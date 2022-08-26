Китайський автоконцерн "Chery" відмовився від ідеї випуску авто на майданчику російського УАЗу, - ЗМІ

Китайський автоконцерн Chery передумав випускати автомобілі на майданчику Ульянівського автозаводу (УАЗ) в РФ через санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що Chery має проект з локалізації з "Соллерс авто" (до групи входить УАЗ). У червні УАЗ потрапив до списку санкцій ЄС.

За словами одного із співрозмовників газети, Chery може розглянути локалізацію на іншому майданчику "Соллерс авто".

Інший співрозмовник сказав, що Chery розглядає різні варіанти, у тому числі й без участі "Соллерса". За його словами, китайський концерн може зайняти майданчик одного із західних автовиробників у разі його відходу. Про якого виробника йдеться, невідомо.

Як зазначило джерело газети, локальна продукція Chery на російському ринку, найімовірніше, буде представлена ​​не під основним брендом. Китайський концерн також має суббренди Exeed, Omoda і Jetour. Останні два поки не продаються у Росії.

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У липні частка китайських автомобілів на російському ринку перевищила 24% - марка Chery користувалася найбільшою популярністю у росіян (було куплено 2577 таких машин).

За словами учасників ринку, через скорочення постачання європейських брендів китайські виробники залишилися майже поза конкуренцією.