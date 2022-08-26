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У МЗС України засудили представницю ООН Браун, яка після удару РФ по Чаплиному закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права

чаплине

Представниця ООН Браун після удару Росії по Чаплиному закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права. У МЗС закликали організацію не прирівнювати жертву до агресора.

Про це Суспільному повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець нагадав, що Міністерство оборони РФ публічно зізналося в скоєнні цього воєнного злочину.

За словами Ніколенка, заклики високої представниці ООН до "всіх сторін" дотримуватися міжнародного гуманітарного права виглядають відірваними від реальності.

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Прирівняння жертви до агресора є абсолютно неприйнятним, наголошують в МЗС.

"Розраховуємо, що структури ООН, яким ми вдячні за організацію гуманітарного реагування, зможуть скористатися присутністю в Україні, аби розібратися яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, бомбардуючи Чаплине та інші українські міста і села", - зазначив речник МЗС.

Гуманітарна координаторка ООН по Україні Деніз Браун після удару Росії по Чаплиному закликала "всі сторони" дотримуватися міжнародного права.

"Усі без винятку сторони повинні поважати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом і постійно піклуватися про збереження цивільних осіб та цивільної інфраструктури, щоб вони були захищені, були збережені їхні будинки та необхідні послуги", - йшлося у заяві Браун, яка наразі відсутня на сторінці організації.

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Нагадаємо, 24 серпня у Дніпропетровській області армія РФ завдала ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Пізніше в ОП заявили, що росіяни протягом дня випустили по Чаплиному 5 ракет.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні - влучили у залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах.

Відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.

Автор: 

