ЄС закликає до виконання вимог ООН щодо безпеки Запорізької АЕС, - Боррель

ЄС наполягає на створенні умов для безпечної експлуатації Запорізької АЕС, де виникла загроза ядерного інциденту внаслідок дій російських загарбників, та наголошує на важливості виконання вимог генерального секретаря ООН щодо виведення російських військ зі станції.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не лише США, але також генеральний секретар ООН після візиту (в Україну. - Ред.) попередив нас та закликав до денуклеаризації (зменшення ядерної небезпеки. - Ред.) у цьому регіоні. ЄС також зробив заяву щодо наявних ризиків. Ця атомна станція є найбільшою у Європі, і вона перебуває у небезпеці. Росія від’єднує цю ключову атомну станцію, щоб перепідключити її до російської мережі. Це вплине на енергетичне постачання для України. Ми маємо наполягати на важливості попередження Генерального секретаря ООН, оскільки ця атомна станція може зазнати важких пошкоджень", - сказав Боррель.

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Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

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Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.