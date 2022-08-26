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ЗСУ отримали понад 20 систем HIMARS та M270, усі працюють., - Міноборони

himars

Збройні сили Україні мають на озброєнні понад два десятки реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270 та MARS. Усі вони неушкоджені та працюють.

Про це повідомило міністерство оборони України в своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"20+ українських HIMARS, M270 та MARS. Усі працюють. А 50+ російських складів зі зброєю та амуніцією вийшли з гри", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ отримали понад 20 систем HIMARS та M270, усі працюють., - Міноборони 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вот все, что осталось": база російських окупантів у Новій Каховці після влучання HIMARS. ВIДЕО

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Міноборони (7318) зброя (7438) допомога (8300) HIMARS (307)


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Врни працюють.
Щодо вибухів і ураження цілей на Херсонщині станом на зараз:
▪️точкове влучання в базу у Херсонському районі. База мінус.
▪️точкове влучання у склад БК у районі Чорнобаївки. Також попередньо є прильот у військову частину де базувалися свинособаки🐷🐶
▪️точкові влучання у Антонівський міст. Щодо наслідків інформація уточнюється.
▪️вночі були прильоти по Дар'ївському мосту. Він виведений з ладу.
▪️вранці було завдано ударів по базуванню свинособак поблизу Високопілля.
▪️влучання в склад БК у Новій Каховці

Інші влучання уточнюється.
ЗСУ працює🔥🚀
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26.08.2022 15:56 Відповісти
Ну що тут сказати- слава ЗСУ!
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26.08.2022 16:03 Відповісти
двадцать - тридцать... где так, плюс-минус )))
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26.08.2022 16:06 Відповісти
Та ще б штук так 80,було б непогано...
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26.08.2022 16:40 Відповісти
я як ото взнала, що в рашистів 5000 баз, так якось і стало зрозуміло, чому вогняний вал на сході не припиняється...
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26.08.2022 17:29 Відповісти
 
 