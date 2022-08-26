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Указ Путіна про збільшення чисельності ЗС РФ свідчить про підготовку Росії до великої наземної війни, - Бутусов. ВIДЕО

Путін видав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил РФ на 137 тис. осіб. З 1 січня 2023 року армія Росії має збільшитися до 2 млн 40 тис. осіб, з них 1 млн 150 тис. військовослужбовці.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Путін був змушений підписати указ про збільшення чисельності військовослужбовців ЗС РФ. Збільшено не кількість загальну, а штатну чисельність. Тобто Росія намагається покрити свої великі втрати, але вони зрозуміли, що сили сухопутних військ, які вони застосовували, недостатньо, щоб вести позиційну боротьбу на фронті. Тому сьогодні Путін своїм указом збільшив чисельність армії на 137 тис. осіб. Тобто кількість російських військовослужбовців перетнула далеко за мільйон", - пояснив він.

За словами Бутусова, все це йтиме на поповнення російських наземних сил. 

Також дивіться: Огляд танків та САУ гвардійських дивізій Росії у центрі Києва. ВIДЕО

"Зараз Путін змушений збільшити чисельний склад армії. Це дуже важлива для нас подія. Вона говорить про те, що Росія буде збільшувати чисельність своїх наземних сил, Росія збирається збільшити масу піхоти, бронетанкових підрозділів, тобто підвищити щільність своїх бойових порядків. Це означає, що вони планують побудувати позиційну оборону, але виділити свої ударні частини, повітряно-десантні війська, окремі танкові з'єднання для того, щоб ці частини були звільнені від необхідності утримувати фронт і створити ударні "кулаки". Це говорить про те, що Росія не просто не збирається відходити, вони будуть створювати ударні угруповання і намагатимуться організувати нові наступи. Це перспектива найближча", - зазначив журналіст.

Бутусов наголосив, що Росія не просто реорганізовує армію, а збирається посилювати технічно свою армію.

"Тобто противник намагається переозброїти армію, збільшити її чисельність з однією метою - піти вперед, врахувавши свої помилки та поразки за перші пів року війни. Це означає, що війну Росія готується вести роками, саме наземну війну, війну піхоти, танків, артилерії. Вони будуть збирати усі сили, це не тимчасовий крок, це тривалий крок", - додав головний редактор Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що ці 137 тис. військовослужбовців поповнять до повного штату всі свої БТГр.

"Росія готується до великої наземної війни. Зараз вони намагаються нас стримувати вогнем, але вони створюють наземні сили для великого наступу. Збільшення штатної чисельності на 137 тис. осіб - це приблизно вдвічі дозволить противнику збільшити штатну чисельність тих військ окупаційної армії, яка веде бої в Україні. Це велика кількість. В них є дефіцит людей, це головний дефіцит. Дефіцит людей, які здатні йти вперед, дефіцит штурмової піхоти. Я не думаю, що такими кроками можна швидко щось зробити. Вони зараз заганяють в армію будь-кого, щоб цей план виконати", - підсумував журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 6 місяців війни: як Росія та Україна готують свій наступ? | Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17207) Бутусов Юрій (3578)


