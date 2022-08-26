На окупованій Донеччині виявлено 21 фільтраційний табір, де утримують та катують українців, - дослідження Єльського університету
Окупанти утримують полонених та викрадених, затриманих людей у фільтраційних таборах чотирьох типів.
Про це повідомляється у звіті дослідників Єльського університету за підтримки Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.
У звіті зазначається, що Росія та бойовики "ЛДНР" керують принаймні 21 таким об’єктом у Донецькій області. Існує чотири типи об’єктів, задіяних у фільтрації: для реєстрації, утримання, вторинних допитів та затриманих.
Це розслідування Conflict Observatory було проведено з використанням збору, аналізу та документації даних із відкритих джерел. Кожне джерело було оцінено за критеріями, встановленими Берклійським протоколом з розслідування цифрових відкритих джерел.
Відомо, що окупанти облаштували фільтраційні табори на теориторіях шкіл, ринків та в'язниць. Біля одного такого табору можна побачити могили, які свідчать про масові поховання.
Як йдеться у звіті, умови, про які повідомляють особи, які були звільнені з досліджених закладів, можуть вважатися жорстоким, нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням згідно з міжнародним гуманітарним правом і правом прав людини.
Ці умови включають переповненість закладів, відсутність доступу до відповідних санітарних умов, недостатню кількість їжі та чистої води, вплив стихії, відмову в медичній допомозі та використання ізоляції. У деяких конкретних випадках поводження, якого зазнали звільнені, як-от застосування електричного струму, екстремальні умови ізоляції та фізичне насильство, може вважатися катуванням.
"Лише особисті та безперешкодні інспекції представників ООН і міжнародних гуманітарних організацій можуть остаточно підтвердити висновки цього звіту та інших пов’язаних з ним розслідувань", - зазначено у висновках.
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РюZZkие бараны...вон на свой концлагерь...
Зеля создал украинский Моссад...найдет всех...
Зуб даю...
То есть никогда не будут подтверждены,ибо рашка,как постоянный член этой импотентной организации и обладающая правом вето,никогда никого в эти концлагеря не допустит.
Самое главное,что африканские дети не голодают,правда ООН?Создается впечатления,что украинцев пытают в этих лагерях с молчаливого согласию ООН,а Гуттериш-подельник *****.
24 августа вышло около 5 тысяч верующих УПЦ МП (РПЦ-ФСБ), которые направились крестным ходом в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Тернопольская область) вопреки запрету на массовые мероприятия
Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш
Монастир став оплотом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікації регіону, після указу Миколи II https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 - осередком діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 ЧОРНОЇ СОТНІ .
Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»
ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК
«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,
ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»
У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни
И где наша доблестная СБУ, ВР, ОПу?