Довгострокова західна допомога та небажання РФ відступати свідчить про те, що війна триватиме багато років, - Бутусов
Росія не збирається відступати. Навпаки, вони збираються йти вперед.
Про це під час прямого ефіру заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Довгострокова західна допомога, інвестиційні програми з постачання озброєння, яке буде виготовлено через пів року-рік. Це тривалий план. Розгортання російської армії, довготривалі контракти російського військово-промислового комплексу, все це, на жаль, означає, що війна буде на багато років.
Росія не збирається поступатися. Вони не збираються відступати, вони збираються йти вперед. Вони намагатимуться зосередити сили та знищити український Донбас. Вони намагатимуться йти вперед там, де ми їх не зможемо зупинити. Але основна ціль - Донбас. Угруповання збираються, щоб вдарити по Донбасу. Можливо не цього місяця. Вони будуть тиснути, їм треба кілька місяців, щоб реорганізувати велику армію. Відвести з фронту свої ударні підрозділи, поповнити їх, переозброїти та зосередити на тих напрямках, де вони намагатимуться завдавати основного удару. Тому це для нас дуже серйозний виклик", - наголосив журналіст.
Також, за словами Бутусова, зараз росіяни змінюють організаційну штатну структуру своєї армії.
"Ворог намагається створити більше сильних з'єднань. Нам треба робити теж висновки з цього. Найближчим часом буде війна, де технології 20 сторіччя відмиратимуть. Колони БТГр, танкові прориви, артилерійський наступ, все це відмирає. Цього всього дуже скоро вже не буде у сучасній війні. Сучасна війна 21 ст. буде іншою. Одна з посадовиць Міноборони США заявила, що Україна перейде на озброєння НАТО повністю впродовж 3 років. Гадаю, що це трапить навіть швидше", - додав він.
Головний редактор Цензор.НЕТ заявив, що нова війна буде позиційною.
"Це буде війна сенсорів, війна дронів і війна високоточної зброї. Це війна, де на передовій буде дуже небезпечно тримати великі маси піхоти, погано навченої, без зв'язку, без техніки, з автоматами та гранатометами. Це буде війна, де воює не кількість, а якість. Де піхота - оператори, які обслуговують сенсори та дрони. Які є коригувальникам високоточної зброї, операторами керованої зброї, все це говорить про те, що роль піхоти змінюється. Але це мають бути натівські принципи дії", - зазначив Бутусов.
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То нехай нанюханний Зе-кім чен ин відкриває кордони для чоловіків та воєю хоч десятиліттями. Бо тримати людину роками без родини та роботи це все щось схоже на порушення прав людини, в мільйонних вивадках.
А хто хоче здохнути за Крим та окупований Донбас з їх ватниками та рускомірцями - той нехай хоч до всеру воює, але в перших рядах. А мене життя та родина набагато дорожча ніж така сумнівна "теріторіальна цілісність", яку не факт що навіть після багаторічної війни і сотень тисяч вбитих можна буде відновити.
Сидять старі пердуни, якім вже нічого в житті не світить та росказують скільки років молодь повинна вмирати.
Если нашим удасться нанести поражение противнику и освободить Херсон про многолетнюю войну можете просто забыть, даже если тупин подпишет указ про увеличение члена до 50 метров.
Если же нашим до зимы не удасться нанести никаких поражений рашистам, а продолжится вязкая тяжелая война и враг будет продвигаться на 100-200 метров в неделю, но продвигаться, вот тогда мы плавно вползём в позиционку. И весной НИЧЕГо не изменится, ибо они накопят сил для удара очередного, а мы для очередной обороны более-менее успешной. И вся эта мясорубка затянется до следующего лета ровно с теми сами условиями. Пока нашим войска не смогут нанести врагу тяжелое реальное поражение - быстрой победы можно не ждать.
