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Новини Війна
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Українські морпіхи знищили 1 БМД та 5 російських окупантів на Херсонському напрямку, - ВМС

вмс

25 серпня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномаштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, на Херсонському напрямку морпіхи знищили 1 БМД та 5 російських окупантів. На Донецькому напрямку наші воїни надійно тримають оборону, минулої доби вони знищили 3 окупантів та підбили 1 танк.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого ворог втратив 10 чоловік живої сили та 1 артилерійську систему "Мста-Б". Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 ворожі безпілотники знищено минулої доби, - Повітряні сили

Автор: 

армія рф (17207) знищення (7142) техніка (1820) Херсонська область (5705)


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Молодці наші воіни👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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26.08.2022 11:12 Відповісти
Це добре 👍
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26.08.2022 11:15 Відповісти
У кабздея вже ціла армія таких говнюків забаранених
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26.08.2022 11:31 Відповісти
 
 