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Новини Війна
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Рашисти вбили 2 та поранили 6 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 25 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти вбили 2 та поранили 6 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко 01

"За 25 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Сіверську та Зеленопіллі. Ще 6 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кириленко В’ячеслав (165) обстріл (28228) Донецька область (8322)


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