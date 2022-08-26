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Новини Війна
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Українським захисникам треба більше зброї, на 700 тис. армії технікою можуть забезпечити лише 200 тис., - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Теперішнє повномасштабне вторгнення - це ракетно-артилерійська війна і для її успішного ведення потрібно більше зброї. Україні не бракує бойового духу, жаги до перемоги і людського ресурсу, але питання техніки і озброєння досі актуальне.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко.

"Людського ресурсу нам станом на зараз вистачає, а з технічним є питання. На 700 тисяч армії, ми можемо забезпечити технікою тисяч 200, якщо не менше. Людський ресурс дуже важливий для України, але без техніки ми не можемо його використовувати. Зараз йде ракетно-артилерійська війна, це небачені досі калібри", - пояснив нардеп.

Питання ротації бійців актуальне, але їх неможливо замінити простою піхотою. Це мають бути такі самі частини, які відійшли з певної ділянки, додав парламентар.

"Бійцям в гарячих точках потрібна ротація, але ми розуміємо, що їх треба міняти не просто піхотою, а такими ж частинами за спроможностями, які там стоять. Тобто, якщо виходить мотострілецька бригада, яка має свою артилерію, свій танковий батальйон тощо, то потрібно, щоб на її місце зайшла така сама бригада. Тому іноді нам доводиться приймати рішення відводити не всю бригаду, а по батальйонах, бригада ротується всередині себе", - підсумував Костенко.

Також читайте: Знищення складів та ланцюгів постачання окупантів дозволить вибити їх з Півдня, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

зброя (7435) Костенко Роман (204)


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Топ коментарі
+22
Теперь остается только надеяться на запад. После того, как просрали свое.

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26.08.2022 14:19
+22

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26.08.2022 14:22
+16
Пряма мова від побратима-привіт брате,до кордону з паРашею 3700м.,бачу орків,але вїбати нічим,Слава Україні.От така ***** малята...
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26.08.2022 14:15
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Скоро підкинут заліза
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26.08.2022 14:10 Відповісти
Теперь остается только надеяться на запад. После того, как просрали свое.

