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Новини Війна
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У ФСБ заявили про затримання громадянина України в Курську. Його підозрюють у "шпигунстві", - росЗМІ

фсб

Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання громадянина України, який мешкав у Курську. Його називають "агентом української розвідки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "ТАСС" та  "Ріа Новини".

У будинку затриманого вилучили спеціальні технічні засоби, нібито, передані йому українською спецслужбою.

"У комп'ютері та мобільному телефоні чоловіка було виявлено літературу зі снайперської підготовки, виживання, партизанської війни, розвідувально-диверсійної діяльності та роботи спецслужб", - заявили у ФСБ.

Читайте також: Співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у шпигунстві, - Офіс генпрокурора (оновлено)

ФСБ підозрює його в причетності до збору та передачі відомостей про об'єкти Міноборони Росії. Порушено справу про шпигунство.

затримання (4336) ФСБ (1448) шпигунство (984) Курськ (1085)


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Топ коментарі
+7
Ну, а пляжные шлёпки, перец "Мрія", визитка "Азов" были при нём !?
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26.08.2022 10:53
+6
Наступного разу заліковку з розвідшколи знайдуть: шпигунська робота - 5, диверсійна робота - 5, русофобство - 5+
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26.08.2022 10:54
+6
Страшний дівєрсант, з собою книжки носить. Попав у якусь халепу, відкрив книжечку і прочитав, що робити)
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26.08.2022 10:58
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На кацапії знову затримують за літературу.
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26.08.2022 10:50 Відповісти
На книге подпись неразборчиво.
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26.08.2022 10:51 Відповісти
Ну, а пляжные шлёпки, перец "Мрія", визитка "Азов" были при нём !?
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26.08.2022 10:53 Відповісти
тільки жовті панчохи і блакитні труси
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26.08.2022 11:33 Відповісти
Наступного разу заліковку з розвідшколи знайдуть: шпигунська робота - 5, диверсійна робота - 5, русофобство - 5+
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26.08.2022 10:54 Відповісти
ти диви - на московii також комєдiанти при владi...
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26.08.2022 10:55 Відповісти
Страшний дівєрсант, з собою книжки носить. Попав у якусь халепу, відкрив книжечку і прочитав, що робити)
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26.08.2022 10:58 Відповісти
навіть не так - захтів постріляти - відкрив книжечку зі снайперськоъ підготовки й скоренько навчився..

нехай три горішка пошукають..там, якщо їх роздавити - випадають кікімора, натівська снайперська гвинтівка М500 й 10 ящиків патронів
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26.08.2022 11:37 Відповісти
Логика понятна - если в телефоне есть литература по подготовке ниндзя,то ты ниндзя,а если описанин подготовки космонавтов,то ты космонавт.Все так просто на засРашке.Забыли только написать,какие именно материалы нашли,кто их выложил в сеть и на каком языке.
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26.08.2022 11:06 Відповісти
Не понимаю что можна делать в раиси после 14-го года. Не обменивайте этого дурака
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26.08.2022 11:07 Відповісти
так он же житель РФ
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26.08.2022 11:17 Відповісти
Тим більше. Якщо він, будучи ,,громадянином України,, продовжував після всього жити в кацапії, то розумним його не назвеш.
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26.08.2022 13:19 Відповісти
'виявлено літературу зі снайперської підготовки, виживання, партизанської війни, розвідувально-диверсійної діяльності та роботи спецслужб" Джерело:

А також знайшли парашут та визітівку Яроша.
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26.08.2022 11:14 Відповісти
😍 😍😍😍😍😍 а карточку Яроша нашли ?????
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26.08.2022 11:16 Відповісти
Звісно, знайшли - разом з парашутом та будьоновкою, де замість зірки - тризуб.
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26.08.2022 14:42 Відповісти
Так йому й треба,- дурному вічна пам'ять🤔🧐😁 Нормальному українцеві нічого робити в свиноросії після 2014 року. Немає мозгів,- вважай каліка, ото хай і утримується і харчується за рахунок кацапстанського бюджету... десь в районі Магадану 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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26.08.2022 11:30 Відповісти
А куди їм виїжджати? Де жити і за які гроші?
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26.08.2022 12:03 Відповісти
Но, гроші яксь заробляють. За них і жиють.
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26.08.2022 12:14 Відповісти
Пенсіонер може виїхати з пенсією в іншу країну, це добре, що не змушуватиме від громадянства відмовлятися. А якщо відмовитися, то жити нема за що. Молоді може бути легше.
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26.08.2022 12:19 Відповісти
а Малий Кобзар знайшли?
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26.08.2022 11:37 Відповісти
ні..знайшли трьохтомнік нєтлєнки Зеленського
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26.08.2022 14:29 Відповісти
Энеиду Котляревского надыбали. Определили как поляка!
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02.11.2022 14:30 Відповісти
Нехай щастить.
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26.08.2022 12:03 Відповісти
Цікаво, шстий місяць восьмерічної войни. Що українець робив у Курську?
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26.08.2022 12:13 Відповісти
З 2014 року громадяни України набрали собі громадянства кацапського там і мешкають. Сепарня
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26.08.2022 12:21 Відповісти
він не українець, а хахол
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26.08.2022 13:20 Відповісти
тільки сепар або повний довбень може зараз знаходитись на кацапській території
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26.08.2022 14:37 Відповісти
 
 