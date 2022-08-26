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Війська Азербайджану увійшли в місто Лачин, яке майже 30 років контролювала Вірменія
Азербайджанські військові зайшли в місто Лачин.
Про це у Twitter повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 26 серпня, ми, азербайджанці, повернулися в місто Лачин. Азербайджанська армія розмістилася в Лачині. Села Забух і Сус були взяті під контроль. Вітаю всіх людей Лачина і Азербайджану з цією подією", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, місто Лачин з 1992 року перебувало на підконтрольній Вірменії території.
Топ коментарі
+59 Старый зольдат
показати весь коментар26.08.2022 13:30
+46 Вячеслав Crane
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+40 Психиатрическая больница No1
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Виконав. Прилетів/пАгаваріл.
Це добре свідчить нам про "геніальность" стратегії Р.
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Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
якби Мордор не ув'язнув в Україні, ординці так просто би не пішли,
вони акумулюють ресурси на Україну
А что касается Нахичевани, то она у себя в турецком "домике" как была, так и остаётся, и в общем, ей там достаточно комфортно.
Забавно: армяне не попытаются в отместку устроить блокаду Нахичевани? Вполне ожидаемо, зная мстительность и злобность армян (в армии насмотрелся - не все они одинаковые, но тенденция такая).
И если когда-нибудь, лет через -цать, армяне захотят жить с Азербайджаном мирно, то им придется для этого возобновить транспортное сообщение по двенадцатой дороге, причем без встречных требований к азербайджанской стороне.
Армения давно в блокаде, просто не до всех армян пришло осознание этого факта.
или Вас опять забанили на гуглмэп? )
E99 - это магистраль? Гугл https://www.google.com/maps/place/E99,+%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD/@39.6599504,44.6657644,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4015195684630f35:0x1087e0e0ea3195f8!8m2!3d39.6597702!4d44.8058506 дает вот это . Если У99 таки да магистраль и она не перекрыта, значит блокады со стороны Армении еще нет.
У99E99
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»
Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполнили дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».
Тому що за останні 30 років немає жодного успішного прикладу ліквідації російських військово-кримінальних ексклавів.
А якщо з'явиться, то Абхазія, П. Осетія, ПМР почнуть нервувати.
Бєларусь занадто дрібний здобуток, який в мацквє і так давно вважали своїми задворками.
Тому на війну з Україною буде кинуто усі без винятку ресурси.
Ботокс вигребе всі гроші, запаси і людей.
Неминуча перемога України стане неминучим кінцем смердючої недоімперії івана 4 скаженого.