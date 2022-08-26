ЄС закликає до виконання вимог ООН щодо безпеки Запорізької АЕС, - Боррель
ЄС наполягає на створенні умов для безпечної експлуатації Запорізької АЕС, де виникла загроза ядерного інциденту внаслідок дій російських загарбників, та наголошує на важливості виконання вимог генерального секретаря ООН щодо виведення російських військ зі станції.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не лише США, але також генеральний секретар ООН після візиту (в Україну. - Ред.) попередив нас та закликав до денуклеаризації (зменшення ядерної небезпеки. - Ред.) у цьому регіоні. ЄС також зробив заяву щодо наявних ризиків. Ця атомна станція є найбільшою у Європі, і вона перебуває у небезпеці. Росія від’єднує цю ключову атомну станцію, щоб перепідключити її до російської мережі. Це вплине на енергетичне постачання для України. Ми маємо наполягати на важливості попередження Генерального секретаря ООН, оскільки ця атомна станція може зазнати важких пошкоджень", - сказав Боррель.
Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І взагалі, корисно переглянути тег "" на цьому сайті
Небезпека, яку створюють російські провокації на території Запорізької АЕС, є глобальною, саме тому країни НАТО вже заявляють про можливе застосування 5-ї статті Статуту Альянсу у разі ядерної загрози. Про це https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s в інтерв'ю «5 каналу» сказав Петро Порошенко .
«Це їхнє зобов`язання - забезпечити безпеку країн Альянсу. Зобов'язання. Це не залежить від доброї чи злої волі. Бо дійсно ядерне забруднення не має державних кордонів і не визнає договорів», - пояснює Порошенко.
«Йдеться і про енергетичний вибух, коли взимку одним із планів росіян є підірвати трансформаторні підстанції. Вони божевільні. Спочатку вони хотіли переключити Запорізьку станцію на Крим, у них не вийшло. Потім вони хотіли переключити південь - у них не вийшло. Це - «мавпа з гранатою», - застерігає п'ятий Президент.
«Небезпека від непередбачуваності дій росіян примушує цивілізовані країни світу скликати Раду Безпеки ООН, бо на сьогоднішній день це фактично єдиний орган у повоєнній після Другої світової війни організації світу, яка здатна приймати якісь рішення, незважаючи на блокування правом вето російської федерації. Це ще раз доводить, що ми маємо змінити структуру ООН. Ми маємо позбавити росію право вето, ми маємо виключити її з Ради Безпеки. І ми маємо зберегти світ», - наголошує Порошенко.
«А «обличчя» росіян я побачив, коли ми прорвалися до Чорнобильської станції одразу ж після того, як вибили росіян. Героїчна зміна Чорнобильської станції, яка залишилася там, забезпечувала ядерну безпеку в умовах, коли росіяни поставили під загрозу і сховище небезпечних ядерних речовин, і станцію. І героїчно наші оператори забезпечували діяльність. Ми їм привезли їжу, воду. Бо станція залишилася без усього. Я знаю, що це таке і наскільки це небезпечно», - нагадав Порошенко.
Петро та Марина Порошенко на ЧАЕС. 8 квітня 2022 року
Допомога для персоналу ЧАЕС. 8 квітня 2022 року
П'ятий Президент також наголосив, що ядерний шантаж ***** загрожує в першу чергу йому самому. «путін - боягуз. І він абсолютно чітко розуміє, що обидва ядерних сценарії - застосування ядерної зброї щодо України або ядерне забруднення від ядерних станцій - загрожує в першу чергу самому путіну. Ніякий бункер його вже не врятує. Для мене це найкраща гарантія, що острах путіна не дозволить йому як варіант ядерного удару, так і варіант ядерного забруднення, і варіант хімічної атаки», - вважає Порошенко.
У міненергетики прогнозують, що візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відбудеться наступного тижня. Наразі вирішуються логістичні маршрути. Про це в ефірі Радіо НВ розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. За її словами, попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через підконтрольну Україні територію, росіяни штучно створюють умови, аби "місія не доїхала до обʼєкта, зважаючи на ситуацію навколо нього".
Раніше у МАГАТЕ висловили сподівання потрапити на ЗАЕС найближчими днями.
Наразі енергосистема України працює стабільно, розповіла пані Дзеркаль. Втрата потужності, спричинена відключенням Запорізькій АЕС, компенсували, енергосистема збалансована. В Укренерго розповіли, що на ЗАЕС відновили роботу двох пошкоджених росіянами магістральних ліній, які зараз надійно заживлюють власні потреби атомної станції. Завдяки цьому зараз стабільно та безпечне працює сховище відпрацьованого ядерного палива та вся ЗАЕС в цілому.
Це імітація бурхливої діяльності,так хочуть людей наї@ати,тіпа,щось робиться.