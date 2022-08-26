Протягом 25 серпня на південному напрямку знищено 20 окупантів, 2 одиниці автомобільної техніки та вузол зв’язку полку, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України 25 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні складна, але контрольована.

Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій, продовжує обстріли із ствольної та реактивної артилерії, застосовує авіацію та ракетні удари.

Протягом дня штурмовою авіацією та гелікоптером наніс п’ять ударів по наших позиціях вздовж лінії бойового зіткнення. Без наших втрат.

Реактивними системами залпового вогню "Ураган" надвечір вдарив по Березнегуватській громаді. Влучання по сільськогосподарських площах. Без людських втрат.

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Нашою авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.

В ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Підтверджені втрати ворога складають 20 рашистів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до 2 – надводного та підводного – а відповідно і кількість "Калібрів" до 12.

Тим не менш, і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності"

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