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377 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 733 - поранені, - Офіс Генпрокурора

діти

Більше ніж 1110 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 26 серпня 2022 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 377 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"25 серпня внаслідок обстрілу окупантами м. Оріхова Запорізької області загинув 17-річний підліток", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 42.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

армія рф (17207) діти (5044) смерть (6740) Офіс Генпрокурора (3239)


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26.08.2022 09:42 Відповісти
Цікаво, скільки батьків голосували по приколу??
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26.08.2022 09:55 Відповісти
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26.08.2022 09:55 Відповісти
И почему то римский папик по этому поводу засунул свой римский язык в свою римскую жопу. Он только за фашистку дугину расстроился. Совпадение? Не думаю.
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26.08.2022 11:03 Відповісти
На самом деле убитых детей больше. Намного
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26.08.2022 11:06 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим
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26.08.2022 12:19 Відповісти
 
 