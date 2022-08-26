Указ Путіна про збільшення чисельності ЗС РФ свідчить про підготовку Росії до великої наземної війни, - Бутусов. ВIДЕО
Путін видав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил РФ на 137 тис. осіб. З 1 січня 2023 року армія Росії має збільшитися до 2 млн 40 тис. осіб, з них 1 млн 150 тис. військовослужбовці.
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Путін був змушений підписати указ про збільшення чисельності військовослужбовців ЗС РФ. Збільшено не кількість загальну, а штатну чисельність. Тобто Росія намагається покрити свої великі втрати, але вони зрозуміли, що сили сухопутних військ, які вони застосовували, недостатньо, щоб вести позиційну боротьбу на фронті. Тому сьогодні Путін своїм указом збільшив чисельність армії на 137 тис. осіб. Тобто кількість російських військовослужбовців перетнула далеко за мільйон", - пояснив він.
За словами Бутусова, все це йтиме на поповнення російських наземних сил.
"Зараз Путін змушений збільшити чисельний склад армії. Це дуже важлива для нас подія. Вона говорить про те, що Росія буде збільшувати чисельність своїх наземних сил, Росія збирається збільшити масу піхоти, бронетанкових підрозділів, тобто підвищити щільність своїх бойових порядків. Це означає, що вони планують побудувати позиційну оборону, але виділити свої ударні частини, повітряно-десантні війська, окремі танкові з'єднання для того, щоб ці частини були звільнені від необхідності утримувати фронт і створити ударні "кулаки". Це говорить про те, що Росія не просто не збирається відходити, вони будуть створювати ударні угруповання і намагатимуться організувати нові наступи. Це перспектива найближча", - зазначив журналіст.
Бутусов наголосив, що Росія не просто реорганізовує армію, а збирається посилювати технічно свою армію.
"Тобто противник намагається переозброїти армію, збільшити її чисельність з однією метою - піти вперед, врахувавши свої помилки та поразки за перші пів року війни. Це означає, що війну Росія готується вести роками, саме наземну війну, війну піхоти, танків, артилерії. Вони будуть збирати усі сили, це не тимчасовий крок, це тривалий крок", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.
Журналіст зазначив, що ці 137 тис. військовослужбовців поповнять до повного штату всі свої БТГр.
"Росія готується до великої наземної війни. Зараз вони намагаються нас стримувати вогнем, але вони створюють наземні сили для великого наступу. Збільшення штатної чисельності на 137 тис. осіб - це приблизно вдвічі дозволить противнику збільшити штатну чисельність тих військ окупаційної армії, яка веде бої в Україні. Це велика кількість. В них є дефіцит людей, це головний дефіцит. Дефіцит людей, які здатні йти вперед, дефіцит штурмової піхоти. Я не думаю, що такими кроками можна швидко щось зробити. Вони зараз заганяють в армію будь-кого, щоб цей план виконати", - підсумував журналіст.
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Але - жива сила , в ******** війні не грає великої ролі .. Озброєння , ось що головне . !! ******* , технологічне , ефективне .. Без ******** зброї , будь яка кількість живої сили , це лише - купа м'яса . Для нас головне щоб Захід не припиняв нам постачати високоефективні " м'ясорубки " . ! .
Десь через пару тижнів можна буде розпочати дискусію.
Для початку:
1. На 800 км активного фронту у кацапів 100-110 бтг. Це 1 бтг на 7-8 км лінії фронту.
Нормативи армії рф: для наступу - 1 батальйон на 0,8-1 км. Для оборони - 1 батальйон на 2,5-3,0 км.
Тобто, наразі в кацапів щільність бтг на 1 км лінії фронту у 2-3 рази менше нормативу, передбаченого для оборони.
При цьому загальна чисельність наших збройних формувань за різними заявами топів вже досягла 0,8 - 1 млн. Виходячи із класичних пропорцій, це 400-500 тис. реальних багнетів.
2. Як пояснив Пентагон, поставки зброї по ленд-лізу підуть не зі складів, а з виробничих потужностей. Тобто, єдиноразової масштабної поставки наступальної зброї не буде, все буде розтягнуто у часі.
3. Наближається зима. Зараз у Харкові, на Салтівці, та Миколаїві, Краматорську та Нікополі люди сплять у квартирах без вікон і готують їжу на вогнищах перед під'їздом. Далі - зимовий період, люди назавжди полишать свої квартири, бо при морозах розірве системи водопостачання і опалення, і жити в цих містах стане неможливо.
Наразі ми витрачаємо на війну 5 млрд. юсд на місяць (власний оборонний бюджет + іноземна військова допомога).
Кацапстан - 15 млрд. юсд на місяць.
Тобто, питання, хто виснажиться швидше у разі довготривалої війни є риторичним.
(поки що не беремо до порівняння суто економічну ситуацію - падіння ВВП рф за рік може скласти 5-10% в нас 35-40%, а також проблеми з енергетикою, наприклад - закупівлю енергетичного вугілля для ТЕЦ, яке завозилось морем; це - окремі теми для розмови).
Что делать? Край необходимо до зимы выбить их на границы до 24 февраля, укрепляться и готовить им ад и системное уничтожение на глубину 300 км.
Порівняй карти боїв за березень місяць , і за серпень ,, і не мели дурні .
Далі фронт там майже не рухається , вже 5 місяців ,, На Донбасі те ж саме , 5 місяців надінтенсивних боїв , і ледве видавили ЗСУ з Луганщини .
Ніякої недооцінки ворога в мене нема , я говорю так як є . А от ти пробуєш нагнітати паніку , розказуючи як кацапня - одной лєвой захвативаєт цілі областя .
Карта боїв на 28 березня тобі в поміч .
..
1. Захопила бо дали.
2. От тепер будемо звільняти ці 83 тис. кв. км ...
ВЕЛИ СОЛДАТ ПІД КУЛЕМЕТНІ ЧЕРГИ ЯКІ КОСИЛИ ЇХ ЯК ТРАВУ.
Кацапи грають у Першу Світову Війну по великому рахунку.
Це манера воювати у кацапської армії і воювати кількістю трупів, а не якістю втілення в
реальність військових планів. Коли це кацапи воювали по розуму, у якій війні.
Американский психиатр Джеймс Фэллон считает, что https://fakty.ua/ru/403918-kremlevskij-shizofrenik-nazvan-top-5-strannyh-privychek-putina кремлевский диктатор владимир ПУТИН, чье поведение в обычной жизни часто вызывает вопросы , - «психопат с признаками садиста», у которого к тому же развито нарциссическое расстройство личности.
Об этом пише Фэллон отмечает, что кремлевский диктатор, как и другие психопаты, готов годами выжидать удобного момента для атаки или мести.
Его всегда провоцирует слабость
https://fakty.ua/ru/404350-zlokachestvennyj-psihopat-sadist-psihiatr-opisal-sostoyanie-putina
2. Можна взнати де він буде ?
3. Уточніть будь ласка, коли він буде ?
поэтому будет стоять на том, пока не подохнет, что это не война, а СВО.
Кроме того, планирование и ведение агрессивной войны по УК самой э р э ф и и - это до 20 лет лишения свободы, пуйло и шайка никогда не признают, что они ведут подлую агрессивную войну против Украины, поэтому и мобилизацию нормальную они провести не могут, мобилизация возможна только при военном положении.