Китайський автоконцерн "Chery" відмовився від ідеї випуску авто на майданчику російського УАЗу, - ЗМІ
Китайський автоконцерн Chery передумав випускати автомобілі на майданчику Ульянівського автозаводу (УАЗ) в РФ через санкції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на росЗМІ.
Зазначається, що Chery має проект з локалізації з "Соллерс авто" (до групи входить УАЗ). У червні УАЗ потрапив до списку санкцій ЄС.
За словами одного із співрозмовників газети, Chery може розглянути локалізацію на іншому майданчику "Соллерс авто".
Інший співрозмовник сказав, що Chery розглядає різні варіанти, у тому числі й без участі "Соллерса". За його словами, китайський концерн може зайняти майданчик одного із західних автовиробників у разі його відходу. Про якого виробника йдеться, невідомо.
Як зазначило джерело газети, локальна продукція Chery на російському ринку, найімовірніше, буде представлена не під основним брендом. Китайський концерн також має суббренди Exeed, Omoda і Jetour. Останні два поки не продаються у Росії.
У липні частка китайських автомобілів на російському ринку перевищила 24% - марка Chery користувалася найбільшою популярністю у росіян (було куплено 2577 таких машин).
За словами учасників ринку, через скорочення постачання європейських брендів китайські виробники залишилися майже поза конкуренцією.
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