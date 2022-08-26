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Новини Війна
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Маріупольських батьків примушують віддавати дітей до шкіл окупантів. Погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав, - Андрющенко

школа,діти

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя отримують від окупантів смс-повідомлення з погрозами. Рашисти погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав тих, хто відмовляється віддавати дітей у школи окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"У зв’язку з небежанням батьків віддавати дітей в школи під окупацією та намаганням долучити до он-лайн освіти в Україні, окупаційна влада Маріуполя вдається до прямих погроз позбавленням батьківських прав та вилученням дітей з родин", - йдеться у повідомленні.

Маріупольських батьків примушують віддавати дітей до шкіл окупантів. Погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав, - Андрющенко 01

Зазначається, що освітяни, що пішли на співпрацю з окупантами масово розсилають повідомлення батькам, прямо вказуючи, що "за умови мешкання в місті та не долучання до окупаційних шкіл, дітей буде вилучено з родин примусово".

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" У черговий раз закликаємо маріупольців до евакуації. Рятуйте себе та своїх дітей від злочинів російських окупантів. Поки є час та можливість", - підкреслив Андрющенко.

діти (5044) Маріуполь (3223) окупація (6668) навчання (574) Андрющенко Петро (692)


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Топ коментарі
+10
А ты проверь лично, можно ли оттуда выехать. Нет желания? Если нет, какого иглесиаса ты гавкаешь?
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26.08.2022 09:47
+6
Покидьки
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26.08.2022 09:36
+5
Мені здається що всі нормальні люди вже давно звідти виїхали і там залишилась тільки відверта ватна наволоч. Я дуже сумніваюсь що там є люди з патріотичними і проУкраїнськими поглядами.
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26.08.2022 09:45
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Покидьки
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26.08.2022 09:36 Відповісти
У них усе через примусово і погрози. Горіть в пеклі москалі
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26.08.2022 09:41 Відповісти
Мені здається що всі нормальні люди вже давно звідти виїхали і там залишилась тільки відверта ватна наволоч. Я дуже сумніваюсь що там є люди з патріотичними і проУкраїнськими поглядами.
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26.08.2022 09:45 Відповісти
А ты проверь лично, можно ли оттуда выехать. Нет желания? Если нет, какого иглесиаса ты гавкаешь?
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26.08.2022 09:47 Відповісти
Как сабака!
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26.08.2022 09:54 Відповісти
Судячи з того,що молоді з дітьми,то або ватніки або бояться виїжджати.
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26.08.2022 09:57 Відповісти
Если здаеться, то крестись. Больше пользы будет
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26.08.2022 11:09 Відповісти
Пионэрами и комсомолистами станут...партия ядреная ррабZeя нуждается в кадрах...
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26.08.2022 09:49 Відповісти
будуть змушувати розмовляти кацапською мовою
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26.08.2022 10:19 Відповісти
 
 