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Протягом 25 серпня на південному напрямку знищено 20 окупантів, 2 одиниці автомобільної техніки та вузол зв’язку полку, - ОК "Південь"

південь

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на півдні України 25 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОК "Південь". 

У повідомленні зазначається: "Обстановка в нашій операційній зоні складна, але контрольована.

Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій, продовжує обстріли із ствольної та реактивної артилерії, застосовує авіацію та ракетні удари.

Протягом дня штурмовою авіацією та гелікоптером наніс п’ять ударів по наших позиціях вздовж лінії бойового зіткнення. Без наших втрат.

Реактивними системами залпового вогню "Ураган" надвечір вдарив по Березнегуватській громаді. Влучання по сільськогосподарських площах. Без людських втрат.

Також читайте: Знищено ворожий склад боєприпасів у Новій Каховці, стан Антонівського мосту вчергове відкореговано, - ОК "Південь"

Нашою авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.

В ході виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Підтверджені втрати ворога складають 20 рашистів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

 Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до 2 – надводного та підводного – а відповідно і кількість "Калібрів" до 12.

Тим не менш, і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності"

Також читайте: Протягом 22 серпня на південному напрямку знищено 17 окупантів, 1 ЗРК Бук, 1 мінометний комплекс, 5 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2258) втрати (4384) ЗСУ (7499) Херсонська область (5705)


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освобождение Херсона ударными тэмпами...зэ-лапша
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26.08.2022 01:40 Відповісти
Довіряю тільки ЗСУ і іхнім прогнозам 👍🏼🙏🏼❤️
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26.08.2022 09:33 Відповісти
То что взяли под контроль российские твари , так они и держат все, поставки оружия это хорошо, но этого мало. Идут обстрелы городов , каждый день , и ночь , ситуация куевая...
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26.08.2022 12:29 Відповісти
 
 