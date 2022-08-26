УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9730 відвідувачів онлайн
Новини Війна за Нагірний Карабах
17 537 78

Війська Азербайджану увійшли в місто Лачин, яке майже 30 років контролювала Вірменія

лачин

Азербайджанські військові зайшли в місто Лачин.

Про це у Twitter повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 26 серпня, ми, азербайджанці, повернулися в місто Лачин. Азербайджанська армія розмістилася в Лачині. Села Забух і Сус були взяті під контроль. Вітаю всіх людей Лачина і Азербайджану з цією подією", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, місто Лачин з 1992 року перебувало на підконтрольній Вірменії території.

Читайте: Загострення в Нагірному Карабаху: Вірменія хоче розширити мандат російських "миротворців"

Автор: 

Азербайджан (854) Алієв Ільхам (151) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+59
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНУ!
показати весь коментар
26.08.2022 13:30
+46
ми допомогли, волею-неволею,
якби Мордор не ув'язнув в Україні, ординці так просто би не пішли,
вони акумулюють ресурси на Україну
показати весь коментар
26.08.2022 13:30
+40
Где-то далеко на юге хихикает Єрдоган..
показати весь коментар
26.08.2022 13:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какжитаг? путенпамаги!
показати весь коментар
26.08.2022 13:27 Відповісти
у мене є підозра, що путін злив туркам всю цю ситуацію взамін на турецьку лояльність до рашистських дій в Україні
показати весь коментар
26.08.2022 13:40 Відповісти
ердоган отримує все, що хоче в обмін на обіцянки, які можна не виконувати посилаючись на зовнішні фактори або на зміну обстановки
показати весь коментар
26.08.2022 13:42 Відповісти
Чому не виконує?! Виконує! Він не обіцяв здати Україну,як Зе,а тільки пАгаваріть с Зе!
Виконав. Прилетів/пАгаваріл.
показати весь коментар
26.08.2022 16:21 Відповісти
Фактично Р віддала всю свою зону впливу в Азії туркам. Під Р залишилася лише кинута всіма Вірменія. І все це лише за те, що їм у лице не плюнули (призупинили сирійську операцію, яка могла би і покінчити з режимом Асада, який вони стільки років берегли).
Це добре свідчить нам про "геніальность" стратегії Р.
показати весь коментар
26.08.2022 13:51 Відповісти
Єрдоган третьего дня заявил что по итогам войні Украина получит Крім.
показати весь коментар
26.08.2022 14:11 Відповісти
и уши пудлера
показати весь коментар
26.08.2022 15:25 Відповісти
Лояльність?! З вимогою повернути Крим? Це не лояльність,а МОЖЛИВІСТЬ передати свої хотєлкі,та нагадати Зе його обіцянки у Москві,Омані,Парижі ....
показати весь коментар
26.08.2022 16:25 Відповісти
Армяне кричат на армянском:" Путин, помоги!" А Путин армянского языка не знает.