МЗС (4110) обстріл (28274) ООН (3342) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+25
Чергова лівацька курва з отрафофаним мозком або на зарплаті у *****.
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26.08.2022 16:35
+21
ООН, папа римський, ОБСЕ, Амнисти Интернейшл, червоний хрест... всі на подсосі у *****
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26.08.2022 16:38
+20
браун - це гімно. що з неї узяти. оон нікчемна спілка.
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26.08.2022 16:34
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26.08.2022 16:32 Відповісти
ООН, папа римський, ОБСЕ, Амнисти Интернейшл, червоний хрест... всі на подсосі у *****
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26.08.2022 16:38 Відповісти
Це все лівацькі покидьки, метою яких є всесвітній комунізм.
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26.08.2022 16:46 Відповісти
а передохнути від того всесвітнього комунізму вони не бояться? Бо тоді вже ніхто нікому не допоможе, навіть ножек буша не буде.
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26.08.2022 17:15 Відповісти
чомусь в Україні дотримання законів вважається чимось непристойним
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26.08.2022 16:57 Відповісти
Ти реально іпануте чи просто кацап? Чи може наведеш прилад ракетної атаки ЗСУ по пасажирському потягу на території ерефії?
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26.08.2022 17:21 Відповісти
а шо там гамнести интернешенел? молчат?
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26.08.2022 16:34 Відповісти
браун - це гімно. що з неї узяти. оон нікчемна спілка.
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26.08.2022 16:34 Відповісти
Чергова лівацька курва з отрафофаним мозком або на зарплаті у *****.
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26.08.2022 16:35 Відповісти
Ліваки далеко не тільки на ***** працюють.В них самих грошей дохріна.Лівацтво,це світові тренди.
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26.08.2022 16:37 Відповісти
щоб стільки часу бути світовим трендом треба просто чортову купу бабла? звідки у них бабло, адже самі-то вони перепрошую діаманти з голову теляти не серуть і взагалі ніякими, навіть розміром з зернятко гречи. Значить ще від когось беруть.
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26.08.2022 17:16 Відповісти
Ліваки володіють або являються головами корпорацій.А в них бабла навалом.
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26.08.2022 17:32 Відповісти
але чому вони саме ліваки?
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26.08.2022 17:37 Відповісти
Ну бо так їм хочеться.Вони ж не для себе ліваки,а для когось.
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26.08.2022 17:38 Відповісти
"Обе стороны "- явный признак проплаченной твари .
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26.08.2022 16:35 Відповісти
Як тільки чуєш "обєсторони", "нєвсьотакадназначна", "прастиєлюдінєвінавати" і т.п. - треба стріляти на голос.
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26.08.2022 16:41 Відповісти
Треба , та на жаль вона далеко .
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26.08.2022 16:42 Відповісти
Безпородна двірняжка...
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26.08.2022 16:37 Відповісти
Debilka
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26.08.2022 16:37 Відповісти
Питарасы вонючие. Ето типо призвать ребенка больше не провоцировать педофила который его изнасиловал.
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26.08.2022 16:40 Відповісти
ні. це рівність перед законом. чи хочеться далі жити в країні третього світу і до кінця життя батрачити на олігархів і їх прихвостнів? ех далеко Україіні до цивілізації((
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26.08.2022 17:01 Відповісти
Що ви несете?В якому законі написано,що можна нападати на суверенну країну і бомбити потяги з людьми?
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26.08.2022 17:06 Відповісти
Прирівнювати злочинця до жертви - це рівність і цивілізація? ******.
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26.08.2022 17:16 Відповісти
Ще раз, іпануте, наведи приклад ракетної атаки ЗСУ по пасажирському потягу на території ерефії. В чому ти, падло, нас звинувачуєш, що закликаєш до дотримання законності. Де і коли Україна її порушила? Хоч один приклад, сучище, наведи, а тоді щось тут звізди!
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26.08.2022 17:25 Відповісти
Прошу,Вас, усіх не звертайте увагу на дописи цього троля! Ігнорте та зразу ж у бан. Прийде час дамо у жбан 😀 ! Руки у нас теж не короткі!
Бійся наволоч! Живеш у сраці на рашцку молишся, як глист! Гімно жуєш, хер із-за щоки не випускаєш, і ще розповідаєш нам про закони та олігархів...
Поки що у бан!
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26.08.2022 19:34 Відповісти
Обе стороны? Тоесть по мнению ООН беженцы в пассажирском поезде спровоцировали росийские бомбардировщики? Там суки вообще ******** гниды вонючие?
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26.08.2022 16:41 Відповісти
Онучка Єви Браун
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26.08.2022 16:42 Відповісти
ООн , в своё время , тупо слила Грузию . Это полностью продажная куча гавна .
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26.08.2022 16:45 Відповісти
блдский дом ООН должен быть разрушен
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26.08.2022 16:46 Відповісти
є папа франциск...а ось і мама браун...
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26.08.2022 16:54 Відповісти
Тупа піхва.
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26.08.2022 16:55 Відповісти
ООН безсильна площадка для відгуків.. там нічого не рішают.. позиція кота Леопольда "давайте жить дружно" це їх кредо.... імпотенти!!!
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26.08.2022 16:57 Відповісти
Вонюча скотиняка. Це ж скільки ***** підгодувало бидла по світу!
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26.08.2022 16:59 Відповісти
В мене промайнула думка, що може схаменулися і видалили, але ніт. https://ukraine.un.org/en/196415-killing-children-shocking-denise-brown-humanitarian-coordinator-ukraine-strike-chaplyne Прес-реліз на усі сторони й досі висить.
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26.08.2022 17:03 Відповісти
ООН: призываем украинцев умирать соблюдая международное право. Призываем кацапов убивать украинцев в строгом соответствии с международным правом!
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26.08.2022 17:04 Відповісти
Те що оон сміттєзвалище , небачить тільки сліпий .Тільки повномасштабна реформа спасе цю контору .
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26.08.2022 17:05 Відповісти
Оця, блть, оон вже починає відверто знущатися з українців! То ватіканський папа шось бовкне незрозуміло-маразматичне, тепер ці дармоїди-чинуші оонівські продовжують свої вИсери запускати у медіапростір!.. Видно, гарно гріють душу та кишеню пуйлівські нафтодоляри.
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26.08.2022 17:06 Відповісти
"МЗС України засудили представницю ООН - Про це Суспiльному повідомив речник МЗС Олег Ніколенко" - МИД Украины, а почему этого нет на сайте мида, или это осуждение было на канале Суспiльнэ. А ООН об этом осуждении знает или осуждение было в кабинете МИДА? Когда Вы начнете работать? Люди воют, а вы в междусобойчиках осуждаете. Может ноги в руки и потребовать объяснений, вы как минимум 5 лет на это учились.

