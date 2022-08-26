У підвалах ЗАЕС окупанти облаштували катівні: людей б’ють струмом, душать пакетами, - Східна правозахисна група
На окупованих територіях Запорізької області десятки людей утримуються у катівнях.
Про це повідомляється на сторінці Східної Правозахисної групи, передає Цензор.НЕТ.
Як ззаначається, на тимчасово окупованій РФ частині Запорізької області окупанти продовжують викрадати людей. Десятки нових випадків було зафіксовано у Енергодарі. За повідомленнями місцевих жителів, людей забирають та поміщають у підвали ЗАЕС, де їх допитують, катують.
"Згідно з отриманою інформацією, викрадають здебільшого – активістів, волонтерів, місцевих підприємців, мешканців які не підтримують окупантів. Затриманих відвозять до підвалів ЗАЕС, де надалі піддають тортурам - виливають під ноги розчин хлора у закритій камері, використовують тортури струмом, використовують удушення через целофанові пакети тощо", - йдеться в повідомленні.
За інформацією від місцевих жителів, із ЗАЕС кілька разів виїжджали мікроавтобуси з великими мішками, як пояснили очевидці – це запаковані тіла, які вивозили їх у напрямку Кам'янки-Дніпровської.
Також у окупантів зростає недовіра до місцевих колаборантів. Відомо про арешт заступника Гендиректора ЗАЕС з фізичної охорони – на прізвище Присмицький та заступника начальника з фізичної охорони Волкова. Швидше за все, вони знаходяться там же в підвалах.
Готується "піар-акція" окупантів. Поранених військовослужбовців окупаційних військ РФ розміщують у місцевому пологовому будинку, їх перевдягають у цивільні речі та знімають у роликах для пропаганди РФ.
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@lisitcya
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У нас патріотом бути небезпечно, бо якось зранку можеш прокинутися в окупації і все, твоя доля приречена.
А колоборанти, московські попи почуваються спокійно.
У мене можуть перевірити документи телефон, навіть меседжери, бо ВС, а їх чіпати не можна.
Я все правильно зрозуміла?
Они хоть что-то знают из того, что происходит на ЗАЕС?
Мы должны по всякому факту трубить во все трубы, громко трубить на весь мир, как это делает расея.
Или наш МИД отдыхает?
Никаких сомнений, русских убийц также ждет возмездие
Хто має нести відповідальність за полонення орками громадян України та за ці катування?
На риторичні очевидні запитання відповідати не потрібно.