Українським захисникам треба більше зброї, на 700 тис. армії технікою можуть забезпечити лише 200 тис., - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Теперішнє повномасштабне вторгнення - це ракетно-артилерійська війна і для її успішного ведення потрібно більше зброї. Україні не бракує бойового духу, жаги до перемоги і людського ресурсу, але питання техніки і озброєння досі актуальне.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко.
"Людського ресурсу нам станом на зараз вистачає, а з технічним є питання. На 700 тисяч армії, ми можемо забезпечити технікою тисяч 200, якщо не менше. Людський ресурс дуже важливий для України, але без техніки ми не можемо його використовувати. Зараз йде ракетно-артилерійська війна, це небачені досі калібри", - пояснив нардеп.
Питання ротації бійців актуальне, але їх неможливо замінити простою піхотою. Це мають бути такі самі частини, які відійшли з певної ділянки, додав парламентар.
"Бійцям в гарячих точках потрібна ротація, але ми розуміємо, що їх треба міняти не просто піхотою, а такими ж частинами за спроможностями, які там стоять. Тобто, якщо виходить мотострілецька бригада, яка має свою артилерію, свій танковий батальйон тощо, то потрібно, щоб на її місце зайшла така сама бригада. Тому іноді нам доводиться приймати рішення відводити не всю бригаду, а по батальйонах, бригада ротується всередині себе", - підсумував Костенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А з ротацією треба щось вирішувати, це чи не найбільша проблема на сьогодні.
Можна проводити ротацію малими групами, по десять-двадцять осіб.
Чи треба завжди бронетанковими колонами наступати після артпідготовки ? так ми виходить лекалами 2-ї світової намагаємося воювати?
але 600 млн це завжди 600 млн
"Снарядний голод". Джерело:
для початку почитай прес-реліз притули де він сам розказує якій супутник та кому він належав.
GEOSAT 2 це назва супутника. а контора того ж такого собі "українскього космобізнесмена"
але ні в тому річ. а в тому що є більш нагальни потреби ніж дубюлювання безкоштовних знимків з космосу які ми і так отримуємо. БЕЗКОШТОВНО!
130тис орків кошмарить нашу армію в 250тис чоловік
пора де кому з керівницва війська згадати про офіцерську
честь і застрелиться щоб не позоритись
така моя думка
"... После этого похода самая боеспособная на то время армия Европы - корпус Суворова - вообще перестала существовать. Суворов в январе 1800 года стал уводить потрепанное войско из Австрии в Чехию, чтобы потом маршировать в Россию. В Кракове он передал командование Розенбергу и вконец больным и разбитым, через Кобрин, добрался до Санкт-Петрбурга только 20 апреля 1800 года.
Однако Павел I его даже не принял. Никаких торжеств! Однозначно лишь то, что в 1800 году в Санкт-Петербурге все были в ярости и никто не считал переход через Альпы победой или чем-то героическим. Отвергнутый царем, пролежав после этого больным три недели, Суворов 6 мая умер, бросив в конце нелицеприятные слова в адрес царя графу Кутайсову: «… а о государе я теперь и думать не хочу». Император же Павел на это известие лишь процедил сквозь зубы - "Улизнул таки старая лиса".
Все выжившие суворовские солдаты были тоже либо больны, либо морально истощены, списаны за инвалидностью, и на этом победоносная история славных суворовских побед закончилась...."
Так то, ну ты и олень
Прокидайтесь, там вже давно не 130 тисяч, а всі 300-400.
мені не віриш то й правильно на закордонній розвідці напевне довіряєш
так по їх версії на українському кордоні розгорнуто 110 батальйоних
тактичних груп
чисельність приблизно батальйонних груп тоже не секрет
так де тут 300-400тис
Патронний завод думаю що нереально але решта.... Дати пару комплексів ППО що б прикрити з повітря... Б... якось такий пох..... І не б клянчили зараз тому на дальність 200-300 км і взагалі непонятно чи дадуть.. Там всі голови в ж...пу ***...ла засунули і мир шукають...
Якщо пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ, що наразі оприлюднив нардеп Костенко, застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з https://www.budgetnyk.com.ua/images/2022/08.2022/Hroshove_zabezpechennia_pid_chas_viiny.jpg інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ на початок липня.
Так, як слідує з https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3543503-za-lipen-vijskovi-otrimaut-70-milardiv-ponad-polovinu-ricnogo-budzetu-minoboroni.html інформації МОУ приблизна сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як слідує з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць.
Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+500000*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. у червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям за місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ у склад грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рідком в бюджеті, що слідує із https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/8/689001/ джерела.
Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб.