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Новини Війна
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Росія отримала сотні іранських безпілотників та може їх використати у війні проти України, - Associated Press

shahed

Іран вже надав Росії сотні безпілотників, які РФ може використати у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press із посиланням на дані західної розвідки.

Так, за даними видання, Росія отримала "сотні іранських безпілотників".

AP зазначає, що поки точно не відомо, чи почала РФ використовувати безпілотники у війні проти України. 

"Але, здається, безпілотники справні та готові до використання", - йдеться в повідомленні.

Видання нагадує, що минулого місяця, міністр закордонних справ Ірану Хосейн-Амір Абдоллахіан заявив, що Тегеран має "різні види співпраці з Росією, включно з оборонним сектором".

"Але ми не будемо допомагати жодній зі сторін, залучених у цю війну, тому що ми вважаємо, що її (війну. - Ред.) потрібно зупинити", - сказав він.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 ворожі безпілотники знищено минулої доби, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4107) Іран (2014) росія (64958)


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Топ коментарі
+34
У Ирана нет сотен беспилотников. Это все рашистский вброс.
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26.08.2022 16:13
+23
Панове ізраїльтяни, будь ласочка, насипте тим недолугими з Ірану, щоб аж очі в них повилазили!
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26.08.2022 16:14
+18
а ми тут переймаємося, що вони з голоду помруть, ще щось, а їм добре, вони просто не підтримують жодну зі сторін, вони нейтральні. Ну збили наш літак, ну поставили безпілотники рашці, щоб українців по-більше вбити. Нчого особистого - просто бізнес.
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26.08.2022 16:13
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нужно испытывать антидроновое оружие
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26.08.2022 16:11 Відповісти
Цікаво, начкільки їх реально збити з АК https://www.youtube.com/watch?v=BBKPQhKi2iM
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26.08.2022 21:22 Відповісти
У Ирана нет сотен беспилотников. Это все рашистский вброс.
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26.08.2022 16:13 Відповісти
да хз, Иран закрьіт информативно... Мб и есть подземньіе заводьі... У нас главньіе олигархи из страни противника Ирана... Потому нам навязьівают негатив, а РФ подкупила Иран технологияси и АЄС безоплатньім... По сбитию самолета нашего тоже все очень запутано и нечисто на руку...
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26.08.2022 16:17 Відповісти
По збиттю якого літака?
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26.08.2022 16:54 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-iran-aviakatastrofa/31644033.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-iran-aviakatastrofa/31644033.html

