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Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію Росії, - Шольц

шольц

Уряд ФРН буде дуже виважено підходити до питання постачання Україні сучасних озброєнь, щоб не допустити подальшої ескалації.

Канцлер Олаф Шольц пообіцяв це співвітчизникам під час "Діалогу з громадянами", який 25 серпня відбувся у Магдебурзі, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Метою залишається, щоб путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші", - сказав Шольц, пообіцявши, що Німеччина діятиме так, аби ця війна не переросла з українсько-російської в "зовсім іншу війну".

Він наголосив, що загарбницька війна росії проти України є порушеннях усіх принципів, які Європа та світ погодили останніми десятиліттями. "Ідеться про те, що не можна міняти кордони за допомогою сили, і ми не почнемо гортати підручники історії, аби з’ясовувати, де проходили кордони 200-300-500 років тому та говорити: це колись належало мені, і я хочу це назад. Якщо всі будуть робити так у Європі або інде у світі, ми матимемо війну ще на пару століть", - заявив Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц відвідав українських захисників на полігоні в Німеччині: Ми продовжимо постачати Україні системи важкого озброєння

Автор: 

зброя (7435) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+28
У старого знов загострення геморою, який він свого часу підчепив у тісних контактах з Шредером і Меркель.
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26.08.2022 00:26
+20
аби ця війна не переросла з українсько-російської в "зовсім іншу війну" Так перерастет, если и будете и дальше тянуть кота за яйца. Гопник нападает, если видит слабость.
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26.08.2022 00:27
+15
Ключевой момент: Германия (и почти весь Запад) смотрит на дядюшку Джо, а дядюшка Джо до сих пор опасается "эскалации конфликта". США не допустят, чтобы запоребрик победил, но и не хотят позволить победить нам. ИМХО, еще одимн фронт этой войны проходит внутри мозга дядюшки Джо - позволить ли Украине победить.
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26.08.2022 00:32
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Господин Шольц! Поздно пить боржоми: из того, что Германия уже поставила, можно прекрасно стрелять по России.
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26.08.2022 11:51 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5B0%5D=AZVtf7aeuxh_O14E9ST-3to4vy-AGishRObJll8DGc_xEY4yA1dMuiTTo0IJujAgAZQbg0bRFzdIovtDLcjGKjNPDjMbstIxcc-8*************************************************************-YLMKlOriBNUA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil Ну от, ніколи такого не було і знову!.. Канадсько-Українська Фундація для українців, які в зоні бойових дій чи на визволених територіях втратили майно та засоби для існування, закуповує, пакує та пересилає велику кількість продуктових посилок. Не аби що, але для людей, які втратили все, а особливо для біженців - це дуже доречна допомога. За що щиро дякуємо!

Але в Україні не сплять мародери. Ні, цього разу вони не розкрали гуманітарну допомогу. Вони її використали в брудний і безсоромний спосіб - не потративши ні коштів, ні зусиль на допомогу українцям, наші зелені виродки-мародери поналіплювали етикетки "За підтримки Олени Зеленської та Meest" і таким чином присвоїли собі цю допомогу й стали її вручати, як ніби подачку від цієї укрсучвлади та однієї пєрвай блєді. А це те саме мародерство!

І ще - ці зелені виродки не лише мародери, але й кінчені ідіоти! Вони так поспішали приписати своїй зеленосяйній розкарячці чужу допомогу, що навіть не розібралися, від кого вона надійшла. Коли крадеш, тобі не до деталей. Милостиво поділилися славою не з організацією, яка оплатила й надіслала допомогу, а з фірмою перевізником, яка просто виконала замовлення і чия стрічка опаковує посилки. І оця дикість та підлість значно гірша за якусь там позу на обкладинці. Цікаво, а все оте стадо слухняних телиць, який тепер перформенс влаштує на підтримку своєї блєді? Розкарячку ратиць не пропонувати - знудить...

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301550839_1742393866125135_6239619498743713208_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8vbt59QYQJAAX-iqe2N&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT9zkGE7viBfzHffh_p0BxZXTrsUdyS5k972w1-cvy50NQ&oe=630CD0B5

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301872910_1742393876125134_277791994897530356_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=buI75F3VPKcAX9fFlm5&_nc_oc=AQlpmmoq-N-JotEiuM8I064WeB_PiKDm71fxd-WXdf0zJxnc0GZHGyBswRNBmKzmVco&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT_96BkaRgshW6upamGK6KsySur7cGPYAWUPl4PkgBs61w&oe=630*****
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26.08.2022 11:55 Відповісти
Такое решение канцлера невольно делает нас"мальчиков для битья"..Уже большинству населения ясно,что без адекватной ответки,рашисты и дальше будут безнаказанно разрушать наши н.п..Теперь слово за Зе с ко и ВПК,которому, возможно, еще под силу выпустить для ВСУ то,что будет долетать до раши и утихомиривать их агрессивные амбиции
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26.08.2022 12:42 Відповісти
Мужики, и дамы, сайт русскоязычный, ну пишите, плиз, на русском! Я, уроженец Азербайджана, тоже хочу почитать.. Слава Украине! Смерть ворогам!
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26.08.2022 14:12 Відповісти
А що це за зброя з якої неможливо обстрілювати територію рф? Холодна?
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27.08.2022 01:17 Відповісти
Хто б йому нагадав слова Пуйла про те що рашка не має кордонів.
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27.08.2022 21:31 Відповісти
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