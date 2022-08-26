Війська Азербайджану увійшли в місто Лачин, яке майже 30 років контролювала Вірменія

Азербайджанські військові зайшли в місто Лачин.

Про це у Twitter повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 26 серпня, ми, азербайджанці, повернулися в місто Лачин. Азербайджанська армія розмістилася в Лачині. Села Забух і Сус були взяті під контроль. Вітаю всіх людей Лачина і Азербайджану з цією подією", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, місто Лачин з 1992 року перебувало на підконтрольній Вірменії території.

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