https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&category_id=2 - "Торговельні мережі ще двох країн долучилися до ініціативи МЗС ..." и это Все новости за день? Можно поинтересоваться - Вас сколько там? Четверо?
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26.08.2022 17:10 Відповісти
"ООН, как и ее предшественница Лига Наций, себя изжила... Хватит, терпеть эту бесполезную организацию... И, заодно прикрыть всякие там ЮНЕСКО, ЮНЕСЕФ, ВОЗ, МОК, ВАДА, МОТ, ВТО и т.д, и т.п."
Це набір лайна з рфівських інформаційних смітників.
русня - мерзота!
От українці - зовсім інша справа! Читайте наші коменти вище.
Може краще на своє керівництво подивитися уважно?!
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26.08.2022 17:12 Відповісти
вибачайте, але наше керівнцтво то наша тільки проблема, а оон ніби обіцяє гарантії країнам а при тому знає, що жодних гарантій немає, оон робить проблеми всім, коли залишає в своєму складі країну яку ні під яким соусом вже не можна назвати миролюбивою.
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26.08.2022 17:21 Відповісти
Якщо Ви читаєте не тільки зеновини, то повинні знати, що ООН нікому ніяких гарантій не дає (не плутайте зі страховою компанією).
А от зе наволочь постійно звинувачує партнерів та міжнародні організаціі за наслідки власних злочинів
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26.08.2022 19:32 Відповісти
ну не знаю, в статуті оон було написано раніше, що будь-яка миролюбива країна може приєднатися до оон. Може вже змінили, і тепер миролюбивим бути не обов"язково?
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26.08.2022 19:36 Відповісти
Приєднатись - це отримати гарантії?
ООН - колегіальний демократичний орган. Присутність покидьків в ООН сповільнює або виключає можливість деякіх рішень, але це і є ціна демократії!
Тому дурням та покидькам демократія протипоказана.
Судячи з коментів - нам до ООН ще не треба.
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26.08.2022 19:41 Відповісти
ні, приєднатися, значить бути миролюбивою країною, засідати в оон значить бути миролюбивою країною, а якщо країна післала під три чорти будь-які міжнародні, моральні і етичні закони і звірствує, як вона може залишатися в оон? але залишається. І це не демократія, з такою "демократією" оон закінчить як ліга націй.
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26.08.2022 19:47 Відповісти
грьобане лівачйо
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26.08.2022 17:15 Відповісти
Чергове ліберастично-толерастичне опудало з ООН (шкідливої "міжнародної" (ніяка вона не між-народна, бо народи там не при чім) організації) вважає, що йде не війна на знищення України, а щось типу міжнародних спортивних змагань, де Україна (в тому числі) має притримуватись якогось такого чудного "гуманітарного права" (що це за право таке, що за його порушення нікого не карають?), причому сказала це у зв'язку з бомбардуванням Чаплинки, загибелі 25 українських людей.

Я не можу зрозуміти, як так можна сказати? Воно що - боїться? То навіщо тримати таких за наші податки (як і всі ці оон, червоні хрести, гамнести інтернешнл, обсє)?
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26.08.2022 17:20 Відповісти
Пояснення тут просте до вульгарності. Наближається осінь. У дурнуватих починаються сезонні загострення. От вони і верзуть казна-що.
А помістити оте непорозуміння в мозкоправну лікарню - чи то лячно (бо демократія постраждає і ліберали знесуться), чи то жаль.
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26.08.2022 17:29 Відповісти
Як подивитися біографії гуманітарних захисників, оонівських і решти - вони всі з досвідом зі збройних заворушень в Африці. Тобто звідти, де сьогодні країна А воює з країною Б, завтра - Б із В, післязавтра - А+В проти Б, при цьому цивільні гинуть чи не мільйонами. І оце їхнє "закликаємо усі сторони" теж може бути звідти, бо їхнє викривленне ставлення сформоване війнами, де усі винні, усі вчиняють військові злочини, усі знущаються із цивільних. Тож цілком може бути, що ці тьотки дійсно не розуміють чого їх критикують, бо не розуміють сутність кацапської агресії і українського опору.

