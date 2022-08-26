МЗС звернулось до ЮНЕСКО через погрози рашистів забирати дітей на окупованих територіях, - Ніколенко

МЗС закликає ЮНЕСКО відреагувати на погрози рашистів батькам на тимчасово окупованих територіях відправити дітей до дитячих будинків, якщо вони не запишуть їх до шкіл.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зіткнувшись із опором, Росія погрожує батькам у Херсонській та Запорізькій областях відправити дітей до дитячих будинків, якщо вони не запишуть їх до захоплених Росією шкіл. Москва використовує освіту як інструмент гноблення. Ми закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рашисти погрожують позбавляти батьківських прав жителів окупованих Маріуполя та Мелітополя, якщо ті не погодяться віддати дітей в окупаційні школи.

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