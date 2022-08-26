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Новини Війна
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Понад 200 правоохоронців підозрюють у співпраці з російськими окупантами на Луганщині

поліція

ДБР відкрило понад 200 проваджень проти правоохоронців, які зрадили присязі та перейшли на бік російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганщини.

"З початку війни на території Луганщини виявлено понад 400 фактів колабораційної діяльності. За кожним внесено до ЄРДР за ст. 111-1 КК України та ведеться слідство. Вже ухвалено перший в області судовий вирок. Коригувальника російського вогню по позиціях українських військових у Лисичанську засуджено до 12 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Тільки ДБР за період війни на Луганщині зареєстровано 241 кримінальне провадження стосовно працівників правоохоронних органів, які зрадили присягу та почали працювати на країну-агресора. За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили про підозру у держзраді 58 особам.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3669) державна зрада (1678) колабораціонізм (1158) ДБР (3476) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+8
Тому вони всі і виють за закон про зброю. Бо люди ***** повбивають, якщо будуть нормально озброєні не лише мисливськими рушницями.
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26.08.2022 17:08
+4
Якщо правоохоронець зраджує присязі то це свідчить про абсолютну некомпетентність і професійну непридатність відділів кадрів та атестаційних комісій МВС. Іншими словам, начальство гниле "до слизу". Навіть діти розуміють що тільки у гнилого начальника може бути гнилий підлеглий. Інакше ніяк! Гнилий міністр МВС може бути призначений тільки гнилим президентом, а гнилий президент обирається гнилим народом...
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26.08.2022 17:31
+3
Як би в Україні у 14-му році були справжні поліція та СБУ , то нічого взагалі не було б - ні війни ні окупації .
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26.08.2022 17:13
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Тому вони всі і виють за закон про зброю. Бо люди ***** повбивають, якщо будуть нормально озброєні не лише мисливськими рушницями.
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26.08.2022 17:08 Відповісти
Так что по этому поводу думает Монастырский и его персональный блоХер на все темы подряд Геращенко?
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26.08.2022 17:08 Відповісти
Як би в Україні у 14-му році були справжні поліція та СБУ , то нічого взагалі не було б - ні війни ні окупації .
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26.08.2022 17:13 Відповісти
звідки їм було взятися при янеку, якщо всі тварини при владі мали російські паспорти?
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26.08.2022 17:20 Відповісти
Запорожские полицейские-предатели - https://www.youtube.com/watch?v=J68v0KIE7WA давние фанаты Кремля и «совка»
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26.08.2022 17:20 Відповісти
Якщо правоохоронець зраджує присязі то це свідчить про абсолютну некомпетентність і професійну непридатність відділів кадрів та атестаційних комісій МВС. Іншими словам, начальство гниле "до слизу". Навіть діти розуміють що тільки у гнилого начальника може бути гнилий підлеглий. Інакше ніяк! Гнилий міністр МВС може бути призначений тільки гнилим президентом, а гнилий президент обирається гнилим народом...
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26.08.2022 17:31 Відповісти
Там якщо придивитися то вони вже нехілу армію зколотили. З усіляких спецпідрозділів для спецзавдань. Яких на війні не побачиш.👇

Garry

@Garry51302808

·

https://twitter.com/Garry51302808/status/1563097986699509761 4 ч

У легіон "Свобода Росії" оголосили додатковий набір громадян РФ..Ви всі ж розумієте що це приватна армія зе очолювана будановим.Вони готуються.І до внутрішнього протистояння.
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26.08.2022 17:33 Відповісти
Птенчики Авакова иего прилипалы Геращенко проявили себя. Реформа полиции?!
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26.08.2022 17:52 Відповісти
кто б сомневался
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26.08.2022 17:56 Відповісти
Треба правоохоронцям збільшувати жалованіє бо вони всі втечуть до окупанта,Це вже не вперше. Мусор він і в африці, і в Україні мусор.
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26.08.2022 18:20 Відповісти
зі стількома зрадниками спробуй попрацюй,
ті хто розверещались про зраду і все здали
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26.08.2022 18:24 Відповісти
Из них 99 проц.УБД. Там же " воины" из прокуратур,судов, пожарных и т.д.
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26.08.2022 18:56 Відповісти
Новости будут, когда еще лет 5-7 это будут расследовать, потом подадут в суд. Выяснится, что все это время пацаны получали зарплату. Далее самый гуманный в мире украинский суд и 2 года условно.
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26.08.2022 19:43 Відповісти
 
 