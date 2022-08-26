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МЗС звернулось до ЮНЕСКО через погрози рашистів забирати дітей на окупованих територіях, - Ніколенко

діти,депортація

МЗС закликає ЮНЕСКО відреагувати на погрози рашистів батькам на тимчасово окупованих територіях відправити дітей до дитячих будинків, якщо вони не запишуть їх до шкіл.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зіткнувшись із опором, Росія погрожує батькам у Херсонській та Запорізькій областях відправити дітей до дитячих будинків, якщо вони не запишуть їх до захоплених Росією шкіл. Москва використовує освіту як інструмент гноблення. Ми закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що рашисти погрожують позбавляти батьківських прав жителів окупованих Маріуполя та Мелітополя, якщо ті не погодяться віддати дітей в окупаційні школи.

Читайте: 377 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 733 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

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в МИД полагают что это повлияет на фашистов?
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26.08.2022 18:11 Відповісти
Цікаво де Амністі Інтернешіонал ? Де признання кацапстана країною-террористом .
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26.08.2022 18:56 Відповісти
Обращение не по теме - надо потребовать исключение рашки из Юнеско в виду её полного одичания
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26.08.2022 18:34 Відповісти
Ща ЮНЕСКА быстро все порешает
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26.08.2022 19:14 Відповісти
 
 