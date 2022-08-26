Реєстр пошкодженого та знищеного за час повномасштабного вторгнення Росії майна презентували в Україні

Через застосунок та портал "Дія" українці подали вже понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене внаслідок російського повномасштабного вторгнення майно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

Мінінфраструктури та Мінцифри презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна під час російсько-української війни. Дані з реєстру потрібні для того, щоб сформувати політику компенсації збитків та відбудови після перемоги України.

Через "Дію" надійшло понад 256 тисяч повідомлень про пошкодження. Цю інформацію мають перевірити органи місцевої влади. Тож реєстр буде наповнюватись даними за результатами обстежень будівель спеціальними комісіями, що створили органи місцевого самоврядування.

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"Було важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше. Ми зробили це навесні. Саме тоді ми запустили прийом заявок про пошкоджене майно у "Дії". А сьогодні презентуємо реєстр, який буде зберігати цю інформацію. Вона допоможе створити ефективний план відновлення та компенсувати збитки українцям", — очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Проєкт також реалізується за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".