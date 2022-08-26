Указ про збільшення російської армії свідчить про те, що Путін намагається уникнути загальної мобілізації, - ISW
Президент Росії Володимир Путін намагається уникнути оголошення загальної мобілізації. На це вказує підписаний диктатором указ про збільшення армії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін рішуче налаштований уникнути повної мобілізації", - зазначили аналітики.
Водночас в ISW упевнені, що Кремль навряд чи сформує достатні сили для досягнення кінцевої чисельності понад 1 150 000 солдатів, як це передбачено указом.
Проте, на думку експертів, РФ може використати осінній призов у жовтні 2022 року (зокрема на окупованих територіях України), аби залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втратам.
"Збільшення бойової потуги Росії у всякому разі буде не дуже великим", - додають в Інституті вивчення війни.
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Десь така сама історія і зараз сталася в Україні Велику масу найновішого озброєння першого ешелону та кадрів ЗС РФ українці "перемололи" у оборонних боях Тепер надія на вчорашніх школярів та резервістів Перші ЩЕ не вміють воювать а другі - ЗАБУЛИ як це робиться І витягнуть з баз зберігання техніку випуску 60-70-х років минулого століття Знову повернуться до старого кацапського принципу "Да мы пойдём ломить стеною!"???
Єдина у них складність зараз це з виготовленням крилатих ракет, але якщо на передовій настане, якесь затишся то вони поправлять цю ситуацію накопичивши запас...
Біда того всього що санкцій на високотехнологічну продукцію для російської оборонки фактично ніхто не дотримується.... Є країни посередники які допомагають обходити, Індія Турція Китай Сінгапур, Казахстан...
Наші активісти в західних країнах серйозно не допрацьовують, особливо батальон Монако міг б трохи підняти свої золоті зади і піти як український бізнес до пресси, але їм пох... вони чекають тільки нових виборів щоб запхати нових своїх чиновників на жирні місця і сидітив держтендерах...
І не забувайте що перед війною вся оборонка союза була на Заході і вона була евакуйована за Урал, час демонтажу, монтажу, час на навчання нового персоналу, причому чоловічий персонал пішов на фронт а на заводах працювали в основному жінки... А оборонка РФ не пошкоджена і налагоджена навіть незважаючи на велику корупцію...
Оборонка німеччини працювала на повних парах і їхня армія немала такого дозованого постачання як ми, дають зброю щоб не програли...
А своя оборонка повністю знищенна... І евакуація хоча б в сусідню дружню Польщу не проведена, або хоча б був створений якись один хаб на заході України, захищений ПВО для виробництва ж тих самих крилатих ракет.... Від союзу ще лишились підземні приміщення де можливо було розгорнути це хоча б в невеликих маштабах... Зараз хоча б 20 ракет на 200-300 км багато б чого змінили, навіть вибивати установки запуску ракет, або склади...
Захід нам їх не дасть вже факт, тому що вважають що це призведе до 3 світової...