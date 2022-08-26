З початку тижня ЗСУ вже знищили 7 ворожих складів з боєприпасами, - ОК "Південь"

Збройні сили України з початку поточного тижня знищили вже сім складів російських боєприпасів. Так, вони є одними з пріоритетних цілей для української артилерії та авіації, оскільки це запаси, які росіяни планували б використати проти ЗСУ.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефері телемарафону 25 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Вона вважає, що кількість знищених складів боєприпасів є не остаточною за цей тиждень, оскільки він ще триває.

Як пояснила Гуменюк, російські окупанти намагаються розосереджувати запаси боєприпасів, оскільки "вже відчули, що влучання точкові й абсолютно прицільні". Однак українські захисники знаходять місця нової дислокації складів і знищують їх.

Також речниця підтвердила, що росіяни намагаються будувати додаткові переправи на Херсонщині після того, як українські війська завдали ударів по мостах. За її словами, наразі рух по Антонівському та Каховському мостах повністю зупинений.

"Вони хочуть налаштувати альтернативні транспортні артерії, для чого підтягують баржі, понтони, намагаються встановити там поромні переправи. Вогневий контроль розповсюджується і на ці об’єкти. Після того, як вони будуть налаштовані, то знову будуть пошкоджені", - сказала вона.

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Гуменюк зазначила, що окупанти розуміють, що важка техніка пошкодженими мостами не пройде. Водночас задля підтримки інформаційного іміджу запускають по мостах легкові автівки для імітації руху.