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26.08.2022 14:19 Відповісти

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26.08.2022 14:22 Відповісти
Потрусіть своїх хазяїв- спонсоров, хто давав гроші на вибори.
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26.08.2022 14:11 Відповісти
Щас налетять диванні патріоти і закидають асфальтом клятого зелебобу.
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26.08.2022 14:36 Відповісти
Пряма мова від побратима-привіт брате,до кордону з паРашею 3700м.,бачу орків,але вїбати нічим,Слава Україні.От така ***** малята...
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26.08.2022 14:15 Відповісти
Пряма мова від Пригожина: "Заставил своих интернет-обезьян выучить украинский, и даже разрешил Путина ****** в коментах называть, а они, тупые, все-одно палятся"
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26.08.2022 14:35 Відповісти
Посмокчи козацьку цюцюрку москаль,та слідуй за крейсером мацква,вас їбаних кацапів коробить від мого ніку.
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26.08.2022 14:59 Відповісти
пнх, бот мокшанський. Іди в себе в срунеті зраду розводь.
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26.08.2022 15:28 Відповісти
Члена ти посмокчеш в ЗСУ, а не нас знищиш, швайнхунд.
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26.08.2022 15:35 Відповісти
Довбень, не рви жопу. Тобі ще на пляшці сидіти. Ти за добу реєстрації на форумі на фунфирь бояри вже, певно, заробив. То йди випий за своє улюблене ***** і лягай спати
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26.08.2022 15:47 Відповісти
Ясно,диванна подоляцько-кацапська чіпуха,я тобі можу зробити екскурсію на нуль,там розповідатимеш про зраду,пляшки та інші кончені фантазії збоченця, якщо не обісрешся звичайно.
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26.08.2022 15:54 Відповісти
Нарешті додрочив впн до українського прапору, герой з нуля. Тут таких "героїв" по кілька десятків на день реєструється, але десь швидко зникають
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26.08.2022 15:57 Відповісти
Збоченець,то поїдеш,чи всрався?обіцяю тебе не бити.
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26.08.2022 16:00 Відповісти
Ти ж пишеш,що я брехун,то я тобі доведу,що це не так,все на власні очі побачиш,або затули пельку якщо не знаєш *****
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26.08.2022 16:05 Відповісти
я не пишу, що ти брехун, я пишу, що ти москальський бот, який вчора зареєструвався, щоб незграбно маскуючись під борця з москалями лити зраду, що все погано, і схиляти народ до капітуляції. Тут презумпція невинуватості не працює
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26.08.2022 16:13 Відповісти
Кожен бачить,те що він хоче бачити,де я писав про зраду та капітуляцію,я лише доповнив розповідь депутата,що воювати практично нічим,більше на тебе час витрачати не буду.Слава Україні!.
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26.08.2022 16:21 Відповісти
Героям слава!
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26.08.2022 16:25 Відповісти
Зате кожного озброять шматком асфальту, а може і двома.
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26.08.2022 14:15 Відповісти
Ось це і причина, чому при майже мільонному війську не можемо вигнати 150 тисяч москалів. Заліза бракує. Натомість у русні його валом, багато більше, ніж м'яса. Тому русня загальмувала.
А з ротацією треба щось вирішувати, це чи не найбільша проблема на сьогодні.
Можна проводити ротацію малими групами, по десять-двадцять осіб.
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26.08.2022 14:16 Відповісти
Вихід завжди є. Треба тільки добре покумекати.
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26.08.2022 14:21 Відповісти
То спитай у зеленого підора, може з асфальту виділить щось... Хоча про кого я кажу
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26.08.2022 14:18 Відповісти
чому не запускаєте виготовлення снарядів? бажаючих працювати на перемогу будуть тисячі!
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26.08.2022 14:24 Відповісти
и как ты его запустишь? во-первых построить завод и запустить - это не гараж построить. думаю там не меньше года надо. а во-вторых, параша просто вальнет калибрами, и на этом все закончится
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26.08.2022 14:29 Відповісти
Завод снарядний є. Ще в 2017 запущений. Але не було замовлень- все на експорт йшло. В якому місті- погугліть
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26.08.2022 14:33 Відповісти
Ти де таке вичитав?
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26.08.2022 15:16 Відповісти
У нас был и есть завод "Артем", который по словам директора в состоянии производить 360 тыс. снарядов 155 и 152. И ***** никак не может в него попасть. Снаряды были успешно испытаны в конце 2018 и начале 2019 года. Но Зеля за три года им не заказал ни одного. Сейчас проблема чем начинять. Разрушены хим. заводы.
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26.08.2022 14:34 Відповісти
Якщо зробити екскурс в історію,то взнаємо, що США через Ленд-ліз забеспечили СРСР на 100% вибуховими речовинами та артилерійськими порохами. Другі мат. цінності поки що не будемо згадувати. Була б тільки політична воля "найвеличнішого" або єрмака, бо до сих пір так і не зрозумів, хто керує державою.
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26.08.2022 16:31 Відповісти
так попадал. в конце апреля по корпусам ввалили. думаю, если б он представлял реальную угрозу, туда прилетело бы намного больше. видимо серьезной ценности этот завод не несет
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26.08.2022 18:03 Відповісти
В кінці 2019 або на початку 20 була інформація здається тут же на цензорі що коломойський мав побудувати патронний завод на західній Україні,Яка доля невідома
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26.08.2022 14:55 Відповісти
Он обещал "покрасить два ларька". Беня и построить - вещи несовместимые.
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26.08.2022 14:59 Відповісти
який крінж, господи
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26.08.2022 14:49 Відповісти
Я шось не можу збагнути як чечени їх дрючили без важкого озброєння взагалі, при цьому їх в кращі часи Чеченської війни було меньше в 5-7 разів...

Чи треба завжди бронетанковими колонами наступати після артпідготовки ? так ми виходить лекалами 2-ї світової намагаємося воювати?
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26.08.2022 14:27 Відповісти
Так піди і покажи як треба воювати, а не воняй в коментах.
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26.08.2022 14:44 Відповісти
класична і тупа маніпуляція у стилі зедовбнів....
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26.08.2022 14:59 Відповісти
Поясни гімнюк, в чому маніпуляція? А зедовбень це ти себе мав на увазі?
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26.08.2022 15:19 Відповісти
Ну як можна тупому пояснити що він тупий? - це нереально.
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26.08.2022 15:37 Відповісти
Почни спорити з дурнем - він тебе "опустить" до свого рівня і задавить дурістью
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26.08.2022 15:58 Відповісти
Чечня маленька в основі гірська - лісова місцевість.Де використовування танків бтр і в більшості артилерії неможливе.Плюс чеченці знають місцевіть.Так можна воювати роками і невеликими силами.А у нас тіячи км відкритого фронту.С автоматами особливо не побігаешь під артобстрілами.
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26.08.2022 16:19 Відповісти
усим Українцям - легальну доступну зброю, "відстріляну" у зашифровану від портнових-татарових-дермаків базу.. кацапи завиють від страху перед нападом на такИх Українців
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26.08.2022 14:27 Відповісти
Рома, так скиньтесь всем своим "Голосящим" кодлом от Сявы на пару тройку танков. Или зп с ништяками в конвертах не позволяет? ну так Сява добавит, гондон использованный, дважды и обосравшийся без боя, тоже дважды.
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26.08.2022 14:28 Відповісти
ну в нас є свій супутник котрий і так передавав фото Україні безкоштовно
але 600 млн це завжди 600 млн

