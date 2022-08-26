УКР
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Новини Війна
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9 правоохоронцям з Запорізької області, які перейшли на бік ворога, повідомлено про підозру. Їм загрожує довічне ув’язнення, - ДБР

зрада.,правоохоронці

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді дев’ятьом працівникам правоохоронних органів, які добровільно погодились нести "службу" у так званій "народній міліції" тимчасово окупованих міст Токмак та Мелітополь Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Встановлено, що з квітня чоловіки почали співпрацювати з агресором та здійснювати патрулювання у тимчасово окупованих містах. Також вони схиляли до державної зради інших правоохоронців, проводили обшуки за місцями мешкання колишніх колег.

Також за матеріалами ДБР до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишньої заступниці начальника однієї з виправних колоній в Донецькій області, яка після початку збройної агресії РФ проти України також перейшла на бік ворога.

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Зазначається, що чиновниця добровільно обійняла посаду у так званій "службі виконання покарань" окупаційної влади. Вона шукала собі спільників та агітувала до співпраці з ворогом.

Правоохоронці підозрюються у державній зраді, а ексчиновниця обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нацполіція (15132) державна зрада (1678) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+4
Таких правоохоронців потрібно вішати на деревах 😡
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26.08.2022 10:31
+1
У кожної зради є ФІО, адреса, родина. Де вони?
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26.08.2022 10:44
+1
Корми их ещё. А по законам военного времени не?
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26.08.2022 10:47
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Таких правоохоронців потрібно вішати на деревах 😡
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26.08.2022 10:31 Відповісти
Начинать нужно не с них, а с их главаря- ублюдка Авакова!
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26.08.2022 10:59 Відповісти
девять сразу. Большими партиями предают.
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26.08.2022 10:39 Відповісти
Слава Украине!
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26.08.2022 11:21 Відповісти
А на фото - шістнадцять! І обличчя незамилені.
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26.08.2022 11:23 Відповісти
У кожної зради є ФІО, адреса, родина. Де вони?
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26.08.2022 10:44 Відповісти
Корми их ещё. А по законам военного времени не?
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26.08.2022 10:47 Відповісти
Кто нибудь из комментаторов читал статью 111 УК?
1. там нет пожизненного
2. а статья 2 на которую ссылаются - вообще освобождает от ответственности
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26.08.2022 11:04 Відповісти
Что так интересуют эти статьи? Что то личное?
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26.08.2022 11:14 Відповісти
Хотелось бы чтоб предатели получили заявленное наказание.
А судя из статьи этого не будет.
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26.08.2022 11:17 Відповісти
Аваковскі орли правда порошенки???(((
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26.08.2022 11:07 Відповісти
Якщо втечуть від покарання в кацапщину, то там довічно будуть нюхати руській сморід.
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12.10.2022 13:10 Відповісти
 
 