Понад 200 правоохоронців підозрюють у співпраці з російськими окупантами на Луганщині
ДБР відкрило понад 200 проваджень проти правоохоронців, які зрадили присязі та перейшли на бік російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганщини.
"З початку війни на території Луганщини виявлено понад 400 фактів колабораційної діяльності. За кожним внесено до ЄРДР за ст. 111-1 КК України та ведеться слідство. Вже ухвалено перший в області судовий вирок. Коригувальника російського вогню по позиціях українських військових у Лисичанську засуджено до 12 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Тільки ДБР за період війни на Луганщині зареєстровано 241 кримінальне провадження стосовно працівників правоохоронних органів, які зрадили присягу та почали працювати на країну-агресора. За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили про підозру у держзраді 58 особам.
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Garry
@Garry51302808
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У легіон "Свобода Росії" оголосили додатковий набір громадян РФ..Ви всі ж розумієте що це приватна армія зе очолювана будановим.Вони готуються.І до внутрішнього протистояння.
ті хто розверещались про зраду і все здали