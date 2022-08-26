Росія отримала сотні іранських безпілотників та може їх використати у війні проти України, - Associated Press
Іран вже надав Росії сотні безпілотників, які РФ може використати у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press із посиланням на дані західної розвідки.
Так, за даними видання, Росія отримала "сотні іранських безпілотників".
AP зазначає, що поки точно не відомо, чи почала РФ використовувати безпілотники у війні проти України.
"Але, здається, безпілотники справні та готові до використання", - йдеться в повідомленні.
Видання нагадує, що минулого місяця, міністр закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заявив, що Тегеран має "різні види співпраці з Росією, включно з оборонним сектором".
"Але ми не будемо допомагати жодній зі сторін, залучених у цю війну, тому що ми вважаємо, що її (війну. - Ред.) потрібно зупинити", - сказав він.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129".
Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.
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Итак, первоначальный штамм коронавируса, который сейчас всему миру известен как COVID-19, был создан в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". А теперь предыстория. В конце 2018-начале 2019 года отношения между руководством Китая и России обострились. На территорию России с Китая контрабандным путем завозят огромное количество дешёвых и доступных синтетических наркотиков китайского производства. Часть поставок согласована китайским и российским руководством и под контролем ФСБ уходит трафиком через Россию в Европу, некоторые страны Африки (там контроль у ЧВК Пригожина), Южной Америки (бартер на кокаин), а также в страны, которые входили в состав СССР. Но часть наркотических средств с Китая в Россию ввозилась без согласования и привела к катастрофическим последствиям в части распространения наркомании, в том числе детской, и, как следствие, к росту смертности в результате употребления наркотических средств во всех приграничных с Китаем регионах. Эта проблема вскоре перестала быть локальной и быстро стала распространяться на всю страну. В официальной статистике это, конечно, не отражено. Российские власти пытались убедить китайскую сторону закрыть несогласованные поставки наркотиков, но в ответ получали обещания, которые не выполнялись, а объёмы поставок росли. Путин с Патрушевым пытались проучить китайское руководство, организовав контрабандные поставки в Китай героина и кокаина по демпинговым ценам, но китайское руководство быстро эти каналы заблокировало. Плюс отношение руководства Китая лично к Путину стало, мягко говоря, пренебрежительным, и это сыграло решающую роль в решении отомстить китайскому руководству.
Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин. У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в "Векторе". (Мы, безусловно, не специалисты в вирусологии и далее все сведения, которые касаются вируса, мы даём со ссылкой на наши источники, в том числе в СВР и Главном управлении Генштаба.) Патрушев представил данные от создателей вируса, из которых следовало, что вирус был создан в расчете на использование в Китае и странах Юго-Восточной Азии (это как-то связано с количеством рецепторов через которые этот вирус попадает в организм), что смертность у целевой этнической группы составляет от 5 до 8%, у других групп - менее 3%. По данным создателей, на которые ссылался Патрушев, эпидемия продлится от 3 месяцев до полугода и - уже по анализу Патрушева - вызовет мощный политический и экономический кризис в том регионе. Вакцина уже была и, по словам разработчиков, к осени должна была пройти последние испытания. На сегодняшний день уже понятно, что данные создателей вируса были не точны. Но в тот момент Путину идея очень понравилась, и он дал разрешение на проработку и реализацию этого проекта. К 15 августа 2019 года план спецоперации был проработан и согласован, и Путин дал старт реализации. Во второй половине августа сотрудники российского посольства в Иране, используя связи с иранской КСИР и пообещав финансовую и политическую поддержку, привлекли руководство КСИР к участию в спецоперации и передали разведке КСИР штамм вируса и то, что они назвали "вакциной", для дальнейшей передачи китайской разведке с "легендой" получения образцов по своим связям в Ираке из якобы секретной лаборатории на территории Ирака. Так и произошло. В период с 20 по 29 августа 2019 разведка КСИР передала образцы китайской разведке, рассказав легенду про лабораторию в Ираке. Далее китайская разведка передала вирус в институт вирусологии в Ухане.
Часть 2! А две группы сотрудников Главного управления Генштаба, прибывшие в Китай в сентябре и октябре 2019 года, заразили сотрудников и родственников сотрудников института вирусологии в Ухане. Всё должно было выглядеть, как утечка из института вирусологии. Вторая группа в октябре понадобилась, потому что после "работы" первой группы у разведки не было сведений о подтвержденных случаях заражения. Это, безусловно, не говорит, что первая группа "проработала" впустую, просто на тот момент не было возможности подтвердить заражения на 100%, так что первые заболевшие вполне могли появиться уже в сентябре 2019 года.
Но есть и другая линия этого сюжета. Руководство иранской КСИР оставило образцы штамма вируса и то, что российская сторона назвала "вакциной" (но, конечно, таковой не являлось и, в отличие от реального штамма коронавируса, была пустышкой). Руководство КСИР передало штамм и "вакцину" для изучения в лабораторию в Иране. Видимо, уже реально из-за неосторожного обращения со штаммом коронавируса первые заболевшие в Иране появились уже в октябре 2019 года. Посмотрите динамику эпидемии в Иране и всё станет ясно. А в самом начале января 2020 года один из сотрудников иранской лаборатории передал штамм вируса и "вакцину" своей знакомой, канадской ученой, доктору иммунологии Форуг Хадем, которая улетела из Ирана. В КСИР узнали о передаче 8 января 2020 года, когда штамм и "вакцина" были уже на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшей международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, на котором Форуг Хадем покидала Иран. В КСИР решили не снимать Форуг Хадем с рейса, опасаясь международного скандала и ненужной огласки, но и рисковать не стали, решив уничтожить самолёт с "грузом". Да и, кстати, консультации вели по этому вопросу с Патрушевым, а тот был на прямой связи с Путиным.
Теперь проясним последствия. Реализация плана, если не считать непредвиденные обстоятельства в Иране, прошла успешно. Но таких последствий ни Путин, ни Патрушев, ни создатели вируса, ни те кто участвовал в разработке и реализации плана, конечно, не ожидали. Последствия превзошли ожидания и обернулись катастрофой мирового масштаба.
Путин испугался мести китайского руководства аналогичным способом и скрылся в "бункер", а точнее в изоляцию, но тут кстати добавилось и ухудшающееся состояние его здоровья.
Известны ли китайской стороне все детали этой истории? На сегодняшний день, да. Каким образом российское руководство расплатится за свой идиотизм, узнаем уже в ближайшее время. Переговоры с китайской стороной идут полным ходом. Путин немного успокоился и полагает, что пока у него есть, что взять, никто его уничтожать не будет, что вполне резонно. Вот только отдать он может не своё.
Да, и то что, впоследствии стало называться "Спутник V", разработано ещё в 2019 году. Участники спецоперации были им вакцинированы, также, когда стало понятно, что вирус одинаково опасен для всех, в апреле-мае 2020 года было вакцинировано практически все российское российское руководство, за редким исключением.
В сентябре 2019 года в лабораторном корпусе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" был взорван газовый баллон и пожар, последовавший за этим, должен был, по замыслу, уничтожить доказательства создания вируса в этом учреждении.
Дуже схоже на схему обходу санкцій
Ну а щодо "таких самих як кацапи " - мимо , Іран - не кацапія , як і стосунки між ними це не дружба (( І ніхто у плачах про голод Іран не згадував , на Близькому Сході голодранці трішки інші , не Іран точно !
"почитайте про удари по Саудовській аравії"
Саме так, почитайте, тільки дуже уважно.
Там було багавто разів використані БПЛА майже з Аліекспрес, проти дуже пожеженебезпечних об'єктів і головне - без прикриття ПВО.
Краще, ще знайдіть ТТХ іранських безпілотників, якщо добре пошукати в мережі є.
Доречі, як тут вже зазначалось, у Ірана взагалі аж під 500 БПЛА усіх типів та "свіжостей",
так що наівть пару сот найпростіших вони за декілька місяців не наклепають, а найкращі, зовні схожі на Штатівські, але тільки зовні, у них взагалі одиничні екземпляри.
Наші підприємці вже роблять не гірші, а в основному значно кращі за ТТХ.
їх всього шт 30 виготовлено
Звідки ви із своїми коментарями вискакуєте ? Краще вже пишіть про свого коханого божневтіка і співайте гімни його розчепіреній скумбрії ((
Тайвань передал Украине 900 Дронов...кто кого?делаем ставки панове...
Конче потрібно пару збити і дослідити, хто і що їм постачає? (апраратну частину, програмне забезпечення, системи прицілювання etc.)...
І передати список американцям, щоб ті такі санкції в'їпали, щоб ці фірми припинили своє існування...
і де вони стільки дюралюмінію чи люмінію нарили..
То що там з габаритами безпілотника у розібраному стані , бо щось так і не побачив відповіді "люмінієвої" спеціалістки , мабуть від шуму ватерклозета забулася написати )) Придбай собі з електронним управлінням , не будеш жахатися при змиві а в результаті станеш добрішою до оточення ))
Ювелирная работа .
Іран ніразу не лідер у високих технологіях та мікроелектроніці...Тому потрібно дослідити....Хто? І по яких схемах обходу санкцій, постачає апаратну частину і ці системи наведення іранцям?
Якщо Китай? То Америка буде рада вліпити чергові санкції китайцям....
Но да, технологии - это прежде всего чипы... но тут да, щас какой-нибудь электронный гироскоп помещается на кончике мезинца и стоит два бакса максимум. Поэтому, в частности, летают "орланы".
Сгноить тот Иран за такое!
А почему наш МИД на второй день не поехал и не поговорил с Ираном, не рассказал про войну в Украине и не попросил не давать беспилотники.
плохо работают.
- 25 августа Израиль нанес ракетные удары по штабам и складам проиранских сил., в Сирии , после атаки израильских ВВС, взрывы продолжались почти шесть часов.
Известно о многочисленных жертвах среди проиранских вооруженных сил.
Сообщается также об ударе по целям в районе сирийского порта Тартус, которые наносились со стороны Средиземного моря.
Возможно, эта была атака с целью подавления сирийских ПВО.
В ряде случаев пожары возникали из-за падения ракет и осколков ракет сил противовоздушной обороны.
Одновременно с израильским ударом , американские коалиционные силы нанесли серию ударов по проиранским силам на востоке Сирии в ответ на атаки американских баз.
- 14 августа. ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в провинции Тартус, а также в районе горного хребта Каламун, на границе с Ливаном.
убиты трое сирийских военнослужащих, причинен ущерб базе проиранских боевиков.
- 22 июля. ЦАХАЛ нанес авиаудары по целям около Дамаска, убиты трое сирийских военных, есть раненые.
Уничтожен завод по сборке БПЛА, атакованы позиции ПВО Сирии, не менее восьми убитых .
Нє, ну навіщо серйозне видання копіпастить цю кацапську зуйню?! Чи, може, в редакції лаптєлапий кріт завівся?