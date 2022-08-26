Заяви Шойгу - це дезінформація, наступ Росії зупинився через її погану військову ефективність та запеклий український опір, - британська розвідка
Росія вважає, що ракетні або артилерійські удари по території України мають військову перевагу.
Про це повідомляють на сторінці Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 24 серпня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив під час засідання Шанхайської організації співробітництва, що Росія навмисно уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю зменшити жертви серед цивільного населення.
"Це майже напевно навмисна дезінформація. Наступ Росії зупинився через погану військову ефективність Росії та запеклий український опір. За наказом Шойгу війська, які діють в Україні, неодноразово зривали виконання поставлених їм задач у заплановані оперативні терміни. Цілком ймовірно, що Шойгу та президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві підкреслили, що в той день, коли Шойгу виступав, російська балістична ракета малої дальності "Іскандер" влучила в потяг у Чаплине, убивши щонайменше двох дітей. Це підкреслює готовність Росії завдавати супутних втрат, вона вважає, що ракетні або артилерійські удари мають військову перевагу.
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потребують цілковитого знищення - це не люди , а дика варварська орда !!
Буде це домовленості з Зеленським , чи обмін на безпеку АЕС вирішиться ситуативно 😠
"Слова Шойгі мало що вже значать, і не тільки в Україні та у світі, а й у Росії токож.
"Збитий льотчик", ось його сьогодняшній статус.
Путін взяв на себе незалежно командування військами, обходячи міністра оборони та главу Генерального штабу.
Вони всі там, "стратеги"...
Щодо Шойгі то це як старий анекдот про пожежника - "Зарплата прекрасна, пристойні умови, колектив хороший. Одне, ... оці пожежі ... Хоч звільняйся".
Шойгу зшив красиву форму для армії, побудував військовий храм, фанерний Рейхстаг штурмував, організував юнармію. Аде коли довелось воювати по справжньому, обісрався.
Плани з нашого боку готуватися до затяжної війни - то є повна дурість і шлях в нікуди.
Єдиний шлях до перемоги - нищівний розгром ворога на території України.
Розгром - це нанесення втрат такої інтенсивності коли вони не будуть встигати поповнювати свої підрозділи для відновлення їх боєздатності, а отже стануть перед простим вибором - або бути знищеними, або - тікати.
Отже якщо ми не маємо плану розгрому у найкоротші терміни і надіїмося на успіх у затяжному протистоянні (ще рік або два, або три) - це повна маячня і прямий шлях до поразки (тобто до підписання мінську 3 чи стамбулу 1).
Як цього можна не розуміти, мені не зрозуміло.
Але судячи з заяв наших мужновладців я розумію що вони йдуть іншим шляхом - затягування війни на роки (навіть неважливо з яких причин - результату немає, значить нездатні працювати з партнерами)
Сенсу в цьому я ніякого не бачу, така стратегія закінчиться підписанням стамбулу 1 чи мінська 3.
А як відбувалися ці перемовини? Хто там був? агрохімія, тувінець і єрдоган - нікого з наших партнерів, які надають нам підтримку. Що вони тоді мають думати? Тут або воювати або домовлятися, раз пішли домовленності - тільки дуже наївна людина може вірити в те, що вони не торкнулися бойових дій.
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/pfbid0uhU5b8u319ZCEgmGggXcgD3vwevaWYNxJ4wWPPhQPRa7k87k1QUMYKpkYycLCaJKl?__cft__[0]=AZUbyYtCvhfKjSObtGpn35zxAPnHhWye-YmptV13J5IJcbj5XjwvkLMyJHxZ9wDNcOlW9IqNkSp933qJFi9671Vj63kNbviXrXhhCQGSb-f8IB4_0bXLyKEZF5TcLnTAGqbF7ui7o68oXfA550DKb9uMis2-FTtxybYmd5g5FDtm-A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
і знову все фейк
І тут обман
оці от за 3 дні...
то вони патякають для своїх місцевих зомбі
Чи це дебільний переклад?