*
Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
показати весь коментар
26.08.2022 15:04 Відповісти
Где-то далеко на юге хихикает Єрдоган..
показати весь коментар
26.08.2022 13:29 Відповісти
Сто пудоф)...
показати весь коментар
26.08.2022 13:59 Відповісти
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНУ!
показати весь коментар
26.08.2022 13:30 Відповісти
ми допомогли, волею-неволею,
якби Мордор не ув'язнув в Україні, ординці так просто би не пішли,
вони акумулюють ресурси на Україну
показати весь коментар
26.08.2022 13:30 Відповісти
ми їм, вони нам... бо тепер фронт збільшився, нехай і уявний
показати весь коментар
26.08.2022 13:56 Відповісти
Кто в курсе, Лачинский коридор еще есть?
показати весь коментар
26.08.2022 13:31 Відповісти
коридор на місці але під контролем Азербайджану
показати весь коментар
26.08.2022 13:35 Відповісти
Тоді це вже не коридор, яким він створювався - від НКР до Арменії.
показати весь коментар
26.08.2022 13:38 Відповісти
Коридор приказал долго жить, растворившись и гомогенизировавшись с остальной законной территорией Азербайджана, похоронив при этом проект "Нахичеванского коридора".
показати весь коментар
26.08.2022 13:38 Відповісти
есть ли новая карта от "института войны"?
показати весь коментар
26.08.2022 13:41 Відповісти
не интересовался.
показати весь коментар
26.08.2022 13:51 Відповісти
У Нахичевани и Карабаха ситуация несимметричная. И то, и другое - национальные анклавы (азербайджанский в Армении и армянский в Азербайджане соответственно), но Карабах остался в Азербайджане, а Нахичевань не отдали Армении. Я читал, что так накроил границы едва ли не лично тов. Сталин, тем самым создав предпосылку для будущего конфликта (вспыхнул при развале СССР). Где-то можно понять карабахских армян, но закон есть закон - можно было решать проблемы мирным путем, договариваться о культурных связях, об упрощении доступа из Армении в НКР и пр., но армяне при пособничестве запоребрика развязали войну
показати весь коментар
26.08.2022 13:46 Відповісти
армян в Карабахе не осталось, так что товарищ сталин получил уже телетайпограмму, что его карабахская проблема разрешена.
А что касается Нахичевани, то она у себя в турецком "домике" как была, так и остаётся, и в общем, ей там достаточно комфортно.
показати весь коментар
26.08.2022 13:55 Відповісти
Я читал, что армяне массово бежали из Карабаха, разрушая свои дома и вырезая скот. Доходило до курьеза - армяне уничтожили одно свое село, которое по договоренности оставалось за ними.

Забавно: армяне не попытаются в отместку устроить блокаду Нахичевани? Вполне ожидаемо, зная мстительность и злобность армян (в армии насмотрелся - не все они одинаковые, но тенденция такая).
показати весь коментар
26.08.2022 14:06 Відповісти
Армяне не могут устроить то, что устроить невозможно. Нахичевань уже давно живёт в турецкой экономике, турецкой мировоззренческой парадигме и нарративах благодаря Е99.
И если когда-нибудь, лет через -цать, армяне захотят жить с Азербайджаном мирно, то им придется для этого возобновить транспортное сообщение по двенадцатой дороге, причем без встречных требований к азербайджанской стороне.
показати весь коментар
26.08.2022 14:20 Відповісти
Чтобы жить в азербайджанско-турецкой экономике, нужно сообщение -автомобильное, железнодорожное, воздушное. Чисто технически, Армения ведь может перекрыть все дороги в Нахичевань и отрезать воздушное сообщение (запретить полеты над своей территорией самолётам, следующим в Нахичевань и обратно) - что тогда? Моя версия - не прямая война за коридор (чревато серьезной озабоченностью), а ответная блокада Армении, которая по сути зажата между Азербайджаном и Турцией.
показати весь коментар
26.08.2022 14:35 Відповісти
Вы немного опоздали - Армения давно перекрыла сообщение Азербайджана со своей Нахичеванью. Выше я Вам пояснил: Нахичевань уже давно живёт в турецкой экономике, турецкой мировоззренческой парадигме и нарративах благодаря Е99.
Армения давно в блокаде, просто не до всех армян пришло осознание этого факта.
показати весь коментар
26.08.2022 15:16 Відповісти
Тгда непонятно: как Нахичевань сообщается с Азербайджаном и/или Турцией, если всё сообщение перекрыто армянами? Если экономика Нахичевани интегрирована с Турцией и Азербайджаном, то должен быть, как минимум, обмен товарами, а еще и люди должны туда/сюда ездить. Как-то так.
показати весь коментар
26.08.2022 15:44 Відповісти
Е99 же ))
или Вас опять забанили на гуглмэп? )
показати весь коментар
26.08.2022 16:04 Відповісти
Да не банили меня на Гугл мап, меня только на Цензоре банили!

