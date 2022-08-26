Указ про збільшення російської армії свідчить про те, що Путін намагається уникнути загальної мобілізації, - ISW

Президент Росії Володимир Путін намагається уникнути оголошення загальної мобілізації. На це вказує підписаний диктатором указ про збільшення армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін рішуче налаштований уникнути повної мобілізації", - зазначили аналітики.

Водночас в ISW упевнені, що Кремль навряд чи сформує достатні сили для досягнення кінцевої чисельності понад 1 150 000 солдатів, як це передбачено указом.

Проте, на думку експертів, РФ може використати осінній призов у жовтні 2022 року (зокрема на окупованих територіях України), аби залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втратам.

"Збільшення бойової потуги Росії у всякому разі буде не дуже великим", - додають в Інституті вивчення війни.

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