Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію Росії, - Шольц
Уряд ФРН буде дуже виважено підходити до питання постачання Україні сучасних озброєнь, щоб не допустити подальшої ескалації.
Канцлер Олаф Шольц пообіцяв це співвітчизникам під час "Діалогу з громадянами", який 25 серпня відбувся у Магдебурзі, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Метою залишається, щоб путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші", - сказав Шольц, пообіцявши, що Німеччина діятиме так, аби ця війна не переросла з українсько-російської в "зовсім іншу війну".
Він наголосив, що загарбницька війна росії проти України є порушеннях усіх принципів, які Європа та світ погодили останніми десятиліттями. "Ідеться про те, що не можна міняти кордони за допомогою сили, і ми не почнемо гортати підручники історії, аби з’ясовувати, де проходили кордони 200-300-500 років тому та говорити: це колись належало мені, і я хочу це назад. Якщо всі будуть робити так у Європі або інде у світі, ми матимемо війну ще на пару століть", - заявив Шольц.
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Але в Україні не сплять мародери. Ні, цього разу вони не розкрали гуманітарну допомогу. Вони її використали в брудний і безсоромний спосіб - не потративши ні коштів, ні зусиль на допомогу українцям, наші зелені виродки-мародери поналіплювали етикетки "За підтримки Олени Зеленської та Meest" і таким чином присвоїли собі цю допомогу й стали її вручати, як ніби подачку від цієї укрсучвлади та однієї пєрвай блєді. А це те саме мародерство!
І ще - ці зелені виродки не лише мародери, але й кінчені ідіоти! Вони так поспішали приписати своїй зеленосяйній розкарячці чужу допомогу, що навіть не розібралися, від кого вона надійшла. Коли крадеш, тобі не до деталей. Милостиво поділилися славою не з організацією, яка оплатила й надіслала допомогу, а з фірмою перевізником, яка просто виконала замовлення і чия стрічка опаковує посилки. І оця дикість та підлість значно гірша за якусь там позу на обкладинці. Цікаво, а все оте стадо слухняних телиць, який тепер перформенс влаштує на підтримку своєї блєді? Розкарячку ратиць не пропонувати - знудить...
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