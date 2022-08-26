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ЗСУ вдарили по рашистах в окупованій Кадіївці, близько 200 російських десантників загинули, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В окупованій Кадіївці українські захисники вдарили по російських окупантах.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто Кадіївка (воно ж Стаханов), якесь суцільне притяжіння каміння. Знову почуті молитви русні про "хоч каміння з неба". Ну от... прилетіло, та так, шо аж 200 по 200 рашистських вдвшників", - зазначив він.

Водночас пропагандистське видання ТАСС повідомляє, що зранку 26 серпня ЗСУ випустили по Кадіївці 10 ракет з HIMARS.

Також читайте: Підтримка заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога. На окупованих територіях росіяни платять за відвідування до школи, - Гайдай. ФОТОрепортаж

ЗСУ вдарили по рашистах в окупованій Кадіївці, близько 200 російських десантників загинули, - Гайдай 01
ЗСУ вдарили по рашистах в окупованій Кадіївці, близько 200 російських десантників загинули, - Гайдай 02
ЗСУ вдарили по рашистах в окупованій Кадіївці, близько 200 російських десантників загинули, - Гайдай 03
ЗСУ вдарили по рашистах в окупованій Кадіївці, близько 200 російських десантників загинули, - Гайдай 04
ЗСУ вдарили по рашистах в окупованій Кадіївці, близько 200 російських десантників загинули, - Гайдай 05
ЗСУ вдарили по рашистах в окупованій Кадіївці, близько 200 російських десантників загинули, - Гайдай 06
ЗСУ вдарили по рашистах в окупованій Кадіївці, близько 200 російських десантників загинули, - Гайдай 07

Автор: 

знищення (7142) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+87
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26.08.2022 10:11
+58
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26.08.2022 10:16
+56
Говорилось 100500 раз, от......ь от Украины! Теперь огребайте по полной мрази!
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26.08.2022 10:13
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26.08.2022 10:11 Відповісти
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26.08.2022 10:11 Відповісти
Якщо правда, то дуже добре. Здоров'я загиблим!)
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26.08.2022 10:11 Відповісти
Говорилось 100500 раз, от......ь от Украины! Теперь огребайте по полной мрази!
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26.08.2022 10:13 Відповісти
Херню спорол. В Чаплино по мирняку стреляли.
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26.08.2022 10:25 Відповісти
Та у Гайдая завжди то 100, то 200 дохлих орків. Чи підтверджуються потім ци цифри, зокрема у зведеннях ГШ?
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26.08.2022 10:14 Відповісти
На сьогодні +400, так що мабуть підтверджується
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26.08.2022 10:19 Відповісти
Посмотреть бы на фотографии трупов, не могут ведь они сразу испариться..
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26.08.2022 19:19 Відповісти
Гайдай - это такой Арестович, только Серега реально все сдает, а не только балаболит.
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26.08.2022 10:19 Відповісти
Расскажи лучше , что этот Арестович делал с Дугиным, когда рассказывал ему про "оранжевую чуму" в Киеве?
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26.08.2022 13:29 Відповісти
Когда это было?
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26.08.2022 19:22 Відповісти
2005 рік. Арестович разом з "ультрапатріотом" Корчинським на пресконференції Євразійського руху Дугіна:

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26.08.2022 21:17 Відповісти
Ну и.. В то время и с Путиным все здоровались и лобызались, и что, тогда надо всех заклеймить врагами народа?
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26.08.2022 21:44 Відповісти
В то время и с Путиным все здоровались и лобызались... ©
Всі - це, безумовно, перебільшення. Тим більше не всі з тих, хто навіть "лобизалісь" з ******, брали участь у конференціях рашиста Дугіна та https://glavcom.ua/ru/photo/kto-iz-ukrainskikh-dejatelej-sotrudnichal-s-duhinym-foto-869707.html боролись проти "аранжевай чуми" і США . Згадай хоча б того ж таки Ющенка.
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26.08.2022 21:57 Відповісти
Корчинский открыто и много раз об этом говорил. Например два дня назад на своём канале, развёрнуто. Кто смотел - вопросы отпали. Интересовался? Или говно на вентилятор интереснее накидывать?
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27.08.2022 02:13 Відповісти
...много раз об этом говорил. Интересовался? ©
Авжеж. Давно і багато. Проте його "гаварільня" мене жодного разу не переконала.
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29.08.2022 16:23 Відповісти
много будешь знать - быстро состаришься .
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26.08.2022 10:22 Відповісти
Це у ЗСУ, а не у Гайдая.
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26.08.2022 10:26 Відповісти
голова обл гайдай такий як весільний генерал без армії.
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26.08.2022 13:50 Відповісти
Якщо це так, то дуже добре. Вичистили землю і повітря від 200 потвор, а то скільки б вони принесли нам і світу горя. Слава Богу. Слава ЗСУ!!!
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26.08.2022 10:14 Відповісти
Я щасливий чути , що у пеклі сьогодні на двісті орків стало більше. Але на фото зруйнована будівля і немає ні трупів, ні живих. Зазвичай після такого обстрілу ведуть пошукові і евакуаційні роботи, а тут все вже давно охололо. Як так?
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26.08.2022 15:26 Відповісти
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26.08.2022 10:16 Відповісти
Ха...Садись в УАЗ,подаренный тебе твоим другом ****** и вали вслед за русским кораблём,старый маразматик.
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26.08.2022 13:20 Відповісти
где за городом очень недорого папа купил автомобиль.
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26.08.2022 15:45 Відповісти
😁
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26.08.2022 17:05 Відповісти
Ах Папа, Папа - твоё целомудрие под большим сомнением!! Наверное тебя путин трахнул здорово. Тогда ти уже не папа ,а петух......
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26.08.2022 13:27 Відповісти
Кацапи, гарного настрою вам, тримайтесь там, у пеклі не змерзнете
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26.08.2022 10:17 Відповісти
Ура! А при чем тут Гайдай, орденоносец РПЦ за 2017 год.
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26.08.2022 10:18 Відповісти
Це просто мовляча макитра
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26.08.2022 10:21 Відповісти
Так ось як називається капелюшок Вілкула! 🤣
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26.08.2022 10:28 Відповісти
гинуть люди , а русские унтерменши вяликоглубинно нацико-фашистские дохнут ! такось !
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26.08.2022 10:20 Відповісти
Так це є уже в даних. Війська готові,Війська чекають. Боріться і перемагайте
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26.08.2022 10:20 Відповісти
Прєвратілісь в бєлих жигулєй.
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26.08.2022 10:21 Відповісти
истинно рузкое импортозамещение !
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26.08.2022 10:23 Відповісти
У кабиздоха там чудове поповнення
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26.08.2022 10:22 Відповісти
Прелестно!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.08.2022 10:23 Відповісти
Надеюсь, это правда! Хай кацапы дохнут пачками, Слава ЗСУ!
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26.08.2022 11:03 Відповісти
Свині полетіли в срай кацапський
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26.08.2022 11:13 Відповісти
Російськи десантники, як і все росіське, можуть тільки відбросити копита! А гинуть, тільки люди, тварини та рослини! Свинопси, не божі творіння!
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26.08.2022 11:25 Відповісти
Це можна відсвяткувати! УРАААА!!!
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26.08.2022 11:26 Відповісти
Даунбас - територія совка. Може, і добре, що її роз'їбуть к такій матері. Подивіться на фото, майже як у зоні відчудження, якась Прип'ять. Взагалі, щоб з'явилось щось нове на місці старого, старе треба знищити
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26.08.2022 13:11 Відповісти
Яке співпадіння!!
Тільки но раша-пропаганда повідомила, що у Чаплиному знищений ешелон з 2-ма. сотнями військових ЗСУ, так відразу карма і виконала замовлення.
Хотіли 200 військових? Отримуйте! Але є нюанси...
За смерті невинних людей!
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26.08.2022 13:36 Відповісти
Поки що це Necromanser не підтвердив. А він подає інформацію яка є.
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26.08.2022 13:41 Відповісти
👍
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26.08.2022 13:47 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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26.08.2022 14:18 Відповісти
От би кожен день такий "урожай"!
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26.08.2022 14:27 Відповісти
Как мёд в уши.
200 на 200 итого 4000 очков (фрагов)
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26.08.2022 14:43 Відповісти
Кацапня! На концерт кабздона- кроком руш! (шагом марш по вашому) Ать-два,левой!
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26.08.2022 15:13 Відповісти
Цегляний будинок і він не склався. Це явне свідчення про недостатність бч.