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26.08.2022 16:57 Відповісти
таким чином іранці закриваютьсвої потреби і іранцям начхати що через це має загинути багато українців, але негатив про них нам нав"язують країни-суперники?
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26.08.2022 17:06 Відповісти
Если в кране нет воды...
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26.08.2022 18:02 Відповісти
Как и другие страны, в том числе и дружеские
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26.08.2022 21:31 Відповісти
со сбитием нашего самолета в Иране уже все предельно ясно: Часть 1! Дорогие подписчики и гости канала! Вы знаете, что по пятницам мы публикуем материалы о происхождении коронавируса COVID-19. Но обстоятельства складываются таким образом, что мы вынуждены торопиться и весь оставшийся материал по этой теме опубликуем уже сегодня.
Итак, первоначальный штамм коронавируса, который сейчас всему миру известен как COVID-19, был создан в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". А теперь предыстория. В конце 2018-начале 2019 года отношения между руководством Китая и России обострились. На территорию России с Китая контрабандным путем завозят огромное количество дешёвых и доступных синтетических наркотиков китайского производства. Часть поставок согласована китайским и российским руководством и под контролем ФСБ уходит трафиком через Россию в Европу, некоторые страны Африки (там контроль у ЧВК Пригожина), Южной Америки (бартер на кокаин), а также в страны, которые входили в состав СССР. Но часть наркотических средств с Китая в Россию ввозилась без согласования и привела к катастрофическим последствиям в части распространения наркомании, в том числе детской, и, как следствие, к росту смертности в результате употребления наркотических средств во всех приграничных с Китаем регионах. Эта проблема вскоре перестала быть локальной и быстро стала распространяться на всю страну. В официальной статистике это, конечно, не отражено. Российские власти пытались убедить китайскую сторону закрыть несогласованные поставки наркотиков, но в ответ получали обещания, которые не выполнялись, а объёмы поставок росли. Путин с Патрушевым пытались проучить китайское руководство, организовав контрабандные поставки в Китай героина и кокаина по демпинговым ценам, но китайское руководство быстро эти каналы заблокировало. Плюс отношение руководства Китая лично к Путину стало, мягко говоря, пренебрежительным, и это сыграло решающую роль в решении отомстить китайскому руководству.
Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин. У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в "Векторе". (Мы, безусловно, не специалисты в вирусологии и далее все сведения, которые касаются вируса, мы даём со ссылкой на наши источники, в том числе в СВР и Главном управлении Генштаба.) Патрушев представил данные от создателей вируса, из которых следовало, что вирус был создан в расчете на использование в Китае и странах Юго-Восточной Азии (это как-то связано с количеством рецепторов через которые этот вирус попадает в организм), что смертность у целевой этнической группы составляет от 5 до 8%, у других групп - менее 3%. По данным создателей, на которые ссылался Патрушев, эпидемия продлится от 3 месяцев до полугода и - уже по анализу Патрушева - вызовет мощный политический и экономический кризис в том регионе. Вакцина уже была и, по словам разработчиков, к осени должна была пройти последние испытания. На сегодняшний день уже понятно, что данные создателей вируса были не точны. Но в тот момент Путину идея очень понравилась, и он дал разрешение на проработку и реализацию этого проекта. К 15 августа 2019 года план спецоперации был проработан и согласован, и Путин дал старт реализации. Во второй половине августа сотрудники российского посольства в Иране, используя связи с иранской КСИР и пообещав финансовую и политическую поддержку, привлекли руководство КСИР к участию в спецоперации и передали разведке КСИР штамм вируса и то, что они назвали "вакциной", для дальнейшей передачи китайской разведке с "легендой" получения образцов по своим связям в Ираке из якобы секретной лаборатории на территории Ирака. Так и произошло. В период с 20 по 29 августа 2019 разведка КСИР передала образцы китайской разведке, рассказав легенду про лабораторию в Ираке. Далее китайская разведка передала вирус в институт вирусологии в Ухане.
Часть 2! А две группы сотрудников Главного управления Генштаба, прибывшие в Китай в сентябре и октябре 2019 года, заразили сотрудников и родственников сотрудников института вирусологии в Ухане. Всё должно было выглядеть, как утечка из института вирусологии. Вторая группа в октябре понадобилась, потому что после "работы" первой группы у разведки не было сведений о подтвержденных случаях заражения. Это, безусловно, не говорит, что первая группа "проработала" впустую, просто на тот момент не было возможности подтвердить заражения на 100%, так что первые заболевшие вполне могли появиться уже в сентябре 2019 года.
Но есть и другая линия этого сюжета. Руководство иранской КСИР оставило образцы штамма вируса и то, что российская сторона назвала "вакциной" (но, конечно, таковой не являлось и, в отличие от реального штамма коронавируса, была пустышкой). Руководство КСИР передало штамм и "вакцину" для изучения в лабораторию в Иране. Видимо, уже реально из-за неосторожного обращения со штаммом коронавируса первые заболевшие в Иране появились уже в октябре 2019 года. Посмотрите динамику эпидемии в Иране и всё станет ясно. А в самом начале января 2020 года один из сотрудников иранской лаборатории передал штамм вируса и "вакцину" своей знакомой, канадской ученой, доктору иммунологии Форуг Хадем, которая улетела из Ирана. В КСИР узнали о передаче 8 января 2020 года, когда штамм и "вакцина" были уже на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшей международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, на котором Форуг Хадем покидала Иран. В КСИР решили не снимать Форуг Хадем с рейса, опасаясь международного скандала и ненужной огласки, но и рисковать не стали, решив уничтожить самолёт с "грузом". Да и, кстати, консультации вели по этому вопросу с Патрушевым, а тот был на прямой связи с Путиным.
