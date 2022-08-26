Росія отримала сотні іранських безпілотників та може їх використати у війні проти України, - Associated Press

Іран вже надав Росії сотні безпілотників, які РФ може використати у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press із посиланням на дані західної розвідки.

Так, за даними видання, Росія отримала "сотні іранських безпілотників".

AP зазначає, що поки точно не відомо, чи почала РФ використовувати безпілотники у війні проти України.

"Але, здається, безпілотники справні та готові до використання", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що минулого місяця, міністр закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заявив, що Тегеран має "різні види співпраці з Росією, включно з оборонним сектором".

"Але ми не будемо допомагати жодній зі сторін, залучених у цю війну, тому що ми вважаємо, що її (війну. - Ред.) потрібно зупинити", - сказав він.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

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