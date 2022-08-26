Наші Мі-8 завдали результативного удару по району зосередження живої сили ворога, озброєнню та техніці противника поблизу Високопілля, - ОК "Південь"
Обстановка в південній операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
Як залишається, ворог залишається на зайнятих позиціях оборони в умовах деморалізації особового складу та ускладнення логістичного забезпечення.
"Протягом ночі гелікоптерною парою ударних Ка-52 атакував наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат. По Миколаївському району ворог знов гатив ракетами С-300. Зруйновано будівлю Надбузького професійного аграрного ліцею. Пожежу ліквідовано, поранено 2 цивільні особи", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що вночі обстріляно Широківську громаду - з танку, Червоногригорівську - важкою артилерією, Марганецьку та Зеленодольську - "Градами" й "Ураганом". Є пошкодження приватних обійсть, адміністративних будівель, електромереж. Постраждалих нема.
"Парою наших Мі-8 ранком завдано результативного удару по району зосередження живої сили, озброєння та техніки противника поблизу Високопілля. Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дар᾽ївським мостом. Його експлуатація наразі зупинена", - зазначають в ОК "Південь".
Підтверджені втрати ворога за ніч складають 27 рашистів та 120-ти мм мобільний міномет. Решта втрат дорозвідується.
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