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Топ коментарі
+33
А я думаю, що тут все набагато простіше: це і є цифра реальних їхніх втрат (загальна кількість вбитих та поранених). І щоб не оголошувати мобілізацію, він просто збільшив штат, щоб покрити ці втрати. Тобто навіть якщо вони зможуть виконати це "збільшення", у реальності, вони лише доведуть свою армію до первинної кількості, а не збільшать її.
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26.08.2022 11:36
+30
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26.08.2022 11:35
+20
Свіжий фарш буде на нашій землі 😠
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26.08.2022 11:31
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Вирішив - закідать нас шапками . Ну ну . .
Але - жива сила , в ******** війні не грає великої ролі .. Озброєння , ось що головне . !! ******* , технологічне , ефективне .. Без ******** зброї , будь яка кількість живої сили , це лише - купа м'яса . Для нас головне щоб Захід не припиняв нам постачати високоефективні " м'ясорубки " . ! .
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26.08.2022 12:06 Відповісти
Юрію, бачу вже наближається час говорити про реальну ситуацію з війною. Ще місяць тому ця тема викликала істерику в коментах.
Десь через пару тижнів можна буде розпочати дискусію.
Для початку:
1. На 800 км активного фронту у кацапів 100-110 бтг. Це 1 бтг на 7-8 км лінії фронту.
Нормативи армії рф: для наступу - 1 батальйон на 0,8-1 км. Для оборони - 1 батальйон на 2,5-3,0 км.
Тобто, наразі в кацапів щільність бтг на 1 км лінії фронту у 2-3 рази менше нормативу, передбаченого для оборони.
При цьому загальна чисельність наших збройних формувань за різними заявами топів вже досягла 0,8 - 1 млн. Виходячи із класичних пропорцій, це 400-500 тис. реальних багнетів.
2. Як пояснив Пентагон, поставки зброї по ленд-лізу підуть не зі складів, а з виробничих потужностей. Тобто, єдиноразової масштабної поставки наступальної зброї не буде, все буде розтягнуто у часі.
3. Наближається зима. Зараз у Харкові, на Салтівці, та Миколаїві, Краматорську та Нікополі люди сплять у квартирах без вікон і готують їжу на вогнищах перед під'їздом. Далі - зимовий період, люди назавжди полишать свої квартири, бо при морозах розірве системи водопостачання і опалення, і жити в цих містах стане неможливо.
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26.08.2022 12:10 Відповісти
отож, не реба слухати про шашлички, контрнаступ про який з травня заявляли, закінчення війни до зими і т.д. що нам вангують Арестовичі, Подоляки, Рєзнікови ...Все буде довго і роками.
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26.08.2022 12:19 Відповісти
Порох теж казав, що треба війну до зими закінчити. А він далеко не на рівні ахверистовичів.
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26.08.2022 13:15 Відповісти
4. Наші експерти вже називають цю війну позиційною. Західні військові та експерти - війною на виснаження.
Наразі ми витрачаємо на війну 5 млрд. юсд на місяць (власний оборонний бюджет + іноземна військова допомога).
Кацапстан - 15 млрд. юсд на місяць.
Тобто, питання, хто виснажиться швидше у разі довготривалої війни є риторичним.