E99 - это магистраль? Гугл https://www.google.com/maps/place/E99,+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD/@39.6599504,44.6657644,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4015195684630f35:0x1087e0e0ea3195f8!8m2!3d39.6597702!4d44.8058506 дает вот это . Если У99 таки да магистраль и она не перекрыта, значит блокады со стороны Армении еще нет.
показати весь коментар
26.08.2022 16:12 Відповісти
У99 E99
показати весь коментар
26.08.2022 16:13 Відповісти
Оказывается вы не знали, что аербайджанцы Нахичеванщины давно живут в Турции. Внимательно расссмотрите на карте государственные границы. Выше Вам писал - Нахичевань уже давно живёт в турецкой экономике, турецкой мировоззренческой парадигме и нарративах благодаря Е99. Там всё давно турецкое, начиная от товаров и кончая нетоварами.
показати весь коментар
26.08.2022 16:32 Відповісти
Да Вы наконец-то скажете, что такое это загадочное E99? Таким стилем часто обозначают магистрали, но такую магистраль Армения давно бы перекрыла. Гугл отсылает меня к дорогам за поребриком, но это явно не то.
показати весь коментар
26.08.2022 16:54 Відповісти
не в оправдание армянам... но УЧИТЕЛЯ БЫЛИ ХОРОШИЕ РОДСТВЕННИКИ АЗИРОВ ТУРКИ КОГДА УСТРОИЛИ 35 (кто то говорит под сотню..) ТЫСЯЧНУЮ ВЫРЕЗКУ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ СОСТОЯВШИХ ИЗ АРМЯН но тему эту Эрдоган очень абиджается мол то другое НЕ ГЕНОЦИД И НЕ МАССОВОЕ УБИЙСТВО А ПРОСТО ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ И ПОБОЧНЫЕ СОПУСТВУЮЩИЕ "случайные" жертвы мирного населения..ага штык ножами и ******* порубаны и заколоты животы вспороты беременных плоды вырезали глаза выкалывали носы и уши отрезали.. ну да политика дело грязное и проститутки на фоне любого политика- просто Ангелы какие то ... проститутки все отуреченные.... наши Запорожские козаки наверное в гробах переворачиваются смотря на наши сегодня взасос с татарами Крыма и турками отоманцами обцеловываются и облызываются... да и Батько Махно освободивший Украину от германского сапога и кабалы и рабства... кстати заключая договор о военной помощи с Махно представитель Москвы обещал Махно после освобождения Крыма отдать его Махно чтобы он создал там свободную крестнянско рабочую Украинскую Слободку.. республику.... но написали подписали Махно дал армию 40 тысяч штыков взял Пекекоп и Сиваш а потом его и его армию по отдельности в расход пустили красные ублюдки комиссары еврейские.... тьфу гыдота то еще какая вся наша История ...а с 1991 вообще сказочное *********** не народ не знал-- что делать свалившейся на голову свободой и независимостью --а власть... кто вообще додумался Кравчука... человека который УНИЧТОЖАЛ УКРАИНСТВО.... КТО ЗАБЫЛ ОН БЫЛ 2 СЕКРЕТАРЬ ЦК КПУ И ГЛАВА ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАЛВЕНИЯ ЦК КПУ.... т.е. этность мова культура история все было переписано запрещено и уничтожено ТАК ВОТ КТО ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА ПРОДВИНУЛ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДА ДА ИМЕННО ТАК НАЗЫВАЛОСЬ.... ПОСТ-- ПРЕЗИДЕНТ УССР СОГЛАСНО ЗАКОНА ПРИНЯТОГОВ ИЮЛЕ 1991 ГОДА И К СЛОВУ СКАЗАТЬ НЕ НАПИСАНО БЫЛО КАК И КТО ВЫБИРАЕТ ПРЕЗИДЕНТА КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА КАКОЙ СРОК ВООБЩЕ НИЧЕГО НО ПОСТ ПРЕЗИДЕНТ УССР ВВЕЛИ... как и тот анекдот что кому то пришла идея позвать татаров в Крым и прогнулись настолько что влепили АРК..а когда Кучма писал Конституцию и ее ночью принимали ногами через ЖО то ублюдки написав во 2 статье унитарность не написали дословно какая унитарность-- простая или сложная....а сложная подразумевает автономность..но для этого надо было принять Конституцию а уже потом в Украине проводить референдум народа и уточнить у народа в Крыму будет область или автономия и в какой форме с каким полномочиями и запретами..увы увы все по пьяни тупо дебильно....А сегодня мы все вкушаем последствия дебильности Кравчука а то и предательства.... идиотизма Кучмы и Предательства... мудачества Ющенко... предательства ******** урки Яныка.. просто когда пройдет время думаю политики еще не родившиеся и историки скажут ПРАВДУ О ТОМ В КАКОМ КОШМАРЕ И ПОЗОРЕ ЖИЛ НАРОД УКРАИНЫ ВРАВ САМ СЕБЕ И С УСИЛИЕМ ИДИОТОВ ДЕЛАЯ ВСЕ ЧТОБЫ НА НАС НАПАЛА РОССИЯ И ТАКОЙ УБЛЮДОК КАК ПУТИН ПОНИМАТЕ МЫ СОЗДАЛИ УСЛОВИЯ РАЗРУШАЯ АРМИЮ ВОРУЯ МИЛЛИАРДАМИ СДАВ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ УНИЧТОЖИВ ЭКОНОМИКУ ЧМП ТРАНСПОРТ АЭРОПОРТЫ И ПРОЧЕЕ СЕЛИ НА ГАЗОВУЮ И ЭНЕРГО ИГЛУ РАШКИ ДАЛИ 100% повод придите и уничтожьте нас..... да да не надо и глупо обижатся на правду и Историю как говорят грех было не поднять с земли то что валялось под ногами...
показати весь коментар
26.08.2022 14:35 Відповісти
Поставил бы под этим постом плюс, если бы не ваш антисемитизм, Вольво. Ну причем там еврейские комиссары, когда Перекоп брал Михаил Васильевич Фрунзе (молдаванин)?
показати весь коментар
26.08.2022 14:39 Відповісти
Ти багато "намолов" але "не в тему"! Різня почалася не в 1916-му! А в 1914-му! Коли Росія відкрила Закавказький фронт От тільки різню вчинили вірмени які разом з російськими військами у складі "добровольчих дружин" увійшли на територію Турецької Вірменії Читай: Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»

Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполнили дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».
показати весь коментар
26.08.2022 15:12 Відповісти
Кацапськомовний страждальцю за долю України, чи не здається тобі, що тягнути у ********** минулі конфлікти, замішені, переважно, на релігійній нетерпимості, недоречно? Чого тільки не було - і Хрестові походи, і Реконкіста, і Варфоломіївська ніч, і козаки з татарами, і козаки з поляками, і з уніатами. Так що, й досі цим жити? Врешті, Крим - це історична батьківщина кримськотатарського народу, він там сформувався, іншої у них нема, там була їхня держава, якій твоя москва до 18 століття платила данину. А з козаками у них всяке було, в тому числі й торгівля (чумаки куди ходили?), й спільні військові перемоги.
показати весь коментар
26.08.2022 16:26 Відповісти
украиномовный пиффор ефальник закрой убогий селюк главное вовремя меняй вышиванку хотя бы раз в 50 лет как опять незалежну хуторовисть будуваты будешь б***ять вы хуже даже кацапов и путинских солдатов.. не зря вас таких конченных дебилов презирают..... с Украины все УКРАИНЦЫ УЕХАЛИ КУДА МОЖНО В ЕВРОПУ КАНАДУ АВСТРАЛИЮ США А ОСТАЛИСЬ МАЛОРОССЫ И СЕЛЮКИ не освоившие русский язык иУКРАИСНКИЙ ТАКЖЕ... а говорящие на суржике диалекте местного хуторка в Карпатах...
показати весь коментар
26.08.2022 16:46 Відповісти
Руссскій воєнний корабль, іді на ***!
показати весь коментар
26.08.2022 20:18 Відповісти
А ти себе до кого відносиш? Української мови не знаєш Російською пишеш з помилками То хто ж ти є?
показати весь коментар
26.08.2022 21:45 Відповісти
Напевно він армян
показати весь коментар
26.08.2022 23:05 Відповісти
Та якийсь "мутний" - давно до нього придивляюся Часом розумні речі пише, а часом таку "муть гонить"! Може "в пляшку заглядає" перед компом? Тут був подібний "кадр" рік тому "Юра Сміт" Так я йому прямо про це писав!
показати весь коментар
26.08.2022 23:34 Відповісти
Не варто жити історичними міфами іншого народу. Крим - тільки українська земля. Татари прийшли сюди в 13 столітті
показати весь коментар
26.08.2022 17:30 Відповісти
Киримли сформувалися з усіх народів, які населяли Крим, протягом його історії: таврів, скіфів, греків, сарматів, готів, половців і т.д. До речі, з українців теж, які прийняли іслам.
показати весь коментар
26.08.2022 20:22 Відповісти
Точно? А це "нічого", що українці, як народ, сформувалися десь у 15-16 століттях, а хозари (предки кримських татар, киримли та караїмів) жили там ще з 6 століття (коли про "Русь" ще й не чули?) Не плутай з цими людьми (європеоїдами кавказського типу), "ногаїв"-монголоїдів Їх дійсно в Таврію привів полководець Чінгіз-хана та Батия - Субудай!
показати весь коментар
26.08.2022 21:50 Відповісти
На рахунок того , що з Турцією зараз дружить Україна , та козаки на тому світі перевертаються . Шановний , НЕ ВСЯ СТАРШИНА КОЗАЦЬКА БУЛА ЗА союз з Кацапією . Була пропозиція від турків на союз з ними . Так деякі козаки казали , що турками ми навряд чи станемо , а от москалів з нас пороблять . Це мені сусід розказував ще в 93 році . А я думав собі "чого він їх так ненавидить"
показати весь коментар
26.08.2022 22:55 Відповісти
До москалів у нього відраза була
показати весь коментар
