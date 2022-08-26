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Імовірною причиною обвалу будинку у Львові була реконструкція у сусідній будівлі, - міськрада

львів

У Львові обвалилася частина будинку, зруйновано три квартири.

Про це повідомили на сторінці Львіської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на місце події оперативно виїхали заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк та голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля. Мешканці будинку розповіли Маруняк, що почули незвичний шум в одній з квартир та подзвонили у поліцію. Людей з будинку евакуювали до того, як стався обвал.

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"Внаслідок обвалу флігельної частини будинку зруйнувано три квартири та 2 нежитлові приміщення. Одна квартира здавалась в оренду, відтак зараз з'ясовують, чи були у ній люди. Всіх решту мешканців евакуйовано. На місці аварії працюють усі відповідні служби", - сказала Маруняк.

За попередньою інформацією, ймовірною причиною обвалу стала реконструкція будинку у сусідній будівлі на проспекті Свободи, 21. Наразі законність робіт встановлюють.

Львів (3066) обвал (80) будинки (166) ДСНС (5091)


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проспект Свободи - центр Львова - виглядає нормально
Порушені внутрішні приміщення ...
Хтось сяде ?
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26.08.2022 19:41 Відповісти
 
 