п.с. Есть еще вариант внутрироссийского шалтай-болтая и смены тупина на кого-угодно, но то такое... маловероятно, хотя... бывали и такие случае в истории россиюшки.
Питання в тому, що в такій ситуації нічого доброго не буде для України навіть з підтримкою
У нас теж немає стільки військ, щоб воювати роками. Добровольці і справжні воїни уже всі давно на фронті або на навчаннях, ті хто в тилу залишились - то не вояки. Захід не даватиме нам допомогу на протязі 5 і більше років. У що я можу повірити більше - то це у "замороження" фронту на певний час...
Україна воює проти ядерної імперії з однією з найчисленніших армій світу та необмеженими запасами боєкомплекту.
Навiрно ця посадовиця буде оплачувати всi кошти.
Так оно и так понятно, что контрнаступление в ближайшем будущем не предвидится, москали засели надолго, а будет позиционная война, с целью изматывания противника. У кого "ресурс" подольше протянет тот и победит.
І додавай до цього наші сьогодняшні реаліі, коли мільони вже з цієї дупи звалили і народжуваність впаде ще більше через сктурту ситуацію та війну.
Та ****, таким баранам -100 тис населення - то таке.
Українські вишиватники немов китайський комуніст Мао, який говорив, що китайцям не страшна атомна війна, бо після неї все одно буде багато китайців для встановлення комунізму в світі.
Ізраїль йому чудиться, **********...
Так сказанное обретает смысл.
і на роки закриті кордони? серйозно? я вам скажу, шо вже багато коментарів бачу в стрічці на фейсбуці від френдів як чоловіки/пацани огризаються щодо закритих кордонів. і це аж ніяк не бобіки чи какаразніца. а шо казати про якісь роки?
і не треба про те шо "хай краще йдуть воювати!". всі не можуть воювати. в кожній країні світу будуть ухилянти (можливо за винятком Ізраїля, але того Ізраїля ціла Львівська обл.), одні неможуть, треті бояться і.т.д... воює певний відсоток чоловіків, а решта помагає армії. от тільки яким хєром помагати? із за кордону просто хлинула би валюта через місяць перебування чоловіків там. говорю за себе також.
А забезпечення: одягнути, нагодувати і т.д.
Тобто дія цієї заборони - це тупо тримання у якості заручників, для того щоб неможливо було підтримати сім ю закордоном (як люди які втратили роботу зможуть допомогти своїй сім ї), отже вони створюють несприятливі умови перебування для жінок і дітей закордоном, і таким чином спонукають їх вертатися в Україну.
При цьому вони планують розтягувати війну на роки (мінімум 2-3).
Отже ті хто вимушені будуть повернутися - мабуть дуже вдячні будуть зеленій довбовладі .
не хочу нагнітати але в результаті через півроку тут реально може бути Сомалі.
А можливо боневтік саме цього і прагне досягти?
Предсказание блаженного Николая Уральского (1905-1977):
«Все у нас боятся Запада, а надо бояться Китая… Когда последнего Православного патриарха свергнут, Китай пойдёт на южные земли. И весь мир будет молчать. И никто не услышит, как православных будут истреблять. В лютые холода женщин, стариков, детей выгонят на улицы, а в тёплых домах поселятся китайские солдаты.
Никто не сможет пережить ту страшную зиму. Все изопьют одну чашу смерти до дна. Европа будет нейтральна к Китаю. Ей Китай будет представляться неким допотопным гигантским существом, изолированным и надёжно защищённым от любого врага Сибирскими и Среднеазиатскими просторами.
Китайские армии пройдут до Каспийского моря. Вслед за китайскими солдатами будут идти миллионы китайских переселенцев, и никто не сможет их остановить. Все коренное население будет покорено и обречено на вымирание».
Из воспоминаний о Евдокии: «Один раз сидела Дунюшка, сидела, вроде бы спала, а потом подошла к люльке с младенцем и как уколет его веретеном: «Вот как ещё будет».
