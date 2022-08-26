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Новини Війна
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Заяви Шойгу - це дезінформація, наступ Росії зупинився через її погану військову ефективність та запеклий український опір, - британська розвідка

рф,орки,окупанти,рашисти

Росія вважає, що ракетні або артилерійські удари по території України мають військову перевагу.

Про це повідомляють на сторінці Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 24 серпня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив під час засідання Шанхайської організації співробітництва, що Росія навмисно уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю зменшити жертви серед цивільного населення.

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"Це майже напевно навмисна дезінформація. Наступ Росії зупинився через погану військову ефективність Росії та запеклий український опір. За наказом Шойгу війська, які діють в Україні, неодноразово зривали виконання поставлених їм задач у заплановані оперативні терміни. Цілком ймовірно, що Шойгу та президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві підкреслили, що в той день, коли Шойгу виступав, російська балістична ракета малої дальності "Іскандер" влучила в потяг у Чаплине, убивши щонайменше двох дітей. Це підкреслює готовність Росії завдавати супутних втрат, вона вважає, що ракетні або артилерійські удари мають військову перевагу.

армія рф (17207) Велика Британія (5549) обстріл (28228) зовнішня розвідка (464)


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Топ коментарі
+15
это не отменяет того факта, что путин *****! а шойгу ху*сос!
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26.08.2022 09:30
+14
А з Києва відійшли,щоб не поранити киян. Мразі ******!
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26.08.2022 09:30
+12
Кацапи є споконвічними брехунами , вбивцями і загарбниками 😠
потребують цілковитого знищення - це не люди , а дика варварська орда !!
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26.08.2022 09:38
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это не отменяет того факта, что путин *****! а шойгу ху*сос!
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26.08.2022 09:30 Відповісти
А з Києва відійшли,щоб не поранити киян. Мразі ******!
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26.08.2022 09:30 Відповісти
Кацапи є споконвічними брехунами , вбивцями і загарбниками 😠
потребують цілковитого знищення - це не люди , а дика варварська орда !!
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26.08.2022 09:38 Відповісти
Мы это знаем и без разведки. Отсасывают козломордые по всем фронтам.
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26.08.2022 09:39 Відповісти
Вони свою стратегію уже декілька разів передивилися і недооцінювати ворога не можна. Усе працює на зброю,вони хочуть Україну знищити,а Україна має стратегію ТРИМАТИСЯ. І також реформувати ЗСУ і перейти на стандарти НАТО
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26.08.2022 09:39 Відповісти
Вчера путлер увеличил свою армию на 140 000 хмырей...а это значит именно на столько если не больше было уничтожено бурято-калмык-моноголо-чечено-дагестанов и прочих крыс путлера...
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26.08.2022 09:43 Відповісти
Для концентрації засобів і ресурсів , путлєру потрібна військова пауза.
Буде це домовленості з Зеленським , чи обмін на безпеку АЕС вирішиться ситуативно 😠
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26.08.2022 09:49 Відповісти
Ну десь так і є за підрахунками нашого генштабу.
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26.08.2022 13:20 Відповісти
"Якщо вы не можете досягнути бажаного, выдавайте досягнуте за бажане"

