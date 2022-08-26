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Новини Війна
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НАТО вважає, що РФ перекидує свої військово-повітряні сили з Криму після серії вибухів, - ЗМІ

бельбек

На тлі все частіших вибухів у Криму, за якими, ймовірно, стоять українські сили, Росія вирішила вивезти з окупованого Криму десять своїх винищувачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на секретний звіт НАТО, що опинився в розпорядженні видання Business Insider.

Згідно зі звітом НАТО від 22 серпня, "Росія, швидше за все, виведе свої військово-повітряні сили з Криму, щоб запобігти подальшим атакам з боку України".

Стверджується, що російські збройні сили вже перекинули десять своїх винищувачів з Криму назад на територію Росії, щоб уникнути подальших втрат літаків. Йдеться про шість винищувачів СУ-35С і чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

"Незважаючи на ці маневри, кримський аеродром Бельбек поблизу Севастополя залишається "найважливішим аеродромом Росії для забезпечення повітряної підтримки на півдні України та над Чорним морем", - пишуть представники розвідки НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місця 27 вибухів на території окупованого Криму нанесли на інтерактивну карту, - Кримськотатарський ресурсний центр. ФОТО

У Бельбеку, за даними Альянсу, досі дислокуються близько 32 російських винищувачів. Здебільшого це винищувачі СУ-27, але є також невелика кількість сучасних СУ-35С і МіГ-31БМ. Крім того, Росія збільшила кількість своїх тактичних ракет класу "земля-повітря" в Криму, щоб протистояти подальшим атакам з боку України, наприклад, безпілотників.

"Українські БПЛА важко виявити російським системам ППО як цілі. Ця проблема поширена серед усіх сил, які Росія розгортає в Україні", - йдеться в секретному документі.

Нагадаємо, в останні тижні на російських військових базах сталися вибухи. Серед іншого, була здійснена атака на Сакську базу військово-повітряних сил Росії.

вибух (4439) Крим (14127) НАТО (6423) Повітряні сили (2591)


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Топ коментарі
+4
Ватольоти геть з Криму. Він не ваш.
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26.08.2022 13:53
+4
Дякую
Алаверди:
https://twitter.com/babaikit/status/1562476921124192257
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26.08.2022 14:06
+4


https://v16-webapp.tiktok.com/605aaacd06f0a6ba4b193bfb66ce0de2/6308fe26/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c002/d00a56ce62a64a2b8bcaa2ad60ca7fae/?a=1988&ch=0&cr=0&dr=0&lr=tiktok_m&cd=0%7C0%7C1%7C0&cv=1&br=1492&bt=746&cs=0&ds=3&ft=eXd.6H-oMyq8Zg_u0he2NJkTyl7Gb&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=Mzo6ODNpOTw4OGU4NWY6OkBpanQ3ZTU6Zjp1ZjMzNzczM0AuXzMxMmIuXzYxNS1jLjYtYSNgai9wcjRfNi1gLS1kMTZzcw%3D%3D&l=20220826110836010190189042212BB63D&btag=80000
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26.08.2022 14:09
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Що з цього приводу каже твіттер!

https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1562811170519584771?s=20&t=WmWuh_dM55BFP-asTjlJCQ
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26.08.2022 13:51 Відповісти
Дякую
Алаверди:
https://twitter.com/babaikit/status/1562476921124192257
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26.08.2022 14:06 Відповісти


https://v16-webapp.tiktok.com/605aaacd06f0a6ba4b193bfb66ce0de2/6308fe26/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-0068c002/d00a56ce62a64a2b8bcaa2ad60ca7fae/?a=1988&ch=0&cr=0&dr=0&lr=tiktok_m&cd=0%7C0%7C1%7C0&cv=1&br=1492&bt=746&cs=0&ds=3&ft=eXd.6H-oMyq8Zg_u0he2NJkTyl7Gb&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=Mzo6ODNpOTw4OGU4NWY6OkBpanQ3ZTU6Zjp1ZjMzNzczM0AuXzMxMmIuXzYxNS1jLjYtYSNgai9wcjRfNi1gLS1kMTZzcw%3D%3D&l=20220826110836010190189042212BB63D&btag=80000
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26.08.2022 14:09 Відповісти
Дякую. Утягнув до колекції ))
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26.08.2022 14:23 Відповісти
Ватольоти геть з Криму. Він не ваш.
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26.08.2022 13:53 Відповісти
Балтийское фиаско Путина и провал оккупации Казахстана. Рейха не будет
https://www.youtube.com/watch?v=UGFREaD9nGU
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26.08.2022 13:55 Відповісти
Быдло Путлера штурмует Пески 8 лет...
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26.08.2022 14:19 Відповісти
Там голая территория...ничего нет...фуфлогон...то что нужно для Байрактаров и Гимарсов...
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26.08.2022 14:31 Відповісти
США и Британия официально заявили о вступлении в войну на стороне Украины...
Вы рады?я тоже..
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26.08.2022 14:18 Відповісти
фейк...
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26.08.2022 14:29 Відповісти
якийсь не дуже секретний документ
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26.08.2022 14:20 Відповісти
шо, всрались?
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26.08.2022 14:28 Відповісти
Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила...с этого дня Британия будет сообщать в СМИ все данные разведки Соединённого Королевства касательно действий рабZeи...
Короче секретов больше нет...
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26.08.2022 14:28 Відповісти
Британські розвідники заступили на чергування замість британських вчених 🙂
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26.08.2022 14:33 Відповісти
Цензорята...подпишитесь на Богдана Буткевичаи и Ермолаеву..там красивые видосики...як ВСУ мочат крыс путлера💙💛💪💪💪
Слава Україні 💯💪👍
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26.08.2022 14:35 Відповісти
 
 