9 правоохоронцям з Запорізької області, які перейшли на бік ворога, повідомлено про підозру. Їм загрожує довічне ув’язнення, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді дев’ятьом працівникам правоохоронних органів, які добровільно погодились нести "службу" у так званій "народній міліції" тимчасово окупованих міст Токмак та Мелітополь Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Встановлено, що з квітня чоловіки почали співпрацювати з агресором та здійснювати патрулювання у тимчасово окупованих містах. Також вони схиляли до державної зради інших правоохоронців, проводили обшуки за місцями мешкання колишніх колег.

Також за матеріалами ДБР до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишньої заступниці начальника однієї з виправних колоній в Донецькій області, яка після початку збройної агресії РФ проти України також перейшла на бік ворога.

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Зазначається, що чиновниця добровільно обійняла посаду у так званій "службі виконання покарань" окупаційної влади. Вона шукала собі спільників та агітувала до співпраці з ворогом.

Правоохоронці підозрюються у державній зраді, а ексчиновниця обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.