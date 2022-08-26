Українським захисникам треба більше зброї, на 700 тис. армії технікою можуть забезпечити лише 200 тис., - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Теперішнє повномасштабне вторгнення - це ракетно-артилерійська війна і для її успішного ведення потрібно більше зброї. Україні не бракує бойового духу, жаги до перемоги і людського ресурсу, але питання техніки і озброєння досі актуальне.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко.

"Людського ресурсу нам станом на зараз вистачає, а з технічним є питання. На 700 тисяч армії, ми можемо забезпечити технікою тисяч 200, якщо не менше. Людський ресурс дуже важливий для України, але без техніки ми не можемо його використовувати. Зараз йде ракетно-артилерійська війна, це небачені досі калібри", - пояснив нардеп.

Питання ротації бійців актуальне, але їх неможливо замінити простою піхотою. Це мають бути такі самі частини, які відійшли з певної ділянки, додав парламентар.

"Бійцям в гарячих точках потрібна ротація, але ми розуміємо, що їх треба міняти не просто піхотою, а такими ж частинами за спроможностями, які там стоять. Тобто, якщо виходить мотострілецька бригада, яка має свою артилерію, свій танковий батальйон тощо, то потрібно, щоб на її місце зайшла така сама бригада. Тому іноді нам доводиться приймати рішення відводити не всю бригаду, а по батальйонах, бригада ротується всередині себе", - підсумував Костенко.

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