Українські морпіхи знищили 1 БМД та 5 російських окупантів на Херсонському напрямку, - ВМС

25 серпня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномаштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, на Херсонському напрямку морпіхи знищили 1 БМД та 5 російських окупантів. На Донецькому напрямку наші воїни надійно тримають оборону, минулої доби вони знищили 3 окупантів та підбили 1 танк.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого ворог втратив 10 чоловік живої сили та 1 артилерійську систему "Мста-Б". Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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