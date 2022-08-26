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Новини Війна
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На окупованій Донеччині виявлено 21 фільтраційний табір, де утримують та катують українців, - дослідження Єльського університету

фільтрація

Окупанти утримують полонених та викрадених, затриманих людей у фільтраційних таборах чотирьох типів.

Про це повідомляється у звіті дослідників Єльського університету за підтримки Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.

У звіті зазначається, що Росія та бойовики "ЛДНР" керують принаймні 21 таким об’єктом у Донецькій області. Існує чотири типи об’єктів, задіяних у фільтрації: для реєстрації, утримання, вторинних допитів та затриманих.

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Це розслідування Conflict Observatory було проведено з використанням збору, аналізу та документації даних із відкритих джерел. Кожне джерело було оцінено за критеріями, встановленими Берклійським протоколом з розслідування цифрових відкритих джерел.

Відомо, що окупанти облаштували фільтраційні табори на теориторіях шкіл, ринків та в'язниць. Біля одного такого табору можна побачити могили, які свідчать про масові поховання.

Як йдеться у звіті, умови, про які повідомляють особи, які були звільнені з досліджених закладів, можуть вважатися жорстоким, нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням згідно з міжнародним гуманітарним правом і правом прав людини.

Ці умови включають переповненість закладів, відсутність доступу до відповідних санітарних умов, недостатню кількість їжі та чистої води, вплив стихії, відмову в медичній допомозі та використання ізоляції. У деяких конкретних випадках поводження, якого зазнали звільнені, як-от застосування електричного струму, екстремальні умови ізоляції та фізичне насильство, може вважатися катуванням.

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"Лише особисті та безперешкодні інспекції представників ООН і міжнародних гуманітарних організацій можуть остаточно підтвердити висновки цього звіту та інших пов’язаних з ним розслідувань", - зазначено у висновках.

окупація (6668) катування (597) росія (64926) США (22512) Донецька область (8322)


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Топ коментарі
+13
Мрази рашистские. В 21 веке такое творить. И одновременно быть членом ООН. Гитлер в гробу переворачивается.
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26.08.2022 15:10
+9
прокляті москалі
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26.08.2022 15:04
+7
Завдання цивілізованого світу - фізично усунути, знешкодити самообісраного білоруського бика і його душпастиря *****...
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26.08.2022 15:43
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прокляті москалі
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26.08.2022 15:04 Відповісти
Мрази рашистские. В 21 веке такое творить. И одновременно быть членом ООН. Гитлер в гробу переворачивается.
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26.08.2022 15:10 Відповісти
Я вам навіть більше про маштаби розповім. Коли орки захопили Маріуполь, їм всюди виділись Азов, то вони в сел Мирне, це той де завод Ілліча, загнали всіх чоловіків в буси та увезли на фільтрацію. Два місяця про них не чули, потім частину повернули, а частина загубилась(
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26.08.2022 15:18 Відповісти
Гитлер от смеха вертится. Ему и не снилось, что Россия нападёт на Украину, а Германия будет уговаривать их о примирении. Есть и общие очень некрасивые черты тоталитарных режимов - они позволяют автократам продвигать свои низшие планы мести по полной гос. программе. Фюреру не понравились евреи в Вене - итог знаем. Недофюреру птн не понравились украинцы (может колбасу не продали или ещё чего) - итог виден. Вот как бы сделать, чтобы подобные мрази никогда не получали абсолютной власти, вот в чём вопрос. Думаю ответ только демократия, раздел властей, как бы неидеальна она не была.
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26.08.2022 19:58 Відповісти
Завдання цивілізованого світу - фізично усунути, знешкодити самообісраного білоруського бика і його душпастиря *****...
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26.08.2022 15:43 Відповісти
Донбасс сплошной край бандеровцев и правосеков...
РюZZkие бараны...вон на свой концлагерь...
Зеля создал украинский Моссад...найдет всех...
Зуб даю...
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26.08.2022 16:07 Відповісти
Їм після заходу в Маріуполь навіть в 70 річних дідах азовці ввижались!
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26.08.2022 17:01 Відповісти
"Лише особисті та безперешкодні інспекції представників ООН і міжнародних гуманітарних організацій можуть остаточно підтвердити висновки цього звіту та інших пов'язаних з ним розслідувань", - зазначено у висновках. Джерело:
То есть никогда не будут подтверждены,ибо рашка,как постоянный член этой импотентной организации и обладающая правом вето,никогда никого в эти концлагеря не допустит.
Самое главное,что африканские дети не голодают,правда ООН?Создается впечатления,что украинцев пытают в этих лагерях с молчаливого согласию ООН,а Гуттериш-подельник *****.
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26.08.2022 17:06 Відповісти
А де отой гамнесті-інтернейшл?! Чого мовчить, язик в дупі *уйла застряг?!!!
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26.08.2022 18:52 Відповісти
концентрационные лагеря. коммуняки Гулаг создали и там убиты были за все время сотни миллионов человек.
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26.08.2022 19:31 Відповісти
А вот настоящее лицо ,,руского мира". Концлагеря. Шоб вы все передохли, кацапы
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26.08.2022 21:58 Відповісти
Цікаво скільки із них голосували по приколу?
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26.08.2022 23:16 Відповісти
концлагеря-- это важная часть их оккупационных планов. Без них они оккупированные территории не удержат .
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27.08.2022 08:41 Відповісти
Туда бы Пару Римского Франциска позвать показать
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27.08.2022 09:28 Відповісти
А в это время....

24 августа вышло около 5 тысяч верующих УПЦ МП (РПЦ-ФСБ), которые направились крестным ходом в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Тернопольская область) вопреки запрету на массовые мероприятия

Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш

Монастир став оплотом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікації регіону, після указу Миколи II https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 - осередком діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 ЧОРНОЇ СОТНІ .

Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»
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27.08.2022 11:24 Відповісти
17 липня 2003 року уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича прийняв розпорядження № 438-р «Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври», лавру передали на 49 років у безкоштовне користування представникам УПЦ МП

ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК

«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,

ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»

У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни

И где наша доблестная СБУ, ВР, ОПу?
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27.08.2022 11:27 Відповісти
 
 