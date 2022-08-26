ЗСУ вдарили по рашистах в окупованій Кадіївці, близько 200 російських десантників загинули, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В окупованій Кадіївці українські захисники вдарили по російських окупантах.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто Кадіївка (воно ж Стаханов), якесь суцільне притяжіння каміння. Знову почуті молитви русні про "хоч каміння з неба". Ну от... прилетіло, та так, шо аж 200 по 200 рашистських вдвшників", - зазначив він.

Водночас пропагандистське видання ТАСС повідомляє, що зранку 26 серпня ЗСУ випустили по Кадіївці 10 ракет з HIMARS.

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