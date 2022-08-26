Британія виділила понад 2,3 млрд британських фунтів стерлінгів військової допомоги Україні, - міністр Стюарт

Велика Британія надала Україні військової допомоги для Збройних сил на мільярди фунтів стерлінгів.

Про це повідомив в інтерв'ю британський міністр з питань Європи Грехем Стюарт, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Британія виділила понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні. Чиновник зазначив, що союзники мають забезпечити стійке фінансування України.

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"Велика Британія виділила понад 2,3 мільярда британських фунтів стерлінгів військової допомоги Україні… Одним із великих завдань у майбутньому є забезпечення того, щоб українські військові отримували все, що їм потрібно, а також забезпечення сталого фінансування України, оскільки очевидно, що вторгнення руйнують вплив на її економіку та її ВВП", - зазначив Стюарт.

На його думку, партнери та союзники повинні показати Росії, що "агресія ніколи не залишиться безкарною" й не допустити "повзучої нормалізації" відносин з агресором.

"Ми – у країнах Балтії та у Сполученому Королівстві абсолютно впевнені, що є лише один можливий результат цього конфлікту – перемога України. Росія має бути переможена, верховенство закону має бути збережене. І ми повинні зробити все можливе, щоб вільні демократичні народи не зазнавали пригноблення та навали з боку агресивних сусідів", - наголосив міністр.

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