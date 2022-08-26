У ФСБ заявили про затримання громадянина України в Курську. Його підозрюють у "шпигунстві", - росЗМІ
Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання громадянина України, який мешкав у Курську. Його називають "агентом української розвідки".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "ТАСС" та "Ріа Новини".
У будинку затриманого вилучили спеціальні технічні засоби, нібито, передані йому українською спецслужбою.
"У комп'ютері та мобільному телефоні чоловіка було виявлено літературу зі снайперської підготовки, виживання, партизанської війни, розвідувально-диверсійної діяльності та роботи спецслужб", - заявили у ФСБ.
ФСБ підозрює його в причетності до збору та передачі відомостей про об'єкти Міноборони Росії. Порушено справу про шпигунство.
Топ коментарі
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар26.08.2022 10:53
+6 Владимир Киндрат
показати весь коментар26.08.2022 10:54
+6 Джон Зойдберг #328773
показати весь коментар26.08.2022 10:58
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нехай три горішка пошукають..там, якщо їх роздавити - випадають кікімора, натівська снайперська гвинтівка М500 й 10 ящиків патронів
А також знайшли парашут та визітівку Яроша.