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Baykar не продаватиме Росії БПЛА, яку б суму їй не пропонували, - гендиректор

байрактар

Турецька Baykar не продаватиме Росії бойові безпілотники Bayraktar, яку б суму їй не пропонували.

Про це в інтерв'ю BBC заявив гендиректор компанії Халук Байрактар, інформує Цензор.НЕТ.

"Гроші не є пріоритетом для нас. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх (Росії. - ред.). У цей період вся наша підтримка є повністю на боці України. Оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки. І тому ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла", - пояснив він.

На запитання, хто все ж вирішує, кому постачати військові дрони, Байрактар відповів, що це рішення як компанії, так і турецької держави.

Також дивіться: Перше полювання литовського Байрактара на російських окупантів в Україні. ВIДЕО

Автор: 

росія (64926) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+22
Щира повага!
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26.08.2022 12:50
+19
Не все в этом мире продается и покупается. В головах 90% за поребриком будет когнитивный диссонанс.
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26.08.2022 12:51
+5
Цілую
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26.08.2022 12:54
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Щира повага!
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26.08.2022 12:50 Відповісти
Не все в этом мире продается и покупается. В головах 90% за поребриком будет когнитивный диссонанс.
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26.08.2022 12:51 Відповісти
Цілую
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26.08.2022 12:54 Відповісти
РЕСПЕКТ!А кремлевский лаптестан пускай ватных свинособак в небо запускают..................................
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26.08.2022 12:58 Відповісти
Покойный отец семейства трёх братьев Байрактар,Оздемир видать дал наказ такой братьям перед смертью...
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26.08.2022 13:04 Відповісти
Судя по всему Эрдоган принципиальный пацифист, поэтому умалишённых ботоксных ублюдков РФ он отказывается тыкать ножом в спину.
*****, как тебе кожаный по всей спине и на вкус?!
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26.08.2022 13:05 Відповісти
ИМХО, Эрдоган последние месяцы успешно этим занимается, чего стоят Карабах и Сирия.
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26.08.2022 13:29 Відповісти
В байрактарі дофіга західних комплектуючих, та ж оптика канадська. Продать то можна, але тільки один раз - перший і останній...
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26.08.2022 13:07 Відповісти
оптика турецька, канада заборонила продажу своєї оптики після того як Азербайджан турецькими дронами вигнав окупантів.
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26.08.2022 13:25 Відповісти
Боевой дрон Акинчи покруче будет особенно по вооружениям...движки кстати к ним изготовляли на Мотор-Сичи...
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26.08.2022 13:08 Відповісти
Андрей Пионтковский назвал Эрдогана умным, хитрым бандитом и покруче мавзолейного ЧМОшника... на порядок🤣
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26.08.2022 13:12 Відповісти
Дякуємо.
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26.08.2022 13:25 Відповісти
Teşekkürler!
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26.08.2022 13:46 Відповісти
Це була б величезна зрада з боку компанії якби вони це зробили адже Байрактари це розробка українських авіаційних фахівців і наш вже зрадила наша країна продавши патент Турції. Про це ніхто не говорить, але знаю про це від фахівців. Вся українська влада роками знищувала нашу воєнку.
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26.08.2022 14:13 Відповісти
А на самом деле Байрак боится потерять поставку чипов для управления беспилотников. А без них байрактар - модэль самолета Ан-2, сделанная кружком судомоделистов Дома бендеровских пионеров г. Бердичева и обменянная на ими на турецкую рулетку у туриста Ахмета...
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26.08.2022 15:36 Відповісти
Правильно хлопєць розмірковує,загубиш совість змолоду-втратиш гроші на старість.
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26.08.2022 19:39 Відповісти
 
 