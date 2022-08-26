У ФСБ заявили про затримання громадянина України в Курську. Його підозрюють у "шпигунстві", - росЗМІ

Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання громадянина України, який мешкав у Курську. Його називають "агентом української розвідки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "ТАСС" та "Ріа Новини".

У будинку затриманого вилучили спеціальні технічні засоби, нібито, передані йому українською спецслужбою.

"У комп'ютері та мобільному телефоні чоловіка було виявлено літературу зі снайперської підготовки, виживання, партизанської війни, розвідувально-диверсійної діяльності та роботи спецслужб", - заявили у ФСБ.



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