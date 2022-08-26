Кулеба закликав французьку TotalEnergies, яку звинувачують у поставках палива для російських військових літаків, піти з ринку РФ

Міністр назвав ганебним сприяння французьких компаній у руйнуванні українських міст.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у твітер, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні Еммануелю Макрону і французькому народу за підтримку України. На цьому тлі є ганьбою для Франції, коли французькі компанії сприяють убивствам українців і руйнуванню наших міст. TotalEnergies, ідіть із Росії!" - наголосив Кулеба.

Раніше французька газета Le Monde писала, що TotalEnergies бере участь у постачанні газового конденсату для виробництва реактивного палива через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком". Паливо використовується для військової авіації Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французьку нафтову компанію TotalEnergies звинувачують у поставках палива для літаків РФ, які обстрілюють Україну, - Le Monde

Міністр транспорту Франції Клеман Бон наголошував, що потрібно провести перевірку інформації про причетність TotalEnergies до постачання реактивного палива для російських військових.