26.08.2022 22:57 Відповісти
Нахічевань не є повним анклавом у Вірменії. З півдня вона граничить з Іраном, протяжність границі співрозмірна з протяжністю границі з Вірменієй. На південному заході - невеличкий участок границі з дружньою Туреччиной. Про яку "блокаду" може йти мова?
показати весь коментар
26.08.2022 18:57 Відповісти
Таки є кордон з Туреччиною? Я не знав, соромно.
показати весь коментар
26.08.2022 19:55 Відповісти
кордони кроїли як попало тому, що проблема значно глибша - Шемаху почали називати Азейбарджаном тільки сотню років тому при совєтах - бо в тому ж Ірані азейбарджанців проживає втричі більше ніж в новоствореному Азейбарджані. Сталін збирався приєднати Південний Азейбарджан до нового Азейбарджану, але злякався, забрав війська і повернув Південний Азейбарджан персам. Так що Карабах це тільки прелюдія до майбутньої великої війни з Іраном…
показати весь коментар
26.08.2022 14:27 Відповісти
Перси зараз мусульмани, як і турки з азербайджанцями. Невже не порозуміються?
показати весь коментар
26.08.2022 15:40 Відповісти
не порозуміються - азейбарджанці вважають себе тюркським народом, а Іран вважає їх потюрченими персами і всіляко утискує
показати весь коментар
26.08.2022 17:34 Відповісти
Иранцы считают азербайджанцев турками. Даже на официальном уровне со времен первого айятоллы Хомейни.
показати весь коментар
26.08.2022 19:24 Відповісти
Перси - шиїти, турки й решта - сунніти. На релігійному грунті можуть не порозумітись.
показати весь коментар
26.08.2022 19:01 Відповісти
В самом Лачине, после войны 92 года, по моему никто не жил...
показати весь коментар
26.08.2022 17:31 Відповісти
Теперь главное что бы 30 лет не телились!
показати весь коментар
26.08.2022 13:33 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2022 13:34 Відповісти
Брати-азербайджанці, женіть цю наволоч зі своєї землі.
показати весь коментар
26.08.2022 13:37 Відповісти
А у этих красавцев своя "чечня"....
показати весь коментар
26.08.2022 13:38 Відповісти
не надейтесь.
показати весь коментар
26.08.2022 13:39 Відповісти
в каком году началась вторая мировая война, дуня?
показати весь коментар
26.08.2022 13:40 Відповісти
Як добре було б, якщо б Азербайджан нарешті покінчив з цією т.з. "НКР".
Тому що за останні 30 років немає жодного успішного прикладу ліквідації російських військово-кримінальних ексклавів.
А якщо з'явиться, то Абхазія, П. Осетія, ПМР почнуть нервувати.
показати весь коментар
26.08.2022 13:39 Відповісти
..не дякуйте
показати весь коментар
26.08.2022 13:42 Відповісти
Слава Азербайджану!
показати весь коментар
26.08.2022 13:50 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2022 13:50 Відповісти
***** пошел ва-банк. Сдал Турции и Сирию и Армянию, Китаю Сибирь, пустил всю свою армию и запасы на войну с Украиной. Все ради уничтожения Украины. У ***** нет пути назад, если кто то верит что он добровольно уйдет с Украины. Если он проиграет развал Рашки и гражданская война неминуемы.
показати весь коментар
26.08.2022 13:52 Відповісти
Здав також Лівію. І нічого не може протиставити в безсилій злобі вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.
Бєларусь занадто дрібний здобуток, який в мацквє і так давно вважали своїми задворками.