- За что ты его так, Дунюшка? - спрашиваем её.
- Я не его, я их всех так, - и показала, как всех русских ребятишек будут штыками убивать».
- Когда вас поведут на мучения, не бойтесь. Скорая смерть, она лучше рабства, - предупреждала блаженная.
отрок Вячеслав
Возникнет конфликт у Америки с Китаем, и когда они будут на грани войны, то американцы в последний момент испугаются Китая и натравят его на Россию. И начнётся страшная война с Китаем. Война будет такая, что иногда без единого выстрела огромные территории ими будут захвачены: вечером жители уснут россиянами, а утром проснутся китайцами. Но во многих городах и весях будут идти кровопролитные бои. Славик говорил, что китайцы будут убивать наших мужчин и мальчиков, и стерилизовать наше население на завоёванных территориях. На завоёванных и оставшихся за ними землях китайцы будут жестоки во всём; а церкви христианские и мечети мусульманские чуть-чуть переделают завоеватели, сделают крыши по-китайски, положат перед входом дракона, который вместо колокола будет глухим протяжным звуком собирать на поклонение народ, те же, кто не пойдут, будут безжалостно убиты или повешены.
Преподобный схииером. Феодосий (Кашин) Иерусалимский (1948 г.)
Разве это была война? Вот впереди будет война. Начнется она с востока… Поднимется Китай, великая битва будет с Россией между Биэй и Катунью. Символ Китая - Дракон. Драконом именуется Змей древний. Когда Китай поднимется, то и миру конец. Китай пойдет против России… Поделят Россию, ослабят ее, а потом начнут грабить.
Преподобный Кукша (Величко, 1875-1964):
Одно горе прошло, и другое прошло, и скоро быть третье. Боже, ужасные несчастья идут на землю: голод, война, печаль и разрушения. Время близко, у самого края. Не слушайте никого, кто говорит, что будет мир. Нет мира и не будет. Война пойдет за страшным духовным голодом. И все будут посланы на восток, и мужчины и женщины, и никто из них не вернется, все погибнут там. Ужасная смерть будет послана от Господа.
Русский писатель Владимир Соловьев (1853-1900), который, несомненно, обладал пророческим даром, написал стихотворение «Три разговора об Антихристе» - как о последних временах:
От вод Малайских до Алтая
Вожди с восточных островов
У стен поникшего Китая
Собрали тьмы своих полков,
Как саранча неисчислимы,
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы
Идут на север племена,
О, Русь, забудь былую славу! ..
3. . Старец Николай (Гурьянов) в 1995 г. говорил: «После Ельцина будет военный… Власть его будет погонная. Но время его мало, как и он сам. Война погубит»…
5. Воспоминания о блаженной Пелагею Рязанскую: «Пелагия говорила, что все зло, которое будет сосредоточено в России, сметут китайцы. Горько она плакала о России…».
10. Иеросхимонах Серафим Вырицкий: «Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Число на их стороне, но не только это: у них работают трезвые и трудолюбивые люди, а у нас такое пьянство… Наступит такое время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатства… Ее восточную часть отдадут Китая… Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит. Многие страны вооружатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть своих земель».
16. Прозорливый Иосиф Тереля: «В начале XXI века будет страшная война. Мне была показана карта России в кольце сполохов огня. Очаги полыхали на Кавказе, в Средней Азии, в Прибалтике и по всему Дальнему Востоку, где противником России стал Китай. Лидер России развяжет войну».
Резюмируя:
Первую тяжелую войну в XXI столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в XXI столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Цей прогноз я зберіг собі ще у 2015 році. Значима для рашки війна таки почалась у 22 році... Наступна вже буде з Китаєм після того, як кацапія буде виснажена, а на рішення Китая, зокрема, вплине зміна клімату. Попереджаю, автор ватний, але для прогнозу це не головне.
https://mm-v.livejournal.com/186229.html