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Новини Війна
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У підвалах ЗАЕС окупанти облаштували катівні: людей б’ють струмом, душать пакетами, - Східна правозахисна група

заес,аес,запорізька

На окупованих територіях Запорізької області десятки людей утримуються у катівнях.

Про це повідомляється на сторінці Східної Правозахисної групи, передає Цензор.НЕТ. 

Як ззаначається, на тимчасово окупованій РФ частині Запорізької області окупанти продовжують викрадати людей. Десятки нових випадків було зафіксовано у Енергодарі. За повідомленнями місцевих жителів, людей забирають та поміщають у підвали ЗАЕС, де їх допитують, катують.

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"Згідно з отриманою інформацією, викрадають здебільшого – активістів, волонтерів, місцевих підприємців, мешканців які не підтримують окупантів. Затриманих відвозять до підвалів ЗАЕС, де надалі піддають тортурам - виливають під ноги розчин хлора у закритій камері, використовують тортури струмом, використовують удушення через целофанові пакети тощо", - йдеться в повідомленні.

За інформацією від місцевих жителів, із ЗАЕС кілька разів виїжджали мікроавтобуси з великими мішками, як пояснили очевидці – це запаковані тіла, які вивозили їх у напрямку Кам'янки-Дніпровської.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Енергодарі окупанти викрали близько 1000 людей, бранців утримують у підвалах, - Орлов

Також у окупантів зростає недовіра до місцевих колаборантів. Відомо про арешт заступника Гендиректора ЗАЕС з фізичної охорони – на прізвище Присмицький та заступника начальника з фізичної охорони Волкова. Швидше за все, вони знаходяться там же в підвалах.

Готується "піар-акція" окупантів. Поранених військовослужбовців окупаційних військ РФ розміщують у місцевому пологовому будинку, їх перевдягають у цивільні речі та знімають у роликах для пропаганди РФ.

армія рф (17207) викрадення (817) правозахисники (377) катування (597) Запорізька область (3567)


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Топ коментарі
+12
ЛисицяКіцуне

@lisitcya

·

https://twitter.com/lisitcya/status/1563079574736367618 51 мин

У нас патріотом бути небезпечно, бо якось зранку можеш прокинутися в окупації і все, твоя доля приречена.
А колоборанти, московські попи почуваються спокійно.
У мене можуть перевірити документи телефон, навіть меседжери, бо ВС, а їх чіпати не можна.
Я все правильно зрозуміла?
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26.08.2022 12:15
+8
Це відбувається на всіх тимчасовоокупованих територіях з квітня місяця…
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26.08.2022 12:15
+6
дивно що вони там не влаштували читальню щоб вірші пушкіна читати, вони ж такі поціновувачі русскої культури. А ні фіга, катівні - це все що їм для щастя треба. русскую культуру то для дураків, щоб на свою начхали.
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26.08.2022 12:22
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Ніколи такого не було і ось знов.
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26.08.2022 12:14 Відповісти
Це відбувається на всіх тимчасовоокупованих територіях з квітня місяця…
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26.08.2022 12:15 Відповісти
2014 року
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26.08.2022 12:29 Відповісти
ЛисицяКіцуне

@lisitcya

·

https://twitter.com/lisitcya/status/1563079574736367618 51 мин

У нас патріотом бути небезпечно, бо якось зранку можеш прокинутися в окупації і все, твоя доля приречена.
А колоборанти, московські попи почуваються спокійно.
У мене можуть перевірити документи телефон, навіть меседжери, бо ВС, а їх чіпати не можна.
Я все правильно зрозуміла?
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26.08.2022 12:15 Відповісти
А на что рассчитывал тот кто сдавала Енергодар и ЗАЕС практически без боя росийским террористам?
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26.08.2022 12:17 Відповісти
Боже, як жаль тих людей. Тут говорити легко, а через який бiль проходять тi люди.
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26.08.2022 12:20 Відповісти
дивно що вони там не влаштували читальню щоб вірші пушкіна читати, вони ж такі поціновувачі русскої культури. А ні фіга, катівні - це все що їм для щастя треба. русскую культуру то для дураків, щоб на свою начхали.
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26.08.2022 12:22 Відповісти
Наивное МАГАТЭ думает, что они попадут на станцию
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26.08.2022 12:28 Відповісти
Расскажитн об этом МАГАТЕ, ООН и папе Римскому
Они хоть что-то знают из того, что происходит на ЗАЕС?

Мы должны по всякому факту трубить во все трубы, громко трубить на весь мир, как это делает расея.
Или наш МИД отдыхает?
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26.08.2022 12:29 Відповісти
Якщо не звільнити Запоріжжя та Херсон, то місцевих повбивають, а бурятів завезуть. Це буде ще одна катастрофа.
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26.08.2022 12:34 Відповісти
Моссад выясняет имена убийц евреев, и убивает их. После 50 лет такой практики случаи нападения на евреев стали единичными - убийцы боятся.

Никаких сомнений, русских убийц также ждет возмездие
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26.08.2022 12:57 Відповісти
Хто здав південь (та й північ...) України? Хто дозволив оркам окупувати Херсонську, Запорізьку області та Маріупольську агломерацію?
Хто має нести відповідальність за полонення орками громадян України та за ці катування?

На риторичні очевидні запитання відповідати не потрібно.
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26.08.2022 13:51 Відповісти
Энергодар , зубами нужно было держать, это стратегически ядерная кнопка на Украине , не на Урале. Уложить мины можно было до самой Васильевки . Люди пытались удержать город черенками лопат, просто сдали Энергодар вместе с населением ,как все остальное. Ведь знали что тварь нападет, просто игнор, шашлык с вертолетами , лыжный курорт.. Одним словом, ну его накуй ,все знают и так , людей жалко.
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26.08.2022 14:20 Відповісти
Вчіться.
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26.08.2022 15:54 Відповісти
 
 