(поки що не беремо до порівняння суто економічну ситуацію - падіння ВВП рф за рік може скласти 5-10% в нас 35-40%, а також проблеми з енергетикою, наприклад - закупівлю енергетичного вугілля для ТЕЦ, яке завозилось морем; це - окремі теми для розмови).
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26.08.2022 13:22 Відповісти
Треба ще наказати скоротити термін вагітності до 5 місяців.
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26.08.2022 12:20 Відповісти
Если сделать осеннюю паузу, а зимой она будет по любому, имеем проблему, что они действительно учтут ошибки и подготовят новую орду для весеннего наступления.
Что делать? Край необходимо до зимы выбить их на границы до 24 февраля, укрепляться и готовить им ад и системное уничтожение на глубину 300 км.
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26.08.2022 12:22 Відповісти
Це єдине, що нам зарз треба зробити. Інакше ситуація буде погіршуватися.
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26.08.2022 12:44 Відповісти
Спецоперація ***** вже не влаштовує?
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26.08.2022 12:39 Відповісти
Путин хочет захватить еще части Украины, для этого Россия действует одной тактикой, копит силы и нападает захватывает быстро области и потом снижает интенсивность и всех успокаивает и копит силы и потом опять накопив их - делает рывок и захватывает еще области. Прогноз очевиден, путин копит силы для нового рывка по захвату Николаева, Запорожья, Харькова, Кривого Рога, Одессы...
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26.08.2022 12:41 Відповісти
захватывает быстро области )) . Які , області він захвативаєт бистро ? І - скільки областей він вже - швидко захопив . ?
Порівняй карти боїв за березень місяць , і за серпень ,, і не мели дурні .
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26.08.2022 12:47 Відповісти
Они захватили Крым и Донбасс, потом договорами снизили интенсивность переговорами, потом накопили силы и захватили Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожскую область с нашей АЭС, и снижают интенсивность и опять к переговорам ведут для накопления сил, накопят силы и дальше сделают рывок. Они захватили территории за пару месяцев размером с 3 Дании. Они сейчас накопят силы и дальше сделают рывок.
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26.08.2022 13:02 Відповісти
Вони захопили території на півдні і сході , ще майже - в перші дні війни .! Чому - це вже інше питання ,, причини цього всі знають ..
Далі фронт там майже не рухається , вже 5 місяців ,, На Донбасі те ж саме , 5 місяців надінтенсивних боїв , і ледве видавили ЗСУ з Луганщини .
Ніякої недооцінки ворога в мене нема , я говорю так як є . А от ти пробуєш нагнітати паніку , розказуючи як кацапня - одной лєвой захвативаєт цілі областя .
Карта боїв на 28 березня тобі в поміч .
..
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26.08.2022 14:07 Відповісти
Мариуполь с Азовом оказался практически сразу в окружении - в первые недели, и это случилось, потому что произошел массовый прорыв России с Крыма.
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26.08.2022 14:12 Відповісти
Россия сейчас проводит обучение по всей России войск и все предприятия переведены на 3 сменный режим для ремонта техники снятой с консервации. А там только танков на консервации 30к. И у Украины сейчас отрезок, пока РФ не готова наступать и сделать следующий рывок. Когда враг не готов, тогда надо наступать! То бишь сейчас надо наступать, и чтобы наступать и не нужно никаких вооружений накапливать Украине ибо РФ будет бить по ним ракетами и предатели будут докладывать где хранения. Чем больше будет Украина наступать, тем больше будут потребности, тем больше Запад будет присылать вооружений ибо они во первых - Запад взяли на себя тыловое обеспечение Украины, а два - они уже столько инвестировали в Украину, что проиграть не могут и будут поставлять еще больше. Потому Украина должна использовать отрезок, когда РФ не готова и Украина должна все свои силы и вооружения на передовой использовать для массированного наступления!!! Чем больше будут потребности, тем больше будет помощь! Механизм Запада сказала Великобритания, что они будут помогать настолько, насколько будет Украина бороться - имеется ввиду весь Запад будет помогать равно борьбе Украины. А если Украина перестанет бороться, то будет скатывание вообще к Минску или т.п. Минск случился из за того, что Украина была не готова бороться и Украину почти к капитуляции склонили. А чем больше были бои, тем больше шло вооружений. Украине надо наступать, никто не кинет Украину в поддержке, если Украина будет наступать! не нужно копить ничего. русские уже распространяют информацию, что Украинские чиновники продают вооружения и на сайтах каких то инфа, с дронами. Но это скорее всего фейк, но зная наших крыс тыловых. Лучше, чтобы прислали для контроля людей. И Арестович еще у Фейгена говорил, что у нас еще не достаточно вооружений для "товарного" количества или как то так сказал. Какого нах товарного??? они продавать его решили??? у меня вообще сейчас подгорать начинает. я уже сам себя накручиваю, что они предатели и не наступают и помогают России. И видел у русских вооружения и цезари и ПТРК западные и т.д. они их в боях захватили или крысы им продали. идет психологическая война со всех сторон и у меня психика не выдерживает от тех вариантов, как все происходит. Почему сепары Трухановы, Вилкулы управляют регионами, которые русские целятся захватить первыми следующими. У меня сейчас такая каша в голове информационная, что я ее переваривая - нахожусь сейчас в очень стрессовом состоянии. мне много чего не нравится. это на ощущении подсознания. Если русские сейчас накопят силы и наши не наступая им дадут это сделать, то мы бл.дь будем каких размеров страна??? Иран под санкциями живет пол века и похер ему. А русские под санкциями тоже всегда и что, русские в говне могут жить, как свиньи в грязи купаться с водкой и им похер будет на те санкции. А тем более Путин 15 лет занимался тем, что готовился к санкциям, они еще 15 лет назад слышал говорили, что хотят сделать страну автономной, то бишь, чтобы никакие санкции не могли их уничтожить. Потому санкции и не действуют.
