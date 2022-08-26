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Кулеба закликав французьку TotalEnergies, яку звинувачують у поставках палива для російських військових літаків, піти з ринку РФ

кулеба

Міністр назвав ганебним сприяння французьких компаній у руйнуванні українських міст.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у твітер, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні Еммануелю Макрону і французькому народу за підтримку України. На цьому тлі є ганьбою для Франції, коли французькі компанії сприяють убивствам українців і руйнуванню наших міст. TotalEnergies, ідіть із Росії!" - наголосив Кулеба.

Раніше французька газета Le Monde писала, що TotalEnergies бере участь у постачанні газового конденсату для виробництва реактивного палива через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком". Паливо використовується для військової авіації Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французьку нафтову компанію TotalEnergies звинувачують у поставках палива для літаків РФ, які обстрілюють Україну, - Le Monde

Міністр транспорту Франції Клеман Бон наголошував, що потрібно провести перевірку інформації про причетність TotalEnergies до постачання реактивного палива для російських військових.

авіація (4113) МЗС (4108) нафта (5486) росія (64926) Франція (3046) Кулеба Дмитро (3604) нафтопродукти (609)


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А французи попросять зэлэшмару і його кєнтов зїбатись з ринку рфії разом в з ними, або йдить на ***.
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26.08.2022 13:08 Відповісти
За паребріком відсутні свої виробники авіапального?
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26.08.2022 13:09 Відповісти
А кіношну фірму Зельоного піти з ринку Кацапії не закликав. Не на часі мабуть.
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26.08.2022 13:15 Відповісти
іскуствовнєпалітікі. ненчасі
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26.08.2022 14:49 Відповісти
Нужно санкции вводить против TotalEnergies, и если они выбрали РФ, то нужно призвать весь мир отказаться от продукции TotalEnergies. Если они на рынке России, то они должны потерять весь остальной рынок мира!!!
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26.08.2022 13:18 Відповісти
Гроші не мають запаху, не мали і не будуть мати. А перевірка, то зайвий трендеж, французька розвідка все про всіх знає з доказами
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26.08.2022 13:22 Відповісти
А рашисти що, зі своєї нафти не можуть самі виробляти авіаційне паливо? До чого ж жопорукі
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26.08.2022 13:23 Відповісти
Германские субмарины, топившие суда под звездно-полосатым флагом, всю войну выходили в море на топливе из американской нефти, добытой компанией Standard Oil.
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26.08.2022 13:27 Відповісти
Немецкий завод FUCHS в Калуге, по производству моторных масел тоже работает 24/7.
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26.08.2022 14:48 Відповісти
 
 