Кулеба закликав французьку TotalEnergies, яку звинувачують у поставках палива для російських військових літаків, піти з ринку РФ
Міністр назвав ганебним сприяння французьких компаній у руйнуванні українських міст.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у твітер, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вдячні Еммануелю Макрону і французькому народу за підтримку України. На цьому тлі є ганьбою для Франції, коли французькі компанії сприяють убивствам українців і руйнуванню наших міст. TotalEnergies, ідіть із Росії!" - наголосив Кулеба.
Раніше французька газета Le Monde писала, що TotalEnergies бере участь у постачанні газового конденсату для виробництва реактивного палива через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком". Паливо використовується для військової авіації Росії.
Міністр транспорту Франції Клеман Бон наголошував, що потрібно провести перевірку інформації про причетність TotalEnergies до постачання реактивного палива для російських військових.
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