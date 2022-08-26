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Реєстр пошкодженого та знищеного за час повномасштабного вторгнення Росії майна презентували в Україні

дія

Через застосунок та портал "Дія" українці подали вже понад 256 тисяч повідомлень про пошкоджене внаслідок російського повномасштабного вторгнення майно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

Мінінфраструктури та Мінцифри презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна під час російсько-української війни. Дані з реєстру потрібні для того, щоб сформувати політику компенсації збитків та відбудови після перемоги України.

Через "Дію" надійшло понад 256 тисяч повідомлень про пошкодження. Цю інформацію мають перевірити органи місцевої влади. Тож реєстр буде наповнюватись даними за результатами обстежень будівель спеціальними комісіями, що створили органи місцевого самоврядування.

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"Було важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше. Ми зробили це навесні. Саме тоді ми запустили прийом заявок про пошкоджене майно у "Дії". А сьогодні презентуємо реєстр, який буде зберігати цю інформацію. Вона допоможе створити ефективний план відновлення та компенсувати збитки українцям", — очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Проєкт також реалізується за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Автор: 

майно (327) реєстр (842) Мінцифри (1181) Дія (1118)


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активно роширювати у Раші ...
З надписом - "Україна чекє оплати репарацій !"
Ней думають та рахують ...
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26.08.2022 19:59 Відповісти
Не зрозуміло який другий реєстр створено. Але в багатьох ОТГ досі немає комісій для обстеження. Не цікаво,не тільки а часі.
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26.08.2022 23:53 Відповісти
 
 