Катастрофічно не хватає нормальних ракет від тони бч та більше. Тому що дивлюсь я на ці фото та розумію що можуть бути виживші. Якщо би будинок склався, то впевненість була би на порядок більша що вмерли всі.
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26.08.2022 15:35 Відповісти
Шановні форумчани,а давайте ми не будемо вгадувати скільки їх і в якій будівлі єдохли. Фото-світлину по чисто українськи-могли журналісти дати для картинки будь яку.Як ви собі уявляєте фотографування на місці такої урочистої події? Через деякий час побачимо в кращому виконані...
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26.08.2022 21:27 Відповісти
Якщо то фото з ТАСС - хто ж покаже 200 жмурів? А Бутусова там з фотоапаратом не було, як ти розумієш...
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27.08.2022 02:16 Відповісти
Не треба себе накручувати. Не треба бути такими як росіян із їх ура перемогами. Ось подивіться на них. За 3 дня... І всі вмерли. Ми повинні адекватно оцінювати. І до речі це не перше фото та не перший об'єкт в такому стані. Хімарс це як град. Ну трохи краще бо град ще менше наносить шкоди як бачимо із обстрілів рф.
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27.08.2022 14:33 Відповісти
Дуже, дуже приємна новина!
(і ще філіжанку кави, будь ласка) ☕
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26.08.2022 15:47 Відповісти
🥐☕
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26.08.2022 15:55 Відповісти
О! Дякую, шановний колего, за нагадування. Взяв каву Dallmayr - треба продегустувати.
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26.08.2022 16:21 Відповісти
Вітаю, колего! Трохи в іншу тему (про нашого "улюбленого" преЗЕдента і його команду). Випадково наштовхнувся на ось таке невеличке оповідання на тему часових парадоксів та ефекту Мандели... Спочатку потужно прореготався, уявивши світ, де закохані замість поцілунків роблять оце, що у тексті... 🤡 😂🤣 А потім звернув увагу: зміна минулого і глобальне зникнення клоуноеротизму в чувака трапилися 18.05.2019... Інавгурація Блазня сталася 20.05.2019. Замислився...

https://mrakopedia.net/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B8_%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&mobileaction=toggle_view_mobile Поцелуи вместо клоунов 🤡

Не думай, читатель, что то, что ты считаешь естественным и само собой разумеющимся, не исчезнет завтра. Может оказаться, что, проснувшись завтра утром, ты увидишь, что мир изменился. Причём он может измениться так, что прошлое тоже станет другим. Именно это произошло со мной 18 мая 2019 г.

Проснувшись солнечным субботним утром, я бросил взгляд на тумбочку у кровати и обнаружил, что там нет моего игрушечного клоуна. Это меня удивило. Я точно помнил (помню и сейчас), что вечером 17 мая он там был. Собственно говоря, клоун всегда стоит на тумбочке, если я не на свидании со своей любимой девушкой Дашей. Вернее, стоял.

Перерыв всю квартиру, я нигде клоуна не нашёл. Всё ещё недоумевая, я набрал номер Даши.

- Даша, это очень странно, но наш клоун куда-то исчез, - сказал я.

Последовало недоуменное молчание.

- Какой клоун? - наконец спросила она.

- Как какой? - удивился я. - Наш клоун, которого мы всегда поглаживаем!

Опять странное молчание. Сейчас я понимаю, что она просто не знала, как реагировать на мои слова: я никогда не был склонен к розыгрышам. Примерно через полминуты она спросила:

- О чём ты говоришь?

- Даша, я говорю о нашем клоуне, которого мы всегда поглаживаем на наших свиданиях!

- Поглаживаем? Как поглаживаем?

- Руками. Как же ещё?

Даша раздражённо сказала мне, что не ожидала от меня таких нелепых шуток, и повесила трубку.

В тот же день я выяснил, что не только Даша, но и вообще все знакомые мне люди забыли о поглаживании клоунов! Забыли так прочно, как будто никогда этим не занимались и даже не слышали об этом! Как только я заговаривал с ними о поглаживании клоунов, они начинали разговаривать со мной так, будто я неудачно пошутил либо у меня было помутнение рассудка. Но наиболее невероятным оказалось то, что даже в Интернете я ничего про поглаживание клоунов не нашёл. Даже соответствующая статья в Википедии бесследно пропала (помню, что раньше она была).

Начиная с 18 мая, я несколько дней с раннего утра до позднего вечера слонялся по городу, надеясь увидеть влюблённую парочку с игрушечным клоуном в руках, чтобы убедиться, что я такой не один. Я не мог думать ни о чём другом и отчаянно искал доказательства того, что о поглаживании клоунов помню не только я. Но мои поиски ни к чему не привели. Хотя до 17 мая включительно парочек с клоунами было хоть отбавляй.

