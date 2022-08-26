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ЗСУ отримали понад 20 систем HIMARS та M270, усі працюють., - Міноборони
Збройні сили Україні мають на озброєнні понад два десятки реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270 та MARS. Усі вони неушкоджені та працюють.
Про це повідомило міністерство оборони України в своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"20+ українських HIMARS, M270 та MARS. Усі працюють. А 50+ російських складів зі зброєю та амуніцією вийшли з гри", - йдеться у повідомленні.
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Щодо вибухів і ураження цілей на Херсонщині станом на зараз:
▪️точкове влучання в базу у Херсонському районі. База мінус.
▪️точкове влучання у склад БК у районі Чорнобаївки. Також попередньо є прильот у військову частину де базувалися свинособаки🐷🐶
▪️точкові влучання у Антонівський міст. Щодо наслідків інформація уточнюється.
▪️вночі були прильоти по Дар'ївському мосту. Він виведений з ладу.
▪️вранці було завдано ударів по базуванню свинособак поблизу Високопілля.
▪️влучання в склад БК у Новій Каховці
⚡Інші влучання уточнюється.
ЗСУ працює🔥🚀