Маріупольських батьків примушують віддавати дітей до шкіл окупантів. Погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав, - Андрющенко

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя отримують від окупантів смс-повідомлення з погрозами. Рашисти погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав тих, хто відмовляється віддавати дітей у школи окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"У зв’язку з небежанням батьків віддавати дітей в школи під окупацією та намаганням долучити до он-лайн освіти в Україні, окупаційна влада Маріуполя вдається до прямих погроз позбавленням батьківських прав та вилученням дітей з родин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що освітяни, що пішли на співпрацю з окупантами масово розсилають повідомлення батькам, прямо вказуючи, що "за умови мешкання в місті та не долучання до окупаційних шкіл, дітей буде вилучено з родин примусово".

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" У черговий раз закликаємо маріупольців до евакуації. Рятуйте себе та своїх дітей від злочинів російських окупантів. Поки є час та можливість", - підкреслив Андрющенко.