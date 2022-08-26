Прокуратура передала в АРМА активи компанії з російським власником на 4,6 млрд грн

Суд задовольнив клопотання прокуратури Кіровоградської області про передачу АРМА корпоративних прав агропідприємства на 4,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурори передали в АРМА корпоративні права агропідприємства на 4,6 млрд грн. Це частина статутного капіталу компанії, яка належить громадянину РФ", - йдеться у повідомленні.

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За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури триває досудове розслідування щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.2 ст. 209 КК України). Суд наклав арешт на активи за клопотанням прокурорів.