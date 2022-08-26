Заяви Шойгу - це дезінформація, наступ Росії зупинився через її погану військову ефективність та запеклий український опір, - британська розвідка

Росія вважає, що ракетні або артилерійські удари по території України мають військову перевагу.

Про це повідомляють на сторінці Міноборони Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 24 серпня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив під час засідання Шанхайської організації співробітництва, що Росія навмисно уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю зменшити жертви серед цивільного населення.

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"Це майже напевно навмисна дезінформація. Наступ Росії зупинився через погану військову ефективність Росії та запеклий український опір. За наказом Шойгу війська, які діють в Україні, неодноразово зривали виконання поставлених їм задач у заплановані оперативні терміни. Цілком ймовірно, що Шойгу та президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві підкреслили, що в той день, коли Шойгу виступав, російська балістична ракета малої дальності "Іскандер" влучила в потяг у Чаплине, убивши щонайменше двох дітей. Це підкреслює готовність Росії завдавати супутних втрат, вона вважає, що ракетні або артилерійські удари мають військову перевагу.