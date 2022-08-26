НАТО вважає, що РФ перекидує свої військово-повітряні сили з Криму після серії вибухів, - ЗМІ
На тлі все частіших вибухів у Криму, за якими, ймовірно, стоять українські сили, Росія вирішила вивезти з окупованого Криму десять своїх винищувачів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на секретний звіт НАТО, що опинився в розпорядженні видання Business Insider.
Згідно зі звітом НАТО від 22 серпня, "Росія, швидше за все, виведе свої військово-повітряні сили з Криму, щоб запобігти подальшим атакам з боку України".
Стверджується, що російські збройні сили вже перекинули десять своїх винищувачів з Криму назад на територію Росії, щоб уникнути подальших втрат літаків. Йдеться про шість винищувачів СУ-35С і чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.
"Незважаючи на ці маневри, кримський аеродром Бельбек поблизу Севастополя залишається "найважливішим аеродромом Росії для забезпечення повітряної підтримки на півдні України та над Чорним морем", - пишуть представники розвідки НАТО.
У Бельбеку, за даними Альянсу, досі дислокуються близько 32 російських винищувачів. Здебільшого це винищувачі СУ-27, але є також невелика кількість сучасних СУ-35С і МіГ-31БМ. Крім того, Росія збільшила кількість своїх тактичних ракет класу "земля-повітря" в Криму, щоб протистояти подальшим атакам з боку України, наприклад, безпілотників.
"Українські БПЛА важко виявити російським системам ППО як цілі. Ця проблема поширена серед усіх сил, які Росія розгортає в Україні", - йдеться в секретному документі.
Нагадаємо, в останні тижні на російських військових базах сталися вибухи. Серед іншого, була здійснена атака на Сакську базу військово-повітряних сил Росії.
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https://www.youtube.com/watch?v=UGFREaD9nGU
Вы рады?я тоже..
Короче секретов больше нет...
Слава Україні 💯💪👍