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Новини Війна
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СБУ затримала поплічників окупантів у Бучанському районі, що допомагали їм облаштувати вогневі позиції, блокпости та "здавали" українських патріотів

сбу

На Київщині СБУ затримала пособників російських окупантів.

Про це повідомляється на сторінці СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Служба безпеки на Київщині нейтралізувала злочинне угруповання, яке співпрацювало з агресорами під час тимчасової окупації Бучанського району. На початку повномасштабного вторгнення агресора зловмисники орієнтували загарбників на місцевості та "підказували" геолокації для облаштування вогневих позицій ворожої артилерії, у тому числі серед житлових будинків. Також вони допомагали окупантам в обладнанні блокпостів, кулеметних точок та місць дислокації російської техніки.

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Крім того, зрадники "здавали" ворогу адреси перебування українських патріотів, зокрема активних учасників спротиву збройній агресії. Саме за такими "наводками" загарбники вдиралися до помешкань місцевих жителів та викрадали людей. До потерпілих застосовували насилля і погрози фізичної розправи.

За даними слідства, ворожі поплічники брали участь у патрулюванні території одного з місцевих житлових комплексів, де вони фактично у заручниках утримували його мешканців. Встановлено, що до складу злочинної групи входило декілька жителів Київської області, які у разі її захоплення планували отримати "призначення" у лавах окупаційної адміністрації. Від російських угруповань вони отримали ворожі знаки розрізнення та "проїзні документи" на автотранспорт.

Після звільнення регіону від окупантів поплічники агресора намагалися переховуватись від правосуддя на території одного із житлових комплексів Бучанського району. Втім, співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали зловмисників. Під час обшуків за їх адресами проживання правоохоронці виявили зброю та інші докази злочинної діяльності.

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Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув’язнення. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Київська область (4005) СБУ (12774) зливання інформації (70) колабораціонізм (1157) Буча (539)


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Топ коментарі
+8
Скільки різного лайна сплило на поверхню. Жах.
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26.08.2022 12:44
+6
https://www.facebook.com/zinoviy.guzar?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-lAg&__tn__=-UC%2CP-R Zinoviy Huzar

Закон один для всіх, але мєнти Монастирського готові бити та арештовувати опозицію за мітинги, а прихожан фсбешного моспаханату супроводжувати під час війни.

Колону бугаїв з іконами , прихильників "русского мира" на Тернопільщині очолив полковник поліції з Хмельницької області Дaнілков Юрій Дмитрович...!

Зарплата гарна, війнонька далеко,чому не очолити колонну?

Дану ситуацію у мережі Фейсбук озвучив православний священник зі Збаразького благочиння - Святослав Швець.

Оці бугаї - прочани? Хай Бог боронить... А на передову, де щодня гине цвіт нації, не хочуть? Схожі більше на воєнізований загін, ніж на віруючих... Де СБУ, влада?

Такі "прочани" йдуть через всю Україну. Але влада тогощоготувався нічого не робить.
Це ж свої - братушки.

А ми Папі Римському дивуємось...
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26.08.2022 13:03
+5
Поліція Монастирського-Зеленського відмовляється перевіряти документи у цих "вірян".
Це ж не українці на вулицях міст, в супермаркетах.

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26.08.2022 13:06
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Скільки різного лайна сплило на поверхню. Жах.
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26.08.2022 12:44 Відповісти
Но с другой стороны это хорошо, что это лайно засветилось. И не только в Буче
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26.08.2022 12:53 Відповісти
Дивує кількість колаборантів в Україні.
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26.08.2022 12:52 Відповісти
начинаешь думать, кто эти предатели, кто их родители, откуда приехали и где жили раньше они и их родители, о чем они думали, чем занимались и т.д. что бы сложить формулу продажности.
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26.08.2022 12:56 Відповісти
Щось багато ті запроданці знали.я от про сусідів ні чорта не знаю.а ці і наводку робили ,і розміщення блокпостів вказували і патріотів та атошників виказували.і звідки вони все це знали хтось задумався?
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26.08.2022 13:02 Відповісти
Бабці що сидять біля підїздів знають всьо.
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26.08.2022 13:17 Відповісти
А взагалі, у нас в країні існує "Закон воєнного часу"?
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26.08.2022 13:03 Відповісти
Коли розтріляють дЄрмака і посадять Зе, тоді будуть існувати.
А доти є якийсь дебільний ТБ спектакль зрежесований 95 кварталом і втілений у життя Зе владою, називається Тєлємарафон. Яка війна ? Клоун у голові ії вже виграв.
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26.08.2022 13:06 Відповісти
«Політики - як голуби! Коли вони внизу - вони їдять у вас із рук, а коли вгорі - вони гадять вам на голову». ©
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26.08.2022 13:19 Відповісти
https://www.facebook.com/zinoviy.guzar?__cft__[0]=**************************************************************************************************************************************************************************-lAg&__tn__=-UC%2CP-R Zinoviy Huzar

Закон один для всіх, але мєнти Монастирського готові бити та арештовувати опозицію за мітинги, а прихожан фсбешного моспаханату супроводжувати під час війни.

Колону бугаїв з іконами , прихильників "русского мира" на Тернопільщині очолив полковник поліції з Хмельницької області Дaнілков Юрій Дмитрович...!

Зарплата гарна, війнонька далеко,чому не очолити колонну?

Дану ситуацію у мережі Фейсбук озвучив православний священник зі Збаразького благочиння - Святослав Швець.

Оці бугаї - прочани? Хай Бог боронить... А на передову, де щодня гине цвіт нації, не хочуть? Схожі більше на воєнізований загін, ніж на віруючих... Де СБУ, влада?

Такі "прочани" йдуть через всю Україну. Але влада тогощоготувався нічого не робить.
Це ж свої - братушки.

А ми Папі Римському дивуємось...
показати весь коментар
26.08.2022 13:03 Відповісти
Поліція Монастирського-Зеленського відмовляється перевіряти документи у цих "вірян".
Це ж не українці на вулицях міст, в супермаркетах.

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26.08.2022 13:06 Відповісти
Колєгі Портнова.
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26.08.2022 13:03 Відповісти
На циркулярке порезать на фарш собакам.
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26.08.2022 13:04 Відповісти
Директорка школи, яку підозрюють у здачі позицій ЗСУ за обіцянку від окупантів посади міністра освіти на окупованій Україні, випущена під заставу пів мільйона гривень.

https://ukr-live.com/news/150532/amp
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26.08.2022 13:46 Відповісти
 
 