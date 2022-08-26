Довгострокова західна допомога та небажання РФ відступати свідчить про те, що війна триватиме багато років, - Бутусов

Росія не збирається відступати. Навпаки, вони збираються йти вперед.

Про це під час прямого ефіру заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Довгострокова західна допомога, інвестиційні програми з постачання озброєння, яке буде виготовлено через пів року-рік. Це тривалий план. Розгортання російської армії, довготривалі контракти російського військово-промислового комплексу, все це, на жаль, означає, що війна буде на багато років.

Росія не збирається поступатися. Вони не збираються відступати, вони збираються йти вперед. Вони намагатимуться зосередити сили та знищити український Донбас. Вони намагатимуться йти вперед там, де ми їх не зможемо зупинити. Але основна ціль - Донбас. Угруповання збираються, щоб вдарити по Донбасу. Можливо не цього місяця. Вони будуть тиснути, їм треба кілька місяців, щоб реорганізувати велику армію. Відвести з фронту свої ударні підрозділи, поповнити їх, переозброїти та зосередити на тих напрямках, де вони намагатимуться завдавати основного удару. Тому це для нас дуже серйозний виклик", - наголосив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Огляд танків та САУ гвардійських дивізій Росії у центрі Києва. ВIДЕО

Також, за словами Бутусова, зараз росіяни змінюють організаційну штатну структуру своєї армії.

"Ворог намагається створити більше сильних з'єднань. Нам треба робити теж висновки з цього. Найближчим часом буде війна, де технології 20 сторіччя відмиратимуть. Колони БТГр, танкові прориви, артилерійський наступ, все це відмирає. Цього всього дуже скоро вже не буде у сучасній війні. Сучасна війна 21 ст. буде іншою. Одна з посадовиць Міноборони США заявила, що Україна перейде на озброєння НАТО повністю впродовж 3 років. Гадаю, що це трапить навіть швидше", - додав він.

Головний редактор Цензор.НЕТ заявив, що нова війна буде позиційною.

"Це буде війна сенсорів, війна дронів і війна високоточної зброї. Це війна, де на передовій буде дуже небезпечно тримати великі маси піхоти, погано навченої, без зв'язку, без техніки, з автоматами та гранатометами. Це буде війна, де воює не кількість, а якість. Де піхота - оператори, які обслуговують сенсори та дрони. Які є коригувальникам високоточної зброї, операторами керованої зброї, все це говорить про те, що роль піхоти змінюється. Але це мають бути натівські принципи дії", - зазначив Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Указ Путіна про збільшення чисельності ЗС РФ свідчить про підготовку Росії до великої наземної війни, - Бутусов. ВIДЕО