В Мелітополі рашисти також погрожують позбавляти батьківських прав, якщо діти не підуть до окупаційних шкіл, - мер Федоров

В тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники примушють батьків відправляти своїх дітей до школи.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Батькам, які не хочуть віддавати дітей до рашистських шкіл, окупнати спочатку роблять попередження. Потім штрафують на 40 тис рублів і погрожують позбавляти батьківських прав. Пропонують по 10 тис рублів тим, хто приведе дитину до школи", - йдеться в повідомленні.

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