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26.08.2022 14:31 Відповісти
Да. И японцы давали данные без проблем. Но как тут не попиариться? Звучит то как! "Спутник Притулы".
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26.08.2022 14:37 Відповісти
Зрадойоби знову повилазили. За 600 млн декларується придбання супутника від іншої компанії ICEYE. Більше очей - більше одночасного спостереження за різними місцями.
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26.08.2022 14:50 Відповісти
Деньги нужно тратить на максимальный приоритет. Спутники уже есть, а экипировки, боекомплекта и вооружения нет.

"Снарядний голод". Джерело:
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26.08.2022 14:57 Відповісти
пасть закрий.
для початку почитай прес-реліз притули де він сам розказує якій супутник та кому він належав.
GEOSAT 2 це назва супутника. а контора того ж такого собі "українскього космобізнесмена"

але ні в тому річ. а в тому що є більш нагальни потреби ніж дубюлювання безкоштовних знимків з космосу які ми і так отримуємо. БЕЗКОШТОВНО!
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26.08.2022 18:59 Відповісти
оце ми дожилися
130тис орків кошмарить нашу армію в 250тис чоловік
пора де кому з керівницва війська згадати про офіцерську
честь і застрелиться щоб не позоритись
така моя думка
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26.08.2022 14:35 Відповісти
Прокидайтесь, там вже давно не 130 тисяч, а всі 300-400.
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26.08.2022 14:40 Відповісти
Воевать "мясом" как русне завещал людоед Суворов? Своих солдат нужно беречь. А вопросы нехватки вооружения и "снарядного голода" задайте Боневтику.
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26.08.2022 14:51 Відповісти
ты хоть для начала почитай про суворова. он то как раз в основном воевал против превосходящего по численности противника и наоборот ставил в основу войны заботу о солдатах и отличную их подготовку.
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26.08.2022 18:10 Відповісти
Ага. "Пражский палач" и "скопец", который в Альпах понес потери, которые в обычном бою немыслимы, угробил всю артиллерию, конницу, обозы да еще около 70% солдат и офицеров.
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26.08.2022 23:05 Відповісти
потери составили около 7 000, это далеко не 70 %. кроме того, противник численно был почти в три раза больше. это он так "мясом" забрасывал? втрое превосходящего противника? ну ты и олень
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27.08.2022 00:11 Відповісти
Сколько? Более 7000 убитых и более 2000 пленных. Потери составили более 25% всей союзной армии или около 70% той части, которая спасалась бегством под командованием Суворова.

"... После этого похода самая боеспособная на то время армия Европы - корпус Суворова - вообще перестала существовать. Суворов в январе 1800 года стал уводить потрепанное войско из Австрии в Чехию, чтобы потом маршировать в Россию. В Кракове он передал командование Розенбергу и вконец больным и разбитым, через Кобрин, добрался до Санкт-Петрбурга только 20 апреля 1800 года.

Однако Павел I его даже не принял. Никаких торжеств! Однозначно лишь то, что в 1800 году в Санкт-Петербурге все были в ярости и никто не считал переход через Альпы победой или чем-то героическим. Отвергнутый царем, пролежав после этого больным три недели, Суворов 6 мая умер, бросив в конце нелицеприятные слова в адрес царя графу Кутайсову: «… а о государе я теперь и думать не хочу». Император же Павел на это известие лишь процедил сквозь зубы - "Улизнул таки старая лиса".

Все выжившие суворовские солдаты были тоже либо больны, либо морально истощены, списаны за инвалидностью, и на этом победоносная история славных суворовских побед закончилась...."

