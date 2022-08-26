Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 46 250 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 936 танків та 4 251 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 46 250 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 46250 (+400) осіб ліквідовано,
танків - 1936 (+7) од,
бойових броньованих машин - 4251 (+6) од,
артилерійських систем - 1040 (+3) од,
РСЗВ - 272 (+0) од,
засоби ППО - 148 (+0) од,
літаків - 234 (+0) од,
гелікоптерів - 202 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 834 (+6),
крилаті ракети - 196 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3162 (+2) од,
спеціальна техніка - 99 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначають у Генштабі ЗСУ.
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Воїни Світла, Воїни Добра!
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей».
Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.
Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!».
Они её, не чокаясь, обмыли,
Успели цвет салона обсудить
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.
Летят, летят по трассе Лады Гранты,
Есть в их колонне малая дыра,
Быть может, это место для гаранта?
Давно ему, давно туда пора.
Настанет день, и Лада под мигалкой
В желанном направлении попрёт,
И всех его министров катафалки
Её пропустят вежливо вперёд.