У Дергачах внаслідок ворожого обстрілу ракетами типу С-300 загинула жінка та поранено чоловіка, пошкоджено будинки, - прокуратура
На Харківщині окупанти обстріляли навчальний заклад в Дергачах.
Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України).
За даними слідства, 26 серпня, близько 2 години ночі, російські війська завдали ракетного удару по місту Дергачі. Ракета поцілила в адміністративно-учбовий корпус. У результаті чого 59-річного охоронця було поранено. Крім того, пошкоджено низку житлових будинків. Під завалами було знайдено тіло загиблої місцевої мешканки.
Попередньо відомо, що окупанти вдарили по місту ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Росії.
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Мусимо перемогти цих гадів , безжалісно вбивати , які лізуть на нашу , святу землю !
Три роки не озброювати рідну армію може тільки той хто ії ненавидить.