Наблюдая за людьми в городе, я не мог не обратить внимание на одну отвратительную практику, которая, согласно моим воспоминаниям, до 17 мая включительно полностью отсутствовала. Я имею в виду практику прикасаться губами к коже другого человека либо соединяться с другим человеком ртами - так называемые «поцелуи». Этого нелепого слова я до 18 мая ни разу не слышал и не встречал ни в одном тексте, но оказалось, что оно (а также производные от него) известно всем и присутствует во всех словарях.

В начале 20-х чисел мая я догадался обратиться к литературе и кинематографу и выяснил, что в каждой сцене, где раньше (опять-таки, согласно моей памяти) было поглаживание игрушечного клоуна, теперь присутствует «поцелуй». Это затронуло все произведения - как новые, так и старинные. В живописи, скульптуре и на фотографиях произошла та же метаморфоза.

Итак, заключение. Я всё ещё не могу примириться с тем, что произошло, и это отдаляет меня от любимой девушки. У меня есть три версии случившегося: 1) я сошёл с ума (вариант - нахожусь в коме или при смерти), и моё больное (или умирающее) сознание придумало все эти «поцелуи» (если версия комы или нахождения при смерти верна, то этот текст я пишу тоже внутри своего сознания и его никто не прочитает); 2) мои воспоминания до 17 мая 2019 г. включительно каким-то образом заменились на ложные, а влюблённые никогда не поглаживали клоунов и всегда «целовались» (самая правдоподобная версия, но она тоже не исключает сумасшествия); 3) я попал в альтернативную реальность (самая неправдоподобная версия).

Как бы то ни было, я не теряю надежды, что мой мир (где влюблённые нежно поглаживают игрушечных клоунов, а не обмениваются слюной) вернётся.

Автор: Tau Aquilae
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27.08.2022 03:48 Відповісти
Ой... Ой! Ой-ой-ой!!

