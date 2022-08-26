У МЗС України засудили представницю ООН Браун, яка після удару РФ по Чаплиному закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права

Представниця ООН Браун після удару Росії по Чаплиному закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права. У МЗС закликали організацію не прирівнювати жертву до агресора.

Про це Суспільному повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець нагадав, що Міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні цього воєнного злочину.

За словами Ніколенка, заклики високої представниці ООН до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності.

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Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним, наголошують в МЗС.

"Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села", - зазначив речник МЗС.

Гуманітарна координаторка ООН по Україні Деніз Браун після удару Росії по Чаплиному закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права.

"Усі без винятку сторони повинні поважати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом і постійно піклуватися про збереження цивільних осіб та цивільної інфраструктури, щоб вони були захищені, були збережені їхні будинки та необхідні послуги", - йшлося у заяві Браун, яка наразі відсутня на сторінці організації.

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Нагадаємо, 24 серпня у Дніпропетровській області армія РФ завдала ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.