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Розблокування портів для експорту металу допоможе знизити курс гривні та поверне на роботу тисячі українців, - голова ФМУ

метал

Розширення дії "зернової угоди" на металопродукцію дасть Україні постійне джерело валюти - яке, у свою чергу, допоможе укріпити курс гривні на 3-5 грн та стабілізувати його у цьому коридорі. Крім цього, відновлення експорту металу та руди поверне роботу для тисяч українців, які наразі перебувають у вимушеному простої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

"Розблокування портів для експорту українського металу та руди – це вкрай важливе питання. Це дозволить збільшити надходження від експорту на 600 мільйонів доларів щомісяця. Таким чином Україна отримає постійне джерело валютної виручки, яке допоможе знизити курс долара на 3-5 грн і стабілізувати його у цьому коридорі. Також це - ріст податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів", - пояснив Біленький.

Водночас, за його словами, розблокування портів допоможе у відновленні металургійної галузі, яка наразі переживає найскладнішу кризу за часи незалежності: зараз українські ГЗК працюють у кращому разі на 25% своєї потужності, а металургійні - на 10-15%. Робітники цих підприємств перебувають у вимушеному простої, і отримують лише дві третини зарплатні.

"Раніше понад 60% металургійної продукції експортувалося морем до азійських країн. Спроба налагодити доставку залізницею, з перевалкою у портах ЄС, провалилася: вартість логістичних витрат була настільки високою, що призводила до збитків експортерів. Зараз мова йде про виживання галузі. Тому, чим швидше буде розблокований експорт, тим більше шансів, що металургійна галузь зможе відновитися, а робітники – повернутися до роботи і отримувати за це більше грошей", - наголосив Біленький.

Як відомо, нещодавно заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що Україна ініціюватиме розширення "зернового коридору" для експорту металу. В Українській спілці промисловців та підприємців привітали таке рішення: там зауважили, що розблокування експорту металургійної продукції дасть Україні потужне джерело валютних надходжень, яке допоможе справитися з дефіцитом бюджету та знизити курс долара.

Також читайте: Україна має домагатися розблокування портів для експорту металопродукції, - економіст

Автор: 

металургія (1211) експорт (4459)


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Топ коментарі
+9
металурги покажуть одні збитки, як завжди... і бюджет отримає від них шляпу... лише олігархи витягнуть своє бабло, яке зараз зависло в них залишках металу...
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26.08.2022 13:06
+7
Тільки його скуповуватимуть за копійки і продаватимуть на експорт через офшори в Турцію, 90% прибутку осідатиме в офшорних компаніях організаторів цієї схеми)), а в Україні організатори покажуть лише свої збитки і попросять уряд їх компенсувати
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26.08.2022 13:11
+6
Курс гривні може тільки зростати.
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26.08.2022 13:05
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Курс гривні може тільки зростати.
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26.08.2022 13:05 Відповісти
3 роки вже верстат не останавлюється.
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26.08.2022 14:41 Відповісти
металурги покажуть одні збитки, як завжди... і бюджет отримає від них шляпу... лише олігархи витягнуть своє бабло, яке зараз зависло в них залишках металу...
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26.08.2022 13:06 Відповісти
Маленька поправка. "Олігарх витягне..."
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26.08.2022 13:29 Відповісти
ну все
пішла вскриваться консерва
прощупування шляху до капітуляції
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26.08.2022 13:06 Відповісти
Кацапського металобрухту для цього повно.
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26.08.2022 13:06 Відповісти
Тільки його скуповуватимуть за копійки і продаватимуть на експорт через офшори в Турцію, 90% прибутку осідатиме в офшорних компаніях організаторів цієї схеми)), а в Україні організатори покажуть лише свої збитки і попросять уряд їх компенсувати
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26.08.2022 13:11 Відповісти
Та ще й кацапи свого тут не упустять. Доведеться нам на поступки йти.
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26.08.2022 14:12 Відповісти
Робочі місця в Марику?
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26.08.2022 13:08 Відповісти
А з того металу зброю для ЗСУ не можуть зробити? Чи краще ВСЕ вивезти а потім сказати -"нічого не лишилося" треба переговори-капітуляцію!
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26.08.2022 13:16 Відповісти
Наша пісня гарна й нова,починаймо знову
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26.08.2022 13:21 Відповісти
це ніразу не про метал.
це про руду...
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26.08.2022 13:27 Відповісти
Досить вішати лапшу на вуха - скоро зовсім нічого їсти буде!
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26.08.2022 13:35 Відповісти
Україна експортувала тільки залізо. Бронь катал Маріуполь, а на стволи
для артилеріїї НКМЗ купував в Чехіі. Яку сталь робить Пінчук-- поки не
афіширують.
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26.08.2022 13:43 Відповісти
Прибыльную...
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26.08.2022 15:13 Відповісти
Розблокування портів для експорту українського металу та руди - це вкрай важливе питання. Це дозволить збільшити надходження від експорту на 600 мільйонів доларів щомісяця. Джерело:

Зелені підераси порахували хоч скільки паралельно зняття санкцій з експорту кацапського металу збільшить надходження в їх бюджет, а враховуючи кількість в Україні працюючих металургійних і добувних підприємств, то рашка на порядок як мінімум виграє від цього.
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26.08.2022 14:04 Відповісти
А СН як і ОПЗЖ тільки про інтереси Рашки і думають.
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26.08.2022 14:45 Відповісти
А шо сталося? У Бенi, Рудого та Пiнчука грошей на чергову вiллу не вистачае? Шось раптово про металургiю згдадали.
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26.08.2022 14:15 Відповісти
Дозвіл морякам України йти в море допоможе знизити курс гривні. А розблокування портів для експорту металу допоможе Путлеру взяти Одесу, Южний та Чорноморськ. Хоча обіцянки Оману Зеля у будь-якому разі виконає.
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26.08.2022 14:39 Відповісти
Я понимаю детям Эфиопии без металла никак?
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26.08.2022 15:18 Відповісти
Статья

Чьи карманы "греют" зерновые караваны?
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26.08.2022 20:06 Відповісти
 
 