"Слова Шойгі мало що вже значать, і не тільки в Україні та у світі, а й у Росії токож.
"Збитий льотчик", ось його сьогодняшній статус.
Путін взяв на себе незалежно командування військами, обходячи міністра оборони та главу Генерального штабу.
Вони всі там, "стратеги"...
Щодо Шойгі то це як старий анекдот про пожежника - "Зарплата прекрасна, пристойні умови, колектив хороший. Одне, ... оці пожежі ... Хоч звільняйся".
Шойгу зшив красиву форму для армії, побудував військовий храм, фанерний Рейхстаг штурмував, організував юнармію. Аде коли довелось воювати по справжньому, обісрався.
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26.08.2022 09:47 Відповісти
Тувінець шойгу - олєнєтрах , а не військовий , а ху@ло корчить з себе вЯлікого стратега , а насправді це старе пирло , з трясущими руками , і диким страхом в очах перед смертю 😠
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26.08.2022 09:55 Відповісти
Щось у мене підозри, що це олені шойгу мають як хочуть 😁
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26.08.2022 11:28 Відповісти
Якщо вони збільшують чисельність - значить готуються продовжувати наступ. Ресурс у ворога вчетверо більший, тому вони таку війну ще три роки можуть вести без будь-якої масової мобілізації.
Плани з нашого боку готуватися до затяжної війни - то є повна дурість і шлях в нікуди.
Єдиний шлях до перемоги - нищівний розгром ворога на території України.
Розгром - це нанесення втрат такої інтенсивності коли вони не будуть встигати поповнювати свої підрозділи для відновлення їх боєздатності, а отже стануть перед простим вибором - або бути знищеними, або - тікати.
Отже якщо ми не маємо плану розгрому у найкоротші терміни і надіїмося на успіх у затяжному протистоянні (ще рік або два, або три) - це повна маячня і прямий шлях до поразки (тобто до підписання мінську 3 чи стамбулу 1).
Як цього можна не розуміти, мені не зрозуміло.
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26.08.2022 09:56 Відповісти
Ваші пропозиції, шановний 🤔
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26.08.2022 10:00 Відповісти
Пропозиція проста - необхідно в першу чергу мати план розгрому (чого і скільки потрібно) і потім працювати з союзниками, партнерами і робити все можливе і неможливе для отримання необхідного озброєння з метою втілення цього плану в життя.
Але судячи з заяв наших мужновладців я розумію що вони йдуть іншим шляхом - затягування війни на роки (навіть неважливо з яких причин - результату немає, значить нездатні працювати з партнерами)
Сенсу в цьому я ніякого не бачу, така стратегія закінчиться підписанням стамбулу 1 чи мінська 3.
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26.08.2022 10:10 Відповісти
А можливо вони й свідомо не планують громити ворога (може зернове перемир я заважає - не думаю що росія дозволила вивозити зерно без реалізації якихось своїх вимог), потім можливо металеве перемир я буде заважати, потім атомне перемир я - та багато чого можна вигадувати.
А як відбувалися ці перемовини? Хто там був? агрохімія, тувінець і єрдоган - нікого з наших партнерів, які надають нам підтримку. Що вони тоді мають думати? Тут або воювати або домовлятися, раз пішли домовленності - тільки дуже наївна людина може вірити в те, що вони не торкнулися бойових дій.
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26.08.2022 10:16 Відповісти
Потрібно мати технічне обладнання, щоб перемогти ворога. Поки в нас немає далекобіцних ракет, бещ такої зброх перемоги не буде.
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26.08.2022 10:01 Відповісти
Пиляшенко, не поріть гарєчку.
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26.08.2022 10:11 Відповісти
Посчитали нужным комментировать бредни тувинца? Зачем?
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26.08.2022 10:07 Відповісти
+100500.
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26.08.2022 10:21 Відповісти
На це розраховано було пупукіним. Черекання бидла завжди на користь не Україні, а ворогу - хоч хльопати у долоні буде воно здихлимпенгвінам-русланам-какарчукам, хоч болотом поливати глистів-усіків, або саму зегниду, замість елементарно на палю його, зелені тупо розбіжаться, а войсько шевелитись буде "по-інерції" й НОРМАЛЬНО стабілізується все, як при втечі овоча...
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26.08.2022 13:20 Відповісти
тувинский ************* такой же ******** как и кремлевский *********** мать его.сидел бы молча в юрте и дрочил на шкуры.................................вот же ****** картлявое................................................................................................................
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26.08.2022 10:20 Відповісти
Аби кацапію китайці зі свого боку влупили , або японці
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26.08.2022 10:21 Відповісти
Ага. Еще один "жест доброй воли".
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26.08.2022 10:22 Відповісти
https://www.facebook.com/sergey.fursa?__cft__[0]=AZUbyYtCvhfKjSObtGpn35zxAPnHhWye-YmptV13J5IJcbj5XjwvkLMyJHxZ9wDNcOlW9IqNkSp933qJFi9671Vj63kNbviXrXhhCQGSb-f8IB4_0bXLyKEZF5TcLnTAGqbF7ui7o68oXfA550DKb9uMis2-FTtxybYmd5g5FDtm-A&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Fursa

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid0uhU5b8u319ZCEgmGggXcgD3vwevaWYNxJ4wWPPhQPRa7k87k1QUMYKpkYycLCaJKl?__cft__[0]=AZUbyYtCvhfKjSObtGpn35zxAPnHhWye-YmptV13J5IJcbj5XjwvkLMyJHxZ9wDNcOlW9IqNkSp933qJFi9671Vj63kNbviXrXhhCQGSb-f8IB4_0bXLyKEZF5TcLnTAGqbF7ui7o68oXfA550DKb9uMis2-FTtxybYmd5g5FDtm-A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

і знову все фейк

І тут обман

оці от за 3 дні...
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26.08.2022 10:34 Відповісти
та нема сенсу слухати тих пропагандонів,

то вони патякають для своїх місцевих зомбі
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26.08.2022 11:27 Відповісти
Якійсь дебільні формулювання в британців, як то: «За наказом Шойгу війська, які діють в Україні, неодноразово зривали виконання поставлених їм задач у заплановані оперативні терміни. Цілком ймовірно, що Шойгу та президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування»

Чи це дебільний переклад?
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26.08.2022 12:06 Відповісти
Заткнувся zeзвіроккончений, - Шойгу черекнуло, - 100500 реакція звірка буде СМЕРДЮЧА. Воно з перших днів, як гівном всплило, виконує вказівки з паРашки, направлені на розвалювання України. А черекання у стрічці "в інший бік", як пук у автобусі... "Посчитали нужным комментировать бредни тувинца? Зачем?"©
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26.08.2022 13:14 Відповісти
 
 