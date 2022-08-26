УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
16009 відвідувачів онлайн
Новини Війна
554 4

У Запорізькій області 9 правоохоронцям, що співпрацюють з окупантами, повідомлено про підозру у держзраді

гпу,генпрокуратура,офис,прокурора,генпрокурора,генерального,огп,огпу

У Запорізькій області на бік ворога перейшли 9 правоохоронців з Мелітополя та Токмака.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, з квітня 2022 року шість поліцейських з Мелітополя та три з Токмака зрадили присязі та почали співпрацювати з окупантами. Вони виконують службові обов'язки, покладені на них псевдоправоохоронними органами у тимчасово окупованих містах Запорізької області.

Читайте також: Співробітнику СБУ повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Підозрювані задіяні в патрулюванні вулиць та у проведенні обшуків за місцями мешкання колишніх їх колег. Прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили їм про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Мелітополь (770) Запорізька область (3574) підозра (758) Офіс Генпрокурора (3243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аваков уже арестован? Дает показания?
показати весь коментар
26.08.2022 17:44 Відповісти
Муссора у своїй більшості вічні зрадники - що 2014-го, що зараз.

Не сумніваюся, що і в моєму містечку швидко прапори змінять у разі чого.

Гніди туди здебільшого і йдуть працювати вертухаями
показати весь коментар
26.08.2022 17:53 Відповісти
коллаборанты никуда не делись и продолжают быть во власти. И больше всего пугает то, что в Одессе сепар ватный до глубины корней - Труханов. Что он нес про бандеровцев и фу короче. А в Кривом Роге - Вилкул рыг вонючий. Шуфрич вернулся в Украину вчера - его ж арестовали за гос измену, а он вернулся в Украину с отдыха с каких то Монако. Суркисы там же. Они продолжают дальше работать на Россию и грабить Украину - даже сейчас прямо. У них ничего не конфисковали, их не посадили. Их можно наверное только линчевать, если законы не работают для них ибо у них по всюду свои, а если с ними власть не расправляется, то значит она такая же! Как в поговорке, скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты! Эти сепары сдадут Одессу и Кривой без доли сомнения и они еще и будут там дальше работать, как Аксенов в Крыму. Мафия бандитов оккупировала все органы и всюду посадили своих чертей - ворье и предатели там одни - во всей власти, во всех органах, повсеместно. Никуда же ничего не исчезло с началом войны. И из за них Азов в плен попал. русские взяли Азов в окружение в Мариуполе - сделав быстрый прорыв из Крыма до Мариуполя - 2 недели Карл и юг сдали. Внутри прямо троянские кони - открывают двери русским и помогают им изнутри. Как эту гниль вычистить из Украины??? Это все синдикат русской мафии. Они все сделали себя при помощи России. Россия их внедрила и довела до туда, где они. Она и деньги и все, что нужно им дала и когда они добрались до верха, то назначили повсеместно русскую агентуру. При Яныке русский возглавлял СБУ и там такое кубло ФСБшное до сих пор... Как так может быть, и что с этим делать???
показати весь коментар
26.08.2022 18:03 Відповісти
Вже нічого. Пізно. Єдине що може зупинити хоча б частково то це створення Комітетів Лінча на місцях. Тільки позасудове винесення і виконання вироків матиме результат. Тому озброюйтесь нелегальною зброєю і робіть те що потрібно або ... тікайте з країни. Хто на що здатний - кожному своє...
показати весь коментар
26.08.2022 19:25 Відповісти
 
 