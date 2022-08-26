Baykar не продаватиме Росії БПЛА, яку б суму їй не пропонували, - гендиректор

Турецька Baykar не продаватиме Росії бойові безпілотники Bayraktar, яку б суму їй не пропонували.

Про це в інтерв'ю BBC заявив гендиректор компанії Халук Байрактар, інформує Цензор.НЕТ.

"Гроші не є пріоритетом для нас. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх (Росії. - ред.). У цей період вся наша підтримка є повністю на боці України. Оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки. І тому ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла", - пояснив він.

На запитання, хто все ж вирішує, кому постачати військові дрони, Байрактар відповів, що це рішення як компанії, так і турецької держави.

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