УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10161 відвідувач онлайн
Новини
34 046 111

Чиновник Харківської міськради опублікував у соцмережах фото відпочинку у Ніцці. Його звільнили. ФОТО

Фракція "Європейська солідарність" у Харківській міськраді вимагала провести перевірку за фактом публікацій у соцмережах фото відпочинку у французькій Ніцці директора департаменту земельних відносин Сергія Колесника та в разі підтвердження інформації звільнити чиновника.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву фракції опубліковано у фейсбуці.

До неї додано скріншоти фотографій з Instagram Колесника. У публікаціях указано геолокацію Ніцци. На одному фото Колесник позує із сім'єю на центральній площі міста, на іншому – сфотографований поряд із машиною Porsche із харківськими номерами. Наразі акаунти чиновника в соцмережах закриті.

"Директор департаменту земельних відносин Сергій Колесник у такі відповідальні для країни та міста дні вирішив відвідати курортне французьке місто Ніццу й поділитися деталями відпочинку в соцмережах", – ідеться у повідомленні.

Фракція висунула вимогу до харківської влади перевірити інформацію і, якщо вона підтвердиться, звільнити Колесника.

Мер Харкова Ігор Терехов у коментарі виданню "Думка" сказав, що ще напередодні, 24 серпня, ініціював перевірку факту можливого перебування Колесника за кордоном.

"У мене рішення однозначне. Ця людина не повинна обіймати, якщо підтвердяться факти, таку посаду, яку вона обіймає", – сказав Терехов.

25 серпня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що Колесника звільнено з посади.

"Він звільнений сьогодні. Звільнений поза всяким зв'язком із заявою "Європейської Солідарності"... Під час війни так себе не ведуть", – сказав Сидоренко.

Чиновник Харківської міськради опублікував у соцмережах фото відпочинку у Ніцці. Його звільнили 01
Чиновник Харківської міськради опублікував у соцмережах фото відпочинку у Ніцці. Його звільнили 02
Чиновник Харківської міськради опублікував у соцмережах фото відпочинку у Ніцці. Його звільнили 03

Автор: 

звільнення (2667) Харків (5563) чиновник (802)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+65
ох, дайте вгадаю
він проїхав кордон, бо їхав у короткотермінове закордонне відрядження

якраз зв'язувався з общєствєнностью

а порш взяв бо квитки на залізницю дорогі.

і то він просто молодо вигляда, а насправді він 1936 року народження, тому не підлягає призиву до лав армії.
показати весь коментар
26.08.2022 02:19
+56
Хто випустив ту скотину з України?Чи не замало звільнити лише цього бугая,і залишити безкарним прикордонників,таможню,що дали добро свиноті на виїзд.І на авто не завадило б звернути увагу-звідки воно у чиновника.Конфіскувати,продати,гроші на армію.З подібними тварями тільки так
показати весь коментар
26.08.2022 02:21
+46
він просто вагітний інвалід
показати весь коментар
26.08.2022 02:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Гарна зп у чиновників в департаменті земельних відносин. Порш на новорічну премію купив?
показати весь коментар
26.08.2022 09:58 Відповісти
В нагрузку втюхали при купівлі маєтку. )))
показати весь коментар
26.08.2022 10:16 Відповісти
Мер Харкова 6 місяців не знав де знаходиться його начальник Департаменту? Ню-ню.
А чиновник нагріб уже прибарахлитися і дітям, і внукам, скільки грошей, що навіть в казино засіває, не зароблене, не жаль.
Нічого, приїде, відновиться на посаді через суд, надасть документи, що лікувався там. Схема..
показати весь коментар
26.08.2022 12:08 Відповісти
На границе уже 6 месяцев "сбор урожая", и будут собирать и в дальнейшем.
показати весь коментар
26.08.2022 10:21 Відповісти
«"Він Колесник звільнений сьогодні. Звільнений поза всяким зв'язком із заявою "Європейської Солідарності"... Під час війни так себе не ведуть", - сказав директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко» - ага, пописти.... Якби депутати не підняли би бучу - хер би звільнили б. І не звільнили би навіть з-за шуму-гаму, якби розслідування не вийшло би на рівень «а хто який погранець його за кордон випустив»
показати весь коментар
26.08.2022 11:24 Відповісти
На фото дві машини х харьковською реістрацією, інша ція, якого депутенка чи чиновника?
показати весь коментар
26.08.2022 11:40 Відповісти
Самое печальное - уровень идиотизма тех, кто находится у власти. Харьковский!!! чиновник!!! во время войны публикует!!! фото отдыха!!! в Ницце. Стопроцентный номинант на аналог премии Дарвина
показати весь коментар
26.08.2022 11:49 Відповісти
Мер Харкова 6 місяців не знав де знаходиться його начальник Департаменту? Ню-ню.
А чиновник нагріб уже прибарахлитися і дітям, і внукам, скільки грошей, що навіть в казино засіває, не зароблене, не жаль.
Нічого, приїде, відновиться на посаді через суд, надасть документи, що лікувався там. Схема..
показати весь коментар
26.08.2022 12:11 Відповісти
Этого чинушу, за аморальное отношение к мужественным харьковчанам,изловить,пограничников с таможней давших ему"добро"на выезд наказать, его самого раскуркулить в пользу ВСУ с отправкой на передовую солдатом....,но то мечты,мечты...
показати весь коментар
26.08.2022 12:22 Відповісти
Вообще не удивляюсь.
показати весь коментар
26.08.2022 13:25 Відповісти
Війна війна... зараз на вулиці повно таких фраєрів на порше і бмв, і вони абсолютно не соромляться, хамити, грубити, виходити з своїх консервних банок и махаюти руками, бо бач те їм все можна. Копи цим не займаються. Самому 2-3 козлів так просто не змусиш поводити себе як люди.
показати весь коментар
26.08.2022 13:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 