Тому на війну з Україною буде кинуто усі без винятку ресурси.
Ботокс вигребе всі гроші, запаси і людей.

Неминуча перемога України стане неминучим кінцем смердючої недоімперії івана 4 скаженого.
показати весь коментар
26.08.2022 14:41 Відповісти
Треба шоб хутина вбили його же со товариши Буданов щось сачкА давит
показати весь коментар
26.08.2022 15:21 Відповісти
А где же Симоньян, почему не визжит и не топает копытами про ее истарическую родину?
показати весь коментар
26.08.2022 13:54 Відповісти
Бо вона скоріш за все, жидовка
показати весь коментар
26.08.2022 13:59 Відповісти
а ти кцпське падло, яке дискредитує українців
показати весь коментар
26.08.2022 14:33 Відповісти
морда чисто армянская
показати весь коментар
26.08.2022 15:29 Відповісти
Бо вона расіянка, а не армянка, і не опікується історичною батьківщиною. Був в неї на цю тему пропагандоський опус десь у 2013 - що, мовляв, заради свого виживання расєя має ассімілювати і абрусняти інші народи. І що Сімон'янша сама тому наочний приклад, і що її існування - трагедія армянського народу, але благо для майбутнього расєї. Тобто хворою воно було ще до аннекції українського Криму
показати весь коментар
26.08.2022 14:46 Відповісти
*анексії
показати весь коментар
26.08.2022 14:47 Відповісти
симонян скаже "жест доброй воли"
показати весь коментар
26.08.2022 14:42 Відповісти
Непоганий виторг! За "пАгаваріть" с Зеленим - отримав Карабах без бійні.
показати весь коментар
26.08.2022 16:12 Відповісти
І ніхто не волає 'а што ми будєм дєлать с тємі ватнимі армянамі, ***** оні нам нада'. Це я тикаю рилом рашистських провокаторів на цьому сайті, які обливають лайном Луганщину і Донеччину і біженців звідти. Шах і мат уроди! Заздрю азербайджанцям! Молодці!
показати весь коментар
26.08.2022 19:10 Відповісти
А ви думаєте там армяни остались ?
показати весь коментар
26.08.2022 23:03 Відповісти
 
 