В Мелітополі рашисти також погрожують позбавляти батьківських прав, якщо діти не підуть до окупаційних шкіл, - мер Федоров
В тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники примушють батьків відправляти своїх дітей до школи.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Батькам, які не хочуть віддавати дітей до рашистських шкіл, окупнати спочатку роблять попередження. Потім штрафують на 40 тис рублів і погрожують позбавляти батьківських прав. Пропонують по 10 тис рублів тим, хто приведе дитину до школи", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Vika Lysenko
показати весь коментар26.08.2022 16:06
+4 Kfor fanat
показати весь коментар26.08.2022 15:52
+3 Senator #518037
показати весь коментар26.08.2022 16:00
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И кто после этого фашист?