Бельгія надасть 8 мільйонів євро на підтримку українських Збройних сил через фонд НАТО

Бельгія зробить внесок у трастовий фонд НАТО, що допомагає ЗСУ.

Про це повідомляється на сторінці МЗС Бельгії, передає Цензор. НЕТ.

Як зазначається, на прохання міністра закордонних справ Лахбіб, Федеральна рада міністрів вирішила, що Бельгія надасть 8 мільйонів євро на підтримку українських збройних сил через НАТО. Країна зробить добровільний внесок до так званого трастового фонду НАТО "Комплексний пакет допомоги" (CAP), який надає нелетальну підтримку Україні.

Зокрема, Бельгія зробить свій внесок у обладнання для надання першої допомоги (включаючи аптечки) для Збройних сил України, зимовий одяг, інші матеріали, такі як окуляри нічного бачення чи фармацевтичні препарати. У державних тендерах зможуть брати участь бельгійські компанії.

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Внесок Бельгії є результатом рішення глав держав і урядів країн-членів НАТО на зустрічі НАТО-Т у Мадриді наприкінці червня. Там за дорученням низки країн, у тому числі Бельгії, було прийнято рішення про те, що нелетальна підтримка українських Збройних сил через Трастовий фонд CAP буде значно розширена, щоб дати Україні змогу протистояти російській агресії та підготуватися до післявоєнної відбудови.

Міністр закордонних справ Хаджа Лахбіб сказала, що ця зима, ймовірно, стане потенційно вирішальною фазою конфлікту. Тому дуже важливо, щоб українські Збройні сили отримали необхідне обладнання, щоб мати можливість продовжувати протистояти російській агресії.

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"Я пишаюся тим, що наша країна була однією з перших, хто надав обладнання. Зараз, через шість місяців після початку цієї неспровокованої, невиправданої та незаконної війни, ми продовжуємо надавати підтримку. Перш за все, наша країна продовжує виявляти солідарність з українським народом і буде продовжувати всіляко підтримувати свій суверенітет", - сказала Лахбіб.