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26.08.2022 14:31 Відповісти
за пару месяцев они захватили почти весь юг Украины и почти отрезали Украину от черного моря. Россия мыслит категориями в долгую - на года, на десятилетия, века. Смотри историю их. Они захватывают чужие территории веками. Они захватывают землю чью-то, потом говорят про переговоры и оставляют за собой территории захваченные, и когда силы опять накапливаются, они опять захватывают. Россия постоянно воюет и захватывает все вокруг. Если ты думаешь, что они не копят силы и не сделают новый рывок, то ты помогаешь России. Минские договоренности ничему не научили. Это было прикрытие России для накопления новых сил. Прошли года и они сделали новый рывок. И это повториться! Украина не должна увеличивать интенсивность войны и нельзя давать России копить силы! Нужно наступать! А власти дали приказ ВСУ не наступать и сказали в оправдание, что будут по складам бить. А нужно бить по складам, по нефтебазам, по транспортной инфраструктуре, по энергетическим секторам и отрезать их от электричества, тепла, воды, газа, провизии базам бить, тогда люди будут выезжать из областей оккупированных и можно будет легче наступать. Нужно то бишь уничтожать это все и одновременно нужно наступать. Нельзя останавливаться ибо Россия копит силы и если Украина уменьшает интенсивность боевых действий, то и поддержка уменьшается. А если увеличивает интенсивность, то потребности больше и помощь будет больше идти! Запад помогает равнозначно борьбе Украины. Чем больше борется Украина, тем больше помощь, чем меньше борется, тем меньше помощь. Войну нужно увеличивать, тогда будет помощь больше!
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26.08.2022 13:14 Відповісти
Так, але тоді не було 6 пакетів санкцій.
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26.08.2022 13:35 Відповісти
ты знаешь, что Запад платит Путину - 2 миллиарда долларов в день. Вот тебе все санкции.
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26.08.2022 13:40 Відповісти
Захід не платить 2 лярди у день, а купує на 2 лярди у день.
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26.08.2022 17:14 Відповісти
И всякие Китаи, Турции, Ираны, и т.д. помогают обходить санкции русским. я Блинкену пишу почти каждый день признать Россию страной террористом. Почему они не делают этого??? потому что тогда они не смогут торговать с РФ. И санкции была новость начали снимать по тихой и торговать. я не могу понять, твои мотивы в споре??? ты против того, чтобы ВСУ наступали сейчас на Юге Украины??? сейчас лучший момент наступать потому что РФ не готова наступать и они копят силы. Сейчас именно отрезок, когда нужно наступать ибо враг не готов.
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26.08.2022 13:44 Відповісти
Читали, що ЗАЕС захопили ? Думаєте так просто ?
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26.08.2022 17:17 Відповісти
Дарма ти Блiнкену пишеш- краще йому дзвони...поки в вашiй палатi телефон не вiдiбрали...Це ж ба,такий неконтрольований потiк свiдомостi мати! Його б в конструктивные русло направити,та на жаль , пiгулки дуже дорогi треба...
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26.08.2022 18:03 Відповісти
Россия с 24 Февраля - захватила 83 000 квадратных км. территория Австрии - 83 871 квадратный км.
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26.08.2022 14:06 Відповісти
Блін ...
1. Захопила бо дали.
2. От тепер будемо звільняти ці 83 тис. кв. км ...
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26.08.2022 17:20 Відповісти
Золоті слова. Але хто їх почує?
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26.08.2022 14:15 Відповісти
Золоті слова. Але хто їх почує?
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26.08.2022 14:17 Відповісти
самое худшее - это недооценка врага!
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26.08.2022 13:15 Відповісти
Увеличение интенсивности войны, приведет к большим потребностям и тогда поддержка будет идти больше! Тогда Россия не сможет вывозить и у РФ будет все уменьшаться и ухудшаться, а у Украины будет все улучшаться и увеличиваться! А чем ниже интенсивность, тем меньше поддержка. А если переговоры начать, то это приведет, что Украина сама себе могилу выроет и поддержки не будет и будет даже изменение риторики на ту, которую вели при минске и формулы всякие Штайнмаера. Механизм работает так, что чем сильнее Украина борется, тем больше будет поддержка, а если Украина будет сдаваться, то все отвернуться от Украины. Украина должна увеличить борьбу и интенсивность. Нужно наступать и освобождать земли, тогда помощи будет больше!
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26.08.2022 12:45 Відповісти
За те мудрий клоун не хоче збільшувати ЗСУ і програми партизанського руху.
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26.08.2022 12:48 Відповісти
Та ясное дело сами они не уйдут и будут гнать сюда всех кого смогут. Всё зависит от того будут ли наши ждать пока они соберут эти орды, обучат их, вооружат и пошлют воевать. Если не дать противнику подготовиться, то ничего у него и не выйдет.
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26.08.2022 12:48 Відповісти
это с одной стороны... с другой там сейчас набирают отпетый сброд дебилов с примитивными требованиями чтоб ходил и видил на оба глаза - армия орков полное соответствие...