Теперь проясним последствия. Реализация плана, если не считать непредвиденные обстоятельства в Иране, прошла успешно. Но таких последствий ни Путин, ни Патрушев, ни создатели вируса, ни те кто участвовал в разработке и реализации плана, конечно, не ожидали. Последствия превзошли ожидания и обернулись катастрофой мирового масштаба.
Путин испугался мести китайского руководства аналогичным способом и скрылся в "бункер", а точнее в изоляцию, но тут кстати добавилось и ухудшающееся состояние его здоровья.
Известны ли китайской стороне все детали этой истории? На сегодняшний день, да. Каким образом российское руководство расплатится за свой идиотизм, узнаем уже в ближайшее время. Переговоры с китайской стороной идут полным ходом. Путин немного успокоился и полагает, что пока у него есть, что взять, никто его уничтожать не будет, что вполне резонно. Вот только отдать он может не своё.
Да, и то что, впоследствии стало называться "Спутник V", разработано ещё в 2019 году. Участники спецоперации были им вакцинированы, также, когда стало понятно, что вирус одинаково опасен для всех, в апреле-мае 2020 года было вакцинировано практически все российское российское руководство, за редким исключением.
В сентябре 2019 года в лабораторном корпусе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" был взорван газовый баллон и пожар, последовавший за этим, должен был, по замыслу, уничтожить доказательства создания вируса в этом учреждении.
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26.08.2022 22:33 Відповісти
Скажем так, несколько сотен есть. Под 300-500 всех видов. Но сильно вряд ли он даст больше половины ниже среднего класса.
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26.08.2022 17:16 Відповісти
У Ірана не має, але є у Кітая
Дуже схоже на схему обходу санкцій
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26.08.2022 17:34 Відповісти
А той завод, що іранці побудували в Таджикстані вже випускає Ababil-2 з травня.
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26.08.2022 20:04 Відповісти
Как и ракет. - Арестович
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26.08.2022 22:21 Відповісти
а ми тут переймаємося, що вони з голоду помруть, ще щось, а їм добре, вони просто не підтримують жодну зі сторін, вони нейтральні. Ну збили наш літак, ну поставили безпілотники рашці, щоб українців по-більше вбити. Нчого особистого - просто бізнес.
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26.08.2022 16:13 Відповісти
чим ви там переймаєтеся ? іран з голоду вимре ? Та при таких цінах на нафтопродукти вони іще і вас нагодують (( Ах так .... санкції ....... бачили вони ті санкції у білих капцях ((
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26.08.2022 16:53 Відповісти
ну як же, тут же цілий місяць нам оповідали, що ближній Схід і Африка і Азія без нашого зерна перемруть просто всі від голоду, особливо гуттеріш плакався і спати не міг. А на рахунок нагодувати, я би не розраховувала, такі самі як і русскіє, тільки на іншому континенті. Санкції вони звісно вже навчилися обходити, одне одному допомогають, але це ж не означає що зовсім нічого не треба робити.
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26.08.2022 17:02 Відповісти
Так зрозумів що ви нині у Польщі , не знаю за власною волею чи за необхідністю , також чим займаєтеся не в курсі , але чомусь думаю що рід занять не пов"язаний із виробництвом сільськогосподарської продукції ( від сили ви там найманим працівником можете бути ) , А я ось вдома займаюся саме цим виробництвом ..... так от після "плачів Ярославни " щодо українського зерна і початку його експорту з"явилася примарна надія що ті самі сільгоспвиробники , незалежно від своїх розмірів , не зникнуть в Україні як колись динозаври і мамонти . Можна розробляти любі конспірологічні версії про договорняки в обмін на зернові коридори , але одночасно можна і стверджувати що світ дослухавшися до плачів про голод вирішив трішки зменшити кацапські апетити в Україні шляхом своїх можливостей впливу . За великим рахунком мене мало цікавить питання був би десь у світі голод через відсутність на ринках українського зерна чи ні , головне для мене що після вирішення цього питання я зможу від голоду врятувати тих хто мені землю дав у оренду , прогодувати себе , родину і матиму змогу заплатити податки державі !
Ну а щодо "таких самих як кацапи " - мимо , Іран - не кацапія , як і стосунки між ними це не дружба (( І ніхто у плачах про голод Іран не згадував , на Близькому Сході голодранці трішки інші , не Іран точно !
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26.08.2022 18:25 Відповісти
ми - ні..то пан перзедент переймається на рахунок надходжень на оманівські офшори
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26.08.2022 17:02 Відповісти
Панове ізраїльтяни, будь ласочка, насипте тим недолугими з Ірану, щоб аж очі в них повилазили!
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26.08.2022 16:14 Відповісти
вже ж розносили якісь завод з виготовлення шахідів
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26.08.2022 16:21 Відповісти
вони такі як турки..ґєшефт
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26.08.2022 16:41 Відповісти
Чому ЗЕ не просить ввести санкціі проти Ірану та досі навіть дипвідносини не розірвав з Іраном? 🤬
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26.08.2022 16:17 Відповісти
А як тоді жити без Іранських фініків, урюка, та чорнослива ???
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26.08.2022 16:35 Відповісти
А особливо без гашишу...
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26.08.2022 16:40 Відповісти
иран и так уже давным давно под санкциями. так что срать они хотели на санкции
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26.08.2022 18:24 Відповісти
Иран даже теоретически не может иметь производства, которое позволяет "сотни" беспилотников производить. Ребята под санкциями и согласно оценкам тех кто в теме производят до десяти в месяц. То Раиссяне себе так обезболивающее сами колют.
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26.08.2022 16:18 Відповісти
на рік
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26.08.2022 16:26 Відповісти
Мають Китай їм поставляв комплектуючі в обмін на нафту, почитайте про удари по Саудовській аравії, ця х... досить ефективна
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26.08.2022 16:29 Відповісти
Так можливо через Іран і дають БПЛА китайці, щоб уникнути санкції
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26.08.2022 17:35 Відповісти


