Італія надасть Україні 2 млн євро та обладнання для розмінування територій, - міністр Ді Майо

Італія буде відбудовувати Україну та надаватиме гуманітарну допомогу.

Про це повідомив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луіджі Ді Майо, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Італія допомагатиме у відновленні України на державному та місцевих рівнях. Ухвалено рішення надати 2 млн євро допомоги для України. Крім того, українським фахівцям надійде частина обладнання для розмінування найближчим часом.

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"Ми як Міністерство закордонних справ та міжнародної співпраці підписали договір з італійськими міськими радами. Багато італійських великих та малих міст мають підписані меморандуми про співпрацю з українськими містами. Це братерство між містами, яке народилося або до війни, або під час неї. І ми хочемо використати цей канал для того, щоб працювати у напрямі відновлення України. Починаючи від сьогодні, Італія як на найвищому державному рівні, так і на місцевих рівнях зможе приєднатися до проєктів відновлення України. В рамках цього проєкту, ми вирішили надати 2 мільйони євро, які будуть направлені для гуманітарного розмінування", - зазначив Ді Майо.