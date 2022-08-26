Британія виділила понад 2,3 млрд британських фунтів стерлінгів військової допомоги Україні, - міністр Стюарт
Велика Британія надала Україні військової допомоги для Збройних сил на мільярди фунтів стерлінгів.
Про це повідомив в інтерв'ю британський міністр з питань Європи Грехем Стюарт, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Британія виділила понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні. Чиновник зазначив, що союзники мають забезпечити стійке фінансування України.
"Велика Британія виділила понад 2,3 мільярда британських фунтів стерлінгів військової допомоги Україні… Одним із великих завдань у майбутньому є забезпечення того, щоб українські військові отримували все, що їм потрібно, а також забезпечення сталого фінансування України, оскільки очевидно, що вторгнення руйнують вплив на її економіку та її ВВП", - зазначив Стюарт.
На його думку, партнери та союзники повинні показати Росії, що "агресія ніколи не залишиться безкарною" й не допустити "повзучої нормалізації" відносин з агресором.
"Ми – у країнах Балтії та у Сполученому Королівстві абсолютно впевнені, що є лише один можливий результат цього конфлікту – перемога України. Росія має бути переможена, верховенство закону має бути збережене. І ми повинні зробити все можливе, щоб вільні демократичні народи не зазнавали пригноблення та навали з боку агресивних сусідів", - наголосив міністр.
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https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 32 mins ·Ну от, ніколи такого не було і знову!.. Канадсько-Українська Фундація для українців, які в зоні бойових дій чи на визволених територіях втратили майно та засоби для існування, закуповує, пакує та пересилає велику кількість продуктових посилок. Не аби що, але для людей, які втратили все, а особливо для біженців - це дуже доречна допомога. За що щиро дякуємо!
Але в Україні не сплять мародери. Ні, цього разу вони не розкрали гуманітарну допомогу. Вони її використали в брудний і безсоромний спосіб - не потративши ні коштів, ні зусиль на допомогу українцям, наші зелені виродки-мародери поналіплювали етикетки "За підтримки Олени Зеленської та Meest" і таким чином присвоїли собі цю допомогу й стали її вручати, як ніби подачку від цієї укрсучвлади та однієї пєрвай блєді. А це те саме мародерство!
І ще - ці зелені виродки не лише мародери, але й кінчені ідіоти! Вони так поспішали приписати своїй зеленосяйній розкарячці чужу допомогу, що навіть не розібралися, від кого вона надійшла. Коли крадеш, тобі не до деталей. Милостиво поділилися славою не з організацією, яка оплатила й надіслала допомогу, а з фірмою перевізником, яка просто виконала замовлення і чия стрічка опаковує посилки. І оця дикість та підлість значно гірша за якусь там позу на обкладинці. Цікаво, а все оте стадо слухняних телиць, який тепер перформенс влаштує на підтримку своєї блєді? Розкарячку ратиць не пропонувати - знудить...
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