"почитайте про удари по Саудовській аравії"

Саме так, почитайте, тільки дуже уважно.
Там було багавто разів використані БПЛА майже з Аліекспрес, проти дуже пожеженебезпечних об'єктів і головне - без прикриття ПВО.
Краще, ще знайдіть ТТХ іранських безпілотників, якщо добре пошукати в мережі є.
Доречі, як тут вже зазначалось, у Ірана взагалі аж під 500 БПЛА усіх типів та "свіжостей",
так що наівть пару сот найпростіших вони за декілька місяців не наклепають, а найкращі, зовні схожі на Штатівські, але тільки зовні, у них взагалі одиничні екземпляри.

Наші підприємці вже роблять не гірші, а в основному значно кращі за ТТХ.
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26.08.2022 18:58 Відповісти
Уяви що десять за місяць - це 120 за рік , а скільки років вони його виготовляють тобі керівник заводу особисто доповідав ? ((
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26.08.2022 16:55 Відповісти
та вже публікували цю дезу..було тільки тисяча..де вони їх зберігали??? розміри цього літовища! там габаріти ж які..

їх всього шт 30 виготовлено
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26.08.2022 16:20 Відповісти
Боюся навіть задати запитання , а які ж "габаріти" безпілотника і розібраному стані ? Мабуть щось середнє між Боїнгом та Аеробусом ? (( Тоді так , розміри летовища повинні бути як пустелі Мохав ((
Звідки ви із своїми коментарями вискакуєте ? Краще вже пишіть про свого коханого божневтіка і співайте гімни його розчепіреній скумбрії ((
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26.08.2022 17:01 Відповісти
ну що ж Ви мені свої пристрасті по зеленому лайну приписуєте..що за манія з себе все малювати.
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26.08.2022 17:06 Відповісти
бо вас , шановна , стиль коментування зеленої банди видає - викапана тобі безумна чи ********* коментуєте все що бачите , як узбеки співають (( А на задане запитання - відповіді немає (( То що там з "габарітами" 16 метрового крила у розібраному стані ?
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26.08.2022 17:39 Відповісти
нижче коментувала, стиль написання у Вас, як у людини з параноїдальною шизофренією..за кожним рогом чорти зелені вдаються. лікуйтесь.
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26.08.2022 18:32 Відповісти
Кацапи брешуть,як завжди...
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26.08.2022 16:24 Відповісти
а ще того місяця їх було тисячі, цього місяця - сотні. наступного місяця - ...
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26.08.2022 16:25 Відповісти
Сотни? Лохотрон для идиотов, Иран если десяток осилит то это будет "экономический прорыв".
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26.08.2022 16:27 Відповісти
Ти володієш інформацією про економічний стан ірану ? (( Країна яка володіє технологією виробництва збагаченого урану , не має можливості виготовляти безпілотники ? (( Помиляєшся , виготовляє та іще й такі що євреї ледве свого часу змогли збити один для ідентифікації. Це не для залякування , а для того щоб розумів що шапками закидати не вийде (( Якби все було так просто , то було б з іраном те що з Іраком .
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26.08.2022 17:10 Відповісти
збагачення урану - примітивна технологія, яка не потребує нічого складного. на відміну від виготовлення БПЛА.
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26.08.2022 17:29 Відповісти
Иран технологически отсталая страна и технологией обогащения урана она обязана кацапне, а если бы американцы не удерживали Израиль то от ядерных установок ирана давно бы осталась пыль и что-то не слышно было о беспилотниках ирана в сирии.
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26.08.2022 18:25 Відповісти
Зате про них чули на нафтопереробних заводах саудитів , і не тільки чули , а і дивилися як заводи згоріли (( Щодо хто кому чимось зобов"язаний - так влаштований світ , кацапня зобов"язана ядерними технологіями США у яких їх поцупила , а от ми ніби і не відсталі , а технології збагачення на території України ніколи не мали , тому і досі пальне для АЕС у кацапні купуємо (( про безпілотники взагалі помовчу , виробництво оптики разом із працівниками потихеньку на парашу перебазувалося , без малого виробництву авіаційних двигунів лапті не сплели , добре що США по гриві надавали . Ну а щодо стримування Ізраїлю США ......... є така цікава приказка -"держіть мене утрьох бо двоє не втримаєте" Не все так просто з легендарними збройними силами Ізраїлю , як і з його залізним куполом , правда десь на такому рівні як у "другої армії світу"
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26.08.2022 18:51 Відповісти
Впевнений - це китайський продукт, дозібраний для виду в Ірані. Іранські безпілотники і так робляться з китайськими запчастинами, а за такий короткий строк таку кількість Іран нібито і не здатний виробляти
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26.08.2022 16:29 Відповісти
тобі від того легше що бомбити буде - іранська підробка чи китайська ? А у нас більшість дронів чиїх , а свої як думаєш - із чиїх комплектуючих збираємо ?
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26.08.2022 17:13 Відповісти
різниця в тому, що Китай моде поставляти їх сотнями в місяць, а Іран - не може. А про "наші" безпілотники, ти обалдуй, нічого не тямиш. Перед тим як тикати, тему вивчи, затичка
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26.08.2022 19:45 Відповісти
