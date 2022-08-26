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На ЗАЕС ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків до мережі, - Енергоатом

заес,аес,запорізька

Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України уже відновлена.

Про це повідомили на сторінці ДП "НАЕК "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 9:00, 26 серпня 2022 року, всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

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"Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", - йдеться в повідомленні.

У етері єдиного інформаційного марафону очільник ЗОВА Олександр Старух розповів про оперативну ситуацію у Запорізькій області, події на ЗАЕС. Напередодні відбулось відключення на атомній станції, не було електрики не тільки у Енергодарі, але й у Мелітопольському та Василівському районах. Наразі частково відновлено лінії електромереж.

атомна енергетика (507) Запорізька область (3567) Запорізька АЕС (1401) Старух Олександр (199)


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От навіщо ці енергоблоки знов підключати? Щоб кацапи змогли діючи реактори підірвати?
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26.08.2022 10:09 Відповісти
Якщо реакто відімкнений від мережі, це не означає, що він не працює. Термоядерні процеси продовжують відбуватися
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26.08.2022 10:24 Відповісти
Було повідомлення, що після руйнування енергомережі спрацював аварійний захист реакторів. Тобто ніяких термоядерних процесів не повинно бути.
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26.08.2022 10:32 Відповісти
Навпаки, потрібно не те що запускати реактори - а вигружати ядерне паливо з них. Щоб уникнути другого Чорнобиля.
Так ніт же. Наші ******** вирішили погратись в ординську рулетку.
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26.08.2022 10:38 Відповісти
Не термоядерные , а ядерные!Термоядерные идут в звездах! Выгружать топливо? Куда? В Россию ?Это еще опаснее! Освобождать надо! Это единственный выход! Причем Энергодар важнее Херсона !
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26.08.2022 11:11 Відповісти
Треба було заглушити всі реактори ще при наближенні кацапні.
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26.08.2022 11:13 Відповісти
Слава диванным экспертам. Учите физику.
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26.08.2022 11:45 Відповісти
Нихера тут экспертов по ядерной физике нарисовалось. Возвращайтесь на стратегические диваны, а то мы без вас войну проиграем.
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26.08.2022 12:00 Відповісти
 
 