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26.08.2022 12:49 Відповісти
ЦЕ МЕНІ НАГАДУЮ ПЕРШУ СВІТОВУ КОЛИ ОФІЦЕРИ СТРОЙОВИМИ КОНАМИ
ВЕЛИ СОЛДАТ ПІД КУЛЕМЕТНІ ЧЕРГИ ЯКІ КОСИЛИ ЇХ ЯК ТРАВУ.
Кацапи грають у Першу Світову Війну по великому рахунку.
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26.08.2022 12:58 Відповісти
Не пишіть дурниць. Те що було з 24 лютого то помилка в оцінках ситуації ГШ РФ і ФСБ.
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26.08.2022 13:37 Відповісти
Так, їм треба було усі сили кинути на Київ, напівоточення тоді було б 100%. Але ніколи не пізно.
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26.08.2022 15:41 Відповісти
Я писав щодо поста вище. Він про психічні атаки.
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26.08.2022 17:12 Відповісти
Яка помилка в оцінках, які дурниці -
Це манера воювати у кацапської армії і воювати кількістю трупів, а не якістю втілення в
реальність військових планів. Коли це кацапи воювали по розуму, у якій війні.
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26.08.2022 23:18 Відповісти
А може вони просто заміщають ту к-сть вбитих,поранених,зниклих безвісти,відказників і тих хто розірвав свої контракти? До початку вторгнення у них була ця к-сть,а зараз з новим квітневим призовом і цим м'ясом,що прийде служити заради грошей, вони всього лишень замістять місця вибувших.Якщо так думати то армія орків у ********** буде постійно так циклічно працювати до поки санкції не будуть все сильніше здавлювати економіку і недонарод не буде хвилюватись за свої холодильники.
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26.08.2022 13:08 Відповісти
Для этого не нужно увеличивать штат, его надо доукомплектовать, увеличенный штат, это подмена циферок в бумажках кабмина, денежное довольствие, пищевое и вещевое, материально-техническое обеспечение увеличенного штата, то есть из бюджета рашкостана, на содержание армии будет выдаваться на надцать лярдов больше чем было до этого, физически армию он возможно и не усилит, первое время, пока не приспособятся к санкциям, но за счет увеличенного бюджета сможет платить своим урукхаям больше, или шойга сможет ******** больше, так как финансирование армии это скорее всего защищенная часть бюджета, путя столбит себе возможность тратить на войну сколько хочется, не парясь по поводу каких-то там подыхающих с голоду пенсионерах, толку с них в военной сфере ноль, демографических проблем они ни хера не решают уже, расходы огромные, рашка страна с не слишком молодым населением, подохнут с голоду пенсионеры ? ну и хер с ними, с них ни мяса ни жирности... Одни траты. Короче, мордору надо горы молодых орков с жаждой крови, золота с ушами и пальцами вперемешку, и холодильников со стиралками, для этого надо сбросить со скалы старых ,беззубых и больных , не кормя их .....Вот этим постанова путлера и займется. Не хорошие новости для нас, но честно говоря для нас всего одна новость из рашкостана будет хорошей, что оно сдохло, и то не факт, на смену одному больному ублюдку, может прийти и другой , ничем не лучше
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26.08.2022 16:52 Відповісти
Тут вже простою лісорубкою буде важко впоратись, треба просити наших партнерів надати щось нове, електрично-механічне, яке розраховане на промислові масштаби.
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26.08.2022 13:11 Відповісти
Угу ... Росіянам просити ні в кого не треба.
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26.08.2022 13:39 Відповісти
ого.........
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26.08.2022 13:54 Відповісти
Пропоную свій план перемоги над Росією : потрібно зібрати в Україні представників національних республік РФ і підписати з ними договір де Україна буде центром конфедерації , і таким чином зробити з центральної Росії лепрозорій для прокажених , обнести колючим дротом і пустити струм , і хай хоч пожеруть один одного , і настане на всій територій Євразії мир і благополуччя .
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26.08.2022 14:06 Відповісти
Є план простіший: привозимо у Київ дітей Піскова, Лаврова, ВВХ та кого зможемо дістати. І... Власне, це все. Де треба зупинити вогонь - туди вони й їдуть, під конвоєм.
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26.08.2022 14:58 Відповісти
коллективная отвественность..... Военное преступление, нет сроков давности и прочего, думаете что у нас на этом поприще выйдет лучше чем у рашки? Думаю что да, мы умнее..... Вот только думаю не стоит и начинать, это не наше состязание, и отказ от участия, вполне себе спортивен......мы же типа цивилизация, значит конвенции и прочие тормоза , это как раз про нас, мы то читать и осмысливать прочитанное способны? Или нет?
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26.08.2022 17:18 Відповісти
Вони з дитинства виховані любити маскву і вважати ії центром Всесвіту, тому ідея хоч і логічна але несдійснена, більш реально створити партизанські загони по всій російські федерації і фінансувати їх.
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27.08.2022 22:26 Відповісти
Что ж, пожили двадцать богатеньких нефтяных лет от щедрот бункерного. Теперь есть великолепный шанс сдохнуть за его миллиарды!
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26.08.2022 14:11 Відповісти
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26.08.2022 16:12 Відповісти
Дело в том, что когда в школе знакомились со сказками классика о непомерной алчности, будущие вертухаи, сидя на задних партах колотили один другого букварями по своим бестолковщинам, выбивая из них пыль вместе с мозгами. Последствия не могли не сказаться.
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26.08.2022 16:20 Відповісти
«Злокачественный психопат-садист»: психиатр описал состояние Путина

