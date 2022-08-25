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Новини Війна
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Ді Майо про підтримку України: Уряд Італії вирішив бути на боці свободи

майо,ді

Немає проміжної позиції щодо підтримки України, Італія вирішила бути на боці свободи.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російське вторгнення принесло у світ необхідність вирішувати, на чийому боці ти, і немає якоїсь проміжної позиції: якщо ви хочете підтримувати Україну, то ви підтримуєте спротив України, надання фінансової, оборонної допомоги", - сказав Ді Майо на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Так глава італійського МЗС прокоментував запитання про критику з боку деяких італійських партій та громадянського суспільства щодо відправлення Італією зброї Україні та санкцій проти РФ.

Ді Майо додав, що російська пропаганда хоче змусити повірити, що проблема цін на енергоносії – це санкції.

"Але ми розуміємо, що це саме Росія шантажує Європу питанням газу. Саме тому ми разом з об'єднаною Європою боремося за введення лімітів на ціну газу і диверсифікацію джерел. Сподіваюся, що ці девізи не будуть лише девізами в Італії, тому що не можна бути і на боці свободи, і на боці автократії. Ми, як уряд Італії, вирішили бути на боці свободи", - наголосив міністр.

Також читайте: Політична криза в Італії ставить під загрозу поставки зброї Україні, - глава МЗС Італії Ді Майо

У свою чергу Кулеба заявив, що кожен, хто виступає проти постачання зброї Україні, хоч би якими були його аргументи, і не має значення, хоч би як приємно вони звучали, насправді виступає за перемогу зла над добром, перемогу Росії над Україною.

"Потрібно говорити відверто: ті люди, які використовують різні аргументи для критики постачання зброї Україні, кажуть таке: "Не давайте Україні зброї, хай Росія переможе якнайшвидше. Нам усе одно, скільки українців загине, скільки людей буде замучено, зґвалтовано і скільки міст буде зруйновано. Ми хочемо, щоб Росія перемогла, і ми готові прийняти нову реальність, яка виникне після цієї перемоги", - пояснив Кулеба.

Автор: 

Італія (1564) Кулеба Дмитро (3604) Луїджі Ді Майо (32)


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Топ коментарі
+9
В Італії працює дуже потужна кацапська пропагандонська машина, тому італійці живуть з добре промитим моском.
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26.08.2022 00:11
+6
Все правильно. Плохо то, что правительство Драги уходит, а кто придет - непонятно.
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25.08.2022 23:53
+2
шкода тільи, що за промитим мозгом слідує промитий такий пустий-припустий шлунок. Бо рашка може й годувала їх дешевим газом поки їй то було треба, але що потім? русскіє ж це не для блага італійців роблять, а для свого блага.
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26.08.2022 00:18
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Краще б вони мовчали, бо чергове занепокоєння як стимул для радості і далі вбивати!
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25.08.2022 23:53 Відповісти
Все правильно. Плохо то, что правительство Драги уходит, а кто придет - непонятно.
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25.08.2022 23:53 Відповісти
В Італії працює дуже потужна кацапська пропагандонська машина, тому італійці живуть з добре промитим моском.
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26.08.2022 00:11 Відповісти
шкода тільи, що за промитим мозгом слідує промитий такий пустий-припустий шлунок. Бо рашка може й годувала їх дешевим газом поки їй то було треба, але що потім? русскіє ж це не для блага італійців роблять, а для свого блага.
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26.08.2022 00:18 Відповісти
Когда стало понятно что Украина вьістоит - так и давай дифирамбьі бить... 📋
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26.08.2022 00:42 Відповісти
Сильвио Берлускони..главный Мафиозо Италии после Бенито Муссолини и братан путлера..прямо расплакался...
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26.08.2022 05:23 Відповісти
Главный комунист Италии Пальмиро Тольятти тоже плаче...еще с начала 60-х годов...🤣🤣
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26.08.2022 05:26 Відповісти
Кстати в Италии в местечке Рапалла был подписан самый крутой договор всех времён и народов Сралин-Гитлер-Муссолини...о духовном братстве трёх фашистских идеологов и убийц...
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26.08.2022 05:30 Відповісти
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26.08.2022 06:38 Відповісти
Гитлера родил Сралин...а НКВД ковало рожало Гестапо...
Закономерный итог для Шариковского быдла..что в Германии,что Италии и дохлом сссре...путлер купит очередной заводик в Италии и рабZeя встанет с кален...но это не Фиат и Жигули...
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26.08.2022 06:50 Відповісти
 
 