На ЗАЕС ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків до мережі, - Енергоатом

Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України уже відновлена.

Про це повідомили на сторінці ДП "НАЕК "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 9:00, 26 серпня 2022 року, всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

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"Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", - йдеться в повідомленні.

У етері єдиного інформаційного марафону очільник ЗОВА Олександр Старух розповів про оперативну ситуацію у Запорізькій області, події на ЗАЕС. Напередодні відбулось відключення на атомній станції, не було електрики не тільки у Енергодарі, але й у Мелітопольському та Василівському районах. Наразі частково відновлено лінії електромереж.