймається...
показати весь коментар
25.08.2022 22:47 Відповісти
Ну то й добре. Чи чого переживаєш ?
показати весь коментар
25.08.2022 22:51 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 22:55 Відповісти
Уявляєш, "якщо на його місці був якийсь дурачок"?
показати весь коментар
25.08.2022 23:04 Відповісти
Зе не став президентом так само як і Овощ,так що немає поки що в Україні президента,а це просто прессекретар Єрмака.
показати весь коментар
25.08.2022 23:07 Відповісти
Якщо воно *****,то українці скажуть що воно *****,якщо зелене гидке та не на своєму місці,то українці так і скажуть,бо лизати сраку гаспадам,то виключно кацапська та малороська забавка.
показати весь коментар
25.08.2022 23:10 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 23:19 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 22:52 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 22:56 Відповісти
ху*во бути орком......
https://twitter.com/i/status/1562877619871559680
показати весь коментар
25.08.2022 22:57 Відповісти
Статистика страны-стукачей. Жители России за 6 месяцев написали почти 145 тысяч доносов. Большую часть из них - на «фейки» о войне
показати весь коментар
25.08.2022 23:00 Відповісти
завали епало, зе-придурок. твоя вонючая фктболка уже провонялась
показати весь коментар
25.08.2022 23:05 Відповісти
В Києві затримали одного з головних постачальників наркотиків для української еліти Олександра Чернецького.

В нього виявили 20 пакетиків кокаїну, гроші, патрони, ZIP-пакети та електронні ваги. Тепер йому загрожує 10 років сидіння на пляшці з конфіскацією майна.
показати весь коментар
25.08.2022 23:08 Відповісти
Наркотики "еліті"постачає СБУ,які завозять диппочтою,прибрали конкурента.
показати весь коментар
25.08.2022 23:14 Відповісти
Це шо тепер Zeкоманда залишилася без наркоти? А якже найвеличніший тепер буде керувати країною?
показати весь коментар
26.08.2022 05:46 Відповісти
Политика Лохабонэвтик для Украины просто катастрофична. Проё**банные ним Юго-восток украинцам придётся отвоёвывать большой кровью. А если ещё и ЗАЭС рванёт?
показати весь коментар
25.08.2022 23:21 Відповісти
титаник это зе, который на наркоте и миллиардах от сша ещё харахорится...
показати весь коментар
25.08.2022 23:24 Відповісти
Я просто нагадаю, що до 24.02, Zeкоманда купляла електрику в парашиї, а в білорашці - бітум на десятки мільярдів.
показати весь коментар
26.08.2022 05:45 Відповісти
ти б краще за Україну думав, а не за мокшандію. дблблд
показати весь коментар
26.08.2022 10:01 Відповісти
 
 