Працівники "Укренерго" відновили дві пошкоджені ворожими обстрілами магістральні лінії ЗАЕС, що живлять станцію

Робота двох пошкоджених російськими обстрілами магістральних ліній, які працюють для власних потреб Запорізької АЕС, відновлена.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 25 серпня, НЕК "Укренерго" вжило всіх необхідних заходів для відновлення магістральної мережі, яка забезпечує роботу Запорізької АЕС.

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"Зокрема було відновлено роботу двох пошкоджених рашистами магістральних ліній, які зараз надійно заживлюють власні потреби Запорізької АЕС. Завдяки цьому наразі забезпечено стабільне енергоживлення та безпечне функціонування сховищ відпрацьованого ядерного палива та інших важливих об’єктів, що знаходяться на майданчику ЗАЕС. Найближчим часом ремонтні бригади "Укренерго" зможуть завершити відновлення ще однієї магістральної лінії, яка дасть можливість підвищити безпеку роботи електростанції", – йдеться в повідомленні.

Наразі енергосистема України продовжує стабільно працювати в складі енергомережі ENTSO-E. Втрата потужності, спричинена відключенням Запорізької АЕС, компенсована та енергосистема збалансована.

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