Стадію басовитого сліникового іржання у мене змінила стадія кількахвилинного зависання. А потім - включилась моя уява.
Якщо раптова трансформація дійсності відносно часової складової просторово-часового континууму відбулася незворотним чином в обох напрямках (тобто і в минуле, і в майбутнє), наслідком чого стало деяке спотворення дійсності (припускаю, що поглажування клоуна - лише один із елементів, на який звернув увагу автор).
Можна припустити, що такі "струси дійсності" відбуваються неодноразово без будь-якої періодичності. І як герой твору реагуватиме на зміни в дійсності, що дратують його своєю несподіваністю... Наприклад, клоуни взагалі зникнуть з дійсності. А їм на заміну прибудуть якісь мбзяби, панарєпи чи фаплапи...
Жееесть... Ну, це майже готова ідея автору для сюжету нової книги. Безкоштовно . Можна подати як завгодно: хоч чорною комедією, хоч триллером, хоч мелодрамою, хоч бойовиком, хоч детективом. Мав би я літературний хист і відповідну освіту, створив би міцний коктейль з усього переліченого (хіба що без мелодрами).
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27.08.2022 04:25 Відповісти
Так, якраз одне з гіпотетичних пояснень ефекту Мандели - це зміна хронології часопростору, від якої щось змінюється, причому в цілому змінюються і спогади людей... тобто всі ми впевнені, що так завжди і було - і тільки у деяких людей пам'ять не перезаписується (принаймні не повністю), через це і виникають такі ефекти, коли пам'ятаєш одне, але реальність свідчить, що було інакше...
Хоча це складна і москороздираюча тема. В основному вчені погоджуються із принципом самоузгодженості Новікова - тобто минуле в принципі вже жорстко визначене, і навіть якщо спробувати за допомогою подорожі у часі щось змінити - все одно невідворотно зробиш усе так, як воно й відбулося. Класичний приклад - ворожий людству штучний інтелект відправляє робота, щоб у минулому знищити ще ненародженого лідера людства... а цей лідер відправляє туди ж бійця, щоб захистити свою майбутню мати... Що відбулося, ми знаємо - боєць Кайл Різ трахнув сексом дівчину Сару Коннор і став батьком цього лідера - а зі знищеного Т-800 зберігся процесор, і шляхом реверс-інжинірингу люди собі на погибель створили "Скайнет". Тобто спробували щось відвернути і змінити - натомість власне й визначили те майбутнє, яке склалося (у третій частині принцип Новікова трохи розширили: можна змінити часопростір у нюансах - але глобально все одно станеться те, що має відбутися, тобто "Скайнет" і ядерний армагедець).
Хоча насправді теж не факт... із теорією багатьох паралельних Всесвітів є й інша можливість - що втручання у минуле генеруватиме паралельну реальність (і що погано, у нашому світі при цьому ніщо не зміниться. Тобто можна відправити команду в 1654 рік, щоб показати Богдану Хмельницькому відеопрезентацію з наслідками альянсу з москалями - але від цього просто утвориться паралельна реальність, де історія піде іншим шляхом... але у нас - матимемо те, що маємо )
Та й взагалі не зовсім зрозуміло, чи можливі часові подорожі... хоча теорія Ейнштейна начебто дозволяє...
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27.08.2022 05:01 Відповісти
От власне! Теорія Ейнштейна не заперечує такої можливості. А як воно [буде] на практиці - ніхто не знає.
Чомусь мені нагадалося пригодницьке кіно з моєї юності - "Назад в майбутнє". Там хоч і в досить примітивній формі, та все ж зроблено спробу якось дослідити цей момент.
...Та й у класика - Роберта Шеклі - щось таке мало бути. І не в одному творі.
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27.08.2022 05:15 Відповісти
Рей Бредбері теж, "І вдарив грім". До чого призвели хроносафарі у часи динозаврів...
Ще є два оповідання (назви зараз не пригадаю) - суть одного в тому, що особливо небезпечний злочинець спробував втекти за допомогою машини часу приблизно на 4 мільярди років у минуле, але його наздогнали. застрелили... тіло впало у ще стерильний тоді океан... і мікроорганізми з його тіла власне стали початком органічного життя на нашій планеті.
В іншому оповіданні (читав його у дитинстві в останні роки совка, в журналі "Юный техник") вийшло ще радикальніше - теж божевільний геній, який здійснював злочини за допомогою машини часу, отримав смертельне поранення від головного героя-спецагента, але з останніх сил вдарив рукою по кнопках машини - і зник... а на табло висвітилося - 14.000.000.000 років у минуле... тобто злочинець перемістився у Сингулярність, і 80 кілограмів його ваги якраз перевищили критичну масу - і спричинили Великий Вибух і народження Всесвіту
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27.08.2022 05:36 Відповісти
.
Класичні сюжети, майстерно викладені авторами. Теж у юності читав.
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27.08.2022 16:25 Відповісти
Можна ще додати якість дати. Наприклад, 19-21 серпня 1991 року (ГКЧП).
Або події які були, але у зміненій дійсності набули зовсім іншого вигляду (скажімо, вибори бульбофюрер з тріском програв свєтці, а та його легко запхала за пояс в сенсі нагинання насілєнія; і нещасні бульбаші з лампочками та квіточками молили матушку-царіцу вернути бульбофюрера взад, бо вже жерти ніц нема: асфальт на дорогах зняли, щоб обміняти на бульбу в одного блаZEня).
Словом, можна створити таку антиутопію, що Войнович з Орвелом за рогом хором денервово висмалять три пачки "Блохомора".
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27.08.2022 05:09 Відповісти
чомусь згадав оцю серію культового мультсеріалу: https://youtu.be/F5v5abQF-ds Happy Tree Friends - Blast From The Past . Що характерно, почалося усе дуже безневинно (за стандартами цього серіалу ), персонаж просто отримав забій руки...
Але щойно до гри вступає машина часу - із кожною спробою результат стає... власне стає Happy Tree Friends
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27.08.2022 05:22 Відповісти

Дивно, але якимось чином мені "вдалося" пройти мимо цього мультсеріалу. Серія - чітка трешева ілюстрація до нашої теми.
...Особливо розвеселив мене персонаж - Блакитний Олень. Як же він схожий на колишнього сестриного чоловіка... жесть!
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27.08.2022 16:29 Відповісти
СЛАВА ЗСУ --- СЛАВА ХАЙМАРСАМ --- СЛАВА УКРАИНИ --- СЛАВА США
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26.08.2022 17:58 Відповісти
Добре якщо це дійсно правда.
200 плюсів від мене )
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26.08.2022 19:15 Відповісти
не загинули, а здохли!
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26.08.2022 19:34 Відповісти
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26.08.2022 19:39 Відповісти
Покажііть хоч шматочок, хоч одну шкварочку свіжу .. ну щоб страхи і депресняк відігнати..
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26.08.2022 21:26 Відповісти
Надеюсь, это правда. Земля бетоном, кацапы
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26.08.2022 21:54 Відповісти
Умер шмумер лиш был здоров.
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27.08.2022 00:44 Відповісти
Відправлен в пекло рашисти! тепер ви з братами нарешті.
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27.08.2022 03:14 Відповісти
 
 