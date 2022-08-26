Указ Путіна про збільшення чисельності ЗС РФ свідчить про підготовку Росії до великої наземної війни, - Бутусов. ВIДЕО

Путін видав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил РФ на 137 тис. осіб. З 1 січня 2023 року армія Росії має збільшитися до 2 млн 40 тис. осіб, з них 1 млн 150 тис. військовослужбовці.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Путін був змушений підписати указ про збільшення чисельності військовослужбовців ЗС РФ. Збільшено не кількість загальну, а штатну чисельність. Тобто Росія намагається покрити свої великі втрати, але вони зрозуміли, що сили сухопутних військ, які вони застосовували, недостатньо, щоб вести позиційну боротьбу на фронті. Тому сьогодні Путін своїм указом збільшив чисельність армії на 137 тис. осіб. Тобто кількість російських військовослужбовців перетнула далеко за мільйон", - пояснив він.

За словами Бутусова, все це йтиме на поповнення російських наземних сил.

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"Зараз Путін змушений збільшити чисельний склад армії. Це дуже важлива для нас подія. Вона говорить про те, що Росія буде збільшувати чисельність своїх наземних сил, Росія збирається збільшити масу піхоти, бронетанкових підрозділів, тобто підвищити щільність своїх бойових порядків. Це означає, що вони планують побудувати позиційну оборону, але виділити свої ударні частини, повітряно-десантні війська, окремі танкові з'єднання для того, щоб ці частини були звільнені від необхідності утримувати фронт і створити ударні "кулаки". Це говорить про те, що Росія не просто не збирається відходити, вони будуть створювати ударні угруповання і намагатимуться організувати нові наступи. Це перспектива найближча", - зазначив журналіст.

Бутусов наголосив, що Росія не просто реорганізовує армію, а збирається посилювати технічно свою армію.

"Тобто противник намагається переозброїти армію, збільшити її чисельність з однією метою - піти вперед, врахувавши свої помилки та поразки за перші пів року війни. Це означає, що війну Росія готується вести роками, саме наземну війну, війну піхоти, танків, артилерії. Вони будуть збирати усі сили, це не тимчасовий крок, це тривалий крок", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що ці 137 тис. військовослужбовців поповнять до повного штату всі свої БТГр.

"Росія готується до великої наземної війни. Зараз вони намагаються нас стримувати вогнем, але вони створюють наземні сили для великого наступу. Збільшення штатної чисельності на 137 тис. осіб - це приблизно вдвічі дозволить противнику збільшити штатну чисельність тих військ окупаційної армії, яка веде бої в Україні. Це велика кількість. В них є дефіцит людей, це головний дефіцит. Дефіцит людей, які здатні йти вперед, дефіцит штурмової піхоти. Я не думаю, що такими кроками можна швидко щось зробити. Вони зараз заганяють в армію будь-кого, щоб цей план виконати", - підсумував журналіст.

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