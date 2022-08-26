Чиновник Харківської міськради опублікував у соцмережах фото відпочинку у Ніцці. Його звільнили. ФОТО

Фракція "Європейська солідарність" у Харківській міськраді вимагала провести перевірку за фактом публікацій у соцмережах фото відпочинку у французькій Ніцці директора департаменту земельних відносин Сергія Колесника та в разі підтвердження інформації звільнити чиновника.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву фракції опубліковано у фейсбуці.

До неї додано скріншоти фотографій з Instagram Колесника. У публікаціях указано геолокацію Ніцци. На одному фото Колесник позує із сім'єю на центральній площі міста, на іншому – сфотографований поряд із машиною Porsche із харківськими номерами. Наразі акаунти чиновника в соцмережах закриті.



"Директор департаменту земельних відносин Сергій Колесник у такі відповідальні для країни та міста дні вирішив відвідати курортне французьке місто Ніццу й поділитися деталями відпочинку в соцмережах", – ідеться у повідомленні.



Фракція висунула вимогу до харківської влади перевірити інформацію і, якщо вона підтвердиться, звільнити Колесника.

Мер Харкова Ігор Терехов у коментарі виданню "Думка" сказав, що ще напередодні, 24 серпня, ініціював перевірку факту можливого перебування Колесника за кордоном.



"У мене рішення однозначне. Ця людина не повинна обіймати, якщо підтвердяться факти, таку посаду, яку вона обіймає", – сказав Терехов.



25 серпня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що Колесника звільнено з посади.



"Він звільнений сьогодні. Звільнений поза всяким зв'язком із заявою "Європейської Солідарності"... Під час війни так себе не ведуть", – сказав Сидоренко.





