Прокуратура передала в АРМА активи компанії з російським власником на 4,6 млрд грн
Суд задовольнив клопотання прокуратури Кіровоградської області про передачу АРМА корпоративних прав агропідприємства на 4,6 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокурори передали в АРМА корпоративні права агропідприємства на 4,6 млрд грн. Це частина статутного капіталу компанії, яка належить громадянину РФ", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури триває досудове розслідування щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.2 ст. 209 КК України). Суд наклав арешт на активи за клопотанням прокурорів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
pakalokoko
показати весь коментар26.08.2022 13:49 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль