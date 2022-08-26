У підвалах ЗАЕС окупанти облаштували катівні: людей б’ють струмом, душать пакетами, - Східна правозахисна група

На окупованих територіях Запорізької області десятки людей утримуються у катівнях.

Про це повідомляється на сторінці Східної Правозахисної групи, передає Цензор.НЕТ.

Як ззаначається, на тимчасово окупованій РФ частині Запорізької області окупанти продовжують викрадати людей. Десятки нових випадків було зафіксовано у Енергодарі. За повідомленнями місцевих жителів, людей забирають та поміщають у підвали ЗАЕС, де їх допитують, катують.

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"Згідно з отриманою інформацією, викрадають здебільшого – активістів, волонтерів, місцевих підприємців, мешканців які не підтримують окупантів. Затриманих відвозять до підвалів ЗАЕС, де надалі піддають тортурам - виливають під ноги розчин хлора у закритій камері, використовують тортури струмом, використовують удушення через целофанові пакети тощо", - йдеться в повідомленні.

За інформацією від місцевих жителів, із ЗАЕС кілька разів виїжджали мікроавтобуси з великими мішками, як пояснили очевидці – це запаковані тіла, які вивозили їх у напрямку Кам'янки-Дніпровської.

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Також у окупантів зростає недовіра до місцевих колаборантів. Відомо про арешт заступника Гендиректора ЗАЕС з фізичної охорони – на прізвище Присмицький та заступника начальника з фізичної охорони Волкова. Швидше за все, вони знаходяться там же в підвалах.

Готується "піар-акція" окупантів. Поранених військовослужбовців окупаційних військ РФ розміщують у місцевому пологовому будинку, їх перевдягають у цивільні речі та знімають у роликах для пропаганди РФ.