Так то, ну ты и олень
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27.08.2022 00:44 Відповісти
Своє треба робити, бо чужого чекати довго. І метал дарма іржавіти не буде, і людям робота. Домовляйтесь про ліцензування натівської зброї.
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26.08.2022 14:39 Відповісти
За то ловят везде и мобилизацию делают, все в военкомат загоняют. И говорят, что могут призвать еще 500 тыс. Дебилы! У вас оружия нет, дятлы, вы че собрались сделать второй кацапстан и отправлять на фронт мясо? Ну вперед, только чем вы лучше рашки? Да ничем. И того количества оружия, которое нам дают сейчас, не удовлетворит потребности, чтобы быстро вооружить всех наших доблестных воинов. Как говорил кулеба, что украинцы пойдут даже с палками воевать. Идите воюйте палками, удачи
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26.08.2022 14:46 Відповісти
Які всі, *****, круті військові стратеги, розказують кадровому полковнику як треба воювати.
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26.08.2022 14:46 Відповісти
це той кадровий довборіз (ну або пиз..н) - одне з двох, який всім пояснював що не може 150 тис напасти на 40 млн. країну?
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26.08.2022 15:01 Відповісти
Він кадровий спецназівець а не начальник Генштабу і на відміну від багатьох з 24 лютого на війні.
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26.08.2022 15:22 Відповісти
ну так тоді нєхєр пхатися на телебачення і з вумним видом втюхувать людям як виявилося повну ахінею, значить треба займатися своєю справою
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26.08.2022 15:40 Відповісти


Прокидайтесь, там вже давно не 130 тисяч, а всі 300-400.

мені не віриш то й правильно на закордонній розвідці напевне довіряєш
так по їх версії на українському кордоні розгорнуто 110 батальйоних
тактичних груп
чисельність приблизно батальйонних груп тоже не секрет
так де тут 300-400тис
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26.08.2022 14:47 Відповісти
Найбільша проблема що ні один завод не евакуювали на Захід в підземелля колишніх воєнних заводів, хоча б саме необхідне і компактне вивезли ті ж Нептуни можна було б виробляти, була інформація від розробника що вони можуть і по наземних цілях якщо доробити.... РЛС і т.д.

Патронний завод думаю що нереально але решта.... Дати пару комплексів ППО що б прикрити з повітря... Б... якось такий пох..... І не б клянчили зараз тому на дальність 200-300 км і взагалі непонятно чи дадуть.. Там всі голови в ж...пу ***...ла засунули і мир шукають...
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26.08.2022 15:37 Відповісти
По планам еще от Пороха и Пастора на лето 2020 при наличии продолжения финансирования "Луч" и "Искра" обещали создать свое ПВО средней дальности. Но как все при Зелени - пошло прахом.
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26.08.2022 16:50 Відповісти
Костенко постійно суперечить собі. Нещодавно він казав, що треба добирати людей до армії, тому не можна відкривати кордони для чоловіків.
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26.08.2022 16:04 Відповісти
Кількісний склад ЗСУ у 700 тис. військовослужбовців ще на початку липня https://www.bbc.com/ukrainian/features-62099292 зазначив міністр оборони Рєзніков.
Якщо пропорцію 200 тис. на 500 тис. належно і неналежно озброєного особового складу ЗСУ, що наразі оприлюднив нардеп Костенко, застосувати до сум виплат грошового забезпечення бійцям, які приймають участь в боях, а це, як слідує з https://www.budgetnyk.com.ua/images/2022/08.2022/Hroshove_zabezpechennia_pid_chas_viiny.jpg інфографіки , в середньому 120 тис. грн на місяць, та не приймають - в середньому 50 тис. грн., то можна розрахувати приблизну цифру санітарних втрат ЗСУ на початок липня.

Так, як слідує з https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3543503-za-lipen-vijskovi-otrimaut-70-milardiv-ponad-polovinu-ricnogo-budzetu-minoboroni.html інформації МОУ приблизна сума грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ за червень 2022 року становить 63 млрд. грн.
Як слідує з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF#Text постанови КМУ №168 всім пораненим та покаліченим бійцям внаслідок бойових дій збільшено додаткову винагороду до 100 тис. грн., тому загальна сума їх грошового забезпечення становитиме в середньому 120 тис. грн. на місяць.

Отже, розрахунок:
1) обчислюємо загальну суму виплат військовослужбовцям в строю = 200000*120000+500000*50000 = 49 млрд. грн.;
2) отримуємо різницю від оприлюдненого загального обсягу грошового забезпечення ЗСУ у 63 млрд. грн. у червні і обчисленою у п.1 сумою = 63 - 49 = 14 млрд. грн. - це і є виплати пораненим бійцям за місяць;
Примітка: виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю (смертю) військовослужбовців ЗСУ у склад грошового забезпечення не відносяться, а йдуть окремим рідком в бюджеті, що слідує із https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/8/689001/ джерела.

Таким чином, кількість поранених бійців, які отримають виплати грошового забезпечення, в т.ч. додаткової винагороди, за червень становило приблизно = 14 000 000 000 : 120 000 = 116 000 осіб.
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26.08.2022 20:05 Відповісти
 
 