Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію Росії, - Шольц

Уряд ФРН буде дуже виважено підходити до питання постачання Україні сучасних озброєнь, щоб не допустити подальшої ескалації.

Канцлер Олаф Шольц пообіцяв це співвітчизникам під час "Діалогу з громадянами", який 25 серпня відбувся у Магдебурзі, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Метою залишається, щоб путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші", - сказав Шольц, пообіцявши, що Німеччина діятиме так, аби ця війна не переросла з українсько-російської в "зовсім іншу війну".

Він наголосив, що загарбницька війна росії проти України є порушеннях усіх принципів, які Європа та світ погодили останніми десятиліттями. "Ідеться про те, що не можна міняти кордони за допомогою сили, і ми не почнемо гортати підручники історії, аби з’ясовувати, де проходили кордони 200-300-500 років тому та говорити: це колись належало мені, і я хочу це назад. Якщо всі будуть робити так у Європі або інде у світі, ми матимемо війну ще на пару століть", - заявив Шольц.

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