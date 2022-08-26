Уночі росіяни обстріляли два райони Харківщини. Зруйновано заклад освіти. Є загиблі, - Синєгубов

Минулої ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано, втім російські окупанти вночі підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубв.

"Близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по м. Чугуїв, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо – без постраждалих. Близько 2:30 ворог завдав удару по м. Дергачі, зруйновано освітній заклад. На жаль, загинула жінка приблизно 50 років, 59-річний чоловік поранений. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський та Богодухівський райони Харківщини. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, знищено кілька автомобілів, сталися пожежі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по селу на Чугуївщині, влучання у житловий будинок. Загинув чоловік, - Синєгубов

За даними Центру екстреної медичної допомоги, вчора протягом дня в Чугуївському районі 1 людина загинула, 2 – отримали поранення.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції та прилеглі населені пункти з ствольної та реактивної артилерії, танків, використовує БпЛА. Наші захисники чинять належний спротив, завдають ворогу втрат та надійно тримають свої позиції. Україна переможе", - додав Синєгубов.