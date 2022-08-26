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Італія надасть Україні 2 млн євро та обладнання для розмінування територій, - міністр Ді Майо

майо

Італія буде відбудовувати Україну та надаватиме гуманітарну допомогу.

Про це повідомив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Італія допомагатиме у відновленні України на державному та місцевих рівнях. Ухвалено рішення надати 2 млн євро допомоги для України. Крім того, українським фахівцям надійде частина обладнання для розмінування найближчим часом.

Читайте також: Ді Майо про підтримку України: Уряд Італії вирішив бути на боці свободи

"Ми як Міністерство закордонних справ та міжнародної співпраці підписали договір з італійськими міськими радами. Багато італійських великих та малих міст мають підписані меморандуми про співпрацю з українськими містами. Це братерство між містами, яке народилося або до війни, або під час неї. І ми хочемо використати цей канал для того, щоб працювати у напрямі відновлення України. Починаючи від сьогодні, Італія як на найвищому державному рівні, так і на місцевих рівнях зможе приєднатися до проєктів відновлення України. В рамках цього проєкту, ми вирішили надати 2 мільйони євро, які будуть направлені для гуманітарного розмінування", - зазначив Ді Майо.

біженці (1858) Італія (1564) гуманітарна сфера (17) гуманітарна допомога (989) Луїджі Ді Майо (32) відбудова (353)


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Топ коментарі
+5
Гуманітарне розмінування" від "бойового" відрізняється тим, що проводиться не на полі бою, під час ведення бойових дій та з метою сприяння їх веденню, а в тилових районах - для забезпечення нормальної життєдіяльності мирного населення У "фіннів" тугодум"я почало переважать?
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26.08.2022 09:14
+5
2 мільйони - це занадто багато для нас! Прибережіть гроші на допомогу біженцям з Африки та "хорошим русским"
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26.08.2022 09:23
+2
навіщо? у нас дєрьмак і ********* так розміновують що ніякі сапери не потрібні. Чонгар - як приклад
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26.08.2022 09:58
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вы там не обеднеете случайно, подстилки х.йловские?
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26.08.2022 09:06 Відповісти
"гуманітарного розмінування" - це розміновувати там де путєн скаже?
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26.08.2022 09:07 Відповісти
Гуманітарне розмінування" від "бойового" відрізняється тим, що проводиться не на полі бою, під час ведення бойових дій та з метою сприяння їх веденню, а в тилових районах - для забезпечення нормальної життєдіяльності мирного населення У "фіннів" тугодум"я почало переважать?
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26.08.2022 09:14 Відповісти
а ти х.йловських посіпак захищаєш?
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26.08.2022 09:47 Відповісти
Ти у нас з "камчатки"? "Держу книгу, а вижу фигу!"? Я тобі детально, "на пальцях", пояснив, чим "бойове розмінування" відрізняється від "бойового"
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26.08.2022 09:58 Відповісти
ok (не такий я вже й тупий)
... то я тобі за "тугодум'я" жорстко помстився.
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26.08.2022 10:07 Відповісти
МЕНІ? Чи італійцям?
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26.08.2022 10:42 Відповісти
У Ризі демонтували пам'ятник радянським воїнам-визволителям. Джерело:

А в Одессе на фасаде железнодорожного вокзала повесили тряпочку прикрыв палачей украинского народа -сралина и сифилитика-ленина
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26.08.2022 09:11 Відповісти
днище блиять
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26.08.2022 09:12 Відповісти
«Вокзальная компания» акционерного общества «Укрзализныця» отказался убирать советскую символику из здания вокзала станции «Одесса-Главная» Констультативный совет по вопросам охраны культурного наследия Одесской области решил, что все декоративные элементы, использованные в архитектурном решении интерьера и экстерьера здания вокзала, являются воплощением авторского замысла и имеют высокую художественную, архитектурную и историческую ценность
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26.08.2022 09:14 Відповісти
Так что барельеф Ленина, Сталина, серпы и молоты «Укрзалізниця» решила оставить на здании одесского вокзала.
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26.08.2022 09:15 Відповісти
2 мільйони - це занадто багато для нас! Прибережіть гроші на допомогу біженцям з Африки та "хорошим русским"
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26.08.2022 09:23 Відповісти
Італія передавала нам важку зброю, технічні засоби та ін.
2млн., розмінування? Дякую.
І не всі країни хочуть декларувати допомогу летальною зброєю.
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26.08.2022 09:49 Відповісти
навіщо? у нас дєрьмак і ********* так розміновують що ніякі сапери не потрібні. Чонгар - як приклад
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26.08.2022 09:58 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5B0%5D=AZVtf7aeuxh_O14E9ST-3to4vy-AGishRObJll8DGc_xEY4yA1dMuiTTo0IJujAgAZQbg0bRFzdIovtDLcjGKjNPDjMbstIxcc-8*************************************************************-YLMKlOriBNUA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil Ну от, ніколи такого не було і знову!.. Канадсько-Українська Фундація для українців, які в зоні бойових дій чи на визволених територіях втратили майно та засоби для існування, закуповує, пакує та пересилає велику кількість продуктових посилок. Не аби що, але для людей, які втратили все, а особливо для біженців - це дуже доречна допомога. За що щиро дякуємо!

Але в Україні не сплять мародери. Ні, цього разу вони не розкрали гуманітарну допомогу. Вони її використали в брудний і безсоромний спосіб - не потративши ні коштів, ні зусиль на допомогу українцям, наші зелені виродки-мародери поналіплювали етикетки "За підтримки Олени Зеленської та Meest" і таким чином присвоїли собі цю допомогу й стали її вручати, як ніби подачку від цієї укрсучвлади та однієї пєрвай блєді. А це те саме мародерство!

І ще - ці зелені виродки не лише мародери, але й кінчені ідіоти! Вони так поспішали приписати своїй зеленосяйній розкарячці чужу допомогу, що навіть не розібралися, від кого вона надійшла. Коли крадеш, тобі не до деталей. Милостиво поділилися славою не з організацією, яка оплатила й надіслала допомогу, а з фірмою перевізником, яка просто виконала замовлення і чия стрічка опаковує посилки. І оця дикість та підлість значно гірша за якусь там позу на обкладинці. Цікаво, а все оте стадо слухняних телиць, який тепер перформенс влаштує на підтримку своєї блєді? Розкарячку ратиць не пропонувати - знудить...

https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301550839_1742393866125135_6239619498743713208_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8vbt59QYQJAAX-iqe2N&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT9zkGE7viBfzHffh_p0BxZXTrsUdyS5k972w1-cvy50NQ&oe=630CD0B5

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/301872910_1742393876125134_277791994897530356_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=buI75F3VPKcAX9fFlm5&_nc_oc=AQlpmmoq-N-JotEiuM8I064WeB_PiKDm71fxd-WXdf0zJxnc0GZHGyBswRNBmKzmVco&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT_96BkaRgshW6upamGK6KsySur7cGPYAWUPl4PkgBs61w&oe=630*****
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26.08.2022 11:53 Відповісти
 
 