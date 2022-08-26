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Новини Війна
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У Дергачах внаслідок ворожого обстрілу ракетами типу С-300 загинула жінка та поранено чоловіка, пошкоджено будинки, - прокуратура

харківщина

На Харківщині окупанти обстріляли навчальний заклад в Дергачах.

Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України).

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За даними слідства, 26 серпня, близько 2 години ночі, російські війська завдали ракетного удару по місту Дергачі. Ракета поцілила в адміністративно-учбовий корпус. У результаті чого 59-річного охоронця було поранено. Крім того, пошкоджено низку житлових будинків. Під завалами було знайдено тіло загиблої місцевої мешканки.

Попередньо відомо, що окупанти вдарили по місту ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Росії.

армія рф (17207) обстріл (28228) прокуратура (3667) Харківщина (6054)


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Терор нон стоп, тепер рашисти просто намагаються вбити якомога більше Українців та завдати якомога більше руйнувань та шкоди, партнери дуже занепокоєні.
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26.08.2022 09:50 Відповісти
Тепер? Це завжди так було. А партнерам нашим - дяка велика за допомогу.
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26.08.2022 09:57 Відповісти
як же я ненавиджу цю русню..., якби вся ненависть наша впала їм на голову, цих руснявих покидьків просто б розчавило..., тільки вбивати всіх, хто прийшов на нашу землю і нищити все тяжке озброєння, де б воно не було...
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26.08.2022 09:51 Відповісти
достатньо буде, якщо на голову русскіх впаде вся їх ненависть, он як доньку дугіна від ненависті її батька розірвало.
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26.08.2022 10:18 Відповісти
Горите в аду, рашистские мрази!
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26.08.2022 09:51 Відповісти
Кацапи намагаються знищити наш народ , нашу націю, так як своєі вони не мають і ніколи не мали - це сброд диких потвор на чолі із кремлівським вилупком і вбивцею😠
Мусимо перемогти цих гадів , безжалісно вбивати , які лізуть на нашу , святу землю !
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26.08.2022 10:08 Відповісти
І шо клоун не відповість за те що зарізав ракетну програму для ЗСУ ?
Три роки не озброювати рідну армію може тільки той хто ії ненавидить.
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26.08.2022 13:10 Відповісти
 
 