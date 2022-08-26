УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13345 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 025 12

В Мелітополі рашисти також погрожують позбавляти батьківських прав, якщо діти не підуть до окупаційних шкіл, - мер Федоров

діти,мелітополь

В тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники примушють батьків відправляти своїх дітей до школи.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Батькам, які не хочуть віддавати дітей до рашистських шкіл, окупнати спочатку роблять попередження. Потім штрафують на 40 тис рублів і погрожують позбавляти батьківських прав. Пропонують по 10 тис рублів тим, хто приведе дитину до школи", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Маріупольських батьків примушують віддавати дітей до шкіл окупантів. Погрожують штрафами та позбавленням батьківських прав, - Андрющенко

Автор: 

діти (5050) Мелітополь (770) окупація (6670) Федоров Іван (645)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Это не мелитопольские виноваты , а ZeОПа Д'Ерьмака -демченко приказавшие разминировать Чонгар и минные поля По плану кротов была готова полная КАПИТУЛЯЦИЯ ‼️ Все 2,5 года проводился САБОТАЖ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ ‼️Факт очевиден даже для тупорылых73%🤢🤡🎪
показати весь коментар
26.08.2022 16:06
+4
В Мелитополь оккупанты вообще въехали как на параде . А хвалебная тероборона и с ГОРОХОПЛЮВА не выстрелила в оккупантов. Без боя задали город. Теперь гражданские в заложниках у рашистов
показати весь коментар
26.08.2022 15:52
+3
После полной оккупации Украины Молдавии Эстонии Белоруссии Латвии и Литвы...Гитлер разрешил обучение в школах на родных языках захваченных республик...
И кто после этого фашист?
показати весь коментар
26.08.2022 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Мелитополь оккупанты вообще въехали как на параде . А хвалебная тероборона и с ГОРОХОПЛЮВА не выстрелила в оккупантов. Без боя задали город. Теперь гражданские в заложниках у рашистов
показати весь коментар
26.08.2022 15:52 Відповісти
Это не мелитопольские виноваты , а ZeОПа Д'Ерьмака -демченко приказавшие разминировать Чонгар и минные поля По плану кротов была готова полная КАПИТУЛЯЦИЯ ‼️ Все 2,5 года проводился САБОТАЖ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ ‼️Факт очевиден даже для тупорылых73%🤢🤡🎪
показати весь коментар
26.08.2022 16:06 Відповісти
Середньовічне мракобєсіє
показати весь коментар
26.08.2022 15:53 Відповісти
После полной оккупации Украины Молдавии Эстонии Белоруссии Латвии и Литвы...Гитлер разрешил обучение в школах на родных языках захваченных республик...
И кто после этого фашист?
показати весь коментар
26.08.2022 16:00 Відповісти
русскіє не ******* насправді свою мову, тому так паршиво розмовляють і тим більше пишуть нею. То як вони своє ненавидять, то де їм чуже зрозуміти. А змушують спеціально, щоб покуражитися, куражитися вони ******* і ніколи не упускають такої можливості.
показати весь коментар
26.08.2022 16:05 Відповісти
У них в основному Фєнька..ГУЛАГовская а не рюZZkoe наречіе...
показати весь коментар
26.08.2022 16:10 Відповісти
сожгите тогда школы и никто не пойдет туда учиться. Партизаны скорее всего сожгут школы
показати весь коментар
26.08.2022 16:09 Відповісти
Могут устраивать теракты против детей в школах чтобы обвинить Украину. Это кацапская тактика - им плевать на жизни детей.
показати весь коментар
26.08.2022 16:11 Відповісти
А какая разница.... Вова Зеленский учился в такого типа школе № 95 (вправду номер школы такой). Результат налицо - стал Президентом.
показати весь коментар
26.08.2022 16:17 Відповісти
Думаю, там незавидная судьба у всех будет без разницы сдал ты своего ребенка в ************ школу или не сдал. В любом случае родителей заберут на войну а детей в приют и на промывку мозгов после чего опять же на фронт.
показати весь коментар
26.08.2022 16:19 Відповісти
ЗеКодломойскій стане й 95-м президентом України через 95 років...
показати весь коментар
26.08.2022 16:22 Відповісти
Йося Джугашвили сидел в царской тюряге и свой лично ГУЛАГ соорудил...уничтожив чЛєніна 1921 году и по факту захватил власть Шаріковско-Швондєрскую...Михаил Булгаков первым понял что строит этот урод...
показати весь коментар
26.08.2022 16:29 Відповісти
 
 