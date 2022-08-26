УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10100 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 343 3

Місцеві колаборанти повідомляють про лісову пожежу в районі Запорізької АЕС

заес

У районі Запорізької АЕС горять ліси.

Це підтвердив місцевий колаборант-пропагандист Володимир Рогов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

"У районі Запорізької АЕС горять ліси, повідомив член головної ради адміністрації області Рогів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Також читайте: Нам пропонували, щоб представники МАГАТЕ їхали на Запорізьку АЕС з окупованого Криму, - Зеленський

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Автор: 

пожежа (4311) Запорізька АЕС (1401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Місцеві колаборанти нехай ліквідовують пожежу, бо будуть один до одного звертатись «ваша свєтлость» або «ваше сєятєльство». Придури, гасіть.
показати весь коментар
26.08.2022 07:34 Відповісти
Гы,гы,гы.
показати весь коментар
26.08.2022 09:15 Відповісти
Вчера случайно не произошла ядерная авария. Несколько десятков тысяч людей в Энергодаре охватила паника.НАЭК героически молчит.Цена вопроса - поржать?
показати весь коментар
26.08.2022 09:20 Відповісти
 
 