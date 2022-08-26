У Запорізькій області 9 правоохоронцям, що співпрацюють з окупантами, повідомлено про підозру у держзраді

У Запорізькій області на бік ворога перейшли 9 правоохоронців з Мелітополя та Токмака.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, з квітня 2022 року шість поліцейських з Мелітополя та три з Токмака зрадили присязі та почали співпрацювати з окупантами. Вони виконують службові обов'язки, покладені на них псевдоправоохоронними органами у тимчасово окупованих містах Запорізької області.

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Підозрювані задіяні в патрулюванні вулиць та у проведенні обшуків за місцями мешкання колишніх їх колег. Прокурори Запорізької обласної прокуратури повідомили їм про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).