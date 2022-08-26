ЗСУ отримали понад 20 систем HIMARS та M270, усі працюють., - Міноборони

Збройні сили Україні мають на озброєнні понад два десятки реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270 та MARS. Усі вони неушкоджені та працюють.

Про це повідомило міністерство оборони України в своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"20+ українських HIMARS, M270 та MARS. Усі працюють. А 50+ російських складів зі зброєю та амуніцією вийшли з гри", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вот все, что осталось": база російських окупантів у Новій Каховці після влучання HIMARS. ВIДЕО