Ну, це таке пояснення, надодачу. Банальні кацапські гроші за потрібний наратив чи ще щось звісно ніхто не відміняє
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26.08.2022 19:38 Відповісти
Я казав би, щоб ту піхву тиждень потримати "на падвалє" де-небудь в лугандонії. Цікаво, якої б вона тоді заспівала?
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26.08.2022 17:24 Відповісти
Все "не так однозначно". Ця піхва (або її начальник) скоріш за все має валізку нафтодоларів з мордора. Тому, опинись вона в середовищі мордорських орків, її б дуже швидко присадили на пляшку як свою, і вже досить швидко ця курва "на падвале" знущалася б із тих, кому не повезло потрапити до орків у лапи, разом із орками, весело вищачи, запиваючи все дешевою сивухою, та ще й ******** би вдосита, бо якщо це лівачка, то очевидно що на неї нормальний хлоп ніколи й не гляне...
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26.08.2022 18:30 Відповісти
Логіка у Ваших словах є. Однак, Ви не врахували одну дрібницю, котра попри все має значення.
Річ у тому, що "говоряща голова" для озвучування бздур - надто дрібна істота, котру замінити аналогічним виробом - простіше простого. Ніхто не стане заради неї проводити "Порятунок рядового Райана". Від неї просто відхрестилися б.
Щодо перебування тої істоти у гнилій ямі... Тут є два варіанти.
1. Імовірний. Звикла до комфортів пещена курва отримала б "культурний шок" на 12 балів по 10-бальній системі. Найімовірніше - здуріла б остаточно і безповоротно.
2. Менш імовірний. Почала б відразу бикувати. І отримала б правілку - перо в бочіну і вєсь базар.
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26.08.2022 22:22 Відповісти
а як пасажири в потязі могли не дотримуватись міжнародного права??
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26.08.2022 18:27 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/politics/_putina-pid-tribunal-**********-mzs-zaklikaye-svit-*********-peticiyu/1108137 Міністерство закордонних справ України просить увесь світ долучитися до підписання петиції "Путіна під трибунал" .

Це необхідно для того, щоб президент РФ Володимир Путін відповів за воєнні злочини в Україні, ідеться в https://www.facebook.com/100064814226458/posts/pfbid0JgbXX6CyCpkzdUJ27VkEzKdGnfBSZmNHpET53Hhp9nZEmsSc5VDMWh1g3rRSFwDZl/?d=n повідомленні МЗС у Facebook.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також закликає міжнародних партнерів підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
"Наказавши напасти на Україну, Путін скоїв злочин агресії, найтяжчий з усіх злочинів проти міжнародного миру. Цей злочин не може й не має залишитися безкарним. Світова громадська підтримка ініціативи важлива. Ми закликаємо людей у всьому світі підписати петицію "Путіна під трибунал", - заявив Кулеба. Ще в березні він уперше закликав міжнародну спільноту створити такий спецтрибунал. Відтоді цю ідею підтримала юридична спільнота й громадськість. А також міжнародні інституції - ПАРЄ, Європарламент, ПА НАТО й ПА ОБСЄ. Петицію на Avaaz також підтримали вже 1,8 млн людей.
"Ми приєднуємося до Avaaz і закликаємо підтримати петицію. Маємо довести російським лідерам, що їхні злочини не залишаться безкарними. Що позиція світу щодо відповідальності за тяжкі злочини, скоєні російськими посадовцями й військовими в Україні й проти неї, залишається жорсткою", - ідеться в повідомленні МЗС. В МЗС наголошують, що громадська підтримка цієї ідеї в усьому світі надважлива. Avaaz закликав прихильників петиції зібрати більше підписів, щоб досягти позначки у 2 млн.

Звернення на сайті Avaaz:
"https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ As terrified mothers and children flee the bombs and bullets, Putin is committing the 'supreme international crime' - aggression - right before our eyes. There is a powerful way to hold him to account: a new Nuremberg-style tribunal to prosecute him personally for this heinous act.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ The Ukrainian foreign minister, Dmytro Kuleba, is calling for the world to create this new special court and support is growing fast. Massive public backing would give this idea irresistible momentum and it would send Putin and his cronies a powerful message - the world is going to hold you personally to account.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ This new court is key to defending not just Ukraine but the entire world from an attack that was illegal from the minute it began. https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ Join the global call to prosecute Putin's crime in a new Nuremberg-style tribunal - and Avaaz will work directly with renowned experts to get this moving ." Це зверннення на цю годину підписало 1,805,934 осіб: організатори просять долучитися до підписання, щоб досягнути позначки двох мільонів.

Avaaz - міжнародна громадська організація та соціальна мережа. Вона просуває дії та ідеї активістів з таких питань, як-от права людини, кліматичні зміни, релігійні конфлікти тощо. Мережа активно збирає підписи й розсилає петиції всьому світу. Найбільшу популярність має в Бразилії, США, Франції, Німеччині й Великій Британії.
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26.08.2022 19:39 Відповісти
ТП
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26.08.2022 20:15 Відповісти
Нужно стукнуть её по лицу и попросить её успокоиться, взять себя в руки и вести себя прилично
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27.08.2022 18:23 Відповісти
 
 