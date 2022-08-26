У МЗС України засудили представницю ООН Браун, яка після удару РФ по Чаплиному закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права
Представниця ООН Браун після удару Росії по Чаплиному закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права. У МЗС закликали організацію не прирівнювати жертву до агресора.
Про це Суспільному повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
Посадовець нагадав, що Міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні цього воєнного злочину.
За словами Ніколенка, заклики високої представниці ООН до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності.
Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним, наголошують в МЗС.
"Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села", - зазначив речник МЗС.
Гуманітарна координаторка ООН по Україні Деніз Браун після удару Росії по Чаплиному закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права.
"Усі без винятку сторони повинні поважати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом і постійно піклуватися про збереження цивільних осіб та цивільної інфраструктури, щоб вони були захищені, були збережені їхні будинки та необхідні послуги", - йшлося у заяві Браун, яка наразі відсутня на сторінці організації.
Нагадаємо, 24 серпня у Дніпропетровській області армія РФ завдала ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.
Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.
Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.
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Бійся наволоч! Живеш у сраці на рашцку молишся, як глист! Гімно жуєш, хер із-за щоки не випускаєш, і ще розповідаєш нам про закони та олігархів...
Поки що у бан!
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&category_id=2 - "Торговельні мережі ще двох країн долучилися до ініціативи МЗС ..." и это Все новости за день? Можно поинтересоваться - Вас сколько там? Четверо?
Це набір лайна з рфівських інформаційних смітників.
русня - мерзота!
От українці - зовсім інша справа! Читайте наші коменти вище.
Може краще на своє керівництво подивитися уважно?!
А от зе наволочь постійно звинувачує партнерів та міжнародні організаціі за наслідки власних злочинів
ООН - колегіальний демократичний орган. Присутність покидьків в ООН сповільнює або виключає можливість деякіх рішень, але це і є ціна демократії!
Тому дурням та покидькам демократія протипоказана.
Судячи з коментів - нам до ООН ще не треба.
Я не можу зрозуміти, як так можна сказати? Воно що - боїться? То навіщо тримати таких за наші податки (як і всі ці оон, червоні хрести, гамнести інтернешнл, обсє)?
А помістити оте непорозуміння в мозкоправну лікарню - чи то лячно (бо демократія постраждає і ліберали знесуться), чи то жаль.
Ну, це таке пояснення, надодачу. Банальні кацапські гроші за потрібний наратив чи ще щось звісно ніхто не відміняє
Річ у тому, що "говоряща голова" для озвучування бздур - надто дрібна істота, котру замінити аналогічним виробом - простіше простого. Ніхто не стане заради неї проводити "Порятунок рядового Райана". Від неї просто відхрестилися б.
Щодо перебування тої істоти у гнилій ямі... Тут є два варіанти.
1. Імовірний. Звикла до комфортів пещена курва отримала б "культурний шок" на 12 балів по 10-бальній системі. Найімовірніше - здуріла б остаточно і безповоротно.
2. Менш імовірний. Почала б відразу бикувати. І отримала б правілку - перо в бочіну і вєсь базар.
Це необхідно для того, щоб президент РФ Володимир Путін відповів за воєнні злочини в Україні, ідеться в https://www.facebook.com/100064814226458/posts/pfbid0JgbXX6CyCpkzdUJ27VkEzKdGnfBSZmNHpET53Hhp9nZEmsSc5VDMWh1g3rRSFwDZl/?d=n повідомленні МЗС у Facebook.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також закликає міжнародних партнерів підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
"Наказавши напасти на Україну, Путін скоїв злочин агресії, найтяжчий з усіх злочинів проти міжнародного миру. Цей злочин не може й не має залишитися безкарним. Світова громадська підтримка ініціативи важлива. Ми закликаємо людей у всьому світі підписати петицію "Путіна під трибунал", - заявив Кулеба. Ще в березні він уперше закликав міжнародну спільноту створити такий спецтрибунал. Відтоді цю ідею підтримала юридична спільнота й громадськість. А також міжнародні інституції - ПАРЄ, Європарламент, ПА НАТО й ПА ОБСЄ. Петицію на Avaaz також підтримали вже 1,8 млн людей.
"Ми приєднуємося до Avaaz і закликаємо підтримати петицію. Маємо довести російським лідерам, що їхні злочини не залишаться безкарними. Що позиція світу щодо відповідальності за тяжкі злочини, скоєні російськими посадовцями й військовими в Україні й проти неї, залишається жорсткою", - ідеться в повідомленні МЗС. В МЗС наголошують, що громадська підтримка цієї ідеї в усьому світі надважлива. Avaaz закликав прихильників петиції зібрати більше підписів, щоб досягти позначки у 2 млн.
Звернення на сайті Avaaz:
"https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ As terrified mothers and children flee the bombs and bullets, Putin is committing the 'supreme international crime' - aggression - right before our eyes. There is a powerful way to hold him to account: a new Nuremberg-style tribunal to prosecute him personally for this heinous act.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ The Ukrainian foreign minister, Dmytro Kuleba, is calling for the world to create this new special court and support is growing fast. Massive public backing would give this idea irresistible momentum and it would send Putin and his cronies a powerful message - the world is going to hold you personally to account.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ This new court is key to defending not just Ukraine but the entire world from an attack that was illegal from the minute it began. https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ Join the global call to prosecute Putin's crime in a new Nuremberg-style tribunal - and Avaaz will work directly with renowned experts to get this moving ." Це зверннення на цю годину підписало 1,805,934 осіб: організатори просять долучитися до підписання, щоб досягнути позначки двох мільонів.
Avaaz - міжнародна громадська організація та соціальна мережа. Вона просуває дії та ідеї активістів з таких питань, як-от права людини, кліматичні зміни, релігійні конфлікти тощо. Мережа активно збирає підписи й розсилає петиції всьому світу. Найбільшу популярність має в Бразилії, США, Франції, Німеччині й Великій Британії.