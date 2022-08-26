Італія надасть Україні 2 млн євро та обладнання для розмінування територій, - міністр Ді Майо
Італія буде відбудовувати Україну та надаватиме гуманітарну допомогу.
Про це повідомив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Італія допомагатиме у відновленні України на державному та місцевих рівнях. Ухвалено рішення надати 2 млн євро допомоги для України. Крім того, українським фахівцям надійде частина обладнання для розмінування найближчим часом.
"Ми як Міністерство закордонних справ та міжнародної співпраці підписали договір з італійськими міськими радами. Багато італійських великих та малих міст мають підписані меморандуми про співпрацю з українськими містами. Це братерство між містами, яке народилося або до війни, або під час неї. І ми хочемо використати цей канал для того, щоб працювати у напрямі відновлення України. Починаючи від сьогодні, Італія як на найвищому державному рівні, так і на місцевих рівнях зможе приєднатися до проєктів відновлення України. В рамках цього проєкту, ми вирішили надати 2 мільйони євро, які будуть направлені для гуманітарного розмінування", - зазначив Ді Майо.
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... то я тобі за "тугодум'я" жорстко помстився.
А в Одессе на фасаде железнодорожного вокзала повесили тряпочку прикрыв палачей украинского народа -сралина и сифилитика-ленина
2млн., розмінування? Дякую.
І не всі країни хочуть декларувати допомогу летальною зброєю.
Але в Україні не сплять мародери. Ні, цього разу вони не розкрали гуманітарну допомогу. Вони її використали в брудний і безсоромний спосіб - не потративши ні коштів, ні зусиль на допомогу українцям, наші зелені виродки-мародери поналіплювали етикетки "За підтримки Олени Зеленської та Meest" і таким чином присвоїли собі цю допомогу й стали її вручати, як ніби подачку від цієї укрсучвлади та однієї пєрвай блєді. А це те саме мародерство!
І ще - ці зелені виродки не лише мародери, але й кінчені ідіоти! Вони так поспішали приписати своїй зеленосяйній розкарячці чужу допомогу, що навіть не розібралися, від кого вона надійшла. Коли крадеш, тобі не до деталей. Милостиво поділилися славою не з організацією, яка оплатила й надіслала допомогу, а з фірмою перевізником, яка просто виконала замовлення і чия стрічка опаковує посилки. І оця дикість та підлість значно гірша за якусь там позу на обкладинці. Цікаво, а все оте стадо слухняних телиць, який тепер перформенс влаштує на підтримку своєї блєді? Розкарячку ратиць не пропонувати - знудить...
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