Ну ти і долбойоб , добавити нічого , тіш себе тим що вивчив тему , вчитель тобі п"ять поставить , а потім бігом вивчати іншу тему , там без твого знання іранської та китайської економік ніяк (( Знає воно хто що може , ти дурню он не знаєш чи завтра у тебе встане чи ні , а взявся вирішувати скільки безпілотників зможе виготовити Іран , тебе там видно зачекалися із питанням чи можна їм їх робити , чи ні (( Баран ! Іран ці безпілотники виготовляє з 2016 року , зможеш порахувати скільки за цей час їх вироблено , якщо так - озвучуй кількість ( відразу попереджую що для вивчення цього питання вікіпедії не вистачить )
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26.08.2022 20:00 Відповісти
Дивися, дятька, я тебе назвав затичкою бо ти постарався мене заткнути. В принципі ти себе показав саме так як називаєш інших. Поменше розказуй про Іран, безпілотники - будеш більше схожим на людину
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26.08.2022 20:08 Відповісти
***** сходи , сопля невмивана і менше роби розумну пику там де повний дурень , ну або хоч як морщишся у задумі , то хавало не роззявляй - люди будуть думати що може і правда розумний , а так як мавпа у зоопарку - обхезався і лайно своє жменями на всі боки шпурляєш ))
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26.08.2022 20:14 Відповісти
Чомусь всі фанати Китая - фантанчики гімна накшталт тебе. Цікаво було б пересіктися вживу. В мене від діда милиці лишилися десь - якраз для такого розумово обмеженого міг би позичити. Бо з такими глибокими знаннями і непересічною культурою ти і до воєнкомата без допомоги не дойдеш. А якщо і дойдкш, комісія скаже "ой йо, нахіба це нада!"
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26.08.2022 20:45 Відповісти
Так зрозумів що херой пише з нуля ? (( Перша хвиля мобілізації , вистояв перед воєнкоматом три доби а потім іще воєнкому хабаря дав щоб до бойової частини записали ? (( Це ж тепер у тебе , убогого , і грошей не залишилося (( Залиш милички собі ,************ коли повістку отримаєш , бо відкупитися немає чим (( із найдорожчого - дідові милички і ціпок та мопед "Верховина" (( Саме тому така ненависть до китайського , жаба давить що не зумів навіть на китайця заробити , ледацюга чортова ((
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26.08.2022 20:56 Відповісти
Чьото ржу - розмовляєш штампами. Я в восьмому класі матюкавсь і розмовляв краще за тебе. Похвастатися не маю чим: не взяли мене, навіть з другого разу - сказали звяжуться (не золотий кадр карочє). Так шо донатю потрохи на машинки, на шняжки і це все. Але таким знатокам Ірану як ти, любителям позахищати краснопузий Китай - союзника росії, із задоволенням вставлю в офлайн
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26.08.2022 21:19 Відповісти
так ти , дурню , восьмикласником по всьому життю і є )) коротше - іди верховину ремонтуй поки бензин по 50 , бо скоро акциз введуть , у тебе , злидня , грошей на літру бензину не вистачить , а туди іще оливу треба колотити , це не китаєць чотиритактний )) донатить воно ..... із кепкою під АТБ милостиню просиш у це повірю , на машинки воно збирає ..... коротше - тобі сюди : =>
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26.08.2022 21:33 Відповісти
Шкода, через монітор не поб'ємося. В мене вже жаркоє дійшло, нема часу тренувати твій генератор букв. Заїжджай до нас у Житомир, поправим тобі кругозор і шагомір
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26.08.2022 21:50 Відповісти
Ну тепер хоч знатиму де така злидота живе (( якщо забиратиму іще з Польщі поранених - завезу тобі сотню на хліб щоб не подох з голоду (( а так що мені робити у вашому депресивному регіоні з підвищеним фоном та самою "крутою" ТРО по боках варшавки ...... ну хіба що восьмикласника грамоті повчити щоб у нього з"явився світогляд замість кацапського "кругозору" (( Іди ,полижи "жаркоє" на екрані чи на фотці , бо слиною скоро подавишся з голодухи (( Але ідею цікаву подав - піду печеню приготую бо спати сьогодні пізно вийде . Бувай "шагомір " жітомирський ((
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26.08.2022 22:03 Відповісти
Скоріш за все, це спроба китайців обійти санкції через Іран
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26.08.2022 17:36 Відповісти
Наші союзники США не бажають Іран під підлогу закопати? Це просто хамство неприкрите.
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26.08.2022 16:29 Відповісти
Иран 40 лет находится под страшными западными санкциями создал и производит и беспилотники и самолеты и ракеты и военные корабли. А Украина за 30 лет все потеряла и сегодня выпрашивает как нищий на паперти
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26.08.2022 16:30 Відповісти
Не потеряла, а вкрали/ забрали агенти кремля, і віддавали такі самі агенти кремля. Коли Україні наносять шкоду цілеспрямовано, це роблять лише вороги!
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26.08.2022 18:25 Відповісти
Бабаи на коленях собирали китайские дроны купленные в обмен на нефть и выдали это типа за иранские дроны. Надеемся у США уже есть соответствующее антидроновое оружие
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26.08.2022 16:35 Відповісти
ще один доказ що іран є країна-террорист
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26.08.2022 16:38 Відповісти
хтозна є ті дрони чи ні, треба бути напоготові
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26.08.2022 16:43 Відповісти
Иран использовал данные по производству Дронов на рабZee..типа аналоГовнет .. моделист конструкторы...круче чем на Тайване