Американский психиатр Джеймс Фэллон считает, что https://fakty.ua/ru/403918-kremlevskij-shizofrenik-nazvan-top-5-strannyh-privychek-putina кремлевский диктатор владимир ПУТИН, чье поведение в обычной жизни часто вызывает вопросы , - «психопат с признаками садиста», у которого к тому же развито нарциссическое расстройство личности.

Об этом пише Фэллон отмечает, что кремлевский диктатор, как и другие психопаты, готов годами выжидать удобного момента для атаки или мести.

Его всегда провоцирует слабость

https://fakty.ua/ru/404350-zlokachestvennyj-psihopat-sadist-psihiatr-opisal-sostoyanie-putina
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26.08.2022 14:15 Відповісти
Какая ещё слабость? Вы видели наши дороги и нашего величайшего геополитика? Отож. Сила и мощь.
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26.08.2022 14:59 Відповісти
Буде великий бій! Раджу всім пройти військову і медичну підготовку, не завадить
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26.08.2022 14:23 Відповісти
Без разницы сколько будет тысяч !!! Все сдохнут твари кровожадные
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26.08.2022 15:03 Відповісти
1. Який бій ?
2. Можна взнати де він буде ?
3. Уточніть будь ласка, коли він буде ?
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26.08.2022 17:22 Відповісти
я не знаю тогда, что нам делать....
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26.08.2022 15:16 Відповісти
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26.08.2022 15:40 Відповісти
мобилизацию на паРаше не объявляют не потому, что не готовы, а потому, что признаться в том, что он ведет агрессивную войну против Украины, пуйло не может, он же за то, что войну называют войной, людей в тюрьмы бросает,

поэтому будет стоять на том, пока не подохнет, что это не война, а СВО.

Кроме того, планирование и ведение агрессивной войны по УК самой э р э ф и и - это до 20 лет лишения свободы, пуйло и шайка никогда не признают, что они ведут подлую агрессивную войну против Украины, поэтому и мобилизацию нормальную они провести не могут, мобилизация возможна только при военном положении.
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26.08.2022 15:47 Відповісти
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