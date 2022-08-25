Російська політика у сфері енергетики має руйнівний характер для самої Росії, - Зеленський

Російська антиєвропейська енергетична політика має руйнівний характер для самої Росії,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що "через російський газовий шантаж ціни на газ у Європі цієї доби перевищили рівень вже $3300 за тисячу кубометрів".

"І ця російська антиєвропейська політика має дійсно руйнівний характер, але у стратегічній перспективі – для самої Росії. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія", - сказав президент.

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Звичайно, сказав він, наразі ситуація "дуже небезпечна, дуже гостра". "Але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики дуже відповідально і роблять усе, щоб адаптуватися для захисту", - заявив президент.

За його словами, "якщо хтось там у Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому, чи Україну, чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок".

"Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, російських енергоносіїв і щоб не поступатися шантажу енергетичних терористів із "Газпрому", - заявив також Зеленський.

Україна, за його словами, "тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях – у питаннях енергетики. Уряд України, наші державні компанії роблять усе, щоб ми були готові пройти цей зимовий сезон, а він дійсно буде найскладнішим у нашій історії".

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