Тайвань передал Украине 900 Дронов...кто кого?делаем ставки панове...
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26.08.2022 16:43 Відповісти
иран скопировал свои бпла с сбитых израильских и американских. так что они вполне качественные. переданные украине тайванские дроны - это мелкие пукалки по сравнению с иранскими бпла. иранский шахид - 129 имеет нагрузку вооружения в 400 кг, что на 250 кг больше чем даже у байрактара. так что я б сильно не стебался с этого.
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26.08.2022 18:39 Відповісти
Кажуть у тих Шахедах, двигуни австрійці контрабасом постачають...

Конче потрібно пару збити і дослідити, хто і що їм постачає? (апраратну частину, програмне забезпечення, системи прицілювання etc.)...
І передати список американцям, щоб ті такі санкції в'їпали, щоб ці фірми припинили своє існування...
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26.08.2022 16:45 Відповісти
Вже передали французькі приціли із кацапських танків , як там санкції США проти жабоїдів ? Вже париж одумався бо фірми збанкрутували ? Та хрін там ! Кацапські літаки заправляються французьким пальним (( Що тобі іще розібрати щоб заспокоїти ?
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26.08.2022 17:17 Відповісти
если б Иран передал хоть что-то.... ото что-то уже б использовали...ну или ухандохали рукожопы хоть парочку б...)))
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26.08.2022 16:46 Відповісти
раніш писали, що Каспієм возять..а я ніяк не можу навіть уявити - зібрані - то розмах крил 16 метрів..у ящиках - дик касапи рукожопі..ватерклозетами корустуватись не вміють

