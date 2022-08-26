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Новини Допомога Україні Війна
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Британія виділила понад 2,3 млрд британських фунтів стерлінгів військової допомоги Україні, - міністр Стюарт

британія

Велика Британія надала Україні військової допомоги для Збройних сил на мільярди фунтів стерлінгів.

Про це повідомив в інтерв'ю британський міністр з питань Європи Грехем Стюарт, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Британія виділила понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні. Чиновник зазначив, що союзники мають забезпечити стійке фінансування України.

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"Велика Британія виділила понад 2,3 мільярда британських фунтів стерлінгів військової допомоги Україні… Одним із великих завдань у майбутньому є забезпечення того, щоб українські військові отримували все, що їм потрібно, а також забезпечення сталого фінансування України, оскільки очевидно, що вторгнення руйнують вплив на її економіку та її ВВП", - зазначив Стюарт.

На його думку, партнери та союзники повинні показати Росії, що "агресія ніколи не залишиться безкарною" й не допустити "повзучої нормалізації" відносин з агресором.

"Ми – у країнах Балтії та у Сполученому Королівстві абсолютно впевнені, що є лише один можливий результат цього конфлікту – перемога України. Росія має бути переможена, верховенство закону має бути збережене. І ми повинні зробити все можливе, щоб вільні демократичні народи не зазнавали пригноблення та навали з боку агресивних сусідів", - наголосив міністр.

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Велика Британія (5549) зброя (7435) фінансування (3092)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVtf7aeuxh_O14E9ST-3to4vy-AGishRObJll8DGc_xEY4yA1dMuiTTo0IJujAgAZQbg0bRFzdIovtDLcjGKjNPDjMbstIxcc-8*************************************************************-YLMKlOriBNUA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 32 mins ·Ну от, ніколи такого не було і знову!.. Канадсько-Українська Фундація для українців, які в зоні бойових дій чи на визволених територіях втратили майно та засоби для існування, закуповує, пакує та пересилає велику кількість продуктових посилок. Не аби що, але для людей, які втратили все, а особливо для біженців - це дуже доречна допомога. За що щиро дякуємо!

Але в Україні не сплять мародери. Ні, цього разу вони не розкрали гуманітарну допомогу. Вони її використали в брудний і безсоромний спосіб - не потративши ні коштів, ні зусиль на допомогу українцям, наші зелені виродки-мародери поналіплювали етикетки "За підтримки Олени Зеленської та Meest" і таким чином присвоїли собі цю допомогу й стали її вручати, як ніби подачку від цієї укрсучвлади та однієї пєрвай блєді. А це те саме мародерство!

І ще - ці зелені виродки не лише мародери, але й кінчені ідіоти! Вони так поспішали приписати своїй зеленосяйній розкарячці чужу допомогу, що навіть не розібралися, від кого вона надійшла. Коли крадеш, тобі не до деталей. Милостиво поділилися славою не з організацією, яка оплатила й надіслала допомогу, а з фірмою перевізником, яка просто виконала замовлення і чия стрічка опаковує посилки. І оця дикість та підлість значно гірша за якусь там позу на обкладинці. Цікаво, а все оте стадо слухняних телиць, який тепер перформенс влаштує на підтримку своєї блєді? Розкарячку ратиць не пропонувати - знудить...





4848

11 Shares
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26.08.2022 11:51
+5
Знімаю капелюха перед бритами
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26.08.2022 11:54
+4
Англійський бульдог замикає щелепи !
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26.08.2022 12:11
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZVtf7aeuxh_O14E9ST-3to4vy-AGishRObJll8DGc_xEY4yA1dMuiTTo0IJujAgAZQbg0bRFzdIovtDLcjGKjNPDjMbstIxcc-8*************************************************************-YLMKlOriBNUA&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 32 mins ·Ну от, ніколи такого не було і знову!.. Канадсько-Українська Фундація для українців, які в зоні бойових дій чи на визволених територіях втратили майно та засоби для існування, закуповує, пакує та пересилає велику кількість продуктових посилок. Не аби що, але для людей, які втратили все, а особливо для біженців - це дуже доречна допомога. За що щиро дякуємо!

Але в Україні не сплять мародери. Ні, цього разу вони не розкрали гуманітарну допомогу. Вони її використали в брудний і безсоромний спосіб - не потративши ні коштів, ні зусиль на допомогу українцям, наші зелені виродки-мародери поналіплювали етикетки "За підтримки Олени Зеленської та Meest" і таким чином присвоїли собі цю допомогу й стали її вручати, як ніби подачку від цієї укрсучвлади та однієї пєрвай блєді. А це те саме мародерство!

І ще - ці зелені виродки не лише мародери, але й кінчені ідіоти! Вони так поспішали приписати своїй зеленосяйній розкарячці чужу допомогу, що навіть не розібралися, від кого вона надійшла. Коли крадеш, тобі не до деталей. Милостиво поділилися славою не з організацією, яка оплатила й надіслала допомогу, а з фірмою перевізником, яка просто виконала замовлення і чия стрічка опаковує посилки. І оця дикість та підлість значно гірша за якусь там позу на обкладинці. Цікаво, а все оте стадо слухняних телиць, який тепер перформенс влаштує на підтримку своєї блєді? Розкарячку ратиць не пропонувати - знудить...





4848

11 Shares
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26.08.2022 11:51 Відповісти
Це не шоколадний закид, це я тобі як порохобот точно кажу: нам є за що Зєлю чморити, але це й близько не якісь наліпки на пакування.
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26.08.2022 12:02 Відповісти
Заблокуйте бота, плиз
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26.08.2022 12:02 Відповісти
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26.08.2022 12:06 Відповісти
Якісь зради пішли вже зовсім за вуха притягнуті. Якісь наліпки сотнями літер обговорюємо, немов Татаров вже за гратами.
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26.08.2022 12:01 Відповісти
Диявол криється в деталях.
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26.08.2022 12:05 Відповісти
Я теж знаю багато псевдофілософської маячні, от дивись: "Краще запалити свічку, ніж проклинати темряву".
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26.08.2022 12:08 Відповісти
Ще навчись користуватися, ціни тобі не буде.
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26.08.2022 12:17 Відповісти
Навзаєм)
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26.08.2022 12:29 Відповісти
Скумбрія піариться як може.
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26.08.2022 12:05 Відповісти
Знімаю капелюха перед бритами
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26.08.2022 11:54 Відповісти
Британцы- джентельмены, пытаются исправится за Будапештскую писульку.
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26.08.2022 12:03 Відповісти
А чего им исправляться? Они её просто соблюдают.
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26.08.2022 12:04 Відповісти
Це з 24 лютого всього чи зараз виділяють ?
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26.08.2022 12:09 Відповісти
Це в травні 1.3 і зараз +1
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26.08.2022 12:12 Відповісти
Англійський бульдог замикає щелепи !
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26.08.2022 12:11 Відповісти
Щира подяка
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26.08.2022 12:33 Відповісти
 
 