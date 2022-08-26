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Новини
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Китайський автоконцерн "Chery" відмовився від ідеї випуску авто на майданчику російського УАЗу, - ЗМІ

chery

Китайський автоконцерн Chery передумав випускати автомобілі на майданчику Ульянівського автозаводу (УАЗ) в РФ через санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що Chery має проект з локалізації з "Соллерс авто" (до групи входить УАЗ). У червні УАЗ потрапив до списку санкцій ЄС.

За словами одного із співрозмовників газети, Chery може розглянути локалізацію на іншому майданчику "Соллерс авто".

Інший співрозмовник сказав, що Chery розглядає різні варіанти, у тому числі й без участі "Соллерса". За його словами, китайський концерн може зайняти майданчик одного із західних автовиробників у разі його відходу. Про якого виробника йдеться, невідомо.

Як зазначило джерело газети, локальна продукція Chery на російському ринку, найімовірніше, буде представлена ​​не під основним брендом. Китайський концерн також має суббренди Exeed, Omoda і Jetour. Останні два поки не продаються у Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Випуск автомобілів в РФ впав майже втричі

У липні частка китайських автомобілів на російському ринку перевищила 24% - марка Chery користувалася найбільшою популярністю у росіян (було куплено 2577 таких машин).

За словами учасників ринку, через скорочення постачання європейських брендів китайські виробники залишилися майже поза конкуренцією.

авто (6140) Китай (4504) виробництво (1616) росія (64926) санкції (11768)


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Топ коментарі
+5
Родителям "ванек", откинувшим копыта на спецоперации....
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26.08.2022 11:46
+3
Хочете нарватись на бойкот? Давайте, друзі Кремля. З богом, Парасю...
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26.08.2022 11:40
+2
Сибір вони і так заберають, без всяких там "взамєн"...
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26.08.2022 11:53
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Взамен сибирь не дают? ах как жаль
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26.08.2022 11:31 Відповісти
Да не, там просто место проклятое.
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26.08.2022 11:52 Відповісти
Сибір вони і так заберають, без всяких там "взамєн"...
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26.08.2022 11:53 Відповісти
яких "взамєн"? вони заберуть Сибір безкоштовно.
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26.08.2022 13:17 Відповісти
Як не старайся Chery, а всеодно вийде УАЗ-буханка
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26.08.2022 11:33 Відповісти
А куда собирались реализовывать продукцию?
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26.08.2022 11:33 Відповісти
Родителям "ванек", откинувшим копыта на спецоперации....
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26.08.2022 11:46 Відповісти
Може то для батьків військово-м'ясного фаршу, який "особливо героїчно" перетворився на добрива в Україні? Адже то не "Лада", а хоч якась іномарка!
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26.08.2022 11:51 Відповісти
Вот и китайцам не смогли на этот вопрос ответить...
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26.08.2022 11:53 Відповісти
Хочете нарватись на бойкот? Давайте, друзі Кремля. З богом, Парасю...
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26.08.2022 11:40 Відповісти
Два ублюдочных режима. Придумают что-нибудь для обхода санкций. Назовут машину чирик и будут выпускать. Но сам факт, что китайцы крутятся как глисты, вместе со своими хрюске шавками, чтобы не попасть под санкции США и ЕС говорит о том, что без технологий и денег Запада все это китайское чудо полное дерьмо.
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26.08.2022 11:58 Відповісти
Зачем китайцам компрометировать свой бренд? Зачем им давать работу рукожопым москалям? Зачем инвестировать в экономику воров и гопников?
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26.08.2022 12:00 Відповісти
 
 