і де вони стільки дюралюмінію чи люмінію нарили..
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26.08.2022 16:57 Відповісти
Шановна дочка Лєнки квартальної чи її мати ? Якщо мати - можна пробачити "люміній" , якщо дочка неповнолітня - іди дитино повчися трішки , бо читати гидко і при цьому навіть не смішно , а якщо , не доведи Господи , бабця або дід під ніком то краще далеко від ватерклозету не відходь бо можеш сконфузитися ((
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26.08.2022 17:27 Відповісти
"Сегодня все будут таскать ляминий, а рядовой Сидоров, как самый умный, будет таскать чугуний?" - не слышали такого анекдота разве?
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26.08.2022 18:09 Відповісти
Я інше слухав замість кацапських анекдотів , з "лямінію" крила на безпілотнику хіба що у чиємусь хворобливому сні виготовляють . І не потрібно тут писати про матеріал каркасу .
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26.08.2022 18:31 Відповісти
А я писав про те, ще не дуже гідно знущатися з того, що людина користується сатирою, якщо ви цього не зрозуміли. Над ім'ям теж.
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26.08.2022 18:36 Відповісти
А краще б ви взагалі не писали , зійшли б за мудрого , а так відразу зрозуміло що номерний бот як і маруся , тільки трішки раніше зареєстрований ; правда навчився ботами читачів набирати , прогрес , боти розвиваються ))
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26.08.2022 19:08 Відповісти
Друг мой, я не то, что за умного - даже за Украинца не пытаюсь себя выдавать: не дорос я до такого почётного звания. Вот только атака ad hominem в риторике считается самой низкопробной, вне зависимости где, на каком языке и на какую тему ни велась бы дискуссия. И ваш комментарий, в том числе и предыдущий, Марине - это чистейший ad hominem.
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26.08.2022 19:48 Відповісти
слухай ти, неадекватний син своїх батьків..не подобається - не читай, чи ображаючи у коментах інших відчуваєш у реалі себе мудрою людиною? чи чіпляючі батьків думаєш, що адекватно виглядаєш? ти як отой расєйський чмоня..метр в ушанці, з однією їзвилиною й мився один раз при житті..капець
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26.08.2022 18:42 Відповісти
Таки квартальська рідня (( співчуваю , із цим жити (( Іще одне - не пиши дурниць - буде тобі щастя , без люмінію і ватерклозетів (( P.S. сопля , вчи граматику - не "ізвилина" - " звивина " , не "при житті " , а за життя (( Тупий кацапський вислів " при жизни " перекладається трішки інакше (( Але що поробиш ..... у мене хоч одна звивина та в голові , а у тебе - на дупі , тому і не дивно що сказ напав ((
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26.08.2022 19:04 Відповісти
чумне-дурне..сидить вчить.. перед тим, як когось вчити, на себе у дзеркало глянь, тільки протри - бо шмарклями заплював
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26.08.2022 23:36 Відповісти
Все по Фрейду " не свари дзеркало коли пика крива " (( Що кому болить , співчуваю ((
То що там з габаритами безпілотника у розібраному стані , бо щось так і не побачив відповіді "люмінієвої" спеціалістки , мабуть від шуму ватерклозета забулася написати )) Придбай собі з електронним управлінням , не будеш жахатися при змиві а в результаті станеш добрішою до оточення ))
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27.08.2022 00:45 Відповісти
В Иране уничтожен Аль Завахири лидер террористов...кстати американским Дроном. .вышел на балкон в отеле..бабах.. и нет чувака..жена ноходящаяся с ним в номере отеля не пострадала..
Ювелирная работа .
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26.08.2022 16:48 Відповісти
українське зерно в Ірані? а ви шо думаєте чого рашисти з кремля їздили в африку і шойгу говорив шо то їх друзі..ви шо думаєте,що африканці рашистам не допомагають? а Україна туди зерно возить..ой ой..африканці голодні будуть
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26.08.2022 16:51 Відповісти
Фуфло...
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26.08.2022 16:55 Відповісти
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26.08.2022 16:56 Відповісти
Без ******** систем наведення та прицілювання....Це просто літаюче залізяччя....
Іран ніразу не лідер у високих технологіях та мікроелектроніці...Тому потрібно дослідити....Хто? І по яких схемах обходу санкцій, постачає апаратну частину і ці системи наведення іранцям?
Якщо Китай? То Америка буде рада вліпити чергові санкції китайцям....
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26.08.2022 16:59 Відповісти
А Вы давно получили прямую информацию из Ирана? Или может быть у Вас своя разведка? Не чепушитесь. Уран обогащать на собственных центрифугах могут, а планер, который клеили во Дворцах пионэров - высочайшие технологии. И "системы управления и наведения" имеет каждый китайский дрон за 40 баксов. Китаёзы их уже на ведро продают.
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26.08.2022 17:46 Відповісти
Уран обогощали ещё 80 лет назад, когда Конрад Цузе ещё даже не начал собирать свой механический компьютер, так что сравнение не очень.

Но да, технологии - это прежде всего чипы... но тут да, щас какой-нибудь электронный гироскоп помещается на кончике мезинца и стоит два бакса максимум. Поэтому, в частности, летают "орланы".
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26.08.2022 18:13 Відповісти
Ніяких санкцій проти Китаю не буде при демократах, вивчіть хто спонсори партії і як вони завязані на виробництві там... Що навіть відновлений при Трампі видобуток рідкоземельних металів закрили при демах...
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26.08.2022 18:01 Відповісти
если бы украинская власть "не жевала сопли" в истории со сбитием украинского самолёта ,а жала и дожала бы Иран до ответственности,то навряд ли бы Иран оборзел до такого....А теперь всё зависит от европейских партнёров-поведутся ли они на ультиматумы Ирана по вопросу сдерживания ядерного оружия в обмен на абсолютное своеволие и безнаказанность Ирана в отношении таких государств как Украина...
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26.08.2022 17:46 Відповісти
Я думал нужно уже с ирана нефтевое эмбарго снимать!

Сгноить тот Иран за такое!
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26.08.2022 18:20 Відповісти
россия поехала в иран просить беспилотники.

А почему наш МИД на второй день не поехал и не поговорил с Ираном, не рассказал про войну в Украине и не попросил не давать беспилотники.

плохо работают.
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26.08.2022 18:21 Відповісти
Якщо Росія отримала іранські безпілотники - Україна має зібрати засідання ООН і потребувати накласти на Іран санкції ще на 40 років.
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26.08.2022 18:46 Відповісти
The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) :
- 25 августа Израиль нанес ракетные удары по штабам и складам проиранских сил., в Сирии , после атаки израильских ВВС, взрывы продолжались почти шесть часов.
Известно о многочисленных жертвах среди проиранских вооруженных сил.
Сообщается также об ударе по целям в районе сирийского порта Тартус, которые наносились со стороны Средиземного моря.
Возможно, эта была атака с целью подавления сирийских ПВО.
​​​​​​​В ряде случаев пожары возникали из-за падения ракет и осколков ракет сил противовоздушной обороны.
Одновременно с израильским ударом , американские коалиционные силы нанесли серию ударов по проиранским силам на востоке Сирии в ответ на атаки американских баз.
- 14 августа. ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в провинции Тартус, а также в районе горного хребта Каламун, на границе с Ливаном.
убиты трое сирийских военнослужащих, причинен ущерб базе проиранских боевиков.
- 22 июля. ЦАХАЛ нанес авиаудары по целям около Дамаска, убиты трое сирийских военных, есть раненые.
Уничтожен завод по сборке БПЛА, атакованы позиции ПВО Сирии, не менее восьми убитых .
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26.08.2022 21:01 Відповісти
Это просто примитивные минисамолёты без минимального интеллекта и защиты от обнаружения. Будут сбиты всем, что стреляет - от охотничьего ружья до рогатки.
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26.08.2022 21:12 Відповісти
Йой! Сотні іранських безпілотників? А чого не десятки тисяч, чи хоча б тисячі?
Нє, ну навіщо серйозне видання копіпастить цю кацапську зуйню?! Чи, може, в редакції лаптєлапий кріт завівся?
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27.08.2022 00:42 Відповісти
WASHINGTON (AP) - Russia has obtained hundreds of Iranian drones capable of being used in its https://apnews.com/hub/russia-ukraine war against Ukraine despite U.S. warnings to Tehran not to ship them, according to Western intelligence officials.
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27.08.2022 09:38 Відповісти
 
 