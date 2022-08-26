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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 46 250 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 936 танків та 4 251 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 46 250 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 46250 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 1936 (+7) од,

бойових броньованих машин - 4251 (+6) од,

артилерійських систем - 1040 (+3) од,

РСЗВ - 272 (+0) од,

засоби ППО  - 148 (+0) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 202 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 834 (+6),

крилаті ракети  - 196 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2) од,

спеціальна техніка  - 99 (+0).

Також читайте: Протягом 25 серпня на південному напрямку знищено 20 окупантів, 2 одиниці автомобільної техніки та вузол зв’язку полку, - ОК "Південь"

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 46 250 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 936 танків та 4 251 броньована машина 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) знищення (7142) техніка (1820) втрати (4384)


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Топ коментарі
+18
400 орків у пекло - це потужно, кожен день би так. Так і білих Лад не вистачить, незабаром возики запропонують.
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26.08.2022 09:35
+17
+400,таки правда, що накрило не по дитячому. На папері поповнити на 137 тис,але ЗСУ подретушує ці папери. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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26.08.2022 09:35
+8
Наші Сонечки!

Воїни Світла, Воїни Добра!
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26.08.2022 09:49
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400 орків у пекло - це потужно, кожен день би так. Так і білих Лад не вистачить, незабаром возики запропонують.
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26.08.2022 09:35 Відповісти
Це за 2 дні (24 і 25), але теж непогано.
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26.08.2022 12:22 Відповісти
+400,таки правда, що накрило не по дитячому. На папері поповнити на 137 тис,але ЗСУ подретушує ці папери. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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26.08.2022 09:35 Відповісти
Наші Сонечки!

Воїни Світла, Воїни Добра!
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26.08.2022 09:49 Відповісти
500 крыс путлера в день...это маловато...Финляндия валила в месяц 100 000 совковых крыс джугашвили...с ноября 1939 по март 1940 года...
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26.08.2022 09:58 Відповісти
400 споживачів бояри відправлену в краї вічних помийок.
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26.08.2022 10:03 Відповісти
Ну от і всі 45000 мусорних пакетів вже використали.
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26.08.2022 10:09 Відповісти
Андрей Орлов (Орлуша)

Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей».

Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.

Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!».

Они её, не чокаясь, обмыли,
Успели цвет салона обсудить
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.

Летят, летят по трассе Лады Гранты,
Есть в их колонне малая дыра,
Быть может, это место для гаранта?
Давно ему, давно туда пора.

Настанет день, и Лада под мигалкой
В желанном направлении попрёт,
И всех его министров катафалки
Её пропустят вежливо вперёд.
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26.08.2022 10:34 Відповісти
Кілька днів тому я прокоментував тенденцію до прискорення, коли за один день росіян гинули 300 осіб. зараз це 400. Будемо сподіватися на 500 наступних і тенденцію до зростання.
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26.08.2022 15:47 Відповісти
Добрий вечір. А можна також вести статистику знищених складів та баз рашистів? Дуже цікаво.
